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Данила Бычков
Дизайн

Tinder провёл ребрендинг — заменил буквы в названии на заглавные и расширил палитру цветов

Цель обновления — вернуть интерес молодого поколения, «уставшего от дейтинг-приложений», пишут СМИ.

Tinder провёл ребрендинг — заменил буквы в названии на заглавные и расширил палитру цветов
  • Новая айдентика Tinder, созданная агентством Porto Rocha, строится вокруг «T» — вымышленной колумнистки, пишущей об отношениях и напоминающей Кэрри Брэдшоу из сериала «Секс в большом городе», пишет Creative Bloq.
  • Буквы в названии сервиса заменили на заглавные. По словам главного дизайнера Porto Rocha Йедо Хана, это «уравновешивает более мягкую сторону бренда». Пламя на логотипе Tinder стало «острее», а новый шрифт с засечками — «более выразительным», отмечает издание It’s Nice That.
Источник здесь и далее: Tinder
Источник здесь и далее: Tinder
  • Также в рамках ребрендинга расширили палитру, добавив синие и зелёные оттенки — это отражает «более широкий спектр эмоций, которые человек испытывает во время использования приложения».
  • Цель ребрендинга — заново заинтересовать «уставшее от дейтинг-приложений» молодое поколение и сделать Tinder «более живым, человечным и близким молодой аудитории», подчёркивает It’s Nice That.
Данила Бычков
Сервисы
Tinder добавит ИИ-инструмент, анализирующий галерею на устройствах пользователей для помощи с выбором фотографий и составлением анкеты

Пока он доступен только в Австралии.

Источник: 404 Media

#новости #tinder

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