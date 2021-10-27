Том Кобе работал над Apple Store в 1999 году. В книге Лорн Бухман “Make to know” он вспоминает, как представлял проект Джобсу и работал с дизайнерами, чтобы создать пространство, где всё понятно и доступно.

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Первый магазин Apple Store Apple

В 1998 году дизайнер и глава компании Eight Тим Кобе работал над запуском цветных компьютеров iMac. В 1999-м у него появилась идея — создать магазин для Apple.

К тому моменту Eight уже разработала несколько похожих проектов с Nike и North Face. Изначально их продукцию распространяли сторонние продавцы: кроссовки Nike, к примеру, можно было купить в магазине Foot Locker. Однако там они ничем не выделялись от остальных брендов, тогда компания и решила открыть собственные магазины.

Кобе понял, что Apple нужно было то же самое. Он начал писать об этом Джобсу. Последний был заинтересован в продвижении бренда, поэтому идея пришлась кстати. Осенью 1999 года они созвонились и договорились о встрече. Уже через пятнадцать минут Джобс был в офисе Eight.

Дизайнер вспоминает, что на тот момент у них даже не было конференц-зала, только стол и небольшие изображения, на которых были проекты для Nike, North Face и других. Джобс рассмотрел их и сказал: «А что, если мне не нравится ни одна из предложенных вами идей? Они не подходят для Apple».

Я знал, что таким образом Джобс проверяет нас, не растерялся и ответил: «Всё верно. Это потому, что они были разработаны для Nike и North Face. Вам следует нанять нас, поскольку мы сможем создать уникальный проект для Apple». Когда презентация закончилась, мы пожали друг другу руки и перед уходом Джобс сказал: «Не уверен, что вы готовы к ритейл-проекту». Тим Кобе

Но спустя два дня после встречи Джобс позвонил в Eight и сказал Кобе и его партнёру приступать к работе.

Открытие первого магазина Win McNamee/Reuters

Сначала компания создала несколько бренд-зон в Японии, а затем в США — в Сан-Франциско и Нью-Йорке. Но это были не полноценные магазины, товары всё ещё продавал сторонний дистрибьютор. Джобс не хотел, чтобы продукция Apple терялась среди другой техники и продвигалась консультантами, ничего не знающими о ней, поэтому работа над созданием Apple Store продолжалась.

В начале ни у кого не было чёткого представления о том, как должны выглядеть магазины. По словам Кобе, Джобс подходил к проекту творчески и принимал решения по ходу дела, опираясь не только на ум, но и на интуицию.

Мы начинали из ничего, было просто интересно, что может получиться. Сначала делали зарисовки и чертежи, позже перешли к созданию уменьшенных моделей. После этого пришли к конструированию полномасштабных макетов — каждую неделю по одному. Тим Кобе

Джобс внимательно изучал макеты, чтобы понять, как они вписываются в пространство. Многие варианты не подходили — не соответствовали концепции Apple. Кобе вспоминает, в таких случаях приходилось либо совсем от них избавляться, либо полностью переделывать.

Рассмотрев многие варианты, мы решили выдержать выставочные столы в минималистичном стиле: ничего лишнего, простые формы и натуральные материалы. Ничто не должно было отвлекать покупателя от продукта. Мы понимали, что нейтральный вариант всегда будет актуален. Это очень важно, поскольку продукция Apple постоянно изменялась. Тим Кобе

Еженедельно по вторникам группа из 15 человек участвовала в создании и улучшении проекта, предлагая новые идеи.

В магазине нужно было выставить свет — так, чтобы техника выглядела наиболее выгодно. Apple хотела, чтобы товар на выставочных столах выглядел так же, как прототипные снимки. Кобе с командой начали экспериментировать.

Чтобы продукция выглядела, как на картинке, они решили использовать виниловый термоформованный материал под названием Nomad, пытались достичь эффекта света софт-бокса и убрать блики с техники.

Джобс не представлял, каких размеров должен быть магазин. Кобе предложил не делать его слишком большим, поскольку на продажу выставлялись всего четыре устройства: PowerMac, iMac, iBook и PowerBook.

Необходимо было создать революционное пространство, каких ещё не было на рынке. Для нас было важно мнение покупателей, поэтому при создании Apple Store мы руководствовались ключевыми принципами Apple, стараясь сделать его понятным и доступным для покупателей. Тим Кобе глава компании Eight

Кобе считал, что магазин должен быть комфортным, чтобы покупателям хотелось в нём находиться и возвращаться. В отличие от тесных магазинов одежды, где всё расположено плотно друг другу, Apple Store предусматривался как открытое пространство, где всё понятно и не нужно тратить время на поиски продукта.

Для Джобса была важна не только территория и техника, но и его сотрудники. Он хотел, чтобы консультанты знали продукты, чтобы помочь клиентам с их выбором. Но в то же время это не должны были быть технофанатики, а, напротив, — простые продавцы, которые относились к покупателям с пониманием. Он искал баланс между человеческим отношением, индивидуальным подходом и владением технических знаний.

В 1999 году Джобс нанял Милларда Дрекслера, который на тот момент занимал должность гендиректора Gap. Это был эксперт по продажам старой закалки, что в итоге не понравилось Джобсу, вспоминает дизайнер. Ему нужны были сотрудники прогрессивных взглядов.

Однако без его идей Apple Store не был бы таким, какой он есть: именно Дрекслер предложил создать детальный полномасштабный прототип магазина на складе недалеко от штаб-квартиры в Купертино. Там Джобс и понял, как будет выглядеть конечный вариант магазина.

При создании Apple Store важно было понять, чего хочет покупатель. Этого невозможно было бы сделать одним лишь видением Джобса — для этого ему пришлось поставить себя на место клиента. Вместе с командой он экспериментировал, исследовал возможности, принимал одни идеи и отвергал другие, повторял, делал наброски, конструировал модели и тестировал материалы.

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Первые магазины Apple открылись в 2001 году в Вирджинии и Калифорнии с разницей в три часа. По словам самой компании, в первые два дня магазин посетили больше 7700 человек, а продажи составили около $600 тысяч.

В 2021 году у компании 511 точек в 25 странах, больше половины которых находятся в США. Сейчас Apple Store — это магазины с минималистичным дизайном, со стеклянными панелями и выставочными столами из древесины.

Кобе считает, что дизайн Apple Store — это пример успешного проекта, который развивался благодаря творческому процессу, усердной работе, обмену мнений, экспериментам, импровизации и приятным случайностям. А не только результат дизайнерского гения Стива Джобса.