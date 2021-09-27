Электричество из солёной воды, «напечатанные» дома и беговые приборы для незрячих — лидеры премии Innovation by Design Статьи редакции
А также светодиодные системы для роста сельскохозяйственных культур и браслеты с «тревожной» кнопкой для женщин. Эти и другие инновационные проекты наградило издание Fast Company.
Издание Fast Company ежегодно проводит премию Innovation by Design, чтобы выделить самые интересные инновации в области дизайна. В 2021 году оно отметило 37 проектов. Рассказали в подборке о самых любопытных из них.
Портативный фонарь-зарядник на солёной воде
По данным ВОЗ, в 2010 году без электричества проживало около 1,2 млрд. К 2016-му их число сократилось до 840 млн, а к 2030 году уменьшится до 500 тысяч. Но это всё равно много, пишет Fast Company.
Вместе со стартапом по возобновляемым энергоисточникам E-Dina, компания WaterLight создала лампы, которые преобразуют в электричество солёную воду. По словам создателей, устройство работает не только как фонарь, но и зарядка для мобильного телефона.
Чтобы получить свет, необходимо наполнить устройство двумя чашками океанской воды: она выступает в роли электролита и реагирует с магнием. После одной такой «подзарядки» фонарь WaterLight может проработать до 45 дней.
В апреле 2021 года компания выслала 50 таких ламп в одну из самых бедных и отдалённых южноамериканских общин. Теперь местные дети могут делать уроки поздним вечером, а рыбаки ловить по ночам рыбу. В будущем основатели хотят масштабировать бизнес и ищут для разработок инвесторов на Kickstarter.
Напечатанные на 3D-принтере дома для бездомных
Расположенный в американском городе Остин Community First! Village — это пригородное соседство для людей, которые долгое время жили на улице. Чтобы получить жильё в комплексе, необходимо подать заявку. Весной 2021 года там появились шесть новых домов — их за 24 часа напечатала компания Icon на 3D-принтере.
Такие постройки стоят дешевле, но обеспечивают жильцов всем самым необходимым: помимо основных удобств, в домах есть вентиляторы, кондиционер, телевизор и даже веранда. Расходы на воду и электричество у одного из поселенцев ежемесячно составляют около $50.
Браслеты c «тревожной» кнопкой
Большинство средств самообороны для женщин предназначены, чтобы противостоять нападающему: будь то перцовый баллончик, свисток или ножик. Однако «безопасных» средств на рынке мало.
Для этой цели жертвы сексуального насилия Куинн Фитцжеральд и Сара де Саррага запустили в 2020 году стартап Flare. Они окончили курсы ювелирного дизайна и разработали «тревожные» браслеты: настроить аксессуар можно, подключив его к телефону через Bluetooth. После этого достаточно нажать специальную кнопку, чтобы:
- Запустить заранее записанное голосовое сообщение — от партнёра или родителя.
- Прислать друзьям и родным геометку.
- Отправить оповещение в службу спасения.
Работает браслет от аккумулятора, который служит до двух лет, поэтому постоянно заряжать его не придётся.
Приложение, которое показывает детям, каким «предвзятым» может быть алгоритм
Алгоритмы постоянно вызывают обсуждения и получают немало критики со стороны уязвимых социальных групп. Влияние алгоритмов на повседневную жизнь не до конца осознают взрослые, не говоря уже о детях. Помочь последним захотела дизайн-студия Artefact.
Она разработала приложение The Most Likely Machine, чтобы дети поняли, что алгоритм зачастую выдает тот или иной результат на основе заранее заданных характеристик — или «предрассудков». Чтобы наглядно это продемонстрировать, компания придумала в приложении вымышленную школу, у каждого ученика которой есть три варианта будущего: поступить в престижный вуз, стать популярным в интернете или остаться сорванцом.
В роли «школьников» выступали исторические личности вроде Альберта Эйнштейна и Мерлин Монро. Сперва дети должны были распределить атрибуты: способность адаптироваться, предприимчивость, агрессивность. Затем отметить, какие из них выражены у персонажа ярче всего. После этого система помогает определить, кого какое будущее ждёт и показывает, как мог измениться финал, если бы ребёнок отвечал на вопросы по-другому.
Электросамокат-мустанг с 12,5-дюймовыми колёсами
Компания Taur хочет, чтобы электросамокаты стали столь же желанными, как и мустанги, говорит её соучредитель Карсон Браун. Однако большая часть представленных на рынке продуктов похожи на детские самокаты: такие же нелепые, хлипкие и опасные, пишет Fast Company. Модель Taur, в свою очередь, оснащена:
- Мощными 12,5-дюймовыми колёсами, покрытыми синтетическим кевларом, — чтобы гарантировать плавное передвижение.
- Платформой в 2,5 раза шире традиционной — чтобы обе ноги можно было поставить рядом, для равновесия.
- Светодиодной подсветкой, которая кидает блик на спину водителя, — так его скорее заметят автомобилисты.
Корпус электросамоката выполнен из авиационного алюминия, который можно с лёгкостью переработать, когда самокат выйдет из строя.
Светодиодная система для сельского хозяйства
Нидерланды — второй по величине экспортёр продовольствия в мире после США и лидер в области устойчивого сельского хозяйства. Страна уже оборудовала вертикальные фермы, а теперь использует светодиодные лампы, чтобы растения быстрее росли. Одну из таких световых систем разработала студия Roosegaarde: из красных, синих и ультрафиолетовых светодиодов.
Компания объясняет, что её световой проект Grow — это не только красивая инсталляция, но и результат научных исследований. Сочетания цветов она подбирает в зависимости от среды и выращиваемой культуры. В неправильных условиях растение может как вырасти ввысь, но остаться хрупким, так и наоборот, развить крепкий ствол, но не вытянуться. Светодиоды решают эту проблему.
Например, лук-порей особенно чувствителен к красному и синему светодиодному освещению. А ультрафиолет повышает устойчивость сельскохозяйственных культур: с ним они меньше нуждаются в пестицидах.
Беговые устройства для незрячих
Сегодня слабовидящие и незрячие могут бегать только с собакой-поводырём или сопровождающим, однако Google хочет это изменить. Вместе с НКО Guiding Eyes for the Blind компания запустила проект Guideline — систему на основе машинного обучения, которая уже помогла одному незрячему пробежать 5 км без посторонней помощи.
Вот как это работает: пользователь надевает на голову остеофон, который передаёт звуковые вибрации в костные ткани челюсти, размещает на поясе телефон с камерой и начинает бег вдоль нарисованной на дороге линии. Камера следит за разметкой, а телефон анализирует, отклоняется ли от неё незрячий. Если да, то остеофон пошлёт предупредительный сигнал и будет увеличивать громкость, если бегун не поменяет траекторию.
Технологию протестировали в ноябре 2020 года и выяснили, что систему сбивают с толку посторонние объекты — например, листья с деревьев. Модель также не знает, как распознавать пешеходов, велосипедистов, камни и палки. Но Google намерена расширить учебные материалы для ИИ: добавить разные города, дороги, погодные условия, время суток.
Кроссовки, надеть которые можно без рук
Чтобы надеть обувь, нередко требуется сноровка, пишет Fast Company. Но сложнее всего приходится людям с ограниченными возможностями — с заболеваниями вроде артрита или параличом. Компания Nike создала первые кроссовки, надеть которые можно без рук и не наклоняясь.
В подошвенную часть Nike Go FlyEase встроен шарнирный механизм: он «разделяет» обувь на две части — одна из них напоминает тапки без задника, в которые и нужно засунуть ногу. Под весом тяжести эта часть опустится, а специальная резинка над подошвой поможет зафиксировать стопу.
Полный цикл создания мобильного приложения – это результат слаженной работы многих сотрудников... в идеале. На практике же каждая фича имеет шансы попасть в производственный водоворот, где разрабы ругаются на усложнённый дизайн, а тестировщики бьются в истерике, не понимая, как можно было оставить столько багов.
Всем доброго времени суток. Перед написанием этой статьи нашёл аналогичные, оказывается, что я далеко не первый. Жаль, раньше не видел. Понимаю, что моя вина в ситуации тоже есть, но тут скорее о том, как «Ситимобил» относится к своим клиентам.
В сервисе уже есть 49 российских и зарубежных городов.
Китай объявил все операции с криптовалютами нелегальными. Запрещено оказание любых услуг, связанных с криптовалютами и соответствующими производными инструментами.
Они отделались выплатой компенсации.
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Мы начали производить и продавать приборы по очищению воздуха в конце 2019 года. Первое время всё шло наперекосяк, но мы переосмыслили все процессы и за год увеличили выручку в 2 раза.
Работают нон-компиты в России или нет? Отвечаем на вопрос в этой заметке (спойлер: работают, но с некоторыми особенностями). Шаблон договора об ограничении конкуренции прилагается.