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Дизайн
Таня Боброва

Mail.ru Group переименовала группу в VK и обновила логотип Статьи редакции

Все сервисы из экосистемы переименовывать не будут, но свяжут их единым стилем.

105 105 комментариев
13 430 просмотров

Об этом рассказал гендиректор группы Борис Добродеев на презентации 12 октября. Бренд VK знают 100% активной аудитории рунета, а 67% пользуются соцсетью каждый день, объяснил топ-менеджер.

Сриншот vc.ru

Ребрендинг сервисов

VK появится в каждом продукте — некоторые переименуют, новые будут создавать сразу под брендом VK. Старые и наиболее узнаваемые сервисы сохранят свои названия, но получат визуальную связь с названием группы. Это же относится к сервисам, созданным в партнёрствах, рассказал Добродеев.

Сохранят свои бренды соцсеть «ВКонтакте» и международный игровой бренд My.Games. При этом группа планирует создать игровую платформу «VK Игры», ориентированную на российскую аудиторию и связанную с соцсетями.

Mail.ru и «Одноклассники» сохранят свои бренды, но получат отметки о связи с VK VK

Все проекты будут связаны едиными сервисами — учётной записью VK ID, платёжным сервисом VK Pay, подпиской VK Combo и другими.

Сервисы VK Скриншот vc.ru

Компания сделает ребрендинг всех рекламных продуктов — они станут «VK Реклама», сервис объявлений «Юла» превратится в «VK Объявления». В ближайшее время группа также запустит единую видеоплатформу «VK Видео» и будет выпускать «умные» устройства под брендом VK Devices.

Ребрендинг будет проходить постепенно, уточнили vc.ru в компании. Полностью «упорядочить» все бренды она планирует в течение 2022 года. Часть b2b-продуктов также получит новые названия, но изменения юрлиц произойдут позже и будут техническими. Менеджеры заранее предупредят контрагентов.

Обновлённый логотип VK Скриншот vc.ru

Как поменяли логотип VK

Логотип VK обновили, он стал фирменным знаком всей компании. Новая монограмма стала строже, геометричнее и сбалансированнее, а синий цвет — более ярким, отметили в компании. Чтобы отличить разные проекты, группа ввела дополнительные цвета.

Монограмма — наш самый узнаваемый символ. Именно она помогает связать множество продуктов и подчеркнуть их принадлежность VK. Мы отказались от «клюва» на центральном штрихе, чтобы добиться большей типографичности: теперь V и K, стоящие в основе символа, считываются более явно. К тому же так знак выглядит чище даже в небольших размерах.

Виолетта Силенина
бренд-директор VK

Новые позиционирование и айдентику рабочая группа внутри компании создавала совместно с консалтинговой компанией Saffron Brand Consultants. Над новым логотипом работала российская студия TypeType, а над разработкой фирменного стиля суббрендов — студия Tigers Moscow.

Обновлённый логотип VK Скриншот vc.ru
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Скриншот vc.ru
Скриншот vc.ru
Скриншот vc.ru

До этого «ВКонтакте» уже переименовывала отдельные сервисы: например, в 2020 году VK Taxi от «Ситимобила» стало «Такси "ВКонтакте"», Worki — «VK Работа». Слухи о ребрендинге всей группы также ходили: в июне об этом говорили источники Telegram-канала «Потребньюс» и vc.ru.

Старый логотип Mail.ru Group Mail.ru Group

Как Mail.ru Group строила экосистему вокруг «ВКонтакте»

Соцсетями и сервисами Mail.ru Group пользуется каждый третий бизнес в России, отметил Добродеев. Группа охватывает почти все сферы жизни россиянина. Чтобы сделать жизнь человека легче, группа поставила цель создать экосистему.

Mail.ru Group строит экосистему вокруг «ВКонтакте» несколько лет. В 2018 году на площадке появилась платформа VK Mini Apps для сторонних разработчиков, которая позволяет создавать и распространять собственные приложения внутри соцсети. Например, на её базе работают экосистемные продукты «Еда “ВКонтакте”» (Delivery Club) и «Такси “ВКонтакте”» («Ситимобил»).

Во втором квартале общее количество сервисов VK Mini Apps выросло на 74%, превысив 34,2 тысячи, а их ежемесячная аудитория в июне — на 28%, до 38,4 млн пользователей. Для сравнения, самой соцсетью в России пользовались 47 млн человек в день.

Среди других шагов Mail.ru Group:

  • В 2020 году Mail.ru Group добавила единую учётную запись для «ВКонтакте» и других своих сервисов — VK Connect.
  • В том же году у экосистемы появился вице-президент — должность заняла Анна Артамонова. Она занялась созданием связей между «ВКонтакте», «Юлой», «Ситимобилом» и другими сервисами.
  • В марте Mail.ru Group создала совет для стратегического руководства соцсетями. Группа рассчитывала на ускорение роста экосистемы VK, к которой относятся соцсеть со своими сервисами вроде платёжной системы VK Pay и подписки VK Combo и другие сервисы. Единая подписка VK Combo сменила Combo от Mail.ru Group.
  • Летом «ВКонтакте» запустила сервис для писем «VK Почта» с доменом @vk.com — в дополнение к первому почтовому сервису Mail.ru. Также соцсеть зарегистрировала домен vk.group.

#новость #mailrugroup #vk

105 105 комментариев
38
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105 комментариев
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ivan krapivin

Игра VKальмара

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140
Раман Кумар

Это очень смешно лол

Ответить
4
Andreas Blokh

Согласен, VKонтексте шутка хороша ред.

Ответить
12
Елизавета Дроздова

Кек

Ответить
0
Arthur Mikheev

VKид

Ответить
5
Павел Евграфович

Поправки VKонституцию

Ответить
1
lakoros

VKой VKлаз или...

Ответить
0
Елизавета Дроздова

Это от создателей "Бутылочки"?

Ответить
–1
Artemy

Ждем VK КПСС.

Ответить
54
Ильназ Гафуров

VK Майор
VK Посадки

Ответить
1
Станислав Назаров

Они поэтому и лого переделали.
Чтобы больше было похоже на ИК (исправительная колония) вместо VK. Такой вот дизайн посыл из подсознания.

Ответить
4
Дмитрий Кузнецов

VK Бутырка или Бутылка

Ответить
0
Балкон.Ру

и VKpedia ред.

Ответить
3
Андрей Фролов

ладно, это было забавно

Ответить
49
Andreas Blokh

Делаем лучшую новостную платформу
У нас не ВиСит

Ответить
6
Arthur N

VK VC

Ответить
0
Елизавета Дроздова

Старики из двухтысячных могут в мемы)

Ответить
0
Константин Панфилов

Выходит, сквозь года Павел Валерьевич всё же одержал верх — его бренд поглотил Mail.ru, а не наоборот

Ответить
37
ivan krapivin

он даже стену вернул. Вон она, за Добродеевым

Ответить
2
S.Z

Вот так, спам-софт, который непонятно как появлялся на компьютере через 10 лет окончательно убил бренд

Ответить
27
Timur e la squadra
Ответить
21
Misha Zakarin

Удобно, что теперь можно не путаться, и видно все сервисы, которым точно не стоит доверять свои данные

Ответить
18
Митя Мурасов

Держи VKurse

Ответить
16
elenazazaz

VKампуктере

Ответить
2
Митя Мурасов

VoenKomat

Ответить
1
Дмитрий Кузнецов

А что поменяется то? Детище Паши Дурова, некогда было самым популярным в СНГ, теперь стабильно теряет аудиторию, и только становится все более перегруженным и убогим, остальные сервисы - это полный провал, не знаю людей кто уме и здравии этим пользуется, как минимум из окружения и коллег. ред.

Ответить
13
Konstantin Timokhin

стабильно теряет аудиторию

как минимум из окружения и коллег

=
стабильно теряет аудиторию среди моего окружения и коллег

Ответить
2
Игорь Рачук

Тише! Отечественные великие управленцы считают, что если всё полетело в трубу, надо просто чёнить переименовать и всё снова пойдёт в рост!

Ответить
–1
Значимый самолет

У вас невольно прям классика кликбейта получилась )

Ответить
1
lakoros

ред.

Ответить
13
 Anatoly Bereznyak

Не вижу на слайде ICQ :)

Ответить
10
 Anatoly Bereznyak

И ТамТам

Ответить
6
Балкон.Ру

И футубра

Ответить
0
 Anatoly Bereznyak

My.com тоже нет на слайде, а my.games вынесена в отдельную компанию ранее. Видимо убили

Ответить
0
 Anatoly Bereznyak

Ой, жесть…
Что нужно сделать, чтобы пустить поезд под откос ↑ ред.

Ответить
10
Елизавета Дроздова

Замутить презентацию?

Ответить
0
Алекс И

В России ею пользуются 47 млн чел в день? Это как так они суммировали?)

Ответить
5
Dima

примерно так

Ответить
14
Александр Хитро

В России ею пользуются 147% чел в день

Ответить
2
 Anatoly Bereznyak

Ну по всем мордам должно набираться

Ответить
0
Misha Zakarin

Сумма выглядит вполне правдоподобной, если помнить, что все srffsdtf srffddg и wtioljgy fgigtu ежедневно лайкают накручиваемые посты действительно с российских IP

Ответить
0
Евгений Трифонов

Переименуют ли Одноклассники в VK OK? 🤔

Ответить
9
MadRat96

VK + OK = VCoCK ред.

Ответить
2
Истории компаний

VK пенсионеры

Ответить
1
Mike K

а че с логотипом, почему он выглядит как говно?

Ответить
7
Алекс И

VGovno ) пятничная тема..

Ответить
4
Дэни Трэхо

это логотип говна

Ответить
0
Александр Хитро

кринжатина какая, просто жесть. как развидеть увиденное и расслышать услышанное

Ответить
7
Ekaterina Abramenko

почему?

Ответить
1
elenazazaz

верни стену блеать

Ответить
7
Gregory Bayburtyan

Кто бы объяснил как могут 67% пользователей рунета пользоваться VK? Просмотр рекламы входит в эти 67%?

Ответить
4
Gregory Bayburtyan

Добродеев вообще 9 из 10 говорит

Ответить
5
Yura Z.

1 из 10-ти? Его заставили, он не хотел ред.

Ответить
1
Radna

Ну «каждый месяц» может это значить что хотя раз каждый n количество заходят в ВК.

Ответить
0
No Name

Дык каждый месяц, а не день)
Бумеры все ещё заходят в ВК, а обычные пользователи бывает по ошибке на мейл спам могут кликнуть

Ответить
0
Платон Останин

От перестановки слагаемых — сумма не меняется

Ответить
5
Никита Королёв

Как осла не наряжай, все равно конём не станет.

Ответить
5
Vasek Romanov

у Юлы классный слоган. Да и просто короткое название. Зачем менять на длинное и тупо? в чем проблема написать рядом что входит в экосистему VK.

Вообще эта система смены названий бесит. шило на мыло.

Ответить
5
arti niga

Давно уже удалился из ВК, как и из мыла

Ответить
3
Николай Шелопугин

Почему мэйл.ру чаще всего гавно?

Ответить
3
user user

Новость такого масштаба, что пофиг

Ответить
2
Anton Z.

как же прекрасно, когда крупная компания сама уничтожает полностью интерес к своей "экосистеме", просто сделав центром её опостылевший VK. нет аккаунта vk - нет пересечений со всей этой кучей

Ответить
2
Максим Першин

Вместо уникальных названий отдельных сервисов теперь будут безликие наименования продуктов, имеющие ассоциацию с соцсетью сомнительного качества)
Посмотрим что из этого выйдет

Ответить
1
hakhagmon

Сбреговно + я.говно = вговне групп

Ответить
3
Trail soul

Эх, зря ВК отжимал никнейм "youla" у девушки, а ведь это всего год назад было - https://pikabu.ru/story/tekhpodderzhka_vk_pyitaetsya_otzhat_moy_adres_stranitsyi_7547181 (простите, что ссылка на пикабу, мне стыдно).

Техподдержка VK пытается отжать мой адрес страницы
Всем привет! Сегодня случилось то, от чего я в шоке. Предыстория: когда-то очень давно, когда VK…
pikabu.ru
Ответить
1
33_rublya

А с Одноклассниками-то что теперь?

Ответить
1
Vitaly

Судя по логике - VK Одноклассники.

Ответить
2
Григорий Русаков

В контакте с одноклассниками

Ответить
0
Антон Штадлер

Выпускной

Ответить
0
Таня Боброва

Оставят свой бренд + допишут экосистема VK внизу. Добавила картинку

Ответить
0
 Anatoly Bereznyak

Сделали ренейминг, чтобы под одной шкуркой залетать принудительно на новые устройства пользователей

Ответить
1
Расул Исмаилов

У конкурентов, того же Яндекса, давно так. Почему это Вас не смущает?)) По мне, так удобней. Все в одном месте. В Китае давно так (weChat, если не ошибаюсь) сделали и людям реально удобно. Всегда все новое дается сложно, но потом привыкаешь. ред.

Ответить
1
 Anatoly Bereznyak

Меня ничего уже не смущает. Со стратегической точки зрения это верное решение.
С точки зрения юзер-экспириенса, на мой вкус — странное.

Ответить
1
Расул Исмаилов

Ну может у каждого и разное отношение. Мне лично теперь понятнее, что бренд-то большой. До этого многого не знал. И приятно осознавать, что это не просто соцсеть, а теперь целый набор почти всего, что хочу. И опять же - я исхожу от того факта, что у конкурентов давно так. Лично для себя сделал вывод - это удобно и понятно. А выбор, конечно, остается за каждым)

Ответить
0
Агенство ЦЕХ

неожиданно

Ответить
1
Anton Yagodin

Очередная победа эффективных менеджеров. Ура!

Ответить
1
hakhagmon

Вк по всем показателем летит в ебиня, они еще и в него переименовываются ахахахха

Лучшеб в варфэйс груп переименовали

Ответить
1
Юрец

Интересен комментарий Павла Дурова на этот счёт

Ответить
1
nochnoy.ru

Кто в курсе расскижите что случилось? Ребята из VK которые все эти годы охраняли проект от омаилрушивания наконец победили и встали у руля всей группы компаний? А старую маилрушную блевоту наконец погнали ссаными тряпками от управления?

Ответить
1
Антон Т

VKололи - сервис чипирования населения

Ответить
1
Sergei Markov

Ну и залупа

Ответить
1
Борис Вишневский

Видимо, им это надоело. Надеюсь, не поможет

Ответить
1
Marat Nigametzianov

Верность Качеству!

Ответить
0
Кирилл Качалов

Получается Mail ru Group это проект от ВКонтакте?

Ответить
0
Evgeniy Kazannikov

Это хитрейшая маскировка. На самом деле ВКонтакте давно всем владел

Ответить
1
Сергей Шурупов

Ещё отличный бизнес кейс в копилку Дурова.

Ответить
0
Artemy

И во VKи VKов.

Ответить
0
Дадохонов Лутфулло

Мне нравилось, что у каждого продукта Mail.ru был свой стиль и название, теперь же везде будет Я и VK

Ответить
0
ur spam

Пора "фиксировать прибыль" похоже. Это говно уже никогда не взлетит.

Ответить
0
Платон Щукин

Борис-то постарел

Ответить
0

Комментарий удален

Valentin Dombrovsky

ВКОдноклассники

Ответить
0
Игнат Смирнов

А зачем логотип изменили? ред.

Ответить
0
Елизавета Дроздова

Знаете, к этому уже давно всё шло, брэнд Mail.ru умер ещё в 2010.

Ответить
0
Sam Beckett

VK уже ничего не спасет

Ответить
0
Значимый самолет

Верное решение. ВК всегда был брендом более сильным. И даже то во что он превратился прежде всего ассоциировалось с дурным влиянием «Майл.ру». Поэтому да, чтобы хоть что-то исправить нужно зашкварный бренд «Майл.ру» убить на хер и забыть как страшный сон.

Ответить
0

Комментарий удален

Истории компаний

Вот про единую видеоплатформу «VK Видео» интересно. Почему-то Ютубу никто не может составить конкуренцию. Яндекс обосрался со своим Эфиром. Рутуб газпромовский какой-то полумертвый. IGTV инстаграмосвкий тоже тухляк. Почему кроме ютуба до сих пор еще не появился сервис длинных видео с алгоритмами рекомендаций? ред.

Ответить
0
Sergei Markov

Потому что он никому не нужен

Ответить
0
No Name

Vladimir Kutin

Ответить
0

Комментарий удален

A A

Какой смысл с такой политикой оставлять Одноклассники как отдельную соцсеть? Слить её с VK разве не будет ли более умным решением?

Ответить
0
Art Kha

нет ред.

Ответить
0
Директор Интернетов

Мыло на Шило ред.

Ответить
0
Антон Большаков

Только мы подуиали что Я.чтоугодно уже норма, на тебе... новая VKфигня

Ответить
0
Peter Bondarenko

Ну что-ж, осталось только поздравить владельца сайта vk.ru (какая-то кондитерская фабрика) с грядущим большим кушем, когда к нему придут выкупать доменное имя. ред.

Ответить
0
 Anatoly Bereznyak

Да он бедный наверное страдает от левого трафика

Ответить
0

Комментарий удален

Михаэль Архангел

Боги, какой же кринж. Даёшь больше бигдаты на граждан государству.

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–1
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Онлайн коммерческие предложения: 50% меньше времени на отправку, открытых на 20% больше, закрытие сделки на 30% быстрее

По данным better proposals за 2020 год, необходимость распечатки предложения снижает шансы на конверсию на 84%. При этом отправка КП в течение 24 часов с момента встречи с клиентом повышает шанс заключения сделки на 19,1% и сокращает цикл сделки вдвое. При наличии в КП онлайн-чата вероятность конверсии возрастает на 16,85%.

11 11 комментариев
18
Приёмная
Viktoriya Ryabkova
Представитель «Тинькофф» злоупотребил моим доверием и оформил кредитную карту

Или «как обмануть доверчивого и лояльного клиента».

63 63 комментария
46
Дизайн
Таня Боброва
Mail.ru Group переименовала группу в VK и обновила логотип Статьи редакции

Все сервисы из экосистемы переименовывать не будут, но свяжут их единым стилем.

Обновлённый логотип VK Скриншот vc.ru
105 105 комментариев
38
БКС Мир инвестиций
Шпаргалка для инвестора: фьючерс, опцион — в чем разница
1 1 комментарий
0
Маркетинг
Аспро
Как не нужно запускать партнерские конкурсы: «глухой телефон» Аспро

Аспро — производитель готовых сайтов на платформе 1С-Битрикс. На наших продуктах запущено более 30 000 сайтов.

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