Суд с «Тинькофф» относительно масштабных "сбоев", приводящих к потере инвесторами своих средств

Всем привет! Меня зовут Валерий, брокерский договор с Тинькофф (дальше буду называть их также «банк», «брокер») № 2057742591. В результате масштабных технических сбоев в работе Тинькофф Инвестиции 24 мая 2021 г., которые, между прочим, самим Банком были признаны, я потерял 70 000 долларов (!!!) при торговле акциями SPCE. 24-25 мая 2021 в…