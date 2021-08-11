Twitter обновила шрифт и изменила цвет кнопки «Читать» с синего на чёрный Статьи редакции
Теперь соцсеть «более контрастная и менее синяя».
Twitter обновила дизайн платформы — теперь на ней используется фирменный шрифт Chirp, который соцсеть представила в январе 2021 года.
Соцсеть также обновила цвета в интерфейсе платформы — «чтобы быть более контрастной и менее синей». Например, кнопка «Читать» теперь чёрного цвета. Кроме того, Twitter избавилась от «визуального мусора» — убрала разделители и добавила больше пустого пространства.
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