Кассетный плеер Spotify, фотоаппарат Instagram — как выглядели бы современные приложения до появления интернета Статьи редакции
Ностальгия по 80-м и 90-м.
Дизайнер Томас Оливер под ником Tom le French создал версии современных приложений в виде техники — как если бы их создали до появления интернета. Рация для WhatsApp, пейджер для Facebook и другие.
Почему трафик из «Яндекс.Поиска» дорожает, как газ в Европе, а «дешевая» РСЯ превратилась в безумного пожирателя бюджетов? Какой рекламный канал самый недооцененный, где покупать трафик и что будет со стоимостью лидов через год?
С помощью «дочки» компания хочет выйти на азиатский рынок.
Принятие проекта сильнее всего повлияет на компанию Apple, которая оснащает устройства собственным разъёмом.
Пётр Зайцев проектировал офисы крупных компаний и работал над дизайном станций метро, а теперь трудится в домашней мастерской над скульптурами и зарабатывает 250-300 тысяч рублей в месяц.
А ещё представим новые продукты.
Зачем в VK Cup ежегодно участвуют тысячи специалистов из разных стран и чем запомнится турнир в этом году? Отвечаем на главные вопросы.
Придётся купить два билета — на себя и животное.
Нейросеть проанализирует привычки пользователя, особенности тактильного взаимодействия с экраном и другие параметры.
Ностальгия по 80-м и 90-м.
Понятие «медиатех» пока мало используют в медийном и технологическом сообществе — медиа ещё не осознали себя технологическими компаниями. А сделать это пора: кастомизация информации и рекламы с помощью ИИ, big data и рекомендательных систем трансформирует модель устройства редакций и позволяет медиакомпаниям выживать.