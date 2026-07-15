Google обновила дизайн у «Google Картинок» — теперь раздел больше напоминает ленту Pinterest

Изображения собраны на основе интересов и истории поиска пользователя. Источник здесь и далее: Google Компания выпустила обновление к 25-летию сервиса — полностью переделала раздел с изображениями, который теперь позиционируется как «динамичная галерея для поиска идей и вдохновения».Как отмечает Android Authority, обновление должно помочь пользователям быстрее находить изображения, не покидая раздел с ними. Informer Tech новый дизайн напомнил Pinterest.При входе в раздел пользователь увидит обновляемую галерею изображений, собранных с учётом его интересов и истории просмотров. Картинки можно добавить в коллекции, которые будут отображаться в виде вкладки над галереей.Поначалу функция будет доступна в США на английском языке — чтобы увидеть новую галерею, нужно зайти в свой аккаунт Google.Кроме того, Google добавила в ИИ-сводки функцию генерации изображений — они будут появляться при вводе запроса в поисковую строку. Функция работает на основе модели Nano Banana 2 Lite. Она станет доступна на английском языке во всех регионах, где поддерживается создание картинок с помощью ИИ.#новости #google