«ВКонтакте» обновила дизайн VK Donut: название сервиса теперь на кириллице, пончик в логотипе поменяли на монеты

Компания не хочет, чтобы инструмент ассоциировали с «несерьёзностью».Слева — старый дизайн, справа — новый. Источник здесь и далее: «ВКонтакте»Компания объяснила обновление масштабированием сервиса: кроме самой «ВКонтакте» он появился в «VK Видео» и «VK Клипах».При этом старая айдентика ассоциировалась с «небольшими пожертвованиями и чем-то несерьёзным, а не с реальным способом заработка для автора». Обновление должно закрепить статус сервиса как «полноценного инструмента монетизации эксклюзивного контента в экосистеме VK».Компания поменяла написание сервиса — с VK Donut на «VK Донат», и логотип: вместо ассоциации с пончиками появилось сердце из двух монеток — отсылка к метафоре «лайк рублём».Фирменный стиль тоже обновили: «жёлто-розовую игровую гамму» и абстрактную символику заменили на «сдержанные фиолетово-золотые цвета и образы реальных авторов».«ВКонтакте» запустила платформу VK Donut для регулярных пожертвований авторам и сообществам в 2020 году. Сервис поддерживает регулярные подписки и разовые донаты. По итогам 2025-го выручка авторов от монетизации через сервис составила рекордные 2,23 млрд рублей, что в полтора раза больше год к году, рассказывали в компании.#новости #вконтакте