Cadillac обновил логотип — его будут использовать только на электромобилях Статьи редакции
Старый, цветной, будут использовать для обычных автомобилей — от них компания планирует отказаться к 2030 году.
Сначала он появится на электромобиле Cadillac Lyriq. Официально о смене логотипа компания не заявляла, но показала его в сентябре вместе с новостью о начале предзаказов машины.
Новый логотип будут использовать только на электромобилях, для машин с двигателем внутреннего сгорания будут использовать старый, пишет The Drive. Cadillac планирует отказаться от таких автомобилей к 2030 году.
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