«WB Банк» обновит визуальный стиль и сделает фирменными цветами розовый и зелёный

Они «отражают свежесть и яркость».Источник: Wildberries & Russ«WB Банк» обновит оформление продуктовой линейки и цифровых сервисов, рассказал глава финтех-направления объединённой компании Wildberries & Russ и предправления банка Георгий Горшков.Фирменными цветами станут розовый и зелёный, которые «отражают свежесть и яркость» и «сохраняют связь с материнским брендом».Банк обновит визуальное оформление в своём разделе в приложении и уже начал выпускать пластиковые и виртуальные карты в обновлённом дизайне. Для клиентов сервисы и функциональность не изменятся.Источник: Telegram-канал «Из коммерса в е-коммерса»Основательница Wildberries Татьяна Ким стала владельцем банка «Стандарт-кредит» в 2021 году. Его переименовали в «Вайлдберриз банк». В июне 2025-го Ким говорила, что банк начал тестировать выпуск банковских карт, для клиентов они были выполнены в фиолетовом цвете.#новости #wildberries