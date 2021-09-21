«Азбука вкуса» впервые за 15 лет обновит логотип и шрифт Статьи редакции
Изменились и цвета — компания выбрала другие оттенки зелёного.
Первыми магазинами, которых коснутся изменения, станут флагманские супермаркеты сети на Арбате в Москве и Невском проспекте в Санкт-Петербурге, рассказали vc.ru в компании.
Всего за два года ребрендинг проведут в 20 первых магазинах сети, в остальных частично обновят пространство, сервис и ассортимент.
«Азбука вкуса» проведет масштабный ребрендинг впервые за 15 лет. Изменения будут внедрять поэтапно — они затронут коммуникации всех ритейл-форматов, сервисов и продуктов компании.
«Ребрендинг стал следствием перехода «Азбуки вкуса» от модели продуктового ритейлера к модели экосистемы питания с собственными фуд-технологиями и фуд-сервисами», — рассказали в «Азбуке вкуса».
Компания использует монограмму «АВ» в качестве логотипа, изменилось цветовое решение и шрифт — его «Азбука вкуса» разработала вместе с основателями проекта Type Today Ильей Рудерманом и Юрием Остроменцким.
Вот этот листочек — это, пожалуй, единственное что меня смущает в данном логотипе. Это капля теперь, а не листочек.
Обратите внимание на прошлый знак, там листочек и аббревиатура по смыслу и композиционно являются одним целым. Листочек похож на листочек, он не болтается в воздухе, а как-бы прорастает из АВ. В общем, раньше знак был живым, сейчас стал синтетическим. Технически, работа в целом хорошая. Но расстраивает, когда в погоне за упрощением, вынимают душу. ред.
Ребята столкнулись с проблемой, что их нынешний логотип подходит только для печати на баннерах и для вывесок в магазинах. А им нужен новый, современный логотип на все случаи. Вот и выкручивались из ситуации, сделали посовременнее, но очень похоже.
Любой ребренд - это расходы, а на любые расходы всегда есть причина :) ну конечно если мы не говорим про Яндекс или Сбер :)
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