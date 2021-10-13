Реклама на vc.ru Отключить рекламу
Реклама на vc.ru Отключить рекламу
Реклама на vc.ru Отключить рекламу
Дизайн
Евгения Евсеева

Cadillac обновил логотип — его будут использовать только на электромобилях Статьи редакции

Старый, цветной, будут использовать для обычных автомобилей — от них компания планирует отказаться к 2030 году.

Сначала он появится на электромобиле Cadillac Lyriq. Официально о смене логотипа компания не заявляла, но показала его в сентябре вместе с новостью о начале предзаказов машины.

Cadillac @Cadillac
That was fast.💨 Every all-electric 2023 #LYRIQ Debut Edition has now been reserved. To learn more about #LYRIQ visit http://cadillac.com/lyriq

Новый логотип будут использовать только на электромобилях, для машин с двигателем внутреннего сгорания будут использовать старый, пишет The Drive. Cadillac планирует отказаться от таких автомобилей к 2030 году.

Новый логотип
Старый логотип

#cadillac

556 просмотров
5 5 комментариев
2
{ "author_name": "Евгения Евсеева", "author_type": "editor", "tags": ["cadillac"], "comments": 5, "likes": 2, "favorites": 0, "is_advertisement": false, "subsite_label": "design", "id": 304849, "is_wide": true, "is_ugc": false, "date": "Wed, 13 Oct 2021 11:41:03 +0300", "is_special": false }
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
Реклама на vc.ru Отключить рекламу
Реклама на vc.ru Отключить рекламу
0
5 комментариев
Популярные
По порядку
Роман Моисеев

Эммм.. ну круто, наверное

Ответить
0
Dmitry Voloshin

Хм... Как-то сплюснуто слишком. Странно выглядит.

Ответить
0
Dmitriy DovoS

Чем-то напоминает

Ответить
0
hakhagmon

Lyriq какой-то тусан новый

Ответить
0
VS

Логичное развитие, мне нравится

Ответить
0
Написать комментарий...
Читать все 5 комментариев
VK
«Мы выбираем синий»: глобальный ребрендинг Mail.ru Group в VK

Вчера мы анонсировали, что Mail.ru Group становится VK. Впервые в истории компании мы не просто обновляем фирменный стиль, а создаем единый пользовательский бренд. Рассказываем и показываем, как он будет выглядеть.

46 46 комментариев
50
IPQuorum
Павел Воля выпустит новый тираж сборника своих стихов с помощью платформы Co-Fi

Телеведущий и шоумен Павел Воля принял участие в рекламной кампании краудлендинговой платформы Co-Fi и решил опробовать платформу на себе. Павел опубликовал заявку по привлечению инвестиций для издания нового тиража своего поэтического сборника «Стихи. Мысли. Обрывки» в размере 10 000 экземпляров. Инвестором проекта может стать любой желающий.…

0 Обсудить
Мероприятия Разместить
Показать ещё
Все мероприятия
IPQuorum
Создавай, но не зевай: как превратить идею в креативный продукт

28‒29 октября 2021 года в Москве в Цифровом деловом пространстве состоится международная образовательная конференция Distant & Digital для экспертов в сфере трансформации права, интеллектуальной собственности, креативных индустрий и цифровой экономики. Владельцы крупного и среднего бизнеса узнают, как получать дополнительную прибыль из…

0 Обсудить
Истории
Елена Абрамова
Печатали книги в Африке, а теперь владеют «Авито», долей в VK и сервисах по всему миру: что такое Naspers и как он рос Статьи редакции

Подробная столетняя история холдинга, который сейчас охватывает ИТ-проекты от Китая до Бразилии.

4 4 комментария
6
Маркетинг
4Limes
Чат-бот для бизнеса: интернет-магазин по продаже зарядных устройств. Обзор кейса

Тема статьи👉 чат-бот для лидогенерации и автоматизации рутинных бизнес-процессов.

1 1 комментарий
7
Право
DTF
«Заключила соглашение, которое не собиралась выполнять»: Google подала ответный иск к Epic Games Статьи редакции

И обвинила компанию Тима Суини в нарушении контракта, недобросовестных действиях и неосновательном обогащении.

32 32 комментария
20
Торговля
Nazigul Jusupova
Ozon и «Светофор» сместили «Ашан» и Metro в рейтинге крупнейших по выручке ритейлеров России за полгода Статьи редакции

В 2020 году «Ашан» и Metro были девятыми и десятыми в рейтинге.

146 146 комментариев
17
FBS
Globalize! для маркетологов: Итоги конференции от FBS

Рассказываем и показываем, как прошла офлайн конференция по международному digital-маркетингу.

0 Обсудить
4
Аскона
Сколько стоит открыть магазин в Европе и как понять, готов ли ваш бизнес к этому

Выход на европейский рынок — кейсы и инсайты Асконы

23
Еда
Denis Chernobaev
Переуступка прав аренды, или как еще искать помещения под кофейню

Меня зовут Денис, я лидер проекта «Дринкит». «Дринкит» — это кофейный стартап компании Dodo Brands. В этой заметке на примере нашего опыта открытия кофейни в БЦ «Водный» я хотел бы поделиться одним из способов поиска помещения.

Фото с первого дня работы кофейни «Дринкит» в БЦ «Водный»
76 76 комментариев
22
Карьера
Светлана Петровичева
«Рост зарплат в IT это плохо? Как это работает?»

Недавно мы выпустили статью «Дефицит в IT: платите больше» о росте зарплат. Совпадение или нет, но чуть позже вышла статья о минусах большого заработка у российских айтишников. Автор рассуждал о том, как высокие зарплаты могут навредить IT-отрасли. На первый взгляд аргументы выглядят логично. Но это только на первый взгляд.

0 Обсудить
Больше статей
null