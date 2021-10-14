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Дизайн
Евгения Евсеева

«Билайн» сменил логотип и слоган впервые за 16 лет: теперь «билайн» и «на твоей стороне» Статьи редакции

Никакой яркой стороны.

73 73 комментария
4794 просмотров

Компания решила стать ближе к клиентам, поэтому задумалась о смене логотипа, рассказали vc.ru в компании. Название пишется со строчной буквы, также изменился слоган — теперь он звучит как «На твоей стороне».

Компания объяснила, что теперь пишет название так, потому что в последние годы «люди все больше склоняют и пишут с маленькой буквы многие слова» — это «удобнее и быстрее».

Разработкой обновленного бренда занималось креативное агентство Contrapunto.

Каким логотип был до этого

Последний раз «Билайн» проводил ребрендинг в 2005 году. Логотип из чёрно-жёлтых полос создало лондонское агентство Wolff Olins. По оценке оценке агенства TNS, после ребрендинга количество лояльных абонентов «Билайна» выросло с 22 до 31%.

Тогда же появился слоган «Живи на яркой стороне». В 2014 году компания решила сменить его на «Просто. Удобно. Для тебя», но в 2018 году вернула прежний, так как пользователи ассоциировали оператора именно с ним.

До 2005 года компания использовала в логотипе синие и белый цвета и изображение пчелы между «би» и «лайн».

Логотип с 1993 по 1995 год
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1995-1997 годы
1997-2002 годы
2002-2005 годы
  • «Билайн» несколько лет терял абонентскую базу, писало РБК. На пике в 2015 году их количество составляло 59,8 млн абонентов. Во втором квартале 2021 года их количество достигло 50,1 млн, тогда же оператор отчитался об увеличении базы на 0,6%. Общая выручка компании за тот же период составила 69,5 млрд рублей.

#новость #билайн

73 73 комментария
17
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73 комментария
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Михаил Б

Ну вот это точно шутка, а не реальный логотип! Не может же быть в реальности такой шрифт! Ведь не может?...

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22

Комментарий удален

Комментарий удален

Владимир Толстиков

А что это комменты потёрли под этой веткой? Шрифт реально дно

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2
Fred Han

Слоган
*Билайн - на стороне кринжа!*

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0
ivan krapivin

теперь
проблема
на твоей
стороне

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15
Сергей Милосердов

ха, надо в топ!

Надеюсь кстати другие операторы и бренды наделают мемов под этот повод) @МТС @МегаФон ред.

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0
Rownie

А могли бы сделать как сбербанк и стать Би

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14

Комментарий удален

Сергей Милосердов

Ну как-то хз слоган. Ощущение, как будто клиент в чём то виноват, но билайн на его стороне.

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7
Маркетологов к стенке

А спам они слать перестали? Кстати, просветите, как сейчас отключить спам(внутренняя реклама самого опреатора) у МТС и Билайна? Надо звонить или писать куда-то? На Теле2 по звонку оператору все отключается, у Йоты вроде нет спама.
А то, это для большого обзора при борьбе с рекламой надо. Кстати, в яндекс навигаторе можно отключить рекламу без проблем, это если кому надо ред.

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6
Егор Корницкий

Я на билайне. Спама в виде смс получаю крайне редко, но однажды,после того как оставил номер телефона в поисках страховки, стал получать звонки и был вынужден поставить определитель номера.

Я это к тому, что голословно обвинять операторов в этом не стоит. Возможно где-то сами слили свой номер.

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0
Максим Чистов

При желании, оператор может блокировать почти весь спам на свои номера. Спамеров довольно просто заметить. Так что да, в спаме всегда виноват оператор, не желающий тратить деньги на борьбу с проблемой

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4
Егор Какой-то

Даже если нигде не светить номер, это не поможет от спама самих операторов.

Ответить
2
Маркетологов к стенке

Речь о самой рекламе билайна, номера сливают все и это другая проблема. Но сами операторы могут присылать смс со своей рекламой. Я как раз о ней и спрашиваю

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1
Basil

А смс типа flash, которые сами на экране появляются ?

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1
Маркетологов к стенке

Да + обычные смс. На теле 2 я позвонил оператору и сказал отключить всю рекламу, они сказали ок и уже год ничего не приходит. На Билайне с МТС вот интересно как?

Ответить
0
Basil

Ну вот flash, это услуга Хамелеон у Билайна - можно отключить. Это так называемые broadcast cell sms они приходят всем, кто в рамках определенных базовых станций.
Если обычные смс - то вас кто-то слил.
Пишите жалоб в фас. Либо письма об отзыве обработки персональных данных.

Ответить
0
Маркетологов к стенке

Отключается как? По звонку?

Ответить
0
Basil

Есть ussd команда и можете позвонить Коллцентр. Ну и Гугл в помощь. Мне лень искать ussd команду :)

Ответить
1
Егор Какой-то

Билайн не знаю, на МТС помогла только смена оператора.

Ответить
1
Норрин Радд

Не присылают. Только уведомления об оплате. И такого количества спама как у Tele2 не было никогда. ред.

Ответить
1
Jay Green

Заказываешь перенос номера к другому оператору. За 2-3 дня до конечной даты тебе звонит специальный сотрудник который готов на все что бы ты только остался. Внезапно оказывается что и рекламные звонки и пуши и всю херню можно отключить, вопреки заявлениям поддержки. А еще сверху можно тебе тариф подключить за 10 рублей в день с безлимитом, возможностью раздалчи и 1000 минутами, на целый год.
Тариф уже кончился, а спам все еще отключен, радуюсь. ред.

Ответить
1
Fred Han

На мтсе нет спама, это вам ваши работодатели звонят видимо. А на билайне спам по дефолту, ничего необычного.

Ответить
0
Егор Какой-то

На МТС настолько нет спама, что могут даже вести беседу с тинькоффским ботом. (простите за пикабу) ред.

Автоответчик "Олег" VS Спам МТС
Автор: AOSIP
pikabu.ru
Ответить
0
Fred Han

Ура, пикабу! Вам для справки, если хотите оператора без спама, идите подключаться в оф центры, а не берите симки в переходе у таджиков. Всего доброго ред.

Ответить
0
Егор Какой-то

Всегда подключаюсь в офисе оператора, от спама это не помогает. И вам не хворать.

Ответить
0
Fred Han

Я вам говорю как недавний резидент РФ, передаю вам свой личный опыт. Был и билайн и теле2, подключился на мтс и забыл что такое спам априори. Если ваш номер в каких-то мутных схемах или базах, то это ваши проблемы, не надо наговаривать на добросовестного оператора.

Ответить
0
Егор Какой-то

Мутная схема и база называется агрессивным маркетингом от МТС, в этом и проблема.

Ответить
0
Fred Han

Егор, вы Какой-то неадекватный Что-ли

Ответить
–1
Nikita Gusev

А как в навигаторе отключить рекламу? Спасибо!

Ответить
0
Fred Han

Начинайте пользоваться Гуглом😎

Ответить
0
Superposition

Старый логотип 2002-2005 годов всегда нравился.

Ответить
3
Bot Fabric

Надо просто модернизировать: вместо GSM — LTE ред.

Ответить
2
Влад

5GG

Ответить
1
Иван Коротков

Царство небесное, ответь, а еще хуже нельзя было сделать?

Ощущение, что все буквы в логотипе - из разных наборов шрифтов

Ответить
4
Артём Артёмов
Ответить
3
badResistor

следователь выехал и статья дополняется

Ответить
0
Ilya Vlasov

Шрифт напомнил китайскую кириллицу

Ответить
3
Сергей Стукалов

Хотелось бы взглянуть на человека что согласовал этот шрифт)

Ответить
3
Alexander Dembovski

В комментах на ФБ предлагали добавить на логотип пчелу. Ну, типа сотовая же связь. Oh wait..

Ответить
2
Балкон.Ру

У некоторых брендов узнаваемый шрифт, например у Мерседес. У Билайна тоже такой был, а сейчас обычный как у всех ни о чем 😎

Ответить
2
Dasha Bessolitsyna

Капец блин, хейтеры сорвались с цепей

Ответить
2
Fred Han

У вас на это и был расчёт видимо, Дарья🤣

Ответить
0
ivan krapivin
Ответить
2
Aleksandr A

Лого, как у Риа_новости сперли

Ответить
0
Игорь Рачук

Пчела превратилась в мячик?

Ответить
1
Влад

Там была оса

Ответить
1
Игорь Рачук
Ответить
0
Максим Першин

У меня одна ассоциация с этим мячиком - пнуть, да так, чтоб через дом перелетел 🙃

Ответить
1
Наумов Сергей

Билайн был на стороне клиентов, когда там руководил Слободин. Как его ушли - сразу скатились )

Ответить
1
Старательный жар

Тарифы как у всех, цены высокие. фишек мнтересных нет, услуги пакетные и сложные. И что они думают смена обоев поможет?

Ответить
1
Влад Борщ

Ну, BolgenOS и стал популярной, в свое время, ОС лишь благодаря нескучным обоями.

Ответить
0
Старательный жар

Стал популярен из-за создавшего Wow эфект препода и непутевых журналистов (непроверивших информацию). Парня засмеяли и затравили, а позже "серьезные ребята" эстафету приняли и тихонько сегодня приторговывают Линуксом под предлогом импортозамещения. Это канонический пример "Россия страна возможностей". Когда парень мог стать новым Цукербергом, а стал диджеем в местном клубе. История позор россии как страны.

Ответить
0
Влад Тыщенко

Пчелайн

Ответить
1
Денис Самойлов

Что за шрифт? Хочу добавить в черный список

Ответить
1
Artemy

К прошлому ребреднингу (16 лет назад) рисовал эту картинку, время оживить:

Ответить
1
Дяченко Александр

Сижу на билайне (домашний интернет + связь и безлимитный мобильный интернет для 2х). Цена - 850. Всё устраивает, но безумно бесит один баг, который они никак не пофиксят (возможно специально). Нельзя оплатить услуги через Google pay, если у тебя вдруг отключили интернет (не успел пополнить). Способ оплаты такой есть, но при оплате тупо не загружается страница банка для подтверждения)))) Грустный баг, который вынуждает врубать услугу отложенного платежа за лишние 75 руб.

П.С.: техподдержка Beeline НЕ на твоей стороне ^_^. Кнопку помощи в приложении можно отключить.

Ответить
0
hakhagmon

Грустный баг, который вынуждает врубать услугу отложенного платежа за лишние 75 руб

ты сам ответил на свой вопрос))

Ответить
2
konstantin rubanovsky

Регулярный платеж с карты дешевле)

Ответить
0
Max Mk

Можно через приложение билайн на тел закинуть, у меня оно всегда работает

Ответить
0
Александр Комков

Блик на лого создает объем... Все упрощают логотипы до плоских форм билайн же решил сделать лого объемным.

Ответить
0
Slon9999

18 октября 1999 года
Запуск «коробочки». Рекордно низкая для России цена мобильного телефона — $49, включая налоги. В «коробочку» входил DAMPS-телефон Philips Aeon и карту оплаты номиналом $10.
У Компании примерно 300 тысяч абонентов

Вот мой первый сотовый! ;o)

Ответить
0
Sergei Timofeyev

Только тарифы были грабительскими.

Ответить
0
Slon9999

Позвонить в область городскому номеру где-то $1.30 за минуту....

Ответить
0
Sergei Timofeyev

И зарплаты тогда около 4 тысяч долларов. :) 99 год... 80 долларов от силы :(

Ответить
0
hakhagmon

хм.. это было в старом КВН

русские анальные шарики, три в жопе, один в руках (с)

Ответить
0
Андрей

Обычный логотип. Сейчас все плюются, но быстро привыкнут и забудут про старые. Классика.

Ответить
0
Андрей Геращенко

Компания объяснила, что теперь пишет название так, потому что в последние годы «люди все больше склоняют и пишут с маленькой буквы многие слова» — это «удобнее и быстрее».

короче такой же тупизм, как и переименование в Сбер

Ответить
0
Влад Борщ

«Билайн» несколько лет терял абонентскую базу,

Ну да, дело определённо в логотипе. Новый мячик от "Креативного агенства" с мега ущербным шрифтом сразу привлечёт "новую кровь", которую можно наёбывать на подписки.

Ответить
0
Антон Адамов

Зато сразу декларировали, что проблемы не у них, а уже на вашей стороне. Попробуйте перезагрузить свой айфон

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0
Evgeniy Zorin

Билайн - тариф "Простой"
Все звонки по 2 цента, с 37 по 45 минуту каждого третьего часа, с 17
по 23 число, всех месяцев в названии которых есть буква "и"

Ответить
0
Speed Racer

Терпеть не могу шрифты с отсечками

Ответить
0
Stanislav

Шарик классный , но шрифт сомнительный

Ответить
0
Fred Han

А как шарик связан с пчелой/осой или сотами/сотовой/мобильной связью?

Ответить
0
Павел Авдейчик

Шрифт правда гауно

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0
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