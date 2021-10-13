Генератор случайных иллюстраций и локализация интерфейсов: 20 самых важных материалов в продуктовом дизайне за сентябрь
Традиционный дайджест директора по бренду и дизайну «Райффайзенбанка» Юрия Ветрова.
Sam Irons из Atlassian предлагает крутой и системный подход к анализу и разбору дизайн-долга. Это категоризация по разным типам плюс фокус не только на багах, но и на сложностях в самой логике взаимодействия с интерфейсом.
Stanislav Stankovic описывает сбалансированный подход к созданию рейтинга пользователей или игроков.
Stephen Anderson предлагает альтернативу Customer Journey Map — подход «арок», «петель» и «территорий» из игр. Многие сервисы и продукты нелинейны, поэтому привычная карта не всегда подходит для них.
Francesca Valentini собрала список дизайнерских игр и тестов. Многие давно известны, но подборка хорошая.
Советы по локализации интерфейсов от Nicole Assini из Indeed. Много подводных камней и неочевидных вещей.
Nielsen/Norman Group сделали структурированную подборку своих статей о картировании пользовательского опыта.
Новости инструментов дизайна:
- Figma: Упростили работу с копированием и вставкой из буфера.
- Interplay: Анонсировали бета-версию. Сайт обновился со всеми деталями о наработках.
- Canva: Привлекли $200 млн. инвестиций при оценке в $40 млрд.
- Mechanic: Экспериментальный инструмент для создания своих простейших инструментов алгоритмического дизайна. Можно настроить параметры, по которым он будет генерировать макеты.
- Tool.Graphics: Сайт генерирует абстрактные изображения на тему одной из стилистик. Можно бесконечно получать варианты.
- ssshape: Генератор аморфмных пятен. Нужно поставить несколько точек и он сам сделает фигуру.
- Doodle Ipsum: Генератор случайных иллюстраций на базе конструктора с возможностью выбора стилистики.
- Basic Pattern Repository: Коллекция простых фоновых текстур в SVG.
- Accessible Palette: Генератор цветовых палитр в цветовой модели LCh с учётом требований accessibility. Евгений Федоренко критикует популярные сейчас HSL и HSV/HSB, поскольку они не идут от восприятия цвета пользователями.
База знаний по лучшим практикам accessibility.
Rachel Krause из Nielsen/Norman Group даёт советы по планированию пользовательских исследований в чистом agile.
Nielsen/Norman Group сделали структурированную подборку своих статей о фасилитации рабочих сессий по дизайну.
Памятка по проведению сессии дизайн-критики от Anthony Menecola из Shopify. Он также предлагает шаблон в Figma для прозрачности процесса.
Jim Lewis и Jeff Sauro сделали новую интерфейсную метрику UX-Lite на базе UMUX-Lite. Она упрощает шкалу оценки до 5 пунктов и уточняет вопрос о полезности.
Kate Kaplan из Nielsen/Norman Group разбирает интерфейсные паттерны, помогающие пользователям в ситуации долгого ожидания или прерываний в работе.
Артем Кожевников рассказывает о серии дизайнерских упражнений oneshot, которую внедрили в МТС. Это позволяет быстро прокачать навыки визуального дизайна.
Anna Kaley из Nielsen/Norman Group рассказывает о процессе редизайна интранета Commonwealth Care Alliance. Какие исследования и в каком порядке они проводили перед началом проектирования и ближе к запуску.
Chris R Becker попробовал составить концептуальную модель человеко-компьютерного взаимодействия.
Легендарный Phil Gilbert, который сделал из IBM дизайнерскую компанию, покинул должность главы дизайна после восьми лет работы. Karel Vredenburg рассказывает много интересных деталей о том, как шли изменения.
Kate Moran описывает второй уровень зрелости дизайна в фреймворке Nielsen/Norman Group.
Varun Vachhar описывает пошаговый сценарий тестирования компонентов дизайн-системы на разные виды потенциальных проблем.
В начале декабря делаю эксперимент — интенсив по дизайн-менеджменту для Smashing Magazine. Это пятидневная версия моего курса и книги «Паттерны дизайн-менеджмента» — по 2,5 часа вечером с 1 по 15 декабря. Много теории и практики теперь и на английском языке.
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Традиционный дайджест директора по бренду и дизайну «Райффайзенбанка» Юрия Ветрова.
Выход на европейский рынок — кейсы и инсайты Асконы
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В 2020 году «Ашан» и Metro были девятыми и десятыми в рейтинге.
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Рассказываем и показываем, как прошла офлайн конференция по международному digital-маркетингу.