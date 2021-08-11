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Дизайн
Евгения Евсеева

Twitter обновила шрифт и изменила цвет кнопки «Читать» с синего на чёрный Статьи редакции

Теперь соцсеть «более контрастная и менее синяя».

Twitter обновила дизайн платформы — теперь на ней используется фирменный шрифт Chirp, который соцсеть представила в январе 2021 года.

Twitter Design @TwitterDesign
Notice anything different?

Today, we released a few changes to the way Twitter looks on the web and on your phone. While it might feel weird at first, these updates make us more accessible, unique, and focused on you and what you’re talking about.

Let’s take a deeper look. 🧵 https://t.co/vCUomsgCNA
Новый шрифт

Соцсеть также обновила цвета в интерфейсе платформы — «чтобы быть более контрастной и менее синей». Например, кнопка «Читать» теперь чёрного цвета. Кроме того, Twitter избавилась от «визуального мусора» — убрала разделители и добавила больше пустого пространства.

#новость #twitter

506 просмотров
8 8 комментариев
1
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Андрей Крамарь

12

Потрясающая новость! Эта невероятная команда дизайнеров, эти фантастические мужчины и женщины, снова показали всему миру, что такое подлинно профессиональное отношение к своей работе. Благодаря этим мужественным и стойким людям, люди во всем мире могут пользоваться благами цивилизации, ощущая подлинный дух свободы слова, творчества и предпринимательства.

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Илья Волочков

Андрей
2

фантастические мужчины и женщины

Бан за оскорбление. Забыл упомянуть трансгендеров и других меньшинств. И ещё забыл написать, что среди членов команды были чернокожие. И они внесли свой существенный вклад.

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умный человек

Илья
1

Неграм плюс, что офис твиттера не сожгли

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умный человек

умный
1

И дата центр не растащили 

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Умерший магнит

1

Пока остальные ноют и не ничего могут, они СДЕЛАЛИ!

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Василий Сковорода

0

М.

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Nfagh Gherd

0

Я думал Байден умер

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Ульяна Федотова

0

Ура товарищи

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