Почему нельзя пропустить новость про официальные и безопасные чат-боты в Instagram

Любой бизнес в Instagram может автоматизировать продажи и работу с аудиторией. Быстро, безопасно, эффективно и значительно дешевле, чем обошлись бы услуги SMM-щиков или студентов, отвечающих в директ и на комментарии. Однако в российском маркетинге эта новость прозвучала как-то очень тихо. Разбираемся, почему вы должны остановиться и задуматься о…