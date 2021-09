Издание Fast Company ежегодно проводит премию Innovation by Design, чтобы выделить самые интересные инновации в области дизайна. В 2021 году оно отметило 37 проектов. Рассказали в подборке о самых любопытных из них.

Расположенный в американском городе Остин Community First! Village — это пригородное соседство для людей, которые долгое время жили на улице. Чтобы получить жильё в комплексе, необходимо подать заявку. Весной 2021 года там появились шесть новых домов — их за 24 часа напечатала компания Icon на 3D-принтере.

Браслеты c «тревожной» кнопкой

Она разработала приложение The Most Likely Machine, чтобы дети поняли, что алгоритм зачастую выдает тот или иной результат на основе заранее заданных характеристик — или «предрассудков». Чтобы наглядно это продемонстрировать, компания придумала в приложении вымышленную школу, у каждого ученика которой есть три варианта будущего: поступить в престижный вуз, стать популярным в интернете или остаться сорванцом.