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Дизайн
Nazigul Jusupova

«Ситилинк» объявил о первом с 2016 года ребрендинге и смене логотипа Статьи редакции

Вместо руки, указывающей на кнопку — буква «С» в рамке.

31 31 комментарий
1865 просмотров

В течение года постепенно изменятся визуальный стиль бренда, реклама и позиционирование компании, сообщили vc.ru в «Ситилинк».

Новый логотип «Ситилинк» «Ситилинк»

«Ситилинк» будет использовать новый слоган «Все лучшее для тебя» и сделал логотип минималистичнее: вместо руки, указывающей на кнопку с пальцем будет рамка с буквой «С». Он уже появился на сайте ритейлера и в рекламе на телевидении.

Sostav

Также изменилась цветовая палитра бренда. К оранжевому цвету добавили белый, серо-голубой и тёмно-синий.

Компания начала сотрудничать с телеведущей Аллой Михеевой, комиком Евгением Чебатковым и продолжает партнёрство с актёром Михаилом Галустяном.

Новый логотип «Ситилинк» «Ситилинк»

#новости #ситилинк

31 31 комментарий
4
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31 комментарий
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Владимир Сегень

По традиции. Стало хуже

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23
Денис Самойлов

Присоединюсь) Ужасно стало( может это творение самого Галустяна? 😂

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1
Илитный Иксперт
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21
useless uS

ссытелинк

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6
Василий Белогородов

Аж всхрюкнул. Браво!

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2
Шизоидная обезьяна

Этот вариант более информативный

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1
Максим Милов

ахах ну это конечно и смех и грех, но по факту. Мне как и многим здесь редизайн вообще не зашёл

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0
Илитный Иксперт

Да они просто заебали лого в стиле крышки унитаза делать. Discovery и домашний тудаже

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0
Bogdan Bogdanov

Эмм... А что мешало сделать так?

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7
Максим Мостовой

Итилинк? Графический элемент должен использоваться отдельно

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0
Emil Milka

Фирменный знак, логотип, дескриптор
Обьединить не лучшее решение

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0
Игорь Мазаев

Дизайнер сплагиатил стилистику лого windows 10. Это выглядит некрасиво, как по мне. Надеюсь, ему не заплатили деньги.

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4
Michael Ivanov

Как это ужасно... ССитилинк 🤦

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1
Сергей Аликин

Я прочитал СОСИТИлинк ред.

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0
красивое

Для потребителей из данного магазина вполне правдоподобно.

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0
Rudolf Boiars

Старый шрифт + новое лого(немного подкорректировать)

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1
useless uS

Такой мелкий шрифт снизу, будто там уже указаны некоторые условия кредитного договора или состав.

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1
Александр _

Ситилинк не так давно произвёл редизайн сайта - и стало намного хуже, чем было раньше.
Компьютеры и комплектующие и техника вообще - это такая категория товаров, в которых очень важна информация, характеристики. И сразу при прокрутке категории надо видеть максимум товаров. Сейчас же они увеличили элементы товаров, теперь мышка "нагревается" от прокрутки. В карточке тоже всё распердолили в разные стороны.

Старая версия же, пусть визуально чуть и устарела, зато там было шикарное расположение и размеры блоков. Вместо того, чтобы делать полный редизайн, можно было бы пойти по пути днс - и постепенно внедрять мелкие улучшения.

***
Тоже самое и с логотипом. Чем плох старый?! Вполне себе норм.
Я с ситилинком с самого открытия их магазина на Амурской. Но последние нововведения совсем не радуют. Ради чего это всё? Ради того, чтобы топ-менеджер что-то там сдал? Это называется ИБД. Имитация Бурной Деятельности.

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1
Демид Московский

Вообще не понимаю позиционирования Ситилинка, более странный для меня только Онлайн-трейд.

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1
Станислав Романов

Шило на мыло )

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0
Ирина Власова

Глобальные изменения ахах. Мне кажется я бы их даже и не заметила 

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0
Dmitry Yashin

Да похую.

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0
Розарио Агро

Вместо того, чтобы соскребать гуано с рук каждые 5 лет, можно не обмазываться 🤣

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0
Андрей Мильнер

оверпрайснутый магазин, могли бы дизайнера нанять хоть нормального

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0
Илитный Иксперт

Норм, логомашина как всегда молодцы ред.

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0
Неподвижный инструмент

Все лучшее для тебя

Когда сразу решили что ты мусор и обращаются к тебе на "ты"

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0
Евгений Торанов

Новый логотип - говно, новый сайт говно. Выбор лица бренда - говно. Магазин и цены хорошие. Пока сервис не уронили, пусть хоть в paint рисуют свои поделки. ред.

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0
Неясный космос

Безликая хрень получилась. Курсор надо было оставлять все ж

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0
Анатолий Никифоренко

твари поставил галочку не подтверждать заказ по телефону, в итоге позвонили, звонок сорвался и они заказ отменили, а нового товара теперь нет в наличии. не логотипы менять надо а отношение к покупателям и эффективность свой работы

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0
Alex Ulex

Надо лядей менять, а не койки переставлять.

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0
lakoros
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0
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