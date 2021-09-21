«Азбука вкуса» впервые за 15 лет поменяет логотип и шрифт Статьи редакции
Изменились и цвета — компания выбрала другие оттенки зелёного.
Первыми магазинами, которых коснутся изменения, станут флагманские супермаркеты сети на Арбате в Москве и Невском проспекте в Санкт-Петербурге, рассказали vc.ru в компании.
Всего за два года ребрендинг проведут в 20 первых магазинах сети, в остальных частично обновят пространство, сервис и ассортимент.
«Азбука вкуса» проведет масштабный ребрендинг впервые за 15 лет. Изменения будут внедрять поэтапно — они затронут коммуникации всех ритейл-форматов, сервисов и продуктов компании.
«Ребрендинг стал следствием перехода «Азбуки вкуса» от модели продуктового ритейлера к модели экосистемы питания с собственными фуд-технологиями и фуд-сервисами», — рассказали в «Азбуке вкуса».
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