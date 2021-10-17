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Дизайн
Евгений Делюкин

«Типографика в будущем»: дизайнер описывает, как дизайн и шрифты показывают футуризм в научной фантастике Статьи редакции

Разбирает «Валли», «Бегущего по лезвию» и другие фильмы, показывает, как создать свой шрифт «из будущего».

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Дизайнер и автор книги Typeset in the Future Дэйв Эдди ведёт блог, в котором разбирает научно-фантастические фильмы с типографской точки зрения и объясняет, как cоздаётся видение будущего.

В разборах он описывает визуальный язык кино, находит подходящие шрифты и объясняет, как с помощью дизайна можно рассказать историю и расширить сюжет фильмов.

На базе своего блога в 2018 году Эдди выпустил книгу-альбом Typeset in the Future. В неё включены расширенные разборы из блога, интервью с экспертами, руководство по созданию собственного футуристического шрифта и другая тематическая информация.

WALL·E

Имя героя

Первое, что отмечает Эдди — имя героя пишется не «ВАЛЛ-И», а «ВАЛЛ·И», через точку, а не дефис.

Изначально она использовалась для разделения слов в латинском и греческом языках вместо пробелов, которые изобрели несколько столетий спустя.

В японском языке точка разделяет титулы, имена и должности. По аналогии с этим имя ВАЛЛ·И — Waste Allocation Load Lifter · Earth Class можно перевести как «грузоподъёмник для распределения отходов, класс Земля».

Демонстрация будущего Земли через рекламу

Показанная в мультфильме Земля покрыта рекламой бренда B’L, которому принадлежит большинство предприятий на планете.

Зрители видят рекламу с призывами к немедленному потреблению, а также торговые центры B’L, у которых шрифт и цветовая гамма логотипа повторяют логотип реального ритейлера Costco.

Также в кадре показаны банкноты банка B'L. На некоторых из них виден номинал, например, 10⁶ и 9⁶. По ним можно понять, что на Земле произошла гиперинфляция.

Банкноты тоже стали частью «общества потребления»: те, что с девятками на конце выпускаются, чтобы продавать товары с ценниками вида «9,99» и не давать покупателю сдачу.

На Земле расположены рекламные плакаты, где «ВАЛЛ·И» изображены в «коммунистическом стиле», утверждает дизайнер. Например, взгляд роботов устремлен в сторону, а внизу расположен слоган — это похоже на плакаты в Китае или СССР.

Художники используют похожий стиль в рекламе, так как коммунистические ценности — это «решение проблемы десятилетий безудержного потребительства», отмечает дизайнер.

«ВАЛЛ·И» представляет собой «прямоугольный, широкоплечий и целеустремленный прямоугольник». Это может отсылкой к художественному стилю соцреализма, где героев эпохи показывали целеустремленными и широкоплечими.

Техника

Техника, с которой сталкивается «ВАЛЛ·И» в первой половине мультфильма, подчеркивает его старость. Создатели показывают технологии, которые «человечество оставило позади», включая других «ВАЛЛ·И» — из уборщиков мусора они сами стали мусором.

Перевозчик «ВАЛЛ·И» тоже стал мусором — в нём живёт главный герой, заполнив своими вещами отсеки для транспортировки других «ВАЛЛ·И»

Для просмотра фильма «ВАЛЛ·И» использует устройство, похожее на iPod Video. А чтобы обойти небольшие размеры экрана, робот применяет пластиковую линзу Френеля.

Это отсылка к фильму-антиутопии «Бразилия», в котором сотрудники Министерства информационного поиска украдкой смотрели вестерны через линзу, пока не видит их начальство.

Чтобы подчеркнуть, что действие мультфильма происходит в будущем, создатели намеренно показывают «современную» космическую технику устаревшей.

Например, Спутник-1 показан в виде космического мусора на орбите Земли, а робот «Ева» с отвращением захлопывает ржавый командный модуль корабля Apollo, не найдя в нём жизни.

«Бегущий по лезвию»

Типографика, как часть корпорации

В начале фильма показаны стулья, принадлежащие корпорации Tyrell с модифицированным шрифтом — Akzidenz-Grotesk Extended.

Как и в случае с фильмами «Чужой» и «Луна», корпоративное брендирование объектов — это основной признак успешного международного конгломерата, отмечает дизайнер.

Заимствования с «Чужого»

Некоторые элементы интерфейса режиссер «Бегущего по лезвию» Ридли Скотт перенес со своего другого научно-фантастического фильма — «Чужой».

Слева «Бегущий по лезвию», справа — «Чужой»

Например, на экране телевизора появляется та же надпись, что и в «Чужом», незадолго до взрыва корабля «Ностромо». Также скопирован дисплей — его Скотт использовал в «Чужом», показывая отстыковку шаттла Чужого.

Сверху «Бегущий по лезвию», снизу — «Чужой»

Футуристические фотографии

Чтобы подчеркнуть, что действие происходит в будущем, фотографии в фильме голографические, с короткой анимацией, словно это ожившие gif-файлы.

Также Скотт использует в фотографиях ещё один приём для придания «футуристичности» повседневному объекту — на них нанесена надпись шрифтом Letraset, отмечает дизайнер.

Увеличение изображения в 667 раз

В одной из сцен главный герой Декард изучает фотографию с помощью прибора ESPER, способного масштабировать и реконструировать изображение.

С его помощью удаётся сфокусироваться на зеркале на фото, а в отражении — разглядеть репликанта Зору. Прибор смог увеличить изображение в 667 раз.

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Чтобы разобраться, как это произошло, дизайнер нарисовал возможную планировку квартиры и снял видео, где показал, как машина кадрирует, масштабирует и улучшает фотографию после каждой команды Декарда.

Как сделать футуристический шрифт

Самый популярный шрифт для создания «атмосферы будущего» — Eurostile Bold и его вариант Eurostile Bold Extended, утверждает дизайнер.

Например, его часто используют для открывающих титров — это позволяет показать, что действие происходит в будущем, но не использовать дорогие спецэффекты.

«Капитан Америка: Зимний солдат»

Другой вариант использования Eurostile — в «футуристичных» компьютерных системах. Его можно увидеть в «2001: Космическая одиссея», на приборной панели машины времени в «Назад в будущее», на интерфейсных панелях «Казино Рояль», в «Луне», Wall-E и других известных фильмах.

«Космическая одиссея 2001»
«Назад в будущее»
«Казино Рояль»
«Стражи Галактики»

Третий вариант использования Eurostile —на постерах, стенах и объектах, чаще всего — на космических станциях.

«Луна»
«Назад в будущее»
«Стартрек: Бесконечность»

Эдди отмечает, что если вариантов Eutostile недостаточно, есть шесть простых шутливых правил, которые «точно покажут, что проект в будущем». Дизайнер использовал Eutostile Bold, чтобы показать каждый шаг:

  • Добавить курсив — так текст выглядит уже не 2016 год, а на 2020.
  • Сделать шрифт более угловатым в одних местах и более жирным в других — это приблизит к 2035 году.
  • Добавить V-образный скос — получим 2050 год.
  • Объединить несколько букв в одну, чтобы добраться до 2067 года.
  • Удалить бессмысленный произвольный фрагмент текста — например, сделать горизонтальную черту во всё слово. «Кто же знал, что до 2092 года так легко добраться?», — шутит Эдди.
  • Добавить шум, шлифованный металл и мрачное синее освещение, а на подложку поставить текстуру звёздного неба — «будущее» готово.

Этим правилам следуют «Бегущий по лезвию», Battlestar Galactica, «Трансформеры», «Стражи галактики», «Робокоп», Star Trek: The Next Generation и другие научно-фантастические фильмы.

#шрифты #типографика #фильмы

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