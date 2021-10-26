Реклама на vc.ru Отключить рекламу
Реклама на vc.ru Отключить рекламу
Реклама на vc.ru Отключить рекламу
{"id":7683,"title":"\u041a\u0430\u043a \u043d\u0430\u0439\u0442\u0438 \u0441\u043b\u0430\u0431\u044b\u0435 \u043c\u0435\u0441\u0442\u0430 \u0432 \u0438\u043d\u0432\u0435\u0441\u0442\u0438\u0446\u0438\u043e\u043d\u043d\u043e\u0439 \u0441\u0442\u0440\u0430\u0442\u0435\u0433\u0438\u0438","url":"\/redirect?component=advertising&id=7683&url=https:\/\/vc.ru\/promo\/303922-korotko-servis-dlya-analiza-investicionnogo-portfelya&placeBit=1&hash=9949277ba20bce980299ffc9707868bf0a4e8244a0a0603096cd0d81905cdd42","isPaidAndBannersEnabled":false}
Дизайн
Маша Цепелева

«Сбермаркет» сменил дизайн формы курьеров и сборщиков заказов — она стала разноцветной Статьи редакции

Основной цвет новой формы остался зелёным, появились оранжевые, бирюзовые и розовые элементы.

2 2 комментария
193 просмотров

Форму решили сделать разноцветной, чтобы показать, что сервис ориентирован на доставку, а заказать можно и цветы, и косметику и товары для дома, пояснили vc.ru в компании.

Новая форма «Сбермаркет»

В комплекте футболка и толстовка. Для курьеров дополнительно куртка, дождевик и рюкзак.

«Сбермаркет» стремится к абсолютной узнаваемости среди прохожих, посетителей магазинов и клиентов. При разработке новой айдентики мы ориентировались на данные исследований: респонденты отметили привлекательность фирменного стиля среди сервисов доставки. Новую форму мы разработали самостоятельно, без привлечения агентств или дизайнеров.

Всеволод Абрамов
арт-директор «Сбермаркета»
Старая форма «Сбермаркет»

#новость #сбермаркет

2 2 комментария
{ "author_name": "Маша Цепелева", "author_type": "editor", "tags": ["\u0441\u0431\u0435\u0440\u043c\u0430\u0440\u043a\u0435\u0442","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u044c","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438"], "comments": 2, "likes": 2, "favorites": 0, "is_advertisement": false, "subsite_label": "design", "id": 310755, "is_wide": true, "is_ugc": false, "date": "Tue, 26 Oct 2021 15:44:01 +0300", "is_special": false }
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
Реклама на vc.ru Отключить рекламу
Реклама на vc.ru Отключить рекламу
0
2 комментария
Популярные
По порядку
Nikolay Kenig

КаждыйОхотникЖелаетЗнатьгдеСидитФазан.
Желает Фазана нет

Ответить
0
Vladimir Petrov

Я купил новые ботинки.
Жду пост на vc.

Ответить
0
Написать комментарий...
Читать все 2 комментария
Техника
Илья Склюев
От кризиса с полупроводниками до конкуренции с Nvidia и AMD: как Intel возвращается на рынок дискретных видеокарт Статьи редакции

Из-за дефицита и высоких цен на графические процессоры у новой линейки Intel Arc есть шанс отвоевать пользователей у лидеров рынка.

Главный исполнительный директор Intel Пэт Гелсинджер Wall Street Journal
24 24 комментария
26
Green Grey
Волна «Кальмара»: как бренды прокатились на тренде и какие выводы можно сделать маркетологам

С выхода южнокорейского сериала «Игра в кальмара» прошёл месяц. Шумиха вокруг него утихает, и можно подводить итоги.

Источник
0 Обсудить
2
Мероприятия Разместить
Показать ещё
Все мероприятия
Маркетинг
Maria Sokolova
EPICA и Brickspacer создали первый в мире NFT-йогурт

Популярный бренд йогуртов EPICA и основатель крипто-арт движения Brickspacer создали первый в мире NFT-йогурт по рецепту от нейросети. 15 экземпляров крипто-полотна будут разыграны на странице EPICA в Instagram.

2 2 комментария
9
Торговля
Рустам Гатауллин
Как почти с нуля начать продавать на маркетплейсе на 1+ миллион в месяц

История + пример анализа ниши + прогноз на будущее. Усаживайтесь поудобнее и читайте, будет интересно!

33 33 комментария
25
Финансы
Маша Цепелева
Стартап с подпиской на соцпакеты для сотрудников inapp привлёк $450 тысяч от Skolkovo Ventures Статьи редакции

Компания планирует потратить инвестиции на расширение штата и новые сервисы.

38 38 комментариев
9
Дизайн
Margarita Hohlova
Как UX-дизайнерам и редакторам писать уместные и этичные тексты

Меня зовут Маргарита Хохлова, я занимаюсь продуктовыми текстами больше трёх лет. Сначала казалось, что можно стать хорошим редактором, если отлично разобраться в синтаксисе интерфейсов, прокачать продуктовое мышление, научиться строить пользовательские сценарии и бодро подстраиваться под tone of voice. Сейчас я вижу, что всё намного сложнее.

73 73 комментария
44
Evrone
Итоги RubyRussia 2021: онлайн и максимум участников

Evrone проводит RubyRussia уже 12 лет подряд, и в 2021 году конференция во второй раз прошла онлайн. Несмотря на это, она стала самой крупной за всю историю, мы получили 1576 регистраций, это абсолютный рекорд. Спасибо, что были с нами!

0 Обсудить
1
Торговля
Полина Лааксо
Битва за кроссовки: магазины борются против ботов-перекупщиков, чтобы дать шанс обывателям, и в итоге проигрывают сами Статьи редакции

Лимитированную обувь от Nike, Adidas и New Balance купить во время релиза почти невозможно из-за ботов, владельцы которых перепродают её в десять раз дороже. Как меняется цена на «джорданы» и почему иногда магазинам невыгодно бороться с алгоритмами — в пересказе NYT.

Магазин Bodega в Лос-Анджелесе NYT
65 65 комментариев
31
Ренессанс страхование
Как имиджевый проект о безопасном вождении привлёк лиды и расширил маркетинговую воронку страховой компании

А игра с виртуальной фарфоровой статуэткой помогла 6,5 тысячам водителей не превышать скорость.

0 Обсудить
9
Личный опыт
Иван Замятин
Как мы повысили доходимость до вебинара в 5 раз за счет напоминаний через Event Link

Друзья, привет! Рассказываю как мы потратили 7 минут и получили в 5 раз больше гостей на онлайн мероприятие, а также поделюсь статистикой по причинам опозданий клиентов.

2 2 комментария
9
Qlik
Qlik представляет гибридную облачную аналитику с помощью решения Qlik Forts

Qlik объявляет о запуске Qlik Forts – нового гибридного облачного сервиса на базе Qlik Cloud, который поможет воплотить концепцию Active Intelligence, обеспечивая аналитику всего объема данных в полном соответствии с нормативными требованиями.

1 1 комментарий
1
Больше статей
null