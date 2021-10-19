В автоматах продают не только игрушки для детей, но и работающие мини-технику, мебель и посуду. Зачем компании сертифицируют псевдоутварь и можно ли на ней заработать — в пересказе NYT.

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Мини-автомат с содовой Toys Spirits

В Японии расширяется рынок капсульных торговых автоматов. В них жители могут приобрести гачапон, или гасяпон, — небольшие игрушки в прозрачных шариках. Их название — пример звукоподражания, где «гача» напоминает звук от кручения ручки автомата, а «пон» — как падает шарик.

Среди игрушек, которые можно вытащить, не только персонажи известных японских фильмов и игр, украшения и мини-автомобили, но также миниатюры бытовых вещей. Например:

Счётчик газа, который на самом деле подсчитывает шаги.

Сканер штрихкода, издающий характерный сигнал.



Канистру для бензина с действующей насадкой.

Сплит-систему кондиционирования — с воздуховодом и вращающимися лопастями.

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Видеоролики с распаковкой игрушек набирают миллионы просмотров, а конкуренция на рынке капсульных автоматов чрезвычайно высока, пишет издание. В середине 2010-х годов компании продавали более миллиона коллекционных копий, а в 2020-х объёмы продаж превышают сотни тысяч.

Каждый месяц фирмы выпускают сотни новых продуктов, чтобы удерживать и удивлять потребителей. Так, в октябре 2021 года японская авиакомпания Peach Aviation решила продавать в автоматах случайные маршруты вместе с промокодом на покупку билета.

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Изначально игрушки предназначались для детей, поэтому производители создавали прежде всего миниатюрные версии мультяшных персонажей. Однако рынок развивался, и популярность набирали «оригинальные товары для взрослых» — от чепчиков для кошек до копий бытовых предметов. Причём чем прозаичнее игрушка, тем лучше, пишет NYT.

Пользователи соцсетей воссоздают из игрушек гачапон унылые офисы с белыми досками и шредерами, отельные номера с гладильными прессами для брюк, буфеты с широким выбором блюд и открытой кухней и даже целые дома.

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Управляющий производителя игрушек Toys Cabin Ёсиаки Яманиси считает, что его успех не зависит от того, продаются игрушки или нет. Ему важнее озадачить японцев — заставить их задать себе риторический вопрос «Кому придёт в голову это покупать?»

Впрочем, у главы японской ассоциации гачапон Катсухико Оноо есть на него ответ: в последние годы игрушки пользуются популярностью среди молодых женщин — именно они составляют более 70% аудитории, продвигают товары в интернете и помогли увеличить увеличить размер рынка в два раза с начала 2010-х. А во время пандемии Covid-19 интерес только продолжал расти, пишут отраслевые эксперты.

По последним доступным данным, в 2019 году годовой объём продаж капсул составил почти $360 млн, а число автоматов при этом превысило 600 тысяч.

По словам NYT, производство игрушек не приносит производителям особой выгоды, однако даёт творческую свободу дизайнерам. Предсказать, что и кому понравится, практически невозможно, поэтому последние вольны создавать всё что вздумается, пишет издание.

Работать над игрушками для взрослых — значит посвятить себя созданию чего-то бесполезного и нелепого. Но японцам всегда нравились причуды, так что «нелепый» — это, пожалуй, высшая форма похвалы. Хироаки Оматсу автор колонки о гачапон в японской газете

Как развивался японский рынок капсульных автоматов

Идея капсульных автоматов зародилась в США: американцы наполняли небольшие машины конфетами, арахисом и безделушкам. Последние по низкой цене поставляли для них японцы. При этом в самой Японии автоматы установили только в 1960-х, а популярность они сыскали лишь в конце 1970-х.

Тогда один из крупнейших теперь производителей игрушек и видеоигр выпустил коллекцию стирательных резинок в виде персонажей супергеройской манги Kinnikuman. Именно с тех пор капсулы гачапон стали неотъемлемой частью поп-культуры страны, что придумала Hello Kitty и покемонов.

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Негласным центром рынка игрушек японцы считают оживлённый токийский район Икэбукуро. Там автоматы стоят чуть ли ни во всех витринах, а в местном развлекательном комплексе Sunshine City располагаются сразу два тематических универмага.

Один из них открылся в феврале 2021 года и уже вошёл в Книгу рекордов Гиннесса как крупнейший магазин капсульных игрушек в мире. На его территории работает более 3000 автоматов, а купить в них можно всё — от известных персонажей и реалистичных продовольственных товаров до держателей для кабелей и сумок-шопперов. Стоимость игрушек колеблется от $1,7 до $7.

Видеотур по крупнейшему магазину гачапон площадью 1256 м²

По словам издания, особое внимание к рынку привлекла компания Kitan Club в 2012 году. Она выпустила коллекцию кукол Фучико — крошечных «офисных леди» в ретро-униформе, которых можно было усадить на край стакана.

Вдохновившись видимым успехом Фучико, свои игрушки тогда представило более двух десятков мелких производителей. «До этого они не спешили тягаться с лидерами рынка Bandai и Takara Tomy. Но тут, видно, решили, что мы получили с коллекции много денег», — рассуждает исполнительный директор Kitan Club Мондо Фуруя.

Со временем компания научилась снижать затраты и не жертвовать при этом качеством. Но тогда линейка на самом деле не окупилась: Kitan Club пыталась добиться перфекционизма и вручную расписывала локтевые сгибы у кукол, чего многие обыватели даже не видели. Сегодня она может позволить себе нечто подобное просто потому, что получает выручку с других, более дорогих и лицензионных игрушек.

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Как производители стимулируют продажи

Многие потребители ценят рынок за новизну и непредсказуемость, ведь они никогда точно не знают, что получат. Поэтому, чтобы не проиграть конкурентам и удержать клиентов, даже самые маленькие компании ежемесячно выпускают с десяток новых игрушек.

Некоторые тем временем пытаются занять определённую нишу. Например, фирма Kenelephant создаёт крошечные копии разных потребительских и продовольственных товаров: посуду и баночки с едой, садовую утварь, технику, мебель. При этом компания ежедневно получает письма от разных фирм с просьбой «миниатюризировать» их продукты.

Свои магазины Kenelephant открыла на оживлённых железнодорожных вокзалах в Токио, а оформила их по подобию элитных кофеен: с матовой сталью, бетонными вставками и в монохромных цветах.

Распаковка миниатюрной техники от Kenelephant

Фирма Toys Spirits, в свою очередь, продаёт функционирующие предметы: например, мини-кулер, в который можно залить немного воды, и автомат для изготовления строганного льда. Чтобы добиться максимальной реалистичности, компания даже попросила у государства сертифицировать обе игрушки как пригодные для использования на кухне.

Вот так работает мини-машина для производства строганного льда

Процесс создания таких игрушек — это наполовину искусство, наполовину инженерный вызов, считает директор компании Toys Spirits Кейта Нисимура. Дизайнерам гачапон необходимо:

Максимально сократить затраты, чтобы отбить их при продажах и выйти на прибыль, не завышая при этом стоимость товара.

Приспосабливаться к размерам капсул, некоторые из которых всего 5 см в ширину.