Об истории графики, проведении опросов и креативном мышлении: что почитать ​о дизайне интерфейсов

Подборка от директора по бренду и дизайну «Райффайзенбанка».

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Книги по дизайну интерфейсов обычно выходят в электронном виде, так что диван подпереть ими нельзя. Но можно подпереть много проблем в ваших продуктах.

О проведении опросов. Выдержка из главы №1.

О дизайн-мышлении и креативном мышлении в целом. Готовится к выходу, но уже есть выдержка одной из глав.

Книга от сооснователя Pixar. Она посвящена истории графики в целом. Выдержка из неё об истории пикселя.

Михаил Рубанов из «Додо Пиццы» пишет книгу об accessibility на iOS. Как поддержать её на уровне проектирования интерфейса и его разработки. Она бесплатна, главы выходят постепенно.

О создании ощущения психологической безопасности для пользователей.

Об энергоэффективных сайтах, которые жгут меньше электричества. Выдержка из главы №2.

А вот что на подходе у Rosenfeld Media:

До конца года ещё одна подборка наберётся.