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Евгения Евсеева
Дизайн

Google обновила дизайн у «Google Картинок» — теперь раздел больше напоминает ленту Pinterest

Изображения собраны на основе интересов и истории поиска пользователя.

Источник здесь и далее: Google 
Источник здесь и далее: Google 
  • Компания выпустила обновление к 25-летию сервиса — полностью переделала раздел с изображениями, который теперь позиционируется как «динамичная галерея для поиска идей и вдохновения».
  • Как отмечает Android Authority, обновление должно помочь пользователям быстрее находить изображения, не покидая раздел с ними. Informer Tech новый дизайн напомнил Pinterest.
  • При входе в раздел пользователь увидит обновляемую галерею изображений, собранных с учётом его интересов и истории просмотров. Картинки можно добавить в коллекции, которые будут отображаться в виде вкладки над галереей.
  • Поначалу функция будет доступна в США на английском языке — чтобы увидеть новую галерею, нужно зайти в свой аккаунт Google.
Google обновила дизайн у «Google Картинок» — теперь раздел больше напоминает ленту Pinterest
  • Кроме того, Google добавила в ИИ-сводки функцию генерации изображений — они будут появляться при вводе запроса в поисковую строку. Функция работает на основе модели Nano Banana 2 Lite. Она станет доступна на английском языке во всех регионах, где поддерживается создание картинок с помощью ИИ.

#новости #google

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