xAI сменила название на SpaceXAI и перестала существовать как самостоятельная компания

Она стала одним из подразделений SpaceX.Источник: SpaceXAIxAI представила обновлённый логотип и переименовала аккаунт в X. До этого она уже называла себя SpaceXAI — например, при объявлении о партнёрстве Anthropic.В начале февраля 2026 года SpaceX объявила о покупке xAI и соцсети X. В результате сделки оценка компании составила $1,25 трлн.В мае Маск рассказал о планах ликвидировать xAI и переименовать её в SpaceXAI.Ребрендинг провели спустя примерно месяц после IPO SpaceX: 11 июня 2026 года компания разместила 555,6 млн акций по цене $135 за штуку и привлекла $75 млрд. А 15 июня увеличила объём привлечённых средств до $85,7 млрд за счёт доразмещения.#новости #spacex #xai #spacexai