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Дизайн
Yury Vetrov

Cправочник по сеткам в вебе и цветовые тренды на 2021 год: 20 самых важных материалов в продуктовом дизайне за август

Традиционный дайджест директора по бренду и дизайну «Райффайзенбанка» Юрия Ветрова.

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Клуб отечественных дизайн-систем

Мы перезапустили сайт-коллекцию отечественных дизайн-систем. Первая версия здорово помогла подсветить наработки компаний на рынке, но со временем её стало сложно обновлять.

В новой версии всё актуально и легко поддерживается. Помимо старых знакомых — «Альфа-Банк», «БАРС Групп», «Дизайн государственных систем», Ivi, «Контур», Mail.ru Group, «Рамблер», «Яндекс»— наконец-то появились B2B-Center, «ВКонтакте», «Газпром Нефть», «Райффайзенбанк», «Ростелеком» и Semrush.

Кто-то выпал, ведь основное условие участия — компоненты на технологическом уровне, открытые для всех. Если мы почему-то не знаем о вашей дизайн-системе — присылайте её боту @DSClubbot в Телеграме, обязательно добавим.

Frustrating Design Patterns: Disabled Buttons

Disabled Buttons Don’t Have To Suck

Есть две школы:

  • те, кто не блокирует кнопки в интерфейсе, потому что пользователь часто не понимает причины;
  • те, кто делает это — мол, это помогает избежать ошибок.

Виталий Фридман наглядно разбирает, почему первый подход правильный.

Reviewing the Safari redesign in iOS 15

Jonas Downey

Jonas Downey анализирует новый интерфейс Safari в iOS 15, где адресная строка переехала в низ экрана и совмещена с основными элементами навигации. Как это влияет на пользовательский опыт и что можно было бы сделать лучше.

Qualitative Usability Testing: Study Guide

Nielsen/Norman Group сделали структурированные подборки своих статей о методах пользовательских исследований. Уже есть качественное юзабилити-тестирование и количественные исследования. На подходе наверняка ещё много — контента у них завались.

Why are hyperlinks blue?

Elise Blanchard разбирается, почему ссылки в браузерах обычно выделены синим цветом. Она разобрала кучу интерфейсов конца 80-ых и начала 90-ых и ссылается на конкретный пункт истории обновления версий у классического браузера Mosaic 12 апреля 1993 года.

How I Experience Web Today

Отличный стёб над современным состоянием интернета. Он в утрированном виде показывает кучу ненужного геморроя и обвесов.

Новости инструментов дизайна

  • Figma: Августовские обновления. Улучшение работы с дизайн-системами, плагины и виджеты в FigJam. Плагины смогут обновлять прототипы на лету. Также запустили звонки внутри макета и сообщения чата внутри курсора.
  • Blobbb: Генератор аморфных пятен в SVG.
  • SVG Gobbler: Плагин для Chrome позволяет легко сохранить любые SVG-изображения на странице. Можно быстро получить версию в PNG.
  • KidPix: браузерная версия классического инструмента рисования для детей, выпущенного Apple в 1989 году.

10 Usability Heuristics Applied to Complex Applications

Kate Kaplan из Nielsen/Norman Group применяет интерфейсные эвристики Якоба Нильсена к профессиональным веб-интерфейсам. Она подсвечивает хорошие и плохие примеры.

UX Prototyping for AI. Six ways to prototype AI experiences

Owen Schoppe из Salesforce описывает роль прототипов в интерфейсах на базе искусственного интеллекта. Они помогают моделировать результат генерации и общую логику взаимодействия.

Avatar UI design exploration

Роман Камушкен собрал неплохой обзор возможных состояний аватара пользователя.

How to test for accessibility with users at every design stage

Katie Del Angel из Shopify делится опытом проведения UX-исследований для улучшения accessibility с помощью сервиса Fable. Она приводит в пример несколько сценариев.

Shaper — Interface Styles Shaper

Интересный эксперимент Hayk An, позволяющий настраивать интерфейс, собранный на базе компонентов с токенами. Можно получить случайную комбинацию параметров, так что это игрушка на стыке алгоритмического дизайна.

Grids

Наглядный справочник по сеткам в вебе от агентства Obys. Показывают, как они работают на примере своих проектов.

Alvy Ray Smith — A Biography of the Pixel

MIT Press выпустили книгу Alvy Ray Smith «A Biography of the Pixel», основателя Pixar. Она посвящена истории графики в целом с фокусом на цифровой. Выдержка из неё об истории пикселя.

Six Ways to Improve Participant Recall

Респонденты на пользовательских исследованиях часто забывают или путают произошедшие когда-то события. Jeff Sauro и Jim Lewis рекомендуют приёмы, помогающие им точнее вспомнить такие вещи.

Eva PenzeyMoog — Design for Safety

A Book Apart выпустили книгу Eva PenzeyMoog «Design for Safety». Она посвящена созданию ощущения психологической безопасности для пользователей. Выдержка из главы 5.

Color Trends — Top Popular Colors Used in Stock Photography

Цветовые тренды 2021 года от фотобанка Everypixel.

Academic articles every designer should read

Meghan Wenzel сделала обзор нескольких важных научных и исследовательских публикаций о дизайне: о ценности для бизнеса, поведении пользователей, креативности в целом.

Accessible Design Systems: Look Good While Doing Good

Chris LaChance рассказывает, как дизайн-система Pega Cosmos поддерживает accessibility из коробки.

Fintech Design Conf 2021

Конференция от «Райффайзенбанка» пройдёт 30 сентября в онлайне. Дизайн-команды современных банков покажут, что интересного происходит в отрасли и расскажут, куда движется индустрия. Они расскажут про интересные запуски и покажут, как устроены дизайн-процессы.

Состав: Klarna, «Ак Барс», ВТБ, «МТС Банк», «Райффайзенбанк», «Росбанк», «Тинькофф», Angry × «Хайс» и ONY × Blanc.

В 2020 году у нас получилось нащупать интересный формат для онлайна, который смотрели 15 000 человек. В этот раз хотим поднять планку и сделать трансляцию ещё более вовлекающей и визуально приятной. Конференция, как всегда, бесплатна и открыта для всех.

Читайте полную версию дайджеста в моём блоге. За свежими ссылками можно следить в группе на Facebook или во «ВКонтакте», а также в Telegram-канале. Спасибо всем, кто помогает наполнять дайджест.

#figma #ux #ui #интерфейсы

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