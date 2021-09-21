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Дизайн
Евгения Евсеева

«Азбука вкуса» впервые за 15 лет поменяет логотип и шрифт Статьи редакции

Изменились и цвета — компания выбрала другие оттенки зелёного.

24 24 комментария
2075 просмотров

Первыми магазинами, которых коснутся изменения, станут флагманские супермаркеты сети на Арбате в Москве и Невском проспекте в Санкт-Петербурге, рассказали vc.ru в компании.

«Азбука вкуса»

Всего за два года ребрендинг проведут в 20 первых магазинах сети, в остальных частично обновят пространство, сервис и ассортимент.

«Азбука вкуса»

«Азбука вкуса» проведет масштабный ребрендинг впервые за 15 лет. Изменения будут внедрять поэтапно — они затронут коммуникации всех ритейл-форматов, сервисов и продуктов компании.

«Азбука вкуса»

«Ребрендинг стал следствием перехода «Азбуки вкуса» от модели продуктового ритейлера к модели экосистемы питания с собственными фуд-технологиями и фуд-сервисами», — рассказали в «Азбуке вкуса».

Компания использует монограмму «АВ» в качестве логотипа, изменилось цветовое решение и шрифт — его «Азбука вкуса» разработала вместе с основателями проекта Type Today Ильей Рудерманом и Юрием Остроменцким.

#новость #азбукавкуса

24 24 комментария
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24 комментария
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Артем Бондарев

Боже какое убожество

Раньше было лучше ——— вы находитесь здесь

Ну понятно

Обычный логотип

Хороший логотип

Блин, классный логотип!

— Ребрендинг—

Боже какое убожество

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6
Елена Мордовина

Раньше было лучше

Ответить
3
Elena Palaguta

Нет. Но да.

Ответить
1
Михаил Синицын

Мильярд ?

Ответить
3
Vlad Azimov

Сойдёт ред.

Ответить
2
Gennadiy Kozar

Ну, конечно )) Логотип же их самое слабое место 😆🤣😅😂 Умеют же найти точки роста в своём бизнесе некоторые 👏🔥🚀😂

Ответить
2
Lenochka Magomedova

Неужели этот "шедевральный" ребрендинг обошёлся без Лебедева? Его стиль) 😂

Ответить
1
Павел Коган

Что-то на богатом

Ответить
1
Владимир FRUITSY
Ответить
1
Клемент Бурдин

Почему нельзя было просто взять и прийти к Артемию Лебедеву?

Ответить
0
Арсений Трошин

можно ко мне за бесплатно также нарисую

Ответить
1
Клемент Бурдин

Азбукса вкубука

Ответить
1
Арсений Трошин

Азбука вкубуса

Ответить
0
Клемент Бурдин

Вкубука азбукса

Ответить
1
Клемент Бурдин

Буковка азбуки)

Ответить
0
Клемент Бурдин
Ответить
0
Yury Kotov

Открытия? R&D Centers!

Ответить
0
Martin Holbrook

Подобный ребрендинг, видимо, нужен тем компаниям и руководителям, которые боятся внести что то новое, обновить свой визуал. По этому и ставят ТЗ агентствам - сделайте что то интересное, но чтобы было похоже.

Субъективно, но мне старый лого кажется более приветливым.

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0
Арсений Kaпуза

Ну все. После таких новшеств ждём молоко по 500р за стаканчик…

p.s. Ну, и 100р за вход в магазин конечно же ред.

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0
Sasha Tsereteli

Ну норм

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0
Сергей Милосердов

Шрифт букв (дизайнеры, так можно говорить?) явно лучше стал, современнее так сказать. А вот логотипчик "АВ" все-таки отдает чем-то старорусским.

Ответить
0
Артур Кожевников

Когда не удалось сосвататься Яндексу, и для искусственного поднятия настроения потянуло обновить гардероб.

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0
Сергей Щукин

Еда - культура - открытия?

Серьёзно?
Культура в продуктовом магазине?
Остановите этот шарик - я выйду

PS
Не говоря уже о том, что это ну оооочень смахивает на Книги-Музыка-Перспектива (Республика)

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–1
Клемент Бурдин

Я думаю тут говорится о культуре еды, а не о пенсне.

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0
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