Об истории графики, проведении опросов и креативном мышлении: что почитать ​о дизайне интерфейсов

Подборка от директора по бренду и дизайну «Райффайзенбанка».
Книги по дизайну интерфейсов обычно выходят в электронном виде, так что диван подпереть ими нельзя. Но можно подпереть много проблем в ваших продуктах.
О проведении опросов. Выдержка из главы №1.
О дизайн-мышлении и креативном мышлении в целом. Готовится к выходу, но уже есть выдержка одной из глав.
Книга от сооснователя Pixar. Она посвящена истории графики в целом. Выдержка из неё об истории пикселя.
Михаил Рубанов из «Додо Пиццы» пишет книгу об accessibility на iOS. Как поддержать её на уровне проектирования интерфейса и его разработки. Она бесплатна, главы выходят постепенно.
О создании ощущения психологической безопасности для пользователей.
Об энергоэффективных сайтах, которые жгут меньше электричества. Выдержка из главы №2.
А вот что на подходе у Rosenfeld Media:
До конца года ещё одна подборка наберётся.
За свежими ссылками можно следить в группе на Facebook или во «ВКонтакте», а также в Telegram-канале.
SpaceX Starship Илона Маска (Основатель Tesla $TSLA) может стать следующей ракетой, которая доставит людей на Луну, но она не будет первой и, надеюсь не последней
За ярким заголовок скрывается “гора” аналитики, разработка методики управления большим ассортиментом и ее автоматизация, и самое главное смена парадигмы персонала... Всё в этом кейсе от “Маркетинговой компании “ВИАТ”.
Придумал простой и понятный аналог RSS-фида и формата синдикации Atom, но для чеклистов и иного контента с последовательной структурой.
Чек-лист из восьми признаков недобросовестных исполнителей — для предпринимателей, которые хотят сберечь деньги и получить честный результат, а не убытки и отговорки.
Книги по дизайну интерфейсов обычно выходят в электронном виде, так что диван подпереть ими нельзя. Но можно подпереть много проблем в ваших продуктах.
Управляющая компания объединила крупнейшие российские лейблы, издательства и перезапустила российскую платформу доставки музыкального контента на витрины
Вы заметили, что сейчас инвестором является каждый второй, если, хм, не первый? Невозможно зайти в фейсбук, тут же обещают научить инвестировать с нуля и заработать миллионы.
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Есть бутерброды по ночам и запивать их кофе, пытаясь не отключиться за рабочим ноутбуком, — не самая удачная идея, если к 40 годам хочется сохранить живые зубы, а не ставить импланты.