А также светодиодные системы для роста сельскохозяйственных культур и браслеты с «тревожной» кнопкой для женщин. Эти и другие инновационные проекты наградило издание Fast Company.

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Издание Fast Company ежегодно проводит премию Innovation by Design, чтобы выделить самые интересные инновации в области дизайна. В 2021 году оно отметило 37 проектов. Рассказали в подборке о самых любопытных из них.

Портативный фонарь-зарядник на солёной воде

По данным ВОЗ, в 2010 году без электричества проживало около 1,2 млрд. К 2016-му их число сократилось до 840 млн, а к 2030 году уменьшится до 500 тысяч. Но это всё равно много, пишет Fast Company.

Вместе со стартапом по возобновляемым энергоисточникам E-Dina, компания WaterLight создала лампы, которые преобразуют в электричество солёную воду. По словам создателей, устройство работает не только как фонарь, но и зарядка для мобильного телефона.

Чтобы получить свет, необходимо наполнить устройство двумя чашками океанской воды: она выступает в роли электролита и реагирует с магнием. После одной такой «подзарядки» фонарь WaterLight может проработать до 45 дней.

В апреле 2021 года компания выслала 50 таких ламп в одну из самых бедных и отдалённых южноамериканских общин. Теперь местные дети могут делать уроки поздним вечером, а рыбаки ловить по ночам рыбу. В будущем основатели хотят масштабировать бизнес и ищут для разработок инвесторов на Kickstarter.

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Напечатанные на 3D-принтере дома для бездомных

Расположенный в американском городе Остин Community First! Village — это пригородное соседство для людей, которые долгое время жили на улице. Чтобы получить жильё в комплексе, необходимо подать заявку. Весной 2021 года там появились шесть новых домов — их за 24 часа напечатала компания Icon на 3D-принтере.

Такие постройки стоят дешевле, но обеспечивают жильцов всем самым необходимым: помимо основных удобств, в домах есть вентиляторы, кондиционер, телевизор и даже веранда. Расходы на воду и электричество у одного из поселенцев ежемесячно составляют около $50.

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Браслеты c «тревожной» кнопкой

Большинство средств самообороны для женщин предназначены, чтобы противостоять нападающему: будь то перцовый баллончик, свисток или ножик. Однако «безопасных» средств на рынке мало.

Для этой цели жертвы сексуального насилия Куинн Фитцжеральд и Сара де Саррага запустили в 2020 году стартап Flare. Они окончили курсы ювелирного дизайна и разработали «тревожные» браслеты: настроить аксессуар можно, подключив его к телефону через Bluetooth. После этого достаточно нажать специальную кнопку, чтобы:

Запустить заранее записанное голосовое сообщение — от партнёра или родителя.

Прислать друзьям и родным геометку.

Отправить оповещение в службу спасения.

Работает браслет от аккумулятора, который служит до двух лет, поэтому постоянно заряжать его не придётся.

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Приложение, которое показывает детям, каким «предвзятым» может быть алгоритм

Алгоритмы постоянно вызывают обсуждения и получают немало критики со стороны уязвимых социальных групп. Влияние алгоритмов на повседневную жизнь не до конца осознают взрослые, не говоря уже о детях. Помочь последним захотела дизайн-студия Artefact.

Она разработала приложение The Most Likely Machine, чтобы дети поняли, что алгоритм зачастую выдает тот или иной результат на основе заранее заданных характеристик — или «предрассудков». Чтобы наглядно это продемонстрировать, компания придумала в приложении вымышленную школу, у каждого ученика которой есть три варианта будущего: поступить в престижный вуз, стать популярным в интернете или остаться сорванцом.

В роли «школьников» выступали исторические личности вроде Альберта Эйнштейна и Мерлин Монро. Сперва дети должны были распределить атрибуты: способность адаптироваться, предприимчивость, агрессивность. Затем отметить, какие из них выражены у персонажа ярче всего. После этого система помогает определить, кого какое будущее ждёт и показывает, как мог измениться финал, если бы ребёнок отвечал на вопросы по-другому.

Интерфейс платформы: «Что, вероятнее всего, ждёт персонажа с таким характером?»

Электросамокат-мустанг с 12,5-дюймовыми колёсами

Компания Taur хочет, чтобы электросамокаты стали столь же желанными, как и мустанги, говорит её соучредитель Карсон Браун. Однако большая часть представленных на рынке продуктов похожи на детские самокаты: такие же нелепые, хлипкие и опасные, пишет Fast Company. Модель Taur, в свою очередь, оснащена:

Мощными 12,5-дюймовыми колёсами, покрытыми синтетическим кевларом, — чтобы гарантировать плавное передвижение.

Платформой в 2,5 раза шире традиционной — чтобы обе ноги можно было поставить рядом, для равновесия.

Светодиодной подсветкой, которая кидает блик на спину водителя, — так его скорее заметят автомобилисты.

Корпус электросамоката выполнен из авиационного алюминия, который можно с лёгкостью переработать, когда самокат выйдет из строя.

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Светодиодная система для сельского хозяйства

Нидерланды — второй по величине экспортёр продовольствия в мире после США и лидер в области устойчивого сельского хозяйства. Страна уже оборудовала вертикальные фермы, а теперь использует светодиодные лампы, чтобы растения быстрее росли. Одну из таких световых систем разработала студия Roosegaarde: из красных, синих и ультрафиолетовых светодиодов.

Компания объясняет, что её световой проект Grow — это не только красивая инсталляция, но и результат научных исследований. Сочетания цветов она подбирает в зависимости от среды и выращиваемой культуры. В неправильных условиях растение может как вырасти ввысь, но остаться хрупким, так и наоборот, развить крепкий ствол, но не вытянуться. Светодиоды решают эту проблему.

Например, лук-порей особенно чувствителен к красному и синему светодиодному освещению. А ультрафиолет повышает устойчивость сельскохозяйственных культур: с ним они меньше нуждаются в пестицидах.

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Беговые устройства для незрячих

Сегодня слабовидящие и незрячие могут бегать только с собакой-поводырём или сопровождающим, однако Google хочет это изменить. Вместе с НКО Guiding Eyes for the Blind компания запустила проект Guideline — систему на основе машинного обучения, которая уже помогла одному незрячему пробежать 5 км без посторонней помощи.

Вот как это работает: пользователь надевает на голову остеофон, который передаёт звуковые вибрации в костные ткани челюсти, размещает на поясе телефон с камерой и начинает бег вдоль нарисованной на дороге линии. Камера следит за разметкой, а телефон анализирует, отклоняется ли от неё незрячий. Если да, то остеофон пошлёт предупредительный сигнал и будет увеличивать громкость, если бегун не поменяет траекторию.

Технологию протестировали в ноябре 2020 года и выяснили, что систему сбивают с толку посторонние объекты — например, листья с деревьев. Модель также не знает, как распознавать пешеходов, велосипедистов, камни и палки. Но Google намерена расширить учебные материалы для ИИ: добавить разные города, дороги, погодные условия, время суток.

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Кроссовки, надеть которые можно без рук

Чтобы надеть обувь, нередко требуется сноровка, пишет Fast Company. Но сложнее всего приходится людям с ограниченными возможностями — с заболеваниями вроде артрита или параличом. Компания Nike создала первые кроссовки, надеть которые можно без рук и не наклоняясь.

В подошвенную часть Nike Go FlyEase встроен шарнирный механизм: он «разделяет» обувь на две части — одна из них напоминает тапки без задника, в которые и нужно засунуть ногу. Под весом тяжести эта часть опустится, а специальная резинка над подошвой поможет зафиксировать стопу.