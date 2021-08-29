Реклама на vc.ru Отключить рекламу
Реклама на vc.ru Отключить рекламу
Реклама на vc.ru Отключить рекламу
{"id":5907,"title":"\u0412\u0441\u0435 \u0434\u0435\u043b\u0430\u044e\u0442 \u044d\u043a\u043e\u0441\u0438\u0441\u0442\u0435\u043c\u044b \u2014 \u0432 \u0447\u0451\u043c \u0438\u0445 \u043e\u0442\u043b\u0438\u0447\u0438\u044f \u0438 \u043f\u043e\u043b\u044c\u0437\u0430","url":"\/redirect?component=advertising&id=5907&url=https:\/\/vc.ru\/megafon\/284363-ecosystem&hash=5a12c9b808172643224c091e372b676b4458108d647d902605317bad0befd87e","isPaidAndBannersEnabled":false}
Дизайн
Yury Vetrov

Об истории графики, проведении опросов и креативном мышлении: что почитать ​о дизайне интерфейсов

Подборка от директора по бренду и дизайну «Райффайзенбанка».

1 1 комментарий
294 просмотров

Книги по дизайну интерфейсов обычно выходят в электронном виде, так что диван подпереть ими нельзя. Но можно подпереть много проблем в ваших продуктах.

“Surveys That Work”, Caroline Jarrett

О проведении опросов. Выдержка из главы №1.

«Мышление как инструмент», Дмитрий Карпов

О дизайн-мышлении и креативном мышлении в целом. Готовится к выходу, но уже есть выдержка одной из глав.

“А Biography of the Pixel”, Alvy Ray Smith

Книга от сооснователя Pixar. Она посвящена истории графики в целом. Выдержка из неё об истории пикселя.

«Про доступность iOS», Михаил Рубанов

Михаил Рубанов из «Додо Пиццы» пишет книгу об accessibility на iOS. Как поддержать её на уровне проектирования интерфейса и его разработки. Она бесплатна, главы выходят постепенно.

“Design for Safety”, Eva PenzeyMoog

О создании ощущения психологической безопасности для пользователей.

“Sustainable Web Design”, Tom Greenwood

Об энергоэффективных сайтах, которые жгут меньше электричества. Выдержка из главы №2.

А вот что на подходе у Rosenfeld Media:

1. “Living Design Systems”, Dan Mall.

2. “Content Research for User Experience”, Erica Jorgensen.

3. “Changemaker”, Maria Guidice и Christopher Ireland.

4. “Usable Color”, Alex O’Neal.

До конца года ещё одна подборка наберётся.

За свежими ссылками можно следить в группе на Facebook или во «ВКонтакте», а также в Telegram-канале.

#интерфейсы #подборка

1 1 комментарий
1
2
{ "author_name": "Yury Vetrov", "author_type": "self", "tags": ["\u043f\u043e\u0434\u0431\u043e\u0440\u043a\u0430","\u0438\u043d\u0442\u0435\u0440\u0444\u0435\u0439\u0441\u044b","\u0434\u0438\u0437\u0430\u0439\u043d"], "comments": 1, "likes": 2, "favorites": 12, "is_advertisement": false, "subsite_label": "design", "id": 287123, "is_wide": true, "is_ugc": true, "date": "Sun, 29 Aug 2021 12:14:56 +0300", "is_special": false }
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
Реклама на vc.ru Отключить рекламу
Реклама на vc.ru Отключить рекламу
0
1 комментарий
Популярные
По порядку

justwantedtobeenough

0

ни одной книги гальцева, странно, поссорились что ли

Ответить
Написать комментарий...
Читать все 1 комментарий
Будущее
Timur Gaynetyanov
Как сильно изменился размер ракет?

SpaceX Starship Илона Маска (Основатель Tesla $TSLA) может стать следующей ракетой, которая доставит людей на Луну, но она не будет первой и, надеюсь не последней

Ракеты Мира Тайлер Скарбек
0 Обсудить
2
Маркетинг
Николай Мясников
Как внедрение эффективного управления ценами позволило увеличить прибыль сети магазинов одежды в 8 раз?

За ярким заголовок скрывается “гора” аналитики, разработка методики управления большим ассортиментом и ее автоматизация, и самое главное смена парадигмы персонала... Всё в этом кейсе от “Маркетинговой компании “ВИАТ”.

1 1 комментарий
Мероприятия Разместить
Показать ещё
Все мероприятия
Медиа
Dmitry Kabanov
Новый фид для гайдов и списков на JSON — зачем нужен и как может выглядеть на примере чеклиста

Придумал простой и понятный аналог RSS-фида и формата синдикации Atom, но для чеклистов и иного контента с последовательной структурой.

3 3 комментария
5
Маркетинг
Андрей Смурыгов
«Агентство “забыло” вернуть 480 тысяч рублей»: как понять, что подрядчик ворует ваш рекламный бюджет и забил на работу

Чек-лист из восьми признаков недобросовестных исполнителей — для предпринимателей, которые хотят сберечь деньги и получить честный результат, а не убытки и отговорки.

25 25 комментариев
22
Дизайн
Yury Vetrov
Об истории графики, проведении опросов и креативном мышлении: что почитать ​о дизайне интерфейсов

Книги по дизайну интерфейсов обычно выходят в электронном виде, так что диван подпереть ими нельзя. Но можно подпереть много проблем в ваших продуктах.

1 1 комментарий
2
IPQuorum
Глава лейбла «Первое Музыкальное» Мария Опарина: «У нас партнерские отношения с артистами»
0 Обсудить
0
IPQuorum
ZVONKO GROUP займет пятую часть рынка российского музыкального стриминга

Управляющая компания объединила крупнейшие российские лейблы, издательства и перезапустила российскую платформу доставки музыкального контента на витрины

0 Обсудить
1
Финансы
Денис Бурлаков
Инвестиции или гейминг: как зарабатывают на неквалифицированных инвесторах

Вы заметили, что сейчас инвестором является каждый второй, если, хм, не первый? Невозможно зайти в фейсбук, тут же обещают научить инвестировать с нуля и заработать миллионы.

18 18 комментариев
13
Yota
Yota составила рейтинг популярных направлений для отдыха

Yota определила, в каких странах чаще всего отдыхали пользователи этим летом. Главным фаворитом стала Великобритания. Несмотря на ограниченное количество курортов островное государство смогло сдвинуть с первого места неизменного лидера - Турцию.

2 2 комментария
1
IPQuorum
От плёнки до цифры: эксперты Российской креативной недели подвели итоги развития музыкальной индустрии за четверть века
Пресс-служба  ZVONKO GROUP
0 Обсудить
0
Личный опыт
Артём Газаров
Стресс, недосып и углеводы: что такое «зубы айтишника» и как образ жизни влияет на кариес

Есть бутерброды по ночам и запивать их кофе, пытаясь не отключиться за рабочим ноутбуком, — не самая удачная идея, если к 40 годам хочется сохранить живые зубы, а не ставить импланты.

67 67 комментариев
8
Больше статей
null