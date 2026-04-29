В Claude добавили интеграции с Blender, Adobe и другими приложениями для дизайна и 3D-моделирования

Сами коннекторы бесплатные, но для работы с Photoshop и Premiere нужна подписка на Adobe.Пользователь прислал Claude фотографию пончика и попросил сделать такую же 3D-модель. Источник: XAnthropic обновила набор коннекторов для Claude, которые позволяют ИИ-помощнику автономно работать в стороннем приложении, опираясь на запросы пользователя.Теперь доступны программа для 3D-графики и анимации Blender, сервисы Adobe Photoshop, Premiere и Express, Affinity от Canva для обработки изображений, Autodesk Fusion для создания 3D-моделей, SketchUp для дизайнеров интерьеров и мебели, а также Splice — для поиска музыкальных сэмплов.Для работы с Adobe нужна подписка Creative Cloud. Возможности ИИ-помощника будут зависеть от её уровня. Для Autodesk — подписка на Fusion.Можно просить Claude сделать 3D-модель по референсу или отредактировать готовый проект. Доступен голосовой режим.Коннекторы в Claude — это готовые интеграции с более чем 170 приложениями, включая сервисы Google и Microsoft 365, Figma, Slack, Similarweb и Notion.Они работают на базе открытой технологии MCP от Anthropic — дают ИИ-помощнику прямой доступ к некоторым избранным инструментам программы (например, в Adobe доступно 50 функций). Но в отличие от MCP подключать коннекторы вручную не нужно. Они доступны бесплатно всем пользователям.Если заполнить заявку, Anthropic может интегрировать Claude с другим сервисом не из списка, который запросит пользователь. Бесплатно — один, по подписке — неограниченное количество.Таня БоброваAI17 апр