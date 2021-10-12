Mail.ru Group переименовала группу в VK и обновила логотип Статьи редакции
Все сервисы из экосистемы переименовывать не будут, но свяжут их единым стилем.
Об этом рассказал гендиректор группы Борис Добродеев на презентации 12 октября. Бренд VK знают 100% активной аудитории рунета, а 67% пользуются соцсетью каждый день, объяснил топ-менеджер.
Ребрендинг сервисов
VK появится в каждом продукте — некоторые переименуют, новые будут создавать сразу под брендом VK. Старые и наиболее узнаваемые сервисы сохранят свои названия, но получат визуальную связь с названием группы. Это же относится к сервисам, созданным в партнёрствах, рассказал Добродеев.
Сохранят свои бренды соцсеть «ВКонтакте» и международный игровой бренд My.Games. При этом группа планирует создать игровую платформу «VK Игры», ориентированную на российскую аудиторию и связанную с соцсетями.
Все проекты будут связаны едиными сервисами — учётной записью VK ID, платёжным сервисом VK Pay, подпиской VK Combo и другими.
Компания сделает ребрендинг всех рекламных продуктов — они станут «VK Реклама», сервис объявлений «Юла» превратится в «VK Объявления». В ближайшее время группа также запустит единую видеоплатформу «VK Видео» и будет выпускать «умные» устройства под брендом VK Devices.
Ребрендинг будет проходить постепенно, уточнили vc.ru в компании. Полностью «упорядочить» все бренды она планирует в течение 2022 года. Часть b2b-продуктов также получит новые названия, но изменения юрлиц произойдут позже и будут техническими. Менеджеры заранее предупредят контрагентов.
Как поменяли логотип VK
Логотип VK обновили, он стал фирменным знаком всей компании. Новая монограмма стала строже, геометричнее и сбалансированнее, а синий цвет — более ярким, отметили в компании. Чтобы отличить разные проекты, группа ввела дополнительные цвета.
Новые позиционирование и айдентику рабочая группа внутри компании создавала совместно с консалтинговой компанией Saffron Brand Consultants. Над новым логотипом работала российская студия TypeType, а над разработкой фирменного стиля суббрендов — студия Tigers Moscow.
До этого «ВКонтакте» уже переименовывала отдельные сервисы: например, в 2020 году VK Taxi от «Ситимобила» стало «Такси "ВКонтакте"», Worki — «VK Работа». Слухи о ребрендинге всей группы также ходили: в июне об этом говорили источники Telegram-канала «Потребньюс» и vc.ru.
Как Mail.ru Group строила экосистему вокруг «ВКонтакте»
Соцсетями и сервисами Mail.ru Group пользуется каждый третий бизнес в России, отметил Добродеев. Группа охватывает почти все сферы жизни россиянина. Чтобы сделать жизнь человека легче, группа поставила цель создать экосистему.
Mail.ru Group строит экосистему вокруг «ВКонтакте» несколько лет. В 2018 году на площадке появилась платформа VK Mini Apps для сторонних разработчиков, которая позволяет создавать и распространять собственные приложения внутри соцсети. Например, на её базе работают экосистемные продукты «Еда “ВКонтакте”» (Delivery Club) и «Такси “ВКонтакте”» («Ситимобил»).
Во втором квартале общее количество сервисов VK Mini Apps выросло на 74%, превысив 34,2 тысячи, а их ежемесячная аудитория в июне — на 28%, до 38,4 млн пользователей. Для сравнения, самой соцсетью в России пользовались 47 млн человек в день.
Среди других шагов Mail.ru Group:
- В 2020 году Mail.ru Group добавила единую учётную запись для «ВКонтакте» и других своих сервисов — VK Connect.
- В том же году у экосистемы появился вице-президент — должность заняла Анна Артамонова. Она занялась созданием связей между «ВКонтакте», «Юлой», «Ситимобилом» и другими сервисами.
- В марте Mail.ru Group создала совет для стратегического руководства соцсетями. Группа рассчитывала на ускорение роста экосистемы VK, к которой относятся соцсеть со своими сервисами вроде платёжной системы VK Pay и подписки VK Combo и другие сервисы. Единая подписка VK Combo сменила Combo от Mail.ru Group.
- Летом «ВКонтакте» запустила сервис для писем «VK Почта» с доменом @vk.com — в дополнение к первому почтовому сервису Mail.ru. Также соцсеть зарегистрировала домен vk.group.
Эх, зря ВК отжимал никнейм "youla" у девушки, а ведь это всего год назад было - https://pikabu.ru/story/tekhpodderzhka_vk_pyitaetsya_otzhat_moy_adres_stranitsyi_7547181 (простите, что ссылка на пикабу, мне стыдно).
Ну может у каждого и разное отношение. Мне лично теперь понятнее, что бренд-то большой. До этого многого не знал. И приятно осознавать, что это не просто соцсеть, а теперь целый набор почти всего, что хочу. И опять же - я исхожу от того факта, что у конкурентов давно так. Лично для себя сделал вывод - это удобно и понятно. А выбор, конечно, остается за каждым)
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Вот про единую видеоплатформу «VK Видео» интересно. Почему-то Ютубу никто не может составить конкуренцию. Яндекс обосрался со своим Эфиром. Рутуб газпромовский какой-то полумертвый. IGTV инстаграмосвкий тоже тухляк. Почему кроме ютуба до сих пор еще не появился сервис длинных видео с алгоритмами рекомендаций? ред.
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Все сервисы из экосистемы переименовывать не будут, но свяжут их единым стилем.
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