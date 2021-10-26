«Сбермаркет» сменил дизайн формы курьеров и сборщиков заказов — она стала разноцветной Статьи редакции
Основной цвет новой формы остался зелёным, появились оранжевые, бирюзовые и розовые элементы.
Форму решили сделать разноцветной, чтобы показать, что сервис ориентирован на доставку, а заказать можно и цветы, и косметику и товары для дома, пояснили vc.ru в компании.
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