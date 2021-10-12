Все сервисы из экосистемы переименовывать не будут, но свяжут их единым стилем.

13 430 просмотров Слушать

Об этом рассказал гендиректор группы Борис Добродеев на презентации 12 октября. Бренд VK знают 100% активной аудитории рунета, а 67% пользуются соцсетью каждый день, объяснил топ-менеджер.

Сриншот vc.ru

Ребрендинг сервисов

VK появится в каждом продукте — некоторые переименуют, новые будут создавать сразу под брендом VK. Старые и наиболее узнаваемые сервисы сохранят свои названия, но получат визуальную связь с названием группы. Это же относится к сервисам, созданным в партнёрствах, рассказал Добродеев.

Сохранят свои бренды соцсеть «ВКонтакте» и международный игровой бренд My.Games. При этом группа планирует создать игровую платформу «VK Игры», ориентированную на российскую аудиторию и связанную с соцсетями.

Mail.ru и «Одноклассники» сохранят свои бренды, но получат отметки о связи с VK VK

Все проекты будут связаны едиными сервисами — учётной записью VK ID, платёжным сервисом VK Pay, подпиской VK Combo и другими.

Сервисы VK Скриншот vc.ru

Компания сделает ребрендинг всех рекламных продуктов — они станут «VK Реклама», сервис объявлений «Юла» превратится в «VK Объявления». В ближайшее время группа также запустит единую видеоплатформу «VK Видео» и будет выпускать «умные» устройства под брендом VK Devices.

Ребрендинг будет проходить постепенно, уточнили vc.ru в компании. Полностью «упорядочить» все бренды она планирует в течение 2022 года. Часть b2b-продуктов также получит новые названия, но изменения юрлиц произойдут позже и будут техническими. Менеджеры заранее предупредят контрагентов.

Обновлённый логотип VK Скриншот vc.ru

Как поменяли логотип VK

Логотип VK обновили, он стал фирменным знаком всей компании. Новая монограмма стала строже, геометричнее и сбалансированнее, а синий цвет — более ярким, отметили в компании. Чтобы отличить разные проекты, группа ввела дополнительные цвета.

Монограмма — наш самый узнаваемый символ. Именно она помогает связать множество продуктов и подчеркнуть их принадлежность VK. Мы отказались от «клюва» на центральном штрихе, чтобы добиться большей типографичности: теперь V и K, стоящие в основе символа, считываются более явно. К тому же так знак выглядит чище даже в небольших размерах. Виолетта Силенина бренд-директор VK

Новые позиционирование и айдентику рабочая группа внутри компании создавала совместно с консалтинговой компанией Saffron Brand Consultants. Над новым логотипом работала российская студия TypeType, а над разработкой фирменного стиля суббрендов — студия Tigers Moscow.

Обновлённый логотип VK Скриншот vc.ru

Скриншот vc.ru

Скриншот vc.ru

Скриншот vc.ru

До этого «ВКонтакте» уже переименовывала отдельные сервисы: например, в 2020 году VK Taxi от «Ситимобила» стало «Такси "ВКонтакте"», Worki — «VK Работа». Слухи о ребрендинге всей группы также ходили: в июне об этом говорили источники Telegram-канала «Потребньюс» и vc.ru.

Старый логотип Mail.ru Group Mail.ru Group

Как Mail.ru Group строила экосистему вокруг «ВКонтакте»

Соцсетями и сервисами Mail.ru Group пользуется каждый третий бизнес в России, отметил Добродеев. Группа охватывает почти все сферы жизни россиянина. Чтобы сделать жизнь человека легче, группа поставила цель создать экосистему.

Mail.ru Group строит экосистему вокруг «ВКонтакте» несколько лет. В 2018 году на площадке появилась платформа VK Mini Apps для сторонних разработчиков, которая позволяет создавать и распространять собственные приложения внутри соцсети. Например, на её базе работают экосистемные продукты «Еда “ВКонтакте”» (Delivery Club) и «Такси “ВКонтакте”» («Ситимобил»).

Во втором квартале общее количество сервисов VK Mini Apps выросло на 74%, превысив 34,2 тысячи, а их ежемесячная аудитория в июне — на 28%, до 38,4 млн пользователей. Для сравнения, самой соцсетью в России пользовались 47 млн человек в день.

Среди других шагов Mail.ru Group: