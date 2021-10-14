Никакой яркой стороны.

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Компания решила стать ближе к клиентам, поэтому задумалась о смене логотипа, рассказали vc.ru в компании. Название пишется со строчной буквы, также изменился слоган — теперь он звучит как «На твоей стороне».

Компания объяснила, что теперь пишет название так, потому что в последние годы «люди все больше склоняют и пишут с маленькой буквы многие слова» — это «удобнее и быстрее».

Разработкой обновленного бренда занималось креативное агентство Contrapunto.

Каким логотип был до этого

Последний раз «Билайн» проводил ребрендинг в 2005 году. Логотип из чёрно-жёлтых полос создало лондонское агентство Wolff Olins. По оценке оценке агенства TNS, после ребрендинга количество лояльных абонентов «Билайна» выросло с 22 до 31%.

Тогда же появился слоган «Живи на яркой стороне». В 2014 году компания решила сменить его на «Просто. Удобно. Для тебя», но в 2018 году вернула прежний, так как пользователи ассоциировали оператора именно с ним.

До 2005 года компания использовала в логотипе синие и белый цвета и изображение пчелы между «би» и «лайн».

Логотип с 1993 по 1995 год

1995-1997 годы

1997-2002 годы

2002-2005 годы