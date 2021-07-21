Дизайн
Евгения Евсеева

В России заблокировали сайт со стоковыми фотографиями Pixabay Editorial article

По решению МВД от 2019 года.

  • Сайт недоступен пользователям из России по основной ссылке pixabay.com, внимание на это обратили «МК» и «Бумага».
  • Pixabay попал в реестр Роскомнадзора с заблокированными сайтами — его заблокировали по статье 15.1 ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» — за то, что он содержал информацию, распространение которой запрещено в РФ.
  • Доступ к сайту ограничили по решению МВД от 21 мая 2019 года. Какой именно контент оказался запрещенным, не указано.
  • Согласно статье, блокировать могут сайты с порнографическими изображениями несовершеннолетних, информацией о наркотиках и других веществах, способах совершения самоубийства и призывах к совершению самоубийства, информацией о несовершеннолетнем, пострадавшем в результате противоправных действий, а также информацией, склоняющей несовершеннолетних к таким действиям.
  • Pixabay — это сайт с бесплатными фотографиями и короткими видеороликами. Коллекция сервиса насчитывает 2,1 млн файлов.

#новость #pixabay

1362 просмотров
12 12 комментариев
6
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12 комментариев
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evgeniyaniya

9

Наверное фото с митинга нашли. Или солнцеликого, в неприглядном виде. 

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Vlsd Seregin

evgeniyaniya
1

Ты успешно прошло собеседу и принято в штат РКН. Праздра.

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Андрей Литовченко

2

Рекламу этому сайту они точно сделали

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Anna

2

Там могут часто встречаться LGBT материалы)

Ответить

petrovskayaalena

1

Роскомнадзор совсем роскомнадзорнулся.

Ответить

Николай Синицын

1

Роскомнадзор и дизайнеров добрался, а то качают там запрещенку для своих проектов, а потом...

Ответить

Максим Трусов

1

Даже интересно что такого они там умудрились найти?

Ответить

Andrey Samko

–2

Обычная практика , во всех странах что-то блокируют , и что-то просят удалять с каких то ресурсов

Ответить

Lisa Pucci

Andrey
1

Но не все же 2,1 млн. файлов

Ответить

Администратор Аккаунта

0

Это посильнее, чем эпизод с затормаживанием картинок в твиттере. 

Ответить

Alexey Kolesnikov

0

Вот ведь идиоты. Смогли удивить.

Ответить

Максим Трусов

0

Вот, что оказывается:
"Ответ можно найти на сайте Роскомсвободы — судя по всему, сервис попал в список запрещенных из-за иллюстрации, в описании которой упоминался кокаин. В результате с 15 июля 2021 года Роскомнадзор ограничил доступ к домену pixabay.com на территории РФ"
https://digitalocean.ru/n/pixabay-blocked

Роскомнадзор заблокировал сервис Pixabay. Многие…
Роскомнадзор заблокировал сервис Pixabay. Многие сайты лишились источника иллюстраций
digitalocean.ru
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