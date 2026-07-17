Tinder провёл ребрендинг — заменил буквы в названии на заглавные и расширил палитру цветов

Цель обновления — вернуть интерес молодого поколения, «уставшего от дейтинг-приложений», пишут СМИ.Новая айдентика Tinder, созданная агентством Porto Rocha, строится вокруг «T» — вымышленной колумнистки, пишущей об отношениях и напоминающей Кэрри Брэдшоу из сериала «Секс в большом городе», пишет Creative Bloq.Буквы в названии сервиса заменили на заглавные. По словам главного дизайнера Porto Rocha Йедо Хана, это «уравновешивает более мягкую сторону бренда». Пламя на логотипе Tinder стало «острее», а новый шрифт с засечками — «более выразительным», отмечает издание It’s Nice That.Источник здесь и далее: TinderТакже в рамках ребрендинга расширили палитру, добавив синие и зелёные оттенки — это отражает «более широкий спектр эмоций, которые человек испытывает во время использования приложения».Цель ребрендинга — заново заинтересовать «уставшее от дейтинг-приложений» молодое поколение и сделать Tinder «более живым, человечным и близким молодой аудитории», подчёркивает It’s Nice That.Данила БычковСервисы20 марTinder добавит ИИ-инструмент, анализирующий галерею на устройствах пользователей для помощи с выбором фотографий и составлением анкеты Пока он доступен только в Австралии. #новости #tinder