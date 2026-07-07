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Артур Томилко
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xAI сменила название на SpaceXAI и перестала существовать как самостоятельная компания

Она стала одним из подразделений SpaceX.

Источник: SpaceXAI
  • xAI представила обновлённый логотип и переименовала аккаунт в X. До этого она уже называла себя SpaceXAI — например, при объявлении о партнёрстве Anthropic.
  • В начале февраля 2026 года SpaceX объявила о покупке xAI и соцсети X. В результате сделки оценка компании составила $1,25 трлн.
  • В мае Маск рассказал о планах ликвидировать xAI и переименовать её в SpaceXAI.
  • Ребрендинг провели спустя примерно месяц после IPO SpaceX: 11 июня 2026 года компания разместила 555,6 млн акций по цене $135 за штуку и привлекла $75 млрд. А 15 июня увеличила объём привлечённых средств до $85,7 млрд за счёт доразмещения.

#новости #spacex #xai #spacexai

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