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Дизайн
Евгения Евсеева

Кассетный плеер Spotify, фотоаппарат Instagram — как выглядели бы современные приложения до появления интернета Статьи редакции

Ностальгия по 80-м и 90-м.

3 3 комментария
557 просмотров

Дизайнер Томас Оливер под ником Tom le French создал версии современных приложений в виде техники — как если бы их создали до появления интернета. Рация для WhatsApp, пейджер для Facebook и другие.

Tom le French
Tom le French
Tom le French
Tom le French
Tom le French
Tom le French
Tom le French
Tom le French

#google #spotify #instagram #adobe #snapchat #facebook #netflix #whatsapp

3 3 комментария
9
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3 комментария
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Алексей Панаит

WhatsApp следовало бы изобразить в виде фекальной массы 

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3
Black Jack

Фекальная масса — эта сама серия если бы да кабы.

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0
Ruslan Fatikhov

Автор поста открыл для себя Behance? Так эти «концепты» публиковали лет 5 назад.

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