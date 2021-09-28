«Ситилинк» объявил о первом с 2016 года ребрендинге и смене логотипа Статьи редакции
Вместо руки, указывающей на кнопку — буква «С» в рамке.
В течение года постепенно изменятся визуальный стиль бренда, реклама и позиционирование компании, сообщили vc.ru в «Ситилинк».
«Ситилинк» будет использовать новый слоган «Все лучшее для тебя» и сделал логотип минималистичнее: вместо руки, указывающей на кнопку с пальцем будет рамка с буквой «С». Он уже появился на сайте ритейлера и в рекламе на телевидении.
Также изменилась цветовая палитра бренда. К оранжевому цвету добавили белый, серо-голубой и тёмно-синий.
Компания начала сотрудничать с телеведущей Аллой Михеевой, комиком Евгением Чебатковым и продолжает партнёрство с актёром Михаилом Галустяном.
Ситилинк не так давно произвёл редизайн сайта - и стало намного хуже, чем было раньше.
Компьютеры и комплектующие и техника вообще - это такая категория товаров, в которых очень важна информация, характеристики. И сразу при прокрутке категории надо видеть максимум товаров. Сейчас же они увеличили элементы товаров, теперь мышка "нагревается" от прокрутки. В карточке тоже всё распердолили в разные стороны.
Старая версия же, пусть визуально чуть и устарела, зато там было шикарное расположение и размеры блоков. Вместо того, чтобы делать полный редизайн, можно было бы пойти по пути днс - и постепенно внедрять мелкие улучшения.
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Тоже самое и с логотипом. Чем плох старый?! Вполне себе норм.
Я с ситилинком с самого открытия их магазина на Амурской. Но последние нововведения совсем не радуют. Ради чего это всё? Ради того, чтобы топ-менеджер что-то там сдал? Это называется ИБД. Имитация Бурной Деятельности.
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