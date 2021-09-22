Компания Бьорна Якобсона в 1970-х разработала переноску, с помощью которой можно носить ребёнка на спине или груди. И переосмыслила дизайн детских товаров так, чтобы они в первую очередь нравились родителям, рассказывает Fast Company.

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В 1961 году Якобсон основал BabyBjörn в Стокгольме. Компания стала известна благодаря своей переноске-«кенгуру», которой пользуются 45 млн детей по всему миру. Якобсону удалось создать многомиллионный бренд на товарах для детей, пишет издание.

Переноска-«кенгуру» BabyBjörn

Якобсон родился в Стокгольме в 1934 году. Когда в 1941-м началась Вторая мировая война, Швеция придерживалась политики нейтралитета. Поэтому семьи со всей Европы отправляли туда детей, чтобы обеспечить им безопасность. Бьорн с раннего возраста помогал присматривать за ними.

Бьорн Якобсон BabyBjörn

В 1960 году после поездки в США у Бьорна появилась идея создать кресло, в которое можно посадить и для безопасности пристегнуть ребёнка. В те годы многие считали, что если не носить ребёнка на руках, то оставлять его нужно только в лежачем положении, а сидение может навредить ему, пишет Fast Company.

Бьорн предполагал, что из-за этого родительские обязанности так изматывали — приходилось постоянно носить детей на руках. По его задумке, кресло позволило бы родителям посадить ребёнка рядом и заниматься другими делами.

В том же 1960-м изобретатель сделал прототипы и начал искать производство. Также нужно было убедить клиентов, что кресло безопасно для младенцев. Бьорн нашёл педиатров, которые подтвердили — сидение не вредит ребенку и может быть полезно для развития моторики.

Кресла BabyBjörn BabyBjörn

В 1961 году Якобсон основал BabyBjörn. В 1962-м его жена Лиллемор Альм, которая работала художницей по текстилю, стала соучредителем компании. Через пару лет после запуска фирма ежемесячно продавала 8000 кресел, в стране тогда рождалось 10 тысяч детей в месяц. Вскоре товары компании стали популярны во всей Скандинавии, Европе и США.

Кресла BabyBjörn BabyBjörn

В начале 1970-х педиатры доказали, что родителям полезно держать младенцев ближе к себе.

В 1960-х, когда рождался ребёнок, его сразу уносили в другую комнату. Однако потом исследования показали, что близость ребёнка с родителями важна для формирования привязанности, особенно когда речь идет о новорожденных. Мелисса Уитсон профессор психологии Университета Нью-Хейвена

В 1969 году на американском рынке появилась детская переноска Snugli. Она напоминала тканевые переноски, в которых женщины носили детей в Африке.

Слева — тканевая переноска африканской женщины. Справа — Энн Мур, она создала переноску Snugli после поездки в Африку AN

Якобсону понравилась идея и он доработал дизайн — добавил лямки и ремни, чтобы родителям было легче укладывать ребенка, носить его на груди или спине.

Переноски BabyBjörn BabyBjörn

Детскую переноску-«кенгуру» BabyBjörn выпустила в 1973 году. Ежемесячно компания продавала по 10 тысяч штук по всей Европе. На рынке США она появилась в 1982 году, к началу 90-х в стране продавались сотни тысяч переносок в год.

BabyBjörn

Некоторые педиатры утверждают, что длительное ношение ребёнка в переноске BabyBjörn в течение первых шести месяцев может привести к смещению тазобедренного сустава. Компания заявляет, что и в 2021-м продолжает совершенствовать конструкцию переноски вместе с учёными.

Переноска-«кенгуру» BabyBjörn BabyBjörn

В 70-е многие детские товары на рынке выглядели так, чтобы нравиться ребенку, пишет Fast Company. Соосновательница BabyBjörn Лиллемор Альм понимала, что новорождённых не интересует дизайн, поэтому считала — товары компании должны отвечать вкусам родителей.

«На протяжении многих лет у детских товаров был определённый внешний вид: яркие цвета и узоры в полоску или горошек. Благодаря нейтральной цветовой палитре BabyBjörn родители смогли почувствовать себя стильными и успешными», — рассказывает заведующий кафедрой детской психологии в Ратгерском Университете Дэниел Кук.

Переноска-«кенгуру» BabyBjörn BabyBjörn

В 1994 году Альм настояла на создании чёрной переноски несмотря на то, что это цвет редко использовался для детских товаров. Она считала, что отцы будут более охотно ими пользоваться.