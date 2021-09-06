Нет вкладок и одно рабочее окно, чтобы меньше отвлекаться: как устроена «радикальная» модель браузера SigmaOS Статьи редакции
В конце августа 2021-го SigmaOS стал одним из самых популярных проектов на ProductHunt. Журналист FastCompany Джаред Ньюман связывает успех на площадке с тем, что люди устали от большого количества открытых вкладок и нуждаются в новых способах их организации.
SigmaOS — не первый стартап, предлагающий новую модель браузера, но по мнению Ньюмана, самый радикальный. Например, в нём только одно рабочее окно, нет горизонтальной панели вкладок и расширений. Стоит программа $10 в месяц и пока доступна только для Mac.
Как устроен SigmaOS
Вместо привычных окон в браузере — «рабочие области», которые отображаются в виде иконок в левой части экрана. В каждой области есть «список дел» — группа вкладок, которые можно закрыть, пометив их «сделанными».
В браузере нельзя открыть две вкладки из разных областей — что помогает оставаться сосредоточенным, пишет Ньюман. При этом, чтобы компенсировать возможную нехватку окон, SigmaOS поддерживает разделение экрана.
Когда пользователь переходит по ссылкам из других программ, браузер открывает их в отдельной рабочей области. Так случайные статьи не загромождают пространство.
Ньюман считает, что SigmaOS так сосредоточена на горячих клавишах, что из-за этого трудно выполнять простые функции.
Например, чтобы закрыть вкладку, нужно нажать на неё правой кнопкой мыши и «отметить выполненной». Естественно, для этого будет проще нажать на одну клавишу «D», пишет он.
Разработка ещё в процессе
SigmaOS удивляет новым подходом к работе браузера, но некоторые функции могут вызвать неудобства. Ньюман выделяет эти недостатки:
- Создание «подстраницы». Можно открыть новую страницу внутри вкладки. Но сделать эту страницу отдельной вкладкой с помощью мыши не получится, нужно пользоваться горячими клавишами.
- Изменение URL-адреса. SigmaOS не раскрывает URL-адрес в адресной строке. Вместо этого нужно скопировать ссылку, вставить её в адресную строку и изменить оттуда.
- SigmaOS иногда работает медленно, даже на M1 Mac Mini, пишет Ньюман. Есть небольшая задержка при переключении между вкладками, иногда случаются сбои.
- Отсутствие расширений. Пользователи не могут автоматически заполнять пароли, установить блокировщики рекламы и сохранить страницы через Raindrop.io или Pocket.
Многие инструменты организации SigmaOS существуют и в других браузерах. В Vivaldi есть функция организации вкладок с вертикальным расположением. Расширение Workona может сортировать вкладки по рабочим областям.
SigmaOS выделяется тем, что не подразумевает эти функции как дополнительные. Это браузер, который предлагает альтернативу системе вкладок, пишет Ньюман. При этом сам он, возможно, пока не будет пользоваться браузером из-за его ограничений.
Деталей о них мало.
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