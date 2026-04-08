Таня Боброва
Дизайн

«WB Банк» обновит визуальный стиль и сделает фирменными цветами розовый и зелёный

Они «отражают свежесть и яркость».

Источник: Wildberries &amp; Russ
Источник: Wildberries & Russ
  • «WB Банк» обновит оформление продуктовой линейки и цифровых сервисов, рассказал глава финтех-направления объединённой компании Wildberries & Russ и предправления банка Георгий Горшков.
  • Фирменными цветами станут розовый и зелёный, которые «отражают свежесть и яркость» и «сохраняют связь с материнским брендом».
  • Банк обновит визуальное оформление в своём разделе в приложении и уже начал выпускать пластиковые и виртуальные карты в обновлённом дизайне. Для клиентов сервисы и функциональность не изменятся.
Источник: Telegram-канал «<a href="https://api.vc.ru/v2.8/redirect?to=https%3A%2F%2Ft.me%2Fhikollegi%2F11383%3Fsingle&postId=2857831" rel="nofollow noreferrer noopener" target="_blank">Из коммерса в е-коммерса</a>»
Источник: Telegram-канал «Из коммерса в е-коммерса»
  • Основательница Wildberries Татьяна Ким стала владельцем банка «Стандарт-кредит» в 2021 году. Его переименовали в «Вайлдберриз банк». В июне 2025-го Ким говорила, что банк начал тестировать выпуск банковских карт, для клиентов они были выполнены в фиолетовом цвете.

#новости #wildberries

