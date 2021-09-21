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Дизайн
Евгения Евсеева

«Азбука вкуса» впервые за 15 лет обновит логотип и шрифт Статьи редакции

Изменились и цвета — компания выбрала другие оттенки зелёного.

57 57 комментариев
5578 просмотров

Первыми магазинами, которых коснутся изменения, станут флагманские супермаркеты сети на Арбате в Москве и Невском проспекте в Санкт-Петербурге, рассказали vc.ru в компании.

«Азбука вкуса»

Всего за два года ребрендинг проведут в 20 первых магазинах сети, в остальных частично обновят пространство, сервис и ассортимент.

«Азбука вкуса»

«Азбука вкуса» проведет масштабный ребрендинг впервые за 15 лет. Изменения будут внедрять поэтапно — они затронут коммуникации всех ритейл-форматов, сервисов и продуктов компании.

«Азбука вкуса»

«Ребрендинг стал следствием перехода «Азбуки вкуса» от модели продуктового ритейлера к модели экосистемы питания с собственными фуд-технологиями и фуд-сервисами», — рассказали в «Азбуке вкуса».

Компания использует монограмму «АВ» в качестве логотипа, изменилось цветовое решение и шрифт — его «Азбука вкуса» разработала вместе с основателями проекта Type Today Ильей Рудерманом и Юрием Остроменцким.

#новость #азбукавкуса

57 57 комментариев
46
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57 комментариев
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Артем Бондарев

Боже какое убожество

Раньше было лучше ——— вы находитесь здесь

Ну понятно

Обычный логотип

Хороший логотип

Блин, классный логотип!

— Ребрендинг—

Боже какое убожество

Ответить
27
Владимир FRUITSY
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17
Елена Мордовина

Раньше было лучше

Ответить
8
Elena Palaguta

Нет. Но да.

Ответить
1
Клемент Бурдин

Почему нельзя было просто взять и прийти к Артемию Лебедеву?

Ответить
0
Арсений Трошин

можно ко мне за бесплатно также нарисую

Ответить
24
Клемент Бурдин

Азбукса вкубука

Ответить
3
Арсений Трошин

Азбука вкубуса

Ответить
4
Клемент Бурдин
Ответить
4
Клемент Бурдин

Вкубука азбукса

Ответить
1
Клемент Бурдин

Буковка азбуки)

Ответить
0
Nikolay Schamberg

Азбука инкубуса

Ответить
0
hakhagmon

ВКУСУКА

Ответить
2
Игорь Бадибилдер

далеко не всякий дизайнер одним лишь контрастом может показать доброту!

Ответить
9
Gennadiy Kozar

Ну, конечно )) Логотип же их самое слабое место 😆🤣😅😂 Умеют же найти точки роста в своём бизнесе некоторые 👏🔥🚀😂

Ответить
7
Martin Holbrook

Подобный ребрендинг, видимо, нужен тем компаниям и руководителям, которые боятся внести что то новое, обновить свой визуал. По этому и ставят ТЗ агентствам - сделайте что то интересное, но чтобы было похоже.

Субъективно, но мне старый лого кажется более приветливым.

Ответить
4
Михаил Синицын

Мильярд ?

Ответить
3
Ronan Hardman

А хорошо вышло. Чистенько, без излюбленных приемов "сделаймнепремиумдезигн". Можно было даже без этого листочка сверху, он никак не задает узнаваемость

Ответить
3
And Shm

Вот этот листочек — это, пожалуй, единственное что меня смущает в данном логотипе. Это капля теперь, а не листочек.

Обратите внимание на прошлый знак, там листочек и аббревиатура по смыслу и композиционно являются одним целым. Листочек похож на листочек, он не болтается в воздухе, а как-бы прорастает из АВ. В общем, раньше знак был живым, сейчас стал синтетическим. Технически, работа в целом хорошая. Но расстраивает, когда в погоне за упрощением, вынимают душу. ред.

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0
Vlad Azimov

Сойдёт ред.

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2
Сергей Щукин

Еда - культура - открытия?

Серьёзно?
Культура в продуктовом магазине?
Остановите этот шарик - я выйду

PS
Не говоря уже о том, что это ну оооочень смахивает на Книги-Музыка-Перспектива (Республика)

Ответить
–3
Клемент Бурдин

Я думаю тут говорится о культуре еды, а не о пенсне.

Ответить
2
Дмитрий Милюков

За что минусуют? Ведь действительно бред, скоро палатка с шаурмой начнет писать "Развитие, изобретение, познание"

Ответить
0
Павел Коган

Что-то на богатом

Ответить
2
Undisputed

Пример того, как нужно делать ребрендинг.
Очень круто.

Ответить
2
Undisputed

перепись злобных нищуков в комментариях

(создано для минусования, но ведь правда)

Ответить
–2
Vasilisa Fedishina

выскажу непопулярное мнение: редизайн по нраву. 

Ответить
1
Vladimir Shnayder

Выглядит чище чем было + лучше в городское пространство будет вписываться, меньше визуально шума

Ответить
1
Lenochka Magomedova

Неужели этот "шедевральный" ребрендинг обошёлся без Лебедева? Его стиль) 😂

Ответить
0
Арсений Kaпуза

Ну все. После таких новшеств ждём молоко по 500р за стаканчик…

p.s. Ну, и 100р за вход в магазин конечно же ред.

Ответить
0
Yury Kotov

Открытия? R&D Centers!

Ответить
0
Sergei Timofeyev

Им колоборацию с Санлайтом надо

Ответить
0
Sasha Tsereteli

Ну норм

Ответить
0
Сергей Милосердов

Шрифт букв (дизайнеры, так можно говорить?) явно лучше стал, современнее так сказать. А вот логотипчик "АВ" все-таки отдает чем-то старорусским.

Ответить
0
Артур Кожевников

Когда не удалось сосвататься Яндексу, и для искусственного поднятия настроения потянуло обновить гардероб.

Ответить
0
Олег Саенов

а что изменилось?

Ответить
0
Arseniy Zhukavin

Продукты по рублю дороже сделали, за месяц накопили денег и сделали редизайн. Шрифт строчными, цвет насыщенней – все :)

Ну и иконку более плоской и простой сделали

Ответить
0
Роковой пёс_анон

А в чем отличие?

Ответить
0
Rownie

Объясните кто нибудь для чего это нужно? Это реально помогает повысить продажи? Есть какие то пруфы такой мелкий редизайн помогал кому то? ред.

Ответить
0
Антон Баринов

Помогал генеральному сделать вид, что он очень креативный и по уши в новых проектах.  

Ответить
0
Илья Кулабухов

Ctrl+B

Ответить
0
Станислав Пак

даже и не заметил бы разницы, если бы не новость)

Ответить
0
Игорь Майоров

Ребята столкнулись с проблемой, что их нынешний логотип подходит только для печати на баннерах и для вывесок в магазинах. А им нужен новый, современный логотип на все случаи. Вот и выкручивались из ситуации, сделали посовременнее, но очень похоже.

Любой ребренд - это расходы, а на любые расходы всегда есть причина :) ну конечно если мы не говорим про Яндекс или Сбер :)

Ответить
0
Джон Картошкин

Шрифт не подгрузился, ребят. Дефолтный Arial вставился.

...и да, раньше было лучше. ред.

Ответить
0
Всеволод Волчанский

Ждем комменты в стиле "Лучше бы они ..."

Ответить
0
Макс Козлов

Стало лучше! Лайк за маленькие буквы

Только печалит вся эти дизайнерская фигня типа "доброта за счет контраста", "современность за счет баланса".

Лучше бы вообще ничего не писали

Ответить
0
Алексей Терещенко

 На самом деле стало выглядеть чуть поинтереснее. Но доброты что-то не видать

Ответить
0
Anton Gridz

Явно лучше стало. Хорошо освежили. Ещё бы в область стали делать доставку ))

Ответить
0
Дмитрий Милюков

Культура и открытия? Это ПРОДУКТОВЫЙ МАГАЗИН.

Ответить
0
Павел

И что? «Культура потребление», «открытие вкусов» и ещё 2 миллиона ассоциаций. Или должны быть «достойны»?

Ответить
0
greg chudnoff

Насчет культуры они явно загнули. С одной стороны - красивый интерьер, с другой - матерящаяся прямо в зале охрана. Ну бля.

Ответить
0
Ruslan Musin

Ни разу такого не слышал. Магаз во дворе, бываю постоянно. И, нет, это не какой-то особо флагманская азбука

Ответить
0
Pavel Rusanov

На Чапаевском переулке (в районе Сокола/Аэропорта) такое встречалось. 

Ответить
0
Ruslan Musin

Да я вполне верю, что такое есть. Человеческий фактор никто не отменял. Другой вопрос, что это явно не норма для азбуки. Хотя вот я сейчас пытаюсь вспомнить, чтобы я вообще сталкивался с такими охранниками за последние годы- ничего не приходит в голову

Ответить
0
greg chudnoff

Зайди в магаз на Арбате. Там культурная мекка, лицо страны. ред.

Ответить
0
Ruslan Musin

Ну что, там прям матом разговаривают или просто одно слово проскочило в речи?

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0
Dmitry Yashin

Почему вообще это важно настолько, что по каждому обновлению логотипов все хуярят новости?

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0
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