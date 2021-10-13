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Дизайн
Yury Vetrov

Генератор случайных иллюстраций и локализация интерфейсов: 20 самых важных материалов в продуктовом дизайне за сентябрь

Традиционный дайджест директора по бренду и дизайну «Райффайзенбанка» Юрия Ветрова.

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Experience debt — what it is, how to measure it, and how to pay it down

Sam Irons из Atlassian предлагает крутой и системный подход к анализу и разбору дизайн-долга. Это категоризация по разным типам плюс фокус не только на багах, но и на сложностях в самой логике взаимодействия с интерфейсом.

Building better leaderboards. Beyond the simple score list

Stanislav Stankovic описывает сбалансированный подход к созданию рейтинга пользователей или игроков.

When Customer Journeys Don’t Work — Arcs, Loops, & Terrain

Stephen Anderson предлагает альтернативу Customer Journey Map — подход «арок», «петель» и «территорий» из игр. Многие сервисы и продукты нелинейны, поэтому привычная карта не всегда подходит для них.

A list of games for bored (and curious) designers

Francesca Valentini собрала список дизайнерских игр и тестов. Многие давно известны, но подборка хорошая.

Globalizing Your UX Designs

Советы по локализации интерфейсов от Nicole Assini из Indeed. Много подводных камней и неочевидных вещей.

UX Mapping Methods: Study Guide

Nielsen/Norman Group сделали структурированную подборку своих статей о картировании пользовательского опыта.

Новости инструментов дизайна:

  • Canva: Привлекли $200 млн. инвестиций при оценке в $40 млрд.
  • Mechanic: Экспериментальный инструмент для создания своих простейших инструментов алгоритмического дизайна. Можно настроить параметры, по которым он будет генерировать макеты.
  • Tool.Graphics: Сайт генерирует абстрактные изображения на тему одной из стилистик. Можно бесконечно получать варианты.
  • ssshape: Генератор аморфмных пятен. Нужно поставить несколько точек и он сам сделает фигуру.
  • Doodle Ipsum: Генератор случайных иллюстраций на базе конструктора с возможностью выбора стилистики.
  • Basic Pattern Repository: Коллекция простых фоновых текстур в SVG.
  • Accessible Palette: Генератор цветовых палитр в цветовой модели LCh с учётом требований accessibility. Евгений Федоренко критикует популярные сейчас HSL и HSV/HSB, поскольку они не идут от восприятия цвета пользователями.

Access Guide

База знаний по лучшим практикам accessibility.

Accounting for User Research in Agile

Rachel Krause из Nielsen/Norman Group даёт советы по планированию пользовательских исследований в чистом agile.

Facilitating UX Workshops: Study Guide

Nielsen/Norman Group сделали структурированную подборку своих статей о фасилитации рабочих сессий по дизайну.

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UX reviews — A template for success

Памятка по проведению сессии дизайн-критики от Anthony Menecola из Shopify. Он также предлагает шаблон в Figma для прозрачности процесса.

From the UMUX-Lite to the UX-Lite

Jim Lewis и Jeff Sauro сделали новую интерфейсную метрику UX-Lite на базе UMUX-Lite. Она упрощает шкалу оценки до 5 пунктов и уточняет вопрос о полезности.

Designing for Long Waits and Interruptions — Mitigating Breaks in Workflow in Complex Application Design

Kate Kaplan из Nielsen/Norman Group разбирает интерфейсные паттерны, помогающие пользователям в ситуации долгого ожидания или прерываний в работе.

oneshot — как прокачать UI у продуктовых дизайнеров в корпорации

Артем Кожевников рассказывает о серии дизайнерских упражнений oneshot, которую внедрили в МТС. Это позволяет быстро прокачать навыки визуального дизайна.

Structuring Intranet Discovery & Design Research

Anna Kaley из Nielsen/Norman Group рассказывает о процессе редизайна интранета Commonwealth Care Alliance. Какие исследования и в каком порядке они проводили перед началом проектирования и ближе к запуску.

A comprehensive list of human-computer interactions

Chris R Becker попробовал составить концептуальную модель человеко-компьютерного взаимодействия.

A Personal Tribute and Thanks to Phil Gilbert

Легендарный Phil Gilbert, который сделал из IBM дизайнерскую компанию, покинул должность главы дизайна после восьми лет работы. Karel Vredenburg рассказывает много интересных деталей о том, как шли изменения.

UX-Maturity Stage 2: Limited

Kate Moran описывает второй уровень зрелости дизайна в фреймворке Nielsen/Norman Group.

UI Testing Playbook

Varun Vachhar описывает пошаговый сценарий тестирования компонентов дизайн-системы на разные виды потенциальных проблем.

Интенсив «Design Management Patterns» для Smashing Magazine

В начале декабря делаю эксперимент — интенсив по дизайн-менеджменту для Smashing Magazine. Это пятидневная версия моего курса и книги «Паттерны дизайн-менеджмента» — по 2,5 часа вечером с 1 по 15 декабря. Много теории и практики теперь и на английском языке.

Читайте полную версию дайджеста в моём блоге. За свежими ссылками можно следить в группе на Facebook или во «ВКонтакте», а также в Telegram-канале. Спасибо всем, кто помогает наполнять дайджест.

#figma #ux #ui #интерфейсы #canva

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Дизайн
Yury Vetrov
Генератор случайных иллюстраций и локализация интерфейсов: 20 самых важных материалов в продуктовом дизайне за сентябрь

Традиционный дайджест директора по бренду и дизайну «Райффайзенбанка» Юрия Ветрова.

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