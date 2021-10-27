«Ничего лишнего, простые формы и натуральные материалы»: как Джобс с командой разрабатывали первый магазин Apple Store Статьи редакции
Том Кобе работал над Apple Store в 1999 году. В книге Лорн Бухман “Make to know” он вспоминает, как представлял проект Джобсу и работал с дизайнерами, чтобы создать пространство, где всё понятно и доступно.
В 1998 году дизайнер и глава компании Eight Тим Кобе работал над запуском цветных компьютеров iMac. В 1999-м у него появилась идея — создать магазин для Apple.
К тому моменту Eight уже разработала несколько похожих проектов с Nike и North Face. Изначально их продукцию распространяли сторонние продавцы: кроссовки Nike, к примеру, можно было купить в магазине Foot Locker. Однако там они ничем не выделялись от остальных брендов, тогда компания и решила открыть собственные магазины.
Кобе понял, что Apple нужно было то же самое. Он начал писать об этом Джобсу. Последний был заинтересован в продвижении бренда, поэтому идея пришлась кстати. Осенью 1999 года они созвонились и договорились о встрече. Уже через пятнадцать минут Джобс был в офисе Eight.
Дизайнер вспоминает, что на тот момент у них даже не было конференц-зала, только стол и небольшие изображения, на которых были проекты для Nike, North Face и других. Джобс рассмотрел их и сказал: «А что, если мне не нравится ни одна из предложенных вами идей? Они не подходят для Apple».
Но спустя два дня после встречи Джобс позвонил в Eight и сказал Кобе и его партнёру приступать к работе.
Сначала компания создала несколько бренд-зон в Японии, а затем в США — в Сан-Франциско и Нью-Йорке. Но это были не полноценные магазины, товары всё ещё продавал сторонний дистрибьютор. Джобс не хотел, чтобы продукция Apple терялась среди другой техники и продвигалась консультантами, ничего не знающими о ней, поэтому работа над созданием Apple Store продолжалась.
В начале ни у кого не было чёткого представления о том, как должны выглядеть магазины. По словам Кобе, Джобс подходил к проекту творчески и принимал решения по ходу дела, опираясь не только на ум, но и на интуицию.
Джобс внимательно изучал макеты, чтобы понять, как они вписываются в пространство. Многие варианты не подходили — не соответствовали концепции Apple. Кобе вспоминает, в таких случаях приходилось либо совсем от них избавляться, либо полностью переделывать.
Еженедельно по вторникам группа из 15 человек участвовала в создании и улучшении проекта, предлагая новые идеи.
В магазине нужно было выставить свет — так, чтобы техника выглядела наиболее выгодно. Apple хотела, чтобы товар на выставочных столах выглядел так же, как прототипные снимки. Кобе с командой начали экспериментировать.
Чтобы продукция выглядела, как на картинке, они решили использовать виниловый термоформованный материал под названием Nomad, пытались достичь эффекта света софт-бокса и убрать блики с техники.
Джобс не представлял, каких размеров должен быть магазин. Кобе предложил не делать его слишком большим, поскольку на продажу выставлялись всего четыре устройства: PowerMac, iMac, iBook и PowerBook.
Кобе считал, что магазин должен быть комфортным, чтобы покупателям хотелось в нём находиться и возвращаться. В отличие от тесных магазинов одежды, где всё расположено плотно друг другу, Apple Store предусматривался как открытое пространство, где всё понятно и не нужно тратить время на поиски продукта.
Для Джобса была важна не только территория и техника, но и его сотрудники. Он хотел, чтобы консультанты знали продукты, чтобы помочь клиентам с их выбором. Но в то же время это не должны были быть технофанатики, а, напротив, — простые продавцы, которые относились к покупателям с пониманием. Он искал баланс между человеческим отношением, индивидуальным подходом и владением технических знаний.
В 1999 году Джобс нанял Милларда Дрекслера, который на тот момент занимал должность гендиректора Gap. Это был эксперт по продажам старой закалки, что в итоге не понравилось Джобсу, вспоминает дизайнер. Ему нужны были сотрудники прогрессивных взглядов.
Однако без его идей Apple Store не был бы таким, какой он есть: именно Дрекслер предложил создать детальный полномасштабный прототип магазина на складе недалеко от штаб-квартиры в Купертино. Там Джобс и понял, как будет выглядеть конечный вариант магазина.
При создании Apple Store важно было понять, чего хочет покупатель. Этого невозможно было бы сделать одним лишь видением Джобса — для этого ему пришлось поставить себя на место клиента. Вместе с командой он экспериментировал, исследовал возможности, принимал одни идеи и отвергал другие, повторял, делал наброски, конструировал модели и тестировал материалы.
Первые магазины Apple открылись в 2001 году в Вирджинии и Калифорнии с разницей в три часа. По словам самой компании, в первые два дня магазин посетили больше 7700 человек, а продажи составили около $600 тысяч.
В 2021 году у компании 511 точек в 25 странах, больше половины которых находятся в США. Сейчас Apple Store — это магазины с минималистичным дизайном, со стеклянными панелями и выставочными столами из древесины.
Кобе считает, что дизайн Apple Store — это пример успешного проекта, который развивался благодаря творческому процессу, усердной работе, обмену мнений, экспериментам, импровизации и приятным случайностям. А не только результат дизайнерского гения Стива Джобса.
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