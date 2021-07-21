В России заблокировали сайт со стоковыми фотографиями Pixabay Editorial article
По решению МВД от 2019 года.
- Сайт недоступен пользователям из России по основной ссылке pixabay.com, внимание на это обратили «МК» и «Бумага».
- Pixabay попал в реестр Роскомнадзора с заблокированными сайтами — его заблокировали по статье 15.1 ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» — за то, что он содержал информацию, распространение которой запрещено в РФ.
- Доступ к сайту ограничили по решению МВД от 21 мая 2019 года. Какой именно контент оказался запрещенным, не указано.
- Согласно статье, блокировать могут сайты с порнографическими изображениями несовершеннолетних, информацией о наркотиках и других веществах, способах совершения самоубийства и призывах к совершению самоубийства, информацией о несовершеннолетнем, пострадавшем в результате противоправных действий, а также информацией, склоняющей несовершеннолетних к таким действиям.
- Pixabay — это сайт с бесплатными фотографиями и короткими видеороликами. Коллекция сервиса насчитывает 2,1 млн файлов.
Наверное фото с митинга нашли. Или солнцеликого, в неприглядном виде.
Роскомнадзор и дизайнеров добрался, а то качают там запрещенку для своих проектов, а потом...
Обычная практика , во всех странах что-то блокируют , и что-то просят удалять с каких то ресурсов
Вот, что оказывается:
"Ответ можно найти на сайте Роскомсвободы — судя по всему, сервис попал в список запрещенных из-за иллюстрации, в описании которой упоминался кокаин. В результате с 15 июля 2021 года Роскомнадзор ограничил доступ к домену pixabay.com на территории РФ"
https://digitalocean.ru/n/pixabay-blocked
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