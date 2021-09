{"items":[{"comment_id":3307262,"subsite_id":200396,"user_id":182993,"type":"comment_add","id":3307262,"hash":"2ab6f027e04e76f1f6b7473567c45f04","date":1632312616,"url":"https:\/\/vc.ru\/services\/296325-tinkoff-nachal-testirovat-tehnologiyu-vyyavleniya-moshennikov-po-analizu-povedeniya-klientov-pri-ispolzovanii-smartfona?comment=3307262","text":"\u041e\u0447\u0435\u043d\u044c \u043f\u0440\u043e\u0441\u0442\u043e. \u0411\u0430\u043d\u043a \u043e\u0440\u0438\u0435\u043d\u0442\u0438\u0440\u043e\u0432\u0430\u043d \u043d\u0430 \u0434\u043e\u043b\u0431\u043e\u0451\u0431\u043e\u0432, \u043a\u043e\u0442\u043e\u0440\u044b\u0439 \u044d\u0442\u043e\u0442 \u043a\u043e\u0434 \u0437\u0430\u0431\u044b\u0432\u0430\u044e\u0442 \u0438 \u0437\u0432\u043e\u043d\u044f\u0442 \u0432 \u0442\u0435\u0445\u043f\u043e\u0434\u0434\u0435\u0440\u0436\u043a\u0443. \u0422\u0430\u043a \u0447\u0442\u043e \u0442\u0435\u0445\u043f\u043e\u0434\u0434\u0435\u0440\u0436\u043a\u0430 \u0440\u0430\u0437\u0434\u0430\u0451\u0442 \u0434\u043e\u0441\u0442\u0443\u043f\u044b \u043d\u0430\u043f\u0440\u0430\u0432\u043e \u0438 \u043d\u0430\u043b\u0435\u0432\u043e. \u0422\u0435\u043f\u0435\u0440\u044c \u0431\u0430\u043d\u043a \u043f\u0440\u0438\u0434\u0443\u043c\u0430\u043b \u043a\u043e\u0441\u0442\u044b\u043b\u044c, \u043a\u043e\u0442\u043e\u0440\u044b\u0439 \u0443\u043c\u0435\u043d\u044c\u0448\u0438\u0442 \u0442\u0430\u043a\u043e\u0439 \u0444\u0440\u043e\u0434, \u043d\u043e \u043d\u043e\u0440\u043c\u0430\u043b\u044c\u043d\u044b\u043c \u043b\u044e\u0434\u044f\u043c \u043a\u043e\u0441\u0442\u044b\u043b\u044c \u0433\u0440\u043e\u0437\u0438\u0442 \u0442\u0435\u043c \u0447\u0442\u043e \u0438\u0445 \u043e\u043f\u0435\u0440\u0430\u0446\u0438\u0438 \u0431\u0443\u0434\u0443\u0442 \u0437\u0430\u0431\u043b\u043e\u043a\u0438\u0440\u043e\u0432\u0430\u043d\u044b, \u0430 \u0444\u0440\u043e\u0434 \u0432\u0441\u0451 \u0440\u0430\u0432\u043d\u043e \u043c\u043e\u0436\u0435\u0442 \u0441\u043b\u0443\u0447\u0438\u0442\u044c\u0441\u044f, \u043d\u043e \u0441 \u0447\u0443\u0442\u044c \u043c\u0435\u043d\u044c\u0448\u0435\u0439 \u0432\u0435\u0440\u043e\u044f\u0442\u043d\u043e\u0441\u0442\u044c\u044e.","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":182993,"url":"https:\/\/vc.ru\/u\/182993-viktor-efimov","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/74889031-9174-30ea-e283-6a1f4634d602\/","name":"\u0412\u0438\u043a\u0442\u043e\u0440 \u0415\u0444\u0438\u043c\u043e\u0432","isVerified":false},"content":{"id":296325,"url":"https:\/\/vc.ru\/services\/296325-tinkoff-nachal-testirovat-tehnologiyu-vyyavleniya-moshennikov-po-analizu-povedeniya-klientov-pri-ispolzovanii-smartfona","title":"\u00ab\u0422\u0438\u043d\u044c\u043a\u043e\u0444\u0444\u00bb \u043d\u0430\u0447\u0430\u043b \u0442\u0435\u0441\u0442\u0438\u0440\u043e\u0432\u0430\u0442\u044c \u0442\u0435\u0445\u043d\u043e\u043b\u043e\u0433\u0438\u044e \u0432\u044b\u044f\u0432\u043b\u0435\u043d\u0438\u044f \u043c\u043e\u0448\u0435\u043d\u043d\u0438\u043a\u043e\u0432 \u043f\u043e \u0430\u043d\u0430\u043b\u0438\u0437\u0443 \u043f\u043e\u0432\u0435\u0434\u0435\u043d\u0438\u044f \u043a\u043b\u0438\u0435\u043d\u0442\u043e\u0432 \u043f\u0440\u0438 \u0438\u0441\u043f\u043e\u043b\u044c\u0437\u043e\u0432\u0430\u043d\u0438\u0438 \u0441\u043c\u0430\u0440\u0442\u0444\u043e\u043d\u0430"},"isAnonymous":false},{"comment_id":3307263,"subsite_id":199115,"user_id":870393,"type":"comment_add","id":3307263,"hash":"6691fa554347d4cd1a67272cbaeafdff","date":1632312618,"url":"https:\/\/vc.ru\/transport\/296419-utair-razreshila-passazhiram-perevozit-svoih-koshek-i-sobak-na-sosednem-kresle?comment=3307263","text":"\u041e\u0447\u0435\u043d\u044c \u0445\u043e\u0440\u043e\u0448\u0430\u044f \u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u044c. \u0416\u0438\u0432\u043e\u0442\u043d\u044b\u0435 \u0432 \u0431\u0430\u0433\u0430\u0436\u043d\u043e\u043c \u043e\u0442\u0434\u0435\u043b\u0435\u043d\u0438\u0438 \u043f\u0430\u043d\u0438\u043a\u0443\u044e\u0442, \u0430 \u0435\u0449\u0435 \u0438\u0445 \u0438\u043d\u043e\u0433\u0434\u0430 \u0434\u0430\u0432\u044f\u0442 \u043f\u0440\u0438 \u043f\u043e\u0433\u0440\u0443\u0437\u043a\u0435, \u043a\u0430\u043a \u043f\u0430\u0440\u0443 \u043a\u043e\u0448\u0430\u043a\u043e\u0432 \u043d\u0435 \u0442\u0430\u043a \u0434\u0430\u0432\u043d\u043e. \u0410 \u0432\u043b\u0430\u0434\u0435\u043b\u044c\u0446\u044b \u043f\u0430\u043d\u0438\u043a\u0443\u044e\u0442 \u0435\u0449\u0435 \u0431\u043e\u043b\u044c\u0448\u0435.","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":870393,"url":"https:\/\/vc.ru\/u\/870393-alex-mont","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/2647fab5-8e2d-5203-996d-062ad1c960ab\/","name":"Alex Mont","isVerified":false},"content":{"id":296419,"url":"https:\/\/vc.ru\/transport\/296419-utair-razreshila-passazhiram-perevozit-svoih-koshek-i-sobak-na-sosednem-kresle","title":"Utair \u0440\u0430\u0437\u0440\u0435\u0448\u0438\u043b\u0430 \u043f\u0430\u0441\u0441\u0430\u0436\u0438\u0440\u0430\u043c \u043f\u0435\u0440\u0435\u0432\u043e\u0437\u0438\u0442\u044c \u0441\u0432\u043e\u0438\u0445 \u043a\u043e\u0448\u0435\u043a \u0438 \u0441\u043e\u0431\u0430\u043a \u043d\u0430 \u0441\u043e\u0441\u0435\u0434\u043d\u0435\u043c \u043a\u0440\u0435\u0441\u043b\u0435"},"isAnonymous":false},{"comment_id":3307264,"subsite_id":199119,"user_id":740822,"type":"comment_add","id":3307264,"hash":"ff8456b57cc9962a3b01f08819fb588b","date":1632312640,"url":"https:\/\/vc.ru\/finance\/296246-sber-prodast-svoyu-dolyu-v-razrabotchike-sistemy-dlya-raspoznavaniya-lic-visionlabs-reuters?comment=3307264","text":"VisionLabs- \u044d\u0442\u043e \u0431\u0435\u0441\u043f\u043b\u0430\u0442\u043d\u043e \u0441\u043a\u0430\u0447\u0435\u043d\u043d\u044b\u0435 \u0432 \u0438\u043d\u0442\u0435\u0440\u043d\u0435\u0442 SDK. \u041a\u0443\u043f\u0438\u043b\u0438-\u043f\u0440\u043e\u0434\u0430\u043b\u0438, \u043a\u0442\u043e-\u0442\u043e \u043b\u0438\u0447\u043d\u043e \u043e\u0431\u043e\u0433\u0430\u0442\u0438\u043b\u0441\u044f.","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":740822,"url":"https:\/\/vc.ru\/u\/740822-chit-chat","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/d1a1b39f-8e49-7e16-108d-e608e9497cc5\/","name":"\u0427\u0438\u0442 \u0427\u0430\u0442","isVerified":false},"content":{"id":296246,"url":"https:\/\/vc.ru\/finance\/296246-sber-prodast-svoyu-dolyu-v-razrabotchike-sistemy-dlya-raspoznavaniya-lic-visionlabs-reuters","title":"\u00ab\u0421\u0431\u0435\u0440\u00bb \u043f\u0440\u043e\u0434\u0430\u0441\u0442 \u0441\u0432\u043e\u044e \u0434\u043e\u043b\u044e \u0432 \u0440\u0430\u0437\u0440\u0430\u0431\u043e\u0442\u0447\u0438\u043a\u0435 \u0441\u0438\u0441\u0442\u0435\u043c\u044b \u0434\u043b\u044f \u0440\u0430\u0441\u043f\u043e\u0437\u043d\u0430\u0432\u0430\u043d\u0438\u044f \u043b\u0438\u0446 VisionLabs \u2014 Reuters"},"isAnonymous":false},{"comment_id":3307266,"subsite_id":199120,"user_id":715485,"type":"comment_add","id":3307266,"hash":"d9f7db60bc0f7bafc3a4f0963024081f","date":1632312650,"url":"https:\/\/vc.ru\/legal\/295857-predstaviteli-knizhnoy-industrii-pozhalovalis-v-roskomnadzor-na-telegram-iz-za-neudaleniya-piratskih-kopiy-knig?comment=3307266","text":">\u041d\u0443, \u0438\u043b\u0438 \u043d\u0443\u0436\u043d\u043e \u0440\u0430\u0441\u043a\u0440\u0443\u0442\u0438\u0442\u044c\u0441\u044f \u0434\u043e \u0443\u0440\u043e\u0432\u043d\u044f \u0411\u0443\u0437\u043e\u0432\u043e\u0439. \u041d\u0430 \u0447\u0442\u043e \u0442\u043e\u0436\u0435 \u0431\u0430\u0431\u043a\u0438 \u043d\u0443\u0436\u043d\u044b.

\u043e\u043d\u0430 \u0443\u0436\u0435 \u0438 \u043a\u043d\u0438\u0436\u043a\u0438 \u043f\u0438\u0448\u0435\u0442?

\u042d\u0442\u043e \u043a\u0430\u043a\u043e\u0439-\u0442\u043e \u0433\u0440\u0435\u0431\u0430\u043d\u044b\u0439 \u0432\u0438\u0440\u0443\u0441 \u0438\u043d\u043e\u043f\u043b\u0430\u043d\u0435\u0442\u043d\u044b\u0439 \u043f\u043e\u0434 \u0432\u0438\u0434\u043e\u043c \u0433\u0443\u043c\u0430\u043d\u043e\u0438\u0434\u0430 \u0436\u0435\u043d\u0441\u043a\u043e\u0433\u043e \u043f\u043e\u043b\u0430 :)","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":715485,"url":"https:\/\/vc.ru\/u\/715485-ilya-m","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/aae36f7d-22f4-dc23-3572-8d0b1fcf81ab\/","name":"\u0418\u043b\u044c\u044f \u041c","isVerified":false},"content":{"id":295857,"url":"https:\/\/vc.ru\/legal\/295857-predstaviteli-knizhnoy-industrii-pozhalovalis-v-roskomnadzor-na-telegram-iz-za-neudaleniya-piratskih-kopiy-knig","title":"\u041f\u0440\u0435\u0434\u0441\u0442\u0430\u0432\u0438\u0442\u0435\u043b\u0438 \u043a\u043d\u0438\u0436\u043d\u043e\u0439 \u0438\u043d\u0434\u0443\u0441\u0442\u0440\u0438\u0438 \u043f\u043e\u0436\u0430\u043b\u043e\u0432\u0430\u043b\u0438\u0441\u044c \u0432 \u0420\u043e\u0441\u043a\u043e\u043c\u043d\u0430\u0434\u0437\u043e\u0440 \u043d\u0430 Telegram \u0438\u0437-\u0437\u0430 \u043d\u0435\u0443\u0434\u0430\u043b\u0435\u043d\u0438\u044f \u043f\u0438\u0440\u0430\u0442\u0441\u043a\u0438\u0445 \u043a\u043e\u043f\u0438\u0439 \u043a\u043d\u0438\u0433"},"isAnonymous":false},{"comment_id":3307267,"subsite_id":199122,"user_id":513804,"type":"comment_add","id":3307267,"hash":"acc68d22893acbf7263a1d348241cadf","date":1632312659,"url":"https:\/\/vc.ru\/trade\/296492-yandeks-market-i-lavka-nachnut-ostavlyat-zakaz-u-dveri-po-knopke-v-prilozhenii?comment=3307267","text":"\u041f\u0440\u0435\u043a\u0440\u0430\u0441\u043d\u044b\u0435 \u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438! \u041c\u043e\u0439 \u043f\u0440\u043e\u0448\u043b\u044b\u0439 \u0437\u0430\u043a\u0430\u0437 \u043d\u0430 \u041c\u0430\u0440\u043a\u0435\u0442\u0435 \u043f\u0440\u043e\u0448\u0435\u043b \u0441\u043b\u0435\u0433\u043a\u0430 \u0441\u0442\u0440\u0430\u043d\u043d\u043e - \u044f \u043a\u0430\u043a \u0440\u0430\u0437 \u043d\u0435 \u0443\u0441\u043f\u0435\u0432\u0430\u043b \u043f\u0440\u0438\u0435\u0445\u0430\u0442\u044c \u0434\u043e\u043c\u043e\u0439, \u043f\u043e\u043f\u0440\u043e\u0441\u0438\u043b \u043a\u0443\u0440\u044c\u0435\u0440\u0430 \u043e\u0441\u0442\u0430\u0432\u0438\u0442\u044c \u0443 \u0434\u0432\u0435\u0440\u0438. \u041e\u043d \u043e\u0441\u0442\u0430\u0432\u0438\u043b, \u043d\u043e \u0437\u0430\u0442\u0435\u043c \u0435\u043c\u0443 \u0432 \u0447\u0430\u0442\u0435 \u043d\u0430\u043f\u0438\u0441\u0430\u043b\u0438 \u00ab\u0435\u0441\u043b\u0438 \u043f\u043e\u0441\u044b\u043b\u043a\u0430 \u043f\u0440\u043e\u043f\u0430\u0434\u0435\u0442, \u043e\u0442\u0432\u0435\u0447\u0430\u0435\u0442\u0435 \u0432\u044b\u00bb. \u041f\u043e\u0441\u043b\u0435 \u0447\u0435\u0433\u043e \u043e\u043d \u0432\u0435\u0440\u043d\u0443\u043b\u0441\u044f, \u0437\u0430\u0431\u0440\u0430\u043b \u043f\u043e\u0441\u044b\u043b\u043a\u0443 \u0438, \u0434\u0430\u0439 \u0431\u043e\u0433 \u0435\u043c\u0443 \u0437\u0434\u043e\u0440\u043e\u0432\u044c\u044f, \u0436\u0434\u0430\u043b \u043c\u0435\u043d\u044f \u0432\u043e\u0437\u043b\u0435 \u0434\u043e\u043c\u0430 \u043c\u0438\u043d\u0443\u0442 \u043f\u044f\u0442\u043d\u0430\u0434\u0446\u0430\u0442\u044c, \u0447\u0442\u043e\u0431\u044b \u043b\u0438\u0447\u043d\u043e \u0432\u0440\u0443\u0447\u0438\u0442\u044c. \u041d\u0430\u0434\u0435\u044e\u0441\u044c, \u0442\u0435\u043f\u0435\u0440\u044c \u044d\u0442\u043e \u0431\u0443\u0434\u0435\u0442 \u0431\u043e\u043b\u0435\u0435 \u0433\u043b\u0430\u0434\u043a\u043e \u043f\u0440\u043e\u0445\u043e\u0434\u0438\u0442\u044c\u2026","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":513804,"url":"https:\/\/vc.ru\/u\/513804-ivan-susanin","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/65d92946-ca36-5d4e-9c47-49faf6c4a00c\/","name":"Ivan Susanin","isVerified":false},"content":{"id":296492,"url":"https:\/\/vc.ru\/trade\/296492-yandeks-market-i-lavka-nachnut-ostavlyat-zakaz-u-dveri-po-knopke-v-prilozhenii","title":"\u00ab\u042f\u043d\u0434\u0435\u043a\u0441.\u041c\u0430\u0440\u043a\u0435\u0442\u00bb \u0438 \u00ab\u041b\u0430\u0432\u043a\u0430\u00bb \u043d\u0430\u0447\u043d\u0443\u0442 \u043e\u0441\u0442\u0430\u0432\u043b\u044f\u0442\u044c \u0437\u0430\u043a\u0430\u0437 \u0443 \u0434\u0432\u0435\u0440\u0438 \u043f\u043e \u043a\u043d\u043e\u043f\u043a\u0435 \u0432 \u043f\u0440\u0438\u043b\u043e\u0436\u0435\u043d\u0438\u0438"},"isAnonymous":false},{"comment_id":3307268,"subsite_id":199122,"user_id":127536,"type":"comment_add","id":3307268,"hash":"0ee0ad38e2b993b63b8e401a64dc5c18","date":1632312674,"url":"https:\/\/vc.ru\/trade\/296492-yandeks-market-i-lavka-nachnut-ostavlyat-zakaz-u-dveri-po-knopke-v-prilozhenii?comment=3307268","text":"\u043f\u0440\u0435\u043a\u0440\u0430\u0441\u043d\u0430\u044f \u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u044c \u0434\u043b\u044f \u0441\u043e\u0446\u0438\u043e\u0444\u043e\u0431\u043e\u0432!","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":127536,"url":"https:\/\/vc.ru\/u\/127536-bulat-ziganshin","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/37850c89-cdef-7a26-07dd-2fedbd130b1c\/","name":"Bulat Ziganshin","isVerified":false},"content":{"id":296492,"url":"https:\/\/vc.ru\/trade\/296492-yandeks-market-i-lavka-nachnut-ostavlyat-zakaz-u-dveri-po-knopke-v-prilozhenii","title":"\u00ab\u042f\u043d\u0434\u0435\u043a\u0441.\u041c\u0430\u0440\u043a\u0435\u0442\u00bb \u0438 \u00ab\u041b\u0430\u0432\u043a\u0430\u00bb \u043d\u0430\u0447\u043d\u0443\u0442 \u043e\u0441\u0442\u0430\u0432\u043b\u044f\u0442\u044c \u0437\u0430\u043a\u0430\u0437 \u0443 \u0434\u0432\u0435\u0440\u0438 \u043f\u043e \u043a\u043d\u043e\u043f\u043a\u0435 \u0432 \u043f\u0440\u0438\u043b\u043e\u0436\u0435\u043d\u0438\u0438"},"isAnonymous":false},{"comment_id":3307269,"subsite_id":199115,"user_id":12968,"type":"comment_add","id":3307269,"hash":"ebd851179d32c566a6f7c4b5c2db9e24","date":1632312686,"url":"https:\/\/vc.ru\/transport\/296419-utair-razreshila-passazhiram-perevozit-svoih-koshek-i-sobak-na-sosednem-kresle?comment=3307269","text":"\u0417\u0430\u043b\u0438\u0432\u0430\u0435\u0448\u044c, \u0412\u0430\u0441\u044f.

> Cabin air is entirely refreshed every five minutes or so and filtered using hospital-grade HEPA filters, which remove more than 99% of viruses and bacteria attached to droplets.","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":12968,"url":"https:\/\/vc.ru\/u\/12968-colorless","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/aebf49f7-7355-d1e8-44cc-0c1efe61cc92\/","name":"colorless","isVerified":false},"content":{"id":296419,"url":"https:\/\/vc.ru\/transport\/296419-utair-razreshila-passazhiram-perevozit-svoih-koshek-i-sobak-na-sosednem-kresle","title":"Utair \u0440\u0430\u0437\u0440\u0435\u0448\u0438\u043b\u0430 \u043f\u0430\u0441\u0441\u0430\u0436\u0438\u0440\u0430\u043c \u043f\u0435\u0440\u0435\u0432\u043e\u0437\u0438\u0442\u044c \u0441\u0432\u043e\u0438\u0445 \u043a\u043e\u0448\u0435\u043a \u0438 \u0441\u043e\u0431\u0430\u043a \u043d\u0430 \u0441\u043e\u0441\u0435\u0434\u043d\u0435\u043c \u043a\u0440\u0435\u0441\u043b\u0435"},"isAnonymous":false},{"comment_id":3307270,"subsite_id":199119,"user_id":308,"type":"comment_add","id":3307270,"hash":"165304578e87a17acb8cdbc0a78710a4","date":1632312696,"url":"https:\/\/vc.ru\/finance\/296485-tinkoff-opublikoval-podrobnosti-o-dochernem-banke-na-filippinah-budet-akcionernyy-kapital-okolo-59-mln-i-sovladelec?comment=3307270","text":"\u0421\u043a\u043e\u0440\u0435\u0435 \u0432\u0441\u0435\u0433\u043e, \u0442\u0430\u043c \u043f\u0440\u043e\u0449\u0435 \u043e\u0442\u0442\u0435\u0441\u0442\u0438\u0442\u044c \u043c\u043e\u0434\u0435\u043b\u044c \u0440\u0430\u0431\u043e\u0442\u044b \u043d\u0430 \u0437\u0430\u0440\u0443\u0431\u0435\u0436\u043d\u044b\u0445 \u0440\u044b\u043d\u043a\u0430\u0445.

\u0412 \u0415\u0421 \u0440\u0435\u0433\u0443\u043b\u044f\u0442\u043e\u0440\u043a\u0438 \u0431\u043e\u043b\u044c\u0448\u0435, \u0430 \u0437\u043d\u0430\u0447\u0438\u0442 \u0438 \u0437\u0430\u043f\u0443\u0441\u043a \u0431\u0443\u0434\u0435\u0442 \u0441\u0438\u043b\u044c\u043d\u043e \u0434\u043e\u0440\u043e\u0436\u0435 \u0438 \u0434\u043e\u043b\u044c\u0448\u0435.","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":308,"url":"https:\/\/vc.ru\/u\/308-mike-kosulin","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/22399572-1367-2ac5-45e5-b16df5da7bd5\/","name":"Mike Kosulin","isVerified":false},"content":{"id":296485,"url":"https:\/\/vc.ru\/finance\/296485-tinkoff-opublikoval-podrobnosti-o-dochernem-banke-na-filippinah-budet-akcionernyy-kapital-okolo-59-mln-i-sovladelec","title":"\u00ab\u0422\u0438\u043d\u044c\u043a\u043e\u0444\u0444\u00bb \u043e\u043f\u0443\u0431\u043b\u0438\u043a\u043e\u0432\u0430\u043b \u043f\u043e\u0434\u0440\u043e\u0431\u043d\u043e\u0441\u0442\u0438 \u043e \u0434\u043e\u0447\u0435\u0440\u043d\u0435\u043c \u0431\u0430\u043d\u043a\u0435 \u043d\u0430 \u0424\u0438\u043b\u0438\u043f\u043f\u0438\u043d\u0430\u0445 \u2014 \u0431\u0443\u0434\u0435\u0442 \u0430\u043a\u0446\u0438\u043e\u043d\u0435\u0440\u043d\u044b\u0439 \u043a\u0430\u043f\u0438\u0442\u0430\u043b \u043e\u043a\u043e\u043b\u043e $59 \u043c\u043b\u043d \u0438 \u0441\u043e\u0432\u043b\u0430\u0434\u0435\u043b\u0435\u0446"},"isAnonymous":false},{"comment_id":3307271,"subsite_id":645869,"user_id":117782,"type":"comment_add","id":3307271,"hash":"c2bc34330bc3e1ea6274a55d1fc6ddac","date":1632312739,"url":"https:\/\/vc.ru\/opinions\/295998-pochemu-u-vas-nichego-ne-poluchaetsya-ili-poluchaetsya-nauka-udachi?comment=3307271","text":"\u041f\u043e\u0434\u0434\u0435\u0440\u0436\u0438\u0432\u0430\u044e:

\"\u0410 \u0443\u0436 \u043a\u043e\u043c\u0443 \u0432\u0435\u0440\u0438\u0442\u044c \u0438\u043b\u0438 \u043d\u0435 \u0432\u0435\u0440\u0438\u0442\u044c, \u043a\u0430\u043a\u0438\u0435 \u0438\u0441\u0441\u043b\u0435\u0434\u043e\u0432\u0430\u043d\u0438\u044f (\u0438 \u043a\u0430\u043a\u0438\u043c \u043e\u0431\u0440\u0430\u0437\u043e\u043c) \u0438\u043c\u0435\u043d\u043d\u043e \u043f\u0440\u0438\u043d\u0438\u043c\u0430\u0442\u044c \u0438\u043b\u0438 \u043d\u0435 \u043f\u0440\u0438\u043d\u0438\u043c\u0430\u0442\u044c, \u043f\u0443\u0441\u0442\u044c \u043a\u0430\u0436\u0434\u044b\u0439 \u0441\u0430\u043c \u0434\u043b\u044f \u0441\u0435\u0431\u044f \u0440\u0435\u0448\u0430\u0435\u0442.\"..



\u0420\u0435\u0444\u043b\u0435\u043a\u0441\u0438\u0440\u0443\u044e:)

\u0418\u0441\u0445\u043e\u0434\u043d\u043e\u0435 \u0438\u0441\u0441\u043b\u0435\u0434\u043e\u0432\u0430\u043d\u0438\u0435 \u043c\u043d\u0435 \u043a\u0430\u0436\u0435\u0442\u0441\u044f \"\u043a\u0440\u0438\u0432\u044b\u043c\" \u0432 \u0435\u0433\u043e \u0438\u0437\u043d\u0430\u0447\u0430\u043b\u044c\u043d\u043e\u0439 \u043b\u043e\u0433\u0438\u043a\u0435 (\u0438\u0437-\u0437\u0430 \u0438\u0433\u043d\u043e\u0440\u0438\u0440\u043e\u0432\u0430\u043d\u0438\u044f \u0444\u0430\u043a\u0442\u0430 \u043d\u0430\u0443\u0447\u0435\u043d\u0438\u044f \u0438 \u0443\u0432\u0435\u043b\u0438\u0447\u0435\u043d\u0438\u044f \u0442.\u043e. \u0448\u0430\u043d\u0441\u043e\u0432 \u043d\u0430 \u0443\u0441\u043f\u0435\u0445). \u042d\u0442\u043e \u043d\u0435 \u0433\u043e\u0432\u043e\u0440\u0438\u0442,\u00a0 \u0447\u0442\u043e \u0435\u0433\u043e \u0432\u044b\u0432\u043e\u0434\u044b \u043d\u0435 \u0432\u0435\u0440\u043d\u044b, \u043d\u043e \u0434\u043e\u0432\u0435\u0440\u0438\u044f \u043a \u043d\u0438\u043c \u0441\u0442\u0440\u0435\u043c\u0438\u0442\u0441\u044f \u043a \u043d\u0443\u043b\u044e)...



\u0422.\u043a. \u044d\u0442\u043e \u0438\u0441\u0441\u043b\u0435\u0434\u043e\u0432\u0430\u043d\u0438\u0435 \u043b\u0435\u0433\u043b\u043e \u0432 \u0444\u0443\u043d\u0434\u0430\u043c\u0435\u043d\u0442 \u0441\u0442\u0430\u0442\u044c\u0438, \u043d\u0435\u0434\u043e\u0432\u0435\u0440\u0438\u0435 \"\u043f\u0435\u0440\u0435\u043f\u043e\u043b\u0437\u043b\u043e\"(\u0442\u0440\u0430\u043d\u0441\u043b\u0438\u0440\u043e\u0432\u0430\u043b\u043e\u0441\u044c) \u0438 \u043d\u0430 \u0441\u0430\u043c\u0443 \u0441\u0442\u0430\u0442\u044c\u044e. \u042d\u0442\u043e \u043d\u0435 \u0433\u043e\u0432\u043e\u0440\u0438\u0442,\u00a0 \u0447\u0442\u043e \u0441\u0442\u0430\u0442\u044c\u044f \u043d\u0435 \u0432\u0435\u0440\u043d\u0430,\u00a0 \u043d\u043e \u043b\u043e\u0433\u0438\u043a\u0430 \"\u043d\u0430 \u043a\u0440\u0438\u0432\u043e\u043c \u0444\u0443\u043d\u0434\u0430\u043c\u0435\u043d\u0442\u0435 \u043f\u0440\u044f\u043c\u043e \u043d\u0435 \u043f\u043e\u0441\u0442\u0440\u043e\u0438\u0448\u044c\" \u0448\u0435\u043f\u0447\u0435\u0442: \u00ab\u044d\u0442\u043e \u043d\u0435 \u043d\u0430\u0443\u043a\u0430, \u044d\u0442\u043e \u043f\u0440\u043e\u0441\u0442\u043e \"\u0435\u0449\u0451 \u043e\u0434\u043d\u043e \u043c\u043d\u0435\u043d\u0438\u0435\" \u0442\u0438\u043f\u0430 \u0442\u0432\u043e\u0435\u0433\u043e)\u00bb.. \u00ab\u0438 \u044d\u0442\u043e \u043c\u043d\u0435\u043d\u0438\u0435 \u043d\u0435 \u0442\u0430\u043a\u043e\u0435 \u043a\u0432\u0430\u043b\u0438\u0444\u0438\u0446\u0438\u0440\u043e\u0432\u0430\u043d\u043d\u043e\u0435 \u043a\u0430\u043a \u0443 \u041d\u043e\u0431\u0435\u043b\u0435\u0432\u0446\u0430 \u041a\u0430\u043d\u0435\u043c\u0430\u043d\u0430\u00ab... \u00ab\u043b\u0443\u0447\u0448\u0435 (\u0431\u0435\u0437 \u0444\u0430\u043d\u0430\u0442\u0438\u0437\u043c\u0430)) \u043f\u0435\u0440\u0435\u0447\u0438\u0442\u0430\u0439\u00a0 \u0433\u0440\u0430\u043c\u043e\u0442\u043d\u043e\u0433\u043e \u0438 \u043e\u043f\u044b\u0442\u043d\u043e\u0433\u043e \u043f\u0440\u043e\u0444\u0435\u0441\u0441\u0438\u043d\u0430\u043b\u0430\u00bb



\u041f\u0441\u0438\u0445\u043e\u043b\u043e\u0433 \u0414\u0430\u043d\u0438\u044d\u043b\u044c \u041a\u0430\u043d\u0435\u043c\u0430\u043d: \u00ab\u0412\u0441\u0435 \u0443\u0441\u043f\u0435\u0448\u043d\u044b\u0435 \u043b\u044e\u0434\u0438 \u2014 \u0441\u043a\u043b\u043e\u043d\u043d\u044b\u0435 \u043a \u0440\u0438\u0441\u043a\u0443 \u043e\u043f\u0442\u0438\u043c\u0438\u0441\u0442\u044b\u00bb



\u0418\u0441\u0442\u043e\u0447\u043d\u0438\u043a: https:\/\/incrussia.ru\/understand\/daniel-kahneman\/","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":117782,"url":"https:\/\/vc.ru\/u\/117782-marat-hakimov","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/d6d39308-2034-3199-97b5-9787388d5295\/","name":"Marat Hakimov","isVerified":false},"content":{"id":295998,"url":"https:\/\/vc.ru\/opinions\/295998-pochemu-u-vas-nichego-ne-poluchaetsya-ili-poluchaetsya-nauka-udachi","title":"\u041f\u043e\u0447\u0435\u043c\u0443 \u0443 \u0432\u0430\u0441 \u043d\u0438\u0447\u0435\u0433\u043e \u043d\u0435 \u043f\u043e\u043b\u0443\u0447\u0430\u0435\u0442\u0441\u044f. \u0418\u043b\u0438 \u043f\u043e\u043b\u0443\u0447\u0430\u0435\u0442\u0441\u044f. \u041d\u0430\u0443\u043a\u0430 \u0443\u0434\u0430\u0447\u0438"},"isAnonymous":false},{"comment_id":3307272,"subsite_id":200396,"user_id":870393,"type":"comment_add","id":3307272,"hash":"9de320488b1c57f2e53cc85284c2600d","date":1632312795,"url":"https:\/\/vc.ru\/services\/296325-tinkoff-nachal-testirovat-tehnologiyu-vyyavleniya-moshennikov-po-analizu-povedeniya-klientov-pri-ispolzovanii-smartfona?comment=3307272","text":"\u041d\u0443 \u0442\u0430\u043a \u044d\u0442\u043e \u043f\u0440\u043e\u0431\u043b\u0435\u043c\u0430 \u043f\u0440\u043e\u0446\u0435\u0441\u0441\u043e\u0432 \u0431\u0430\u043d\u043a\u0430, \u0430 \u043d\u0435 \u0442\u0435\u0445\u043d\u0438\u0447\u0435\u0441\u043a\u0430\u044f.","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":870393,"url":"https:\/\/vc.ru\/u\/870393-alex-mont","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/2647fab5-8e2d-5203-996d-062ad1c960ab\/","name":"Alex Mont","isVerified":false},"content":{"id":296325,"url":"https:\/\/vc.ru\/services\/296325-tinkoff-nachal-testirovat-tehnologiyu-vyyavleniya-moshennikov-po-analizu-povedeniya-klientov-pri-ispolzovanii-smartfona","title":"\u00ab\u0422\u0438\u043d\u044c\u043a\u043e\u0444\u0444\u00bb \u043d\u0430\u0447\u0430\u043b \u0442\u0435\u0441\u0442\u0438\u0440\u043e\u0432\u0430\u0442\u044c \u0442\u0435\u0445\u043d\u043e\u043b\u043e\u0433\u0438\u044e \u0432\u044b\u044f\u0432\u043b\u0435\u043d\u0438\u044f \u043c\u043e\u0448\u0435\u043d\u043d\u0438\u043a\u043e\u0432 \u043f\u043e \u0430\u043d\u0430\u043b\u0438\u0437\u0443 \u043f\u043e\u0432\u0435\u0434\u0435\u043d\u0438\u044f \u043a\u043b\u0438\u0435\u043d\u0442\u043e\u0432 \u043f\u0440\u0438 \u0438\u0441\u043f\u043e\u043b\u044c\u0437\u043e\u0432\u0430\u043d\u0438\u0438 \u0441\u043c\u0430\u0440\u0442\u0444\u043e\u043d\u0430"},"isAnonymous":false},{"comment_id":3307273,"subsite_id":199114,"user_id":283415,"type":"comment_add","id":3307273,"hash":"9c4f0afcbd6e3d8cc398483e243f667b","date":1632312816,"url":"https:\/\/vc.ru\/design\/294879-desyatki-millionov-prodazh-i-minimalistichnyy-dizayn-dlya-roditeley-pochemu-perenoska-kenguru-babybjoern-stala-populyarnoy?comment=3307273","text":"\u043e\u0447\u0435\u043d\u044c \u043f\u043e\u043c\u043e\u0433\u0430\u043b\u0430! \u043e\u0441\u043e\u0431\u0435\u043d\u043d\u043e \u043d\u0430 \u0434\u043b\u0438\u0442\u0435\u043b\u044c\u043d\u044b\u0445 \u043f\u0440\u043e\u0433\u0443\u043b\u043a\u0430\u0445!\u00a0","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":283415,"url":"https:\/\/vc.ru\/u\/283415-anna-petrova","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/37eec206-3aef-c576-5c0c-64808fcedae1\/","name":"Anna Petrova","isVerified":false},"content":{"id":294879,"url":"https:\/\/vc.ru\/design\/294879-desyatki-millionov-prodazh-i-minimalistichnyy-dizayn-dlya-roditeley-pochemu-perenoska-kenguru-babybjoern-stala-populyarnoy","title":"\u0414\u0435\u0441\u044f\u0442\u043a\u0438 \u043c\u0438\u043b\u043b\u0438\u043e\u043d\u043e\u0432 \u043f\u0440\u043e\u0434\u0430\u0436 \u0438 \u043c\u0438\u043d\u0438\u043c\u0430\u043b\u0438\u0441\u0442\u0438\u0447\u043d\u044b\u0439 \u0434\u0438\u0437\u0430\u0439\u043d \u0434\u043b\u044f \u0440\u043e\u0434\u0438\u0442\u0435\u043b\u0435\u0439: \u043f\u043e\u0447\u0435\u043c\u0443 \u043f\u0435\u0440\u0435\u043d\u043e\u0441\u043a\u0430-\u00ab\u043a\u0435\u043d\u0433\u0443\u0440\u0443\u00bb BabyBj\u00f6rn \u0441\u0442\u0430\u043b\u0430 \u043f\u043e\u043f\u0443\u043b\u044f\u0440\u043d\u043e\u0439"},"isAnonymous":false},{"comment_id":3307274,"subsite_id":199122,"user_id":513804,"type":"comment_add","id":3307274,"hash":"bd1a616c56255e8912e7724462d676a1","date":1632312823,"url":"https:\/\/vc.ru\/trade\/296492-yandeks-market-i-lavka-nachnut-ostavlyat-zakaz-u-dveri-po-knopke-v-prilozhenii?comment=3307274","text":"\u0430 \u0442\u0430\u043a\u0436\u0435 \u0434\u043b\u044f \u0442\u0435\u0445, \u043a\u0442\u043e:

- \u043d\u0435 \u0432\u0441\u0435\u0433\u0434\u0430 \u0441\u0438\u0434\u0438\u0442 \u043d\u0430 \u0430\u0434\u0440\u0435\u0441\u0435 \u0434\u043e\u0441\u0442\u0430\u0432\u043a\u0438

- \u043d\u0435 \u0437\u0430\u0431\u044b\u043b, \u0447\u0442\u043e \u043f\u0430\u043d\u0434\u0435\u043c\u0438\u044f \u0435\u0449\u0435 \u043d\u0430 \u043c\u0435\u0441\u0442\u0435 \u0438 \u0432 \u041c\u043e\u0441\u043a\u0432\u0435 \u043f\u043e \u0434\u0432\u0435 \u0442\u044b\u0441\u044f\u0447\u0438 \u0437\u0430\u0431\u043e\u043b\u0435\u0432\u0448\u0438\u0445 \u0432 \u0434\u0435\u043d\u044c

- \u0438\u043d\u043e\u0433\u0434\u0430 \u0441\u043f\u0438\u0442 \u0434\u043e\u043b\u044c\u0448\u0435, \u0447\u0435\u043c \u043f\u043b\u0430\u043d\u0438\u0440\u043e\u0432\u0430\u043b","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":513804,"url":"https:\/\/vc.ru\/u\/513804-ivan-susanin","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/65d92946-ca36-5d4e-9c47-49faf6c4a00c\/","name":"Ivan Susanin","isVerified":false},"content":{"id":296492,"url":"https:\/\/vc.ru\/trade\/296492-yandeks-market-i-lavka-nachnut-ostavlyat-zakaz-u-dveri-po-knopke-v-prilozhenii","title":"\u00ab\u042f\u043d\u0434\u0435\u043a\u0441.\u041c\u0430\u0440\u043a\u0435\u0442\u00bb \u0438 \u00ab\u041b\u0430\u0432\u043a\u0430\u00bb \u043d\u0430\u0447\u043d\u0443\u0442 \u043e\u0441\u0442\u0430\u0432\u043b\u044f\u0442\u044c \u0437\u0430\u043a\u0430\u0437 \u0443 \u0434\u0432\u0435\u0440\u0438 \u043f\u043e \u043a\u043d\u043e\u043f\u043a\u0435 \u0432 \u043f\u0440\u0438\u043b\u043e\u0436\u0435\u043d\u0438\u0438"},"isAnonymous":false},{"comment_id":3307276,"subsite_id":345049,"user_id":174309,"type":"comment_add","id":3307276,"hash":"a81620da6045193602de03c04080ef10","date":1632312865,"url":"https:\/\/vc.ru\/books\/295917-na-puti-k-mozgu-buddy?comment=3307276","text":"\u041e\u0442\u043b\u0438\u0447\u043d\u043e\u0435 \u043e\u043f\u0438\u0441\u0430\u043d\u0438\u0435 \u043a\u043d\u0438\u0433\u0438. \u041c\u043e\u0436\u043d\u043e \u043d\u0435 \u0447\u0438\u0442\u0430\u0442\u044c. \u0421\u043b\u0435\u0434\u0443\u044e\u0449\u0443\u044e.



\u041d\u0430 \u043c\u0430\u043a\u0441\u0438\u043c\u0430\u043b\u044c\u043d\u043e\u0439 \u0441\u043a\u043e\u0440\u043e\u0441\u0442\u0438 \u0432\u044b \u043d\u0435 \u0438\u0441\u043f\u044b\u0442\u044b\u0432\u0430\u0435\u0442\u0435 \u0442\u0440\u0435\u0432\u043e\u0433\u0443, \u0432\u044b \u043d\u0430\u0445\u043e\u0434\u0438\u0442\u0435\u0441\u044c \u0432 \u0441\u0442\u0440\u0435\u0441\u0441\u0435 (\u043a\u043e\u043d\u0446\u0435\u043d\u0442\u0440\u0430\u0446\u0438\u0438). \u042d\u0442\u043e \u0430\u0431\u0441\u043e\u043b\u044e\u0442\u043d\u043e \u043d\u043e\u0440\u043c\u0430\u043b\u044c\u043d\u043e, \u0435\u0441\u043b\u0438 \u044d\u0442\u043e \u043d\u0435 \u0434\u043b\u0438\u0442\u0441\u044f 24\/7. \u041e\u0440\u0433\u0430\u043d\u0438\u0437\u043c\u0443 \u043d\u0443\u0436\u043d\u043e \u0441\u0442\u0440\u0435\u0441\u0441\u043e\u0432\u0430\u043d\u0438\u0435.","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":174309,"url":"https:\/\/vc.ru\/u\/174309-sergei-timofeyev","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/bead9001-586d-8c87-5403-2493e36e6079\/","name":"Sergei Timofeyev","isVerified":false},"content":{"id":295917,"url":"https:\/\/vc.ru\/books\/295917-na-puti-k-mozgu-buddy","title":"\u041d\u0430 \u043f\u0443\u0442\u0438 \u043a \u043c\u043e\u0437\u0433\u0443 \u0411\u0443\u0434\u0434\u044b"},"isAnonymous":false},{"comment_id":3307277,"subsite_id":199113,"user_id":667768,"type":"comment_add","id":3307277,"hash":"cbcd870729a66f62f0597d3fb3ec8c62","date":1632312866,"url":"https:\/\/vc.ru\/marketing\/296389-kak-perestat-byt-marketingovym-neandertalcem-i-vyvesti-biznes-na-novyy-uroven?comment=3307277","text":"\u0422\u0430\u043a, \u043f\u0435\u0440\u0435\u0447\u0438\u0442\u0430\u043b \u0442\u0435\u043a\u0441\u0442 \u0442\u0440\u0438\u0436\u0434\u044b. \u041d\u043e \u043d\u0435 \u043c\u043e\u0433\u0443 \u043f\u043e\u043d\u044f\u0442\u044c \u0446\u0435\u043b\u0438, \u0441 \u043a\u043e\u0442\u043e\u0440\u043e\u0439 \u043e\u043d \u043d\u0430\u043f\u0438\u0441\u0430\u043d. \u041f\u043e\u043a\u0430\u0437\u0430\u0442\u044c \u044d\u0432\u043e\u043b\u044e\u0446\u0438\u044e \u043c\u0430\u0440\u043a\u0435\u0442\u0438\u043d\u0433\u043e\u0432\u044b\u0445 \u0430\u0433\u0435\u043d\u0442\u0441\u0442\u0432? \u0422\u043e\u0433\u0434\u0430 \u044d\u0442\u043e \u043d\u0435 \u043e\u0442\u043e\u0431\u0440\u0430\u0436\u0435\u043d\u043e \u0432 \u043d\u0430\u0437\u0432\u0430\u043d\u0438\u0438. \u041f\u0440\u043e\u0440\u0435\u043a\u043b\u0430\u043c\u0438\u0440\u043e\u0432\u0430\u0442\u044c \u0441\u0435\u0431\u044f? \u0412\u043e\u0437\u043c\u043e\u0436\u043d\u043e, \u043d\u043e \u043a\u0430\u043a-\u0442\u043e \u043d\u0435\u0432\u043d\u044f\u0442\u043d\u043e. \u0410 \u0440\u0430\u0434\u0438 \u0447\u0435\u0433\u043e, \u0441\u043a\u0430\u0436\u0438\u0442\u0435, \u043f\u043e\u0436\u0430\u043b\u0443\u0439\u0441\u0442\u0430","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":667768,"url":"https:\/\/vc.ru\/u\/667768-svyatoslav-dragunov","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/39c7f350-5314-5136-a3cb-eb4caf38957f\/","name":"\u0421\u0432\u044f\u0442\u043e\u0441\u043b\u0430\u0432 \u0414\u0440\u0430\u0433\u0443\u043d\u043e\u0432","isVerified":false},"content":{"id":296389,"url":"https:\/\/vc.ru\/marketing\/296389-kak-perestat-byt-marketingovym-neandertalcem-i-vyvesti-biznes-na-novyy-uroven","title":"\u041a\u0430\u043a \u043f\u0435\u0440\u0435\u0441\u0442\u0430\u0442\u044c \u0431\u044b\u0442\u044c \u043c\u0430\u0440\u043a\u0435\u0442\u0438\u043d\u0433\u043e\u0432\u044b\u043c \u043d\u0435\u0430\u043d\u0434\u0435\u0440\u0442\u0430\u043b\u044c\u0446\u0435\u043c \u0438 \u0432\u044b\u0432\u0435\u0441\u0442\u0438 \u0431\u0438\u0437\u043d\u0435\u0441 \u043d\u0430 \u043d\u043e\u0432\u044b\u0439 \u0443\u0440\u043e\u0432\u0435\u043d\u044c"},"isAnonymous":false},{"comment_id":3307278,"subsite_id":199115,"user_id":12968,"type":"comment_add","id":3307278,"hash":"a4e091d3aa25ffc0c6fdf9077716c4cf","date":1632312872,"url":"https:\/\/vc.ru\/transport\/296419-utair-razreshila-passazhiram-perevozit-svoih-koshek-i-sobak-na-sosednem-kresle?comment=3307278","text":">\u043d\u0435 \u0437\u043d\u0430\u043b\u0430



\u0422\u0430\u043a \u0437\u0430\u0447\u0435\u043c \u0432\u044b \u043f\u0438\u0448\u0435\u0442\u0435 \u0442\u043e, \u043e \u0447\u0435\u043c \u043d\u0435 \u0438\u043c\u0435\u0435\u0442\u0435 \u043f\u043e\u043d\u044f\u0442\u0438\u044f? \u0421\u0443\u0434\u044f \u043f\u043e \u0432\u0441\u0435\u043c\u0443 \"\u0440\u0430\u043d\u044c\u0448\u0435\" \u044d\u0442\u043e \u043b\u0435\u0442 15 \u043d\u0430\u0437\u0430\u0434, \u0441 \u0442\u0435\u0445 \u043f\u043e\u0440 \u043c\u043d\u043e\u0433\u043e\u0435 \u043f\u043e\u043c\u0435\u043d\u044f\u043b\u043e\u0441\u044c, \u0434\u0430\u0436\u0435 \u0434\u0430\u043b\u0435\u043a\u043e \u043d\u0435 \u0432\u043e \u0432\u0441\u0435\u0445 \u0441\u0442\u0440\u0430\u043d\u0430\u0445 \u0442\u0435\u043f\u0435\u0440\u044c \u0434\u0432\u0443\u0445\u043d\u0435\u0434\u0435\u043b\u044c\u043d\u044b\u0435 \u043a\u0430\u0440\u0430\u043d\u0442\u0438\u043d\u044b \u043f\u043e \u043f\u0440\u0438\u043b\u0435\u0442\u0443.","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":12968,"url":"https:\/\/vc.ru\/u\/12968-colorless","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/aebf49f7-7355-d1e8-44cc-0c1efe61cc92\/","name":"colorless","isVerified":false},"content":{"id":296419,"url":"https:\/\/vc.ru\/transport\/296419-utair-razreshila-passazhiram-perevozit-svoih-koshek-i-sobak-na-sosednem-kresle","title":"Utair \u0440\u0430\u0437\u0440\u0435\u0448\u0438\u043b\u0430 \u043f\u0430\u0441\u0441\u0430\u0436\u0438\u0440\u0430\u043c \u043f\u0435\u0440\u0435\u0432\u043e\u0437\u0438\u0442\u044c \u0441\u0432\u043e\u0438\u0445 \u043a\u043e\u0448\u0435\u043a \u0438 \u0441\u043e\u0431\u0430\u043a \u043d\u0430 \u0441\u043e\u0441\u0435\u0434\u043d\u0435\u043c \u043a\u0440\u0435\u0441\u043b\u0435"},"isAnonymous":false},{"comment_id":3307279,"subsite_id":200396,"user_id":480189,"type":"comment_add","id":3307279,"hash":"2bd002320cb71f795064d005aba4b017","date":1632312893,"url":"https:\/\/vc.ru\/services\/296325-tinkoff-nachal-testirovat-tehnologiyu-vyyavleniya-moshennikov-po-analizu-povedeniya-klientov-pri-ispolzovanii-smartfona?comment=3307279","text":">\u041c\u043e\u0448\u0435\u043d\u043d\u0438\u043a\u0438 \u0431\u0443\u0434\u0443\u0442 \u043f\u0440\u043e\u0441\u0442\u043e \u044e\u0437\u0430\u0442\u044c \u0432\u0435\u0431 \u0432\u0435\u0440\u0441\u0438\u044e

\u043c\u043e\u0448\u0435\u043d\u043d\u0438\u043a\u0430\u043c \u044d\u0442\u043e \u043d\u0435 \u043d\u0430\u0434\u043e, \u0434\u043b\u044f \u043d\u0438\u0445 \u0432\u0441\u0451 \u0434\u0435\u043b\u0430\u0435\u0442 \u043a\u043b\u0438\u0435\u043d\u0442","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":480189,"url":"https:\/\/vc.ru\/u\/480189-misha-magadan","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/115c4b2f-4421-8a8b-c058-ce338d2c9a1d\/","name":"\u041c\u0438\u0448\u0430 \u041c\u0430\u0433\u0430\u0434\u0430\u043d","isVerified":false},"content":{"id":296325,"url":"https:\/\/vc.ru\/services\/296325-tinkoff-nachal-testirovat-tehnologiyu-vyyavleniya-moshennikov-po-analizu-povedeniya-klientov-pri-ispolzovanii-smartfona","title":"\u00ab\u0422\u0438\u043d\u044c\u043a\u043e\u0444\u0444\u00bb \u043d\u0430\u0447\u0430\u043b \u0442\u0435\u0441\u0442\u0438\u0440\u043e\u0432\u0430\u0442\u044c \u0442\u0435\u0445\u043d\u043e\u043b\u043e\u0433\u0438\u044e \u0432\u044b\u044f\u0432\u043b\u0435\u043d\u0438\u044f \u043c\u043e\u0448\u0435\u043d\u043d\u0438\u043a\u043e\u0432 \u043f\u043e \u0430\u043d\u0430\u043b\u0438\u0437\u0443 \u043f\u043e\u0432\u0435\u0434\u0435\u043d\u0438\u044f \u043a\u043b\u0438\u0435\u043d\u0442\u043e\u0432 \u043f\u0440\u0438 \u0438\u0441\u043f\u043e\u043b\u044c\u0437\u043e\u0432\u0430\u043d\u0438\u0438 \u0441\u043c\u0430\u0440\u0442\u0444\u043e\u043d\u0430"},"isAnonymous":false},{"comment_id":3307280,"subsite_id":199126,"user_id":200881,"type":"comment_add","id":3307280,"hash":"7515c00da5370be575d3269246f4e2f7","date":1632312903,"url":"https:\/\/vc.ru\/crypto\/295948-biznes-na-doverii-otec-i-syn-podbirayut-zabytye-paroli-ot-bitkoin-koshelkov-za-20-ot-naydennoy-summy?comment=3307280","text":">\u041f\u043e\u0442\u043e\u043c\u0443 \u0447\u0442\u043e seed-\u0444\u0440\u0430\u0437\u0443 \u043f\u043e\u0434\u043e\u0431\u0440\u0430\u0442\u044c \u043d\u0435\u0432\u043e\u0437\u043c\u043e\u0436\u043d\u043e

\u0442\u0430\u043a \u043d\u0430\u043f\u0438\u0441\u0430\u043d\u043e \u0436\u0435 \u0447\u0442\u043e \u043f\u043e\u0434\u0431\u0438\u0440\u0430\u044e\u0442

>\u041f\u043e\u043c\u0438\u043c\u043e \u0434\u043e\u0441\u0442\u0443\u043f\u0430 \u043a \u043a\u043e\u0448\u0435\u043b\u044c\u043a\u0443, \u043e\u0441\u043d\u043e\u0432\u0430\u0442\u0435\u043b\u0438 \u043c\u043e\u0433\u0443\u0442 \u0442\u0430\u043a\u0436\u0435 \u043f\u043e\u043b\u0443\u0447\u0438\u0442\u044c \u0434\u043e\u0441\u0442\u0443\u043f \u043a seed-\u0444\u0440\u0430\u0437\u0435","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":200881,"url":"https:\/\/vc.ru\/u\/200881-michael-smith","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/67e97fda-f252-9a64-3c7a-c850c79a492f\/","name":"Michael Smith","isVerified":false},"content":{"id":295948,"url":"https:\/\/vc.ru\/crypto\/295948-biznes-na-doverii-otec-i-syn-podbirayut-zabytye-paroli-ot-bitkoin-koshelkov-za-20-ot-naydennoy-summy","title":"\u0411\u0438\u0437\u043d\u0435\u0441 \u043d\u0430 \u0434\u043e\u0432\u0435\u0440\u0438\u0438: \u043e\u0442\u0435\u0446 \u0438 \u0441\u044b\u043d \u043f\u043e\u0434\u0431\u0438\u0440\u0430\u044e\u0442 \u0437\u0430\u0431\u044b\u0442\u044b\u0435 \u043f\u0430\u0440\u043e\u043b\u0438 \u043e\u0442 \u0431\u0438\u0442\u043a\u043e\u0438\u043d-\u043a\u043e\u0448\u0435\u043b\u044c\u043a\u043e\u0432 \u0437\u0430 20% \u043e\u0442 \u043d\u0430\u0439\u0434\u0435\u043d\u043d\u043e\u0439 \u0441\u0443\u043c\u043c\u044b"},"isAnonymous":false},{"comment_id":3307282,"subsite_id":199115,"user_id":939311,"type":"comment_add","id":3307282,"hash":"9f132ca98db74e9be5953430961092e2","date":1632312935,"url":"https:\/\/vc.ru\/transport\/296419-utair-razreshila-passazhiram-perevozit-svoih-koshek-i-sobak-na-sosednem-kresle?comment=3307282","text":"\u041d\u0435 \u0437\u043d\u0430\u043b...","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":939311,"url":"https:\/\/vc.ru\/u\/939311-dmitriy-milyukov","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/4f579925-26e6-5eb1-92ca-27a8bb034bf2\/","name":"\u0414\u043c\u0438\u0442\u0440\u0438\u0439 \u041c\u0438\u043b\u044e\u043a\u043e\u0432","isVerified":false},"content":{"id":296419,"url":"https:\/\/vc.ru\/transport\/296419-utair-razreshila-passazhiram-perevozit-svoih-koshek-i-sobak-na-sosednem-kresle","title":"Utair \u0440\u0430\u0437\u0440\u0435\u0448\u0438\u043b\u0430 \u043f\u0430\u0441\u0441\u0430\u0436\u0438\u0440\u0430\u043c \u043f\u0435\u0440\u0435\u0432\u043e\u0437\u0438\u0442\u044c \u0441\u0432\u043e\u0438\u0445 \u043a\u043e\u0448\u0435\u043a \u0438 \u0441\u043e\u0431\u0430\u043a \u043d\u0430 \u0441\u043e\u0441\u0435\u0434\u043d\u0435\u043c \u043a\u0440\u0435\u0441\u043b\u0435"},"isAnonymous":false},{"comment_id":3307283,"subsite_id":200396,"user_id":10708,"type":"comment_add","id":3307283,"hash":"3dc8f0ea4545da4721dee307f585012b","date":1632312946,"url":"https:\/\/vc.ru\/services\/296325-tinkoff-nachal-testirovat-tehnologiyu-vyyavleniya-moshennikov-po-analizu-povedeniya-klientov-pri-ispolzovanii-smartfona?comment=3307283","text":"\u041d\u0438\u043a\u043e\u043c\u0443 \u043d\u0435 \u043d\u0443\u0436\u043d\u044b \u0434\u043e\u043f\u043e\u043b\u043d\u0438\u0442\u0435\u043b\u044c\u043d\u044b\u0435 \u0442\u0435\u0445\u043d\u0438\u0447\u0435\u0441\u043a\u0438\u0435 \u0441\u0440\u0435\u0434\u0441\u0442\u0432\u0430 \u0437\u0430\u0449\u0438\u0442\u044b.\u00a0



\u0415\u0441\u043b\u0438 \u0440\u0430\u0437\u0434\u0430\u0432\u0430\u0442\u044c \u0431\u0435\u0441\u043f\u043b\u0430\u0442\u043d\u043e - \u043f\u043e\u043b\u044c\u0437\u043e\u0432\u0430\u0442\u0435\u043b\u0438 \u0431\u0443\u0434\u0443\u0442 \u0438\u0445 \u043b\u043e\u043c\u0430\u0442\u044c \u0438\u043b\u0438 \u0442\u0435\u0440\u044f\u0442\u044c, \u0434\u0430 \u0438 \u0431\u0435\u0441\u043f\u043b\u0430\u0442\u043d\u043e \u043d\u0435 \u043f\u043e\u043b\u0443\u0447\u0438\u0442\u0441\u044f, \u0442\u043a \u044d\u0442\u043e \u0441\u0435\u0440\u044c\u0435\u0437\u043d\u044b\u0435 \u0440\u0430\u0441\u0445\u043e\u0434\u044b, \u043a\u043e\u0442\u043e\u0440\u044b\u0435 \u0432 \u0438\u0442\u043e\u0433\u0435 \u0443\u0439\u0434\u0443\u0442 \u0432 \u0442\u0430\u0440\u0438\u0444. \u041f\u0440\u043e\u0434\u0430\u0432\u0430\u0442\u044c - \u043d\u0435\u043b\u044c\u0437\u044f, \u0434\u0435\u043b\u0430\u0442\u044c \u043e\u0431\u044f\u0437\u0430\u0442\u0435\u043b\u044c\u043d\u044b\u043c \u0430\u0442\u0440\u0438\u0431\u0443\u0442\u043e\u043c \u0434\u043b\u044f \u0434\u043e\u0441\u0442\u0443\u043f\u0430 \u0442\u043e\u0436\u0435 \u043d\u0435\u043b\u044c\u0437\u044f, \u0432\u0441\u0435 \u0442\u0443\u043f\u043e \u0443\u0439\u0434\u0443\u0442 \u0442\u0443\u0434\u0430, \u0433\u0434\u0435 \u0442\u0430\u043a\u043e\u0433\u043e \u0433\u0435\u043c\u043e\u0440\u0440\u043e\u044f \u043d\u0435\u0442 \u0435\u0449\u0435 \u0438 \u0432 \u0426\u0411 \u043d\u0430\u043a\u0430\u043f\u0430\u044e\u0442 \u0447\u0442\u043e \u043c\u043e\u043b \u043f\u0440\u0435\u043f\u044f\u0442\u0441\u0442\u0432\u0443\u044e\u0442 \u0432 \u0434\u043e\u0441\u0442\u0443\u043f\u0435 \u043a \u0441\u0447\u0435\u0442\u0443, \u043d\u0430\u0432\u044f\u0437\u044b\u0432\u0430\u044e\u0442 \u0443\u0441\u043b\u0443\u0433\u0438.\u00a0



\u0410 \u0440\u0430\u0431\u043e\u0442\u0430\u044e\u0442 \u0432 \u043a\u043e\u043d\u0435\u0447\u043d\u043e\u043c \u0441\u0447\u0435\u0442\u0435 ML-\u043c\u043e\u0434\u0435\u043b\u0438 \u0430\u043d\u0442\u0438\u0444\u0440\u043e\u0434\u0430, \u043a\u043e\u0442\u043e\u0440\u044b\u0435 \u0445\u043e\u0442\u044c \u0438 \u0441 \u043e\u0448\u0438\u0431\u043a\u0430\u043c\u0438, \u043d\u043e \u0432\u044b\u044f\u0432\u043b\u044f\u044e\u0442 \u0444\u0430\u043a\u0442\u044b \u043c\u043e\u0448\u0435\u043d\u043d\u0438\u0447\u0435\u0441\u0442\u0432\u043e\u0430.","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":10708,"url":"https:\/\/vc.ru\/u\/10708-pavel-pokrovsky","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/a56c3a8a-0620-cba7-4b6b-96484c4b8e27\/","name":"Pavel Pokrovsky","isVerified":false},"content":{"id":296325,"url":"https:\/\/vc.ru\/services\/296325-tinkoff-nachal-testirovat-tehnologiyu-vyyavleniya-moshennikov-po-analizu-povedeniya-klientov-pri-ispolzovanii-smartfona","title":"\u00ab\u0422\u0438\u043d\u044c\u043a\u043e\u0444\u0444\u00bb \u043d\u0430\u0447\u0430\u043b \u0442\u0435\u0441\u0442\u0438\u0440\u043e\u0432\u0430\u0442\u044c \u0442\u0435\u0445\u043d\u043e\u043b\u043e\u0433\u0438\u044e \u0432\u044b\u044f\u0432\u043b\u0435\u043d\u0438\u044f \u043c\u043e\u0448\u0435\u043d\u043d\u0438\u043a\u043e\u0432 \u043f\u043e \u0430\u043d\u0430\u043b\u0438\u0437\u0443 \u043f\u043e\u0432\u0435\u0434\u0435\u043d\u0438\u044f \u043a\u043b\u0438\u0435\u043d\u0442\u043e\u0432 \u043f\u0440\u0438 \u0438\u0441\u043f\u043e\u043b\u044c\u0437\u043e\u0432\u0430\u043d\u0438\u0438 \u0441\u043c\u0430\u0440\u0442\u0444\u043e\u043d\u0430"},"isAnonymous":false},{"comment_id":3307287,"subsite_id":199115,"user_id":178496,"type":"comment_add","id":3307287,"hash":"05a5e29424cf546690b9de0678ad790d","date":1632312981,"url":"https:\/\/vc.ru\/transport\/296419-utair-razreshila-passazhiram-perevozit-svoih-koshek-i-sobak-na-sosednem-kresle?comment=3307287","text":"\u0438, \u0437\u0435\u0440\u043a\u0430\u043b\u044c\u043d\u043e, \u043d\u0435\u043e\u0431\u0445\u043e\u0434\u0438\u043c\u043e\u0441\u0442\u044c \u0432\u043e\u0437\u0438\u0442\u044c \u0441 \u0441\u043e\u0431\u043e\u0439 \u043a\u043e\u0448\u043a\u0443 \u0438 \u0441\u043e\u0431\u0430\u043a\u0443 \u2014 \u044d\u0442\u043e \u0447\u044c\u044f \u043e\u0441\u043e\u0431\u0435\u043d\u043d\u043e\u0441\u0442\u044c? :) \u041f\u043e\u0447\u0435\u043c\u0443 \u0432\u0435\u0441\u044c \u043c\u0438\u0440 \u0434\u043e\u043b\u0436\u0435\u043d \u043f\u043e\u0434\u0441\u0442\u0440\u0430\u0438\u0432\u0430\u0442\u044c\u0441\u044f \u043f\u043e\u0434 \u043f\u0443\u0442\u0435\u0448\u0435\u0441\u0442\u0432\u0435\u043d\u043d\u0438\u043a\u043e\u0432 \u0441 \u0436\u0438\u0432\u043e\u0442\u043d\u044b\u043c\u0438, \u0430 \u043d\u0435 \u043e\u043d\u0438 \u0441\u0430\u043c\u0438 \u0430\u0434\u0430\u043f\u0442\u0438\u0440\u0443\u044e\u0442\u0441\u044f \u043a \u0432\u0440\u0430\u0436\u0434\u0435\u0431\u043d\u043e\u0439 \u0441\u0440\u0435\u0434\u0435, \u0432 \u043a\u043e\u0442\u043e\u0440\u043e\u0439 \u0436\u0438\u0432\u043e\u0442\u043d\u044b\u0445 \u043d\u0435 \u043f\u0440\u0438\u0432\u0435\u0442\u0441\u0442\u0432\u0443\u044e\u0442?



\u041f\u043e\u043a\u0443\u043f\u0430\u0439 \u0441\u0432\u043e\u0451 \u0435\u0440\u043e\u043f\u043b\u0430\u043d \u2014 \u0438 \u043b\u0435\u0442\u0430\u0439 \u0445\u043e\u0442\u044c \u0441\u043e \u0441\u043a\u0443\u043d\u0441\u0430\u043c\u0438","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":178496,"url":"https:\/\/vc.ru\/u\/178496-rashid-mukharlyamov","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/0f072859-bc0c-d08c-efe8-340fe49ae95f\/","name":"Rashid Mukharlyamov","isVerified":false},"content":{"id":296419,"url":"https:\/\/vc.ru\/transport\/296419-utair-razreshila-passazhiram-perevozit-svoih-koshek-i-sobak-na-sosednem-kresle","title":"Utair \u0440\u0430\u0437\u0440\u0435\u0448\u0438\u043b\u0430 \u043f\u0430\u0441\u0441\u0430\u0436\u0438\u0440\u0430\u043c \u043f\u0435\u0440\u0435\u0432\u043e\u0437\u0438\u0442\u044c \u0441\u0432\u043e\u0438\u0445 \u043a\u043e\u0448\u0435\u043a \u0438 \u0441\u043e\u0431\u0430\u043a \u043d\u0430 \u0441\u043e\u0441\u0435\u0434\u043d\u0435\u043c \u043a\u0440\u0435\u0441\u043b\u0435"},"isAnonymous":false}]}