«Билайн» сменил логотип и слоган впервые за 16 лет: теперь «билайн» и «на твоей стороне» Статьи редакции
Никакой яркой стороны.
Компания решила стать ближе к клиентам, поэтому задумалась о смене логотипа, рассказали vc.ru в компании. Название пишется со строчной буквы, также изменился слоган — теперь он звучит как «На твоей стороне».
Компания объяснила, что теперь пишет название так, потому что в последние годы «люди все больше склоняют и пишут с маленькой буквы многие слова» — это «удобнее и быстрее».
Разработкой обновленного бренда занималось креативное агентство Contrapunto.
Каким логотип был до этого
Последний раз «Билайн» проводил ребрендинг в 2005 году. Логотип из чёрно-жёлтых полос создало лондонское агентство Wolff Olins. По оценке оценке агенства TNS, после ребрендинга количество лояльных абонентов «Билайна» выросло с 22 до 31%.
Тогда же появился слоган «Живи на яркой стороне». В 2014 году компания решила сменить его на «Просто. Удобно. Для тебя», но в 2018 году вернула прежний, так как пользователи ассоциировали оператора именно с ним.
До 2005 года компания использовала в логотипе синие и белый цвета и изображение пчелы между «би» и «лайн».
- «Билайн» несколько лет терял абонентскую базу, писало РБК. На пике в 2015 году их количество составляло 59,8 млн абонентов. Во втором квартале 2021 года их количество достигло 50,1 млн, тогда же оператор отчитался об увеличении базы на 0,6%. Общая выручка компании за тот же период составила 69,5 млрд рублей.
А спам они слать перестали? Кстати, просветите, как сейчас отключить спам(внутренняя реклама самого опреатора) у МТС и Билайна? Надо звонить или писать куда-то? На Теле2 по звонку оператору все отключается, у Йоты вроде нет спама.
А то, это для большого обзора при борьбе с рекламой надо. Кстати, в яндекс навигаторе можно отключить рекламу без проблем, это если кому надо ред.
Заказываешь перенос номера к другому оператору. За 2-3 дня до конечной даты тебе звонит специальный сотрудник который готов на все что бы ты только остался. Внезапно оказывается что и рекламные звонки и пуши и всю херню можно отключить, вопреки заявлениям поддержки. А еще сверху можно тебе тариф подключить за 10 рублей в день с безлимитом, возможностью раздалчи и 1000 минутами, на целый год.
Тариф уже кончился, а спам все еще отключен, радуюсь. ред.
На МТС настолько нет спама, что могут даже вести беседу с тинькоффским ботом. (простите за пикабу) ред.
Стал популярен из-за создавшего Wow эфект препода и непутевых журналистов (непроверивших информацию). Парня засмеяли и затравили, а позже "серьезные ребята" эстафету приняли и тихонько сегодня приторговывают Линуксом под предлогом импортозамещения. Это канонический пример "Россия страна возможностей". Когда парень мог стать новым Цукербергом, а стал диджеем в местном клубе. История позор россии как страны.
Сижу на билайне (домашний интернет + связь и безлимитный мобильный интернет для 2х). Цена - 850. Всё устраивает, но безумно бесит один баг, который они никак не пофиксят (возможно специально). Нельзя оплатить услуги через Google pay, если у тебя вдруг отключили интернет (не успел пополнить). Способ оплаты такой есть, но при оплате тупо не загружается страница банка для подтверждения)))) Грустный баг, который вынуждает врубать услугу отложенного платежа за лишние 75 руб.
П.С.: техподдержка Beeline НЕ на твоей стороне ^_^. Кнопку помощи в приложении можно отключить.
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Никакой яркой стороны.
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