{"items":[{"comment_id":3480711,"subsite_id":200396,"user_id":50686,"type":"comment_add","id":3480711,"hash":"a9d82601d979c8485af2e29afd692ab5","date":1636360254,"url":"https:\/\/vc.ru\/services\/315715-whatsapp-zanyalas-razrabotkoy-soobshchestv-gruppovyh-chatov-s-administratorami?comment=3480711","text":"1. \u042d\u0442\u043e \u0442\u0430\u043a \u043a\u0430\u0436\u0435\u0442\u0441\u044f, \u0432\u0441\u0435 \u043a\u043e\u043d\u043a\u0443\u0440\u0438\u0440\u0443\u044e\u0442 \u0437\u0430 \u043a\u043e\u0448\u0435\u043b\u0435\u043a \u043f\u043e\u043a\u0443\u043f\u0430\u0442\u0435\u043b\u044f, \u0435\u0441\u043b\u0438 \u0441\u0443\u043f\u0435\u0440\u043c\u0430\u0440\u043a\u0435\u0442 \u043f\u0435\u0440\u0435\u0439\u0434\u0435\u0442 \u043d\u0430 24 \u0447\u0430\u0441\u0430, \u0442\u043e \u0431\u043e\u043b\u044c\u0448\u0435 \u043b\u044e\u0434\u0435\u0439 \u0442\u0443\u0434\u0430 \u043f\u043e\u0435\u0434\u0443\u0442 \u0432\u043c\u0435\u0441\u0442\u043e \u043f\u043e\u043a\u0443\u043f\u043a\u0438 \u0432\u043e\u0437\u043b\u0435 \u0434\u043e\u043c\u0430.

2. \u042d\u0442\u043e \u043d\u0435 \u0441\u043b\u0435\u0437\u044b, \u044d\u0442\u043e \u0432\u0430\u0448\u0430 \u0441\u043e\u0432\u043a\u043e\u0432\u0430\u044f \u0441\u0443\u0449\u043d\u043e\u0441\u0442\u044c, \u0441\u0447\u0438\u0442\u0430\u0442\u044c \u0447\u0442\u043e \u043f\u0440\u043e\u0434\u0430\u0432\u0435\u0446 \u044d\u0442\u043e \u0447\u0435\u043b\u043e\u0432\u0435\u043a \u0442\u0440\u0435\u0442\u044c\u0435\u0433\u043e \u0441\u043e\u0440\u0442\u0430, \u043f\u0443\u0441\u0442\u044c \u0433\u0430\u0434 \u0436\u0438\u0432\u0435\u0442 \u0432 \u0441\u0432\u043e\u0435\u043c \u043c\u0430\u0433\u0430\u0437\u0438\u043d\u0435 \u0438 \u043a\u043e\u043f\u0435\u0439\u043a\u0438 \u0437\u0430\u0440\u0430\u0431\u0430\u0442\u044b\u0432\u0430\u0435\u0442.

\u0412 \u0418\u0442\u0430\u043b\u0438\u0438 \u043c\u0430\u043b\u044b\u0439 \u0431\u0438\u0437\u043d\u0435\u0441 \u044d\u0442\u043e \u0431\u043e\u043b\u044c\u0448\u0430\u044f \u0447\u0430\u0441\u0442\u044c \u0412\u0412\u041f, \u0441\u0435\u0433\u043e\u0434\u043d\u044f \u043d\u0430\u0433\u043d\u0443\u043b\u0438 \u043f\u0440\u043e\u0434\u0430\u0432\u0446\u043e\u0432, \u0437\u0430\u0432\u0442\u0440\u0430 \u043a\u0430\u0444\u0435\u0448\u043d\u0438\u043a\u043e\u0432 \u0438 \u0442\u0430\u043a \u0432\u0441\u0435\u0445 \u043e\u0441\u0442\u0430\u043b\u044c\u043d\u044b\u0445.

https:\/\/regnum.ru\/news\/2528065.html","media":[{"type":"link","value":"regnum.ru"}],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":50686,"url":"https:\/\/vc.ru\/u\/50686-denis-demidov","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/4920bf68-a5e5-b2e3-3d50-33d5119ef847\/","name":"\u0414\u0435\u043d\u0438\u0441 \u0414\u0435\u043c\u0438\u0434\u043e\u0432","isVerified":false},"content":{"id":315715,"url":"https:\/\/vc.ru\/services\/315715-whatsapp-zanyalas-razrabotkoy-soobshchestv-gruppovyh-chatov-s-administratorami","title":"WhatsApp \u0437\u0430\u043d\u044f\u043b\u0430\u0441\u044c \u0440\u0430\u0437\u0440\u0430\u0431\u043e\u0442\u043a\u043e\u0439 \u0441\u043e\u043e\u0431\u0449\u0435\u0441\u0442\u0432 \u2014 \u0433\u0440\u0443\u043f\u043f\u043e\u0432\u044b\u0445 \u0447\u0430\u0442\u043e\u0432 \u0441 \u0430\u0434\u043c\u0438\u043d\u0438\u0441\u0442\u0440\u0430\u0442\u043e\u0440\u0430\u043c\u0438"},"isAnonymous":false},{"comment_id":3480712,"subsite_id":199124,"user_id":647014,"type":"comment_add","id":3480712,"hash":"fcbcf83ee69a83e850a27c1c5abf6a32","date":1636360257,"url":"https:\/\/vc.ru\/claim\/315852-vtb-ne-mozhet-distancionno-podklyuchit-kartu-magnit-pensioneru?comment=3480712","text":"\u0422\u043e \u0447\u0442\u043e \u043e\u0434\u043d\u0430 \u043a\u043e\u043c\u043f\u0430\u043d\u0438\u044f \u043f\u0440\u0438\u043d\u0430\u0434\u043b\u0435\u0436\u0438\u0442 \u0434\u0440\u0443\u0433\u043e\u0439 \u044d\u0442\u043e \u0432\u043e\u0432\u0441\u0435 \u043d\u0435 \u0437\u043d\u0430\u0447\u0438\u0442, \u0447\u0442\u043e \u043e\u043d\u0430 \u043c\u043e\u0436\u0435\u0442 \u0438\u043b\u0438 \u0431\u0443\u0434\u0435\u0442 \u0434\u0435\u043b\u0430\u0442\u044c \u0437\u0430 \u043d\u0435\u0451 \u0447\u0442\u043e \u0442\u043e. \u042d\u0442\u043e \u0432\u0441\u0451 \u0440\u0430\u0432\u043d\u043e 2 \u0440\u0430\u0437\u043d\u044b\u0445 \u044e\u0440\u0438\u0434\u0438\u0447\u0435\u0441\u043a\u0438\u0445 \u043b\u0438\u0446\u0430. \u0412 \u0431\u0430\u043d\u043a\u0435 \u043c\u043e\u0436\u0435\u0442 \u0438 \u043c\u043e\u0436\u043d\u043e \u0441\u0434\u0435\u043b\u0430\u0442\u044c, \u043f\u043e \u0442\u0435\u043b\u0435\u0444\u043e\u043d\u0443 \u0443\u0436\u0435 \u043d\u0435\u0442. ","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":647014,"url":"https:\/\/vc.ru\/u\/647014-igor","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/0f69f1c0-dbf8-5ba0-84ee-d54daf3af250\/","name":"\u0418\u0433\u043e\u0440\u044c","isVerified":false},"content":{"id":315852,"url":"https:\/\/vc.ru\/claim\/315852-vtb-ne-mozhet-distancionno-podklyuchit-kartu-magnit-pensioneru","title":"\u0412\u0422\u0411 \u043d\u0435 \u043c\u043e\u0436\u0435\u0442 \u0434\u0438\u0441\u0442\u0430\u043d\u0446\u0438\u043e\u043d\u043d\u043e \u043f\u043e\u0434\u043a\u043b\u044e\u0447\u0438\u0442\u044c \u043a\u0430\u0440\u0442\u0443 \u00ab\u041c\u0430\u0433\u043d\u0438\u0442\u00bb \u043f\u0435\u043d\u0441\u0438\u043e\u043d\u0435\u0440\u0443"},"isAnonymous":false},{"comment_id":3480714,"subsite_id":199115,"user_id":159561,"type":"comment_add","id":3480714,"hash":"788aefc732c7418491fa05a40eee5136","date":1636360280,"url":"https:\/\/vc.ru\/transport\/316015-sberavto-nachal-vykupat-poderzhannye-mashiny?comment=3480714","text":"\u0412\u043e\u0442, \u043a\u0441\u0442\u0430\u0442\u0438, \u043d\u0435\u0434\u0430\u0432\u043d\u043e \u0431\u044b\u043b \u043f\u0440\u0438\u043c\u0435\u0440 \u0443\u0441\u043f\u0435\u0448\u043d\u043e\u0433\u043e \u0441\u0442\u0430\u0440\u0442\u0430\u043f\u0430 \u0438\u0437 \u0418\u043d\u0434\u0438\u0438 cars24.com

https:\/\/vc.ru\/transport\/295548-indiyskiy-servis-po-prodazhe-poderzhannyh-mashin-cars24-privlek-450-mln-pri-ocenke-v-1-8-mlrd



\u0421\u0431\u0435\u0440 \u043c\u043e\u0433 \u0431\u044b \u0432\u044b\u0439\u0442\u0438 \u0441\u043e \u0441\u0445\u043e\u0436\u0435\u0439 \u0438\u0434\u0435\u0435\u0439.

\u0412\u044b\u043a\u0443\u043f\u0430\u0435\u0448\u044c \u0430\u0432\u0442\u043e\u043c\u043e\u0431\u0438\u043b\u044c, \u043f\u0440\u0438\u0432\u043e\u0434\u0438\u0448\u044c \"\u0432 \u0447\u0443\u0432\u0441\u0442\u0432\u043e\", \u043c\u043e\u0435\u0448\u044c, \u043f\u043e\u043b\u0438\u0440\u0443\u0435\u0448\u044c, \u0441\u0442\u0430\u0432\u0438\u0448\u044c \u043d\u0430\u0446\u0435\u043d\u043a\u0443 30% \u0438 \u043f\u0440\u043e\u0434\u0430\u0435\u0448\u044c \u0441 \u0433\u0430\u0440\u0430\u043d\u0442\u0438\u0435\u0439 1 \u0433\u043e\u0434 \u043d\u0430 \u043e\u0441\u043d\u043e\u0432\u043d\u044b\u0435 \u0443\u0437\u043b\u044b, profit! \u041f\u043e\u0441\u043a\u043e\u043b\u044c\u043a\u0443 \u0431\u0430\u043d\u043a - \u043f\u0440\u043e\u0434\u0430\u0451\u0448\u044c \u0432 \u043a\u0440\u0435\u0434\u0438\u0442.

\u041d\u043e \u0437\u043d\u0430\u044f \u043a\u0430\u043a \u0440\u0430\u0431\u043e\u0442\u0430\u0435\u0442 \u0431\u0438\u0437\u043d\u0435\u0441 \u0432 \u0420\u043e\u0441\u0441\u0438\u0438, \u0442\u0435\u043c \u0431\u043e\u043b\u0435\u0435 \u043e\u043a\u043e\u043b\u043e\u0433\u043e\u0441\u0443\u0434\u0430\u0440\u0441\u0442\u0432\u0435\u043d\u043d\u044b\u0439 - \u043f\u043e\u043b\u0443\u0447\u0438\u0442\u0441\u044f \u043e\u0447\u0435\u0440\u0435\u0434\u043d\u043e\u0439 \"\u043a\u0443\u043f\u0438-\u043f\u0440\u043e\u0434\u0430\u0439\", \u043a\u043e\u0442\u043e\u0440\u043e\u043c\u0443 \u0434\u043e\u0432\u0435\u0440\u0438\u044f \u043d\u0435 \u0431\u0443\u0434\u0435\u0442, \u0430 \u0431\u0443\u0434\u0435\u0442 \u0441\u043f\u043b\u043e\u0448\u043d\u043e\u0435 \u043d\u0430\u0434\u0443\u0432\u0430\u0442\u0435\u043b\u044c\u0441\u0442\u0432\u043e.","media":[{"type":"link","value":"vc.ru"}],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":159561,"url":"https:\/\/vc.ru\/u\/159561-dmitry-korolev","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/a0963028-683b-fb62-19a1-cd0d76e93fe5\/","name":"Dmitry Korolev","isVerified":false},"content":{"id":316015,"url":"https:\/\/vc.ru\/transport\/316015-sberavto-nachal-vykupat-poderzhannye-mashiny","title":"\u00ab\u0421\u0431\u0435\u0440\u0410\u0432\u0442\u043e\u00bb \u043d\u0430\u0447\u0430\u043b \u0432\u044b\u043a\u0443\u043f\u0430\u0442\u044c \u043f\u043e\u0434\u0435\u0440\u0436\u0430\u043d\u043d\u044b\u0435 \u043c\u0430\u0448\u0438\u043d\u044b"},"isAnonymous":false},{"comment_id":3480715,"subsite_id":199121,"user_id":103705,"type":"comment_add","id":3480715,"hash":"21052431251642c1613ca3a9400bb955","date":1636360296,"url":"https:\/\/vc.ru\/hr\/314821-deficit-specialistov-ne-tolko-v-it-no-deneg-ne-platyat?comment=3480715","text":"\u043e, \u043e\u0447\u0435\u0440\u0435\u0434\u043d\u043e\u0439 \u0441\u0432\u0435\u0436\u0435\u0438\u0441\u043f\u0435\u0447\u0435\u043d\u043d\u044b\u0439 \u043a\u043e\u043c\u043c\u0435\u043d\u0442\u0430\u0442\u043e\u0440) \u0432\u044b \u0437\u0430\u0440\u0435\u0433\u0430\u043b\u0438\u0441\u044c \u0441\u0435\u0433\u043e\u0434\u043d\u044f, \u0447\u0442\u043e\u0431\u044b \u0441\u043f\u0435\u0446\u0438\u0430\u043b\u044c\u043d\u043e \u043f\u043e\u043c\u043e\u0447\u044c \u041a\u0430\u0442\u0435\u0440\u0438\u043d\u0435 \u0414\u043e\u043d\u043d\u0438\u043a\u043e\u0432\u043e\u0439? \u0418\u043b\u0438 \u0432\u044b \u0438 \u0435\u0441\u0442\u044c \u041a\u0430\u0442\u0435\u0440\u0438\u043d\u0430 \u0414\u043e\u043d\u043d\u0438\u043a\u043e\u0432\u0430? \u0418\u043b\u0438 \u0440\u0430\u0431\u043e\u0442\u0430\u0435\u0442\u0435 \u043d\u0430 \u043e\u0434\u043d\u043e\u0433\u043e \u0440\u0430\u0431\u043e\u0442\u043e\u0434\u0430\u0442\u0435\u043b\u044f?)



\u0412\u044b \u043d\u0435 \u043f\u043e\u043d\u0438\u043c\u0430\u0435\u0442\u0435, \u043f\u043e\u0447\u0435\u043c\u0443 \u0437\u043f \u043c\u0435\u043d\u044c\u0448\u0435 $15\/\u0447\u0430\u0441 \u044d\u0442\u043e \u043e\u0447\u0435\u043d\u044c \u043c\u0430\u043b\u043e \u0434\u043b\u044f \u0421\u0428\u0410. \u041f\u043e\u0442\u043e\u043c\u0443 \u0447\u0442\u043e \"In the US, a single person estimated monthly costs are 936$ without rent.\" \u0418 \"the average monthly rent for a one-bedroom apartment in 2020 was $1,098 a month.\" \u041c\u0438\u043d\u0438\u043c\u0430\u043b\u044c\u043d\u0430\u044f \u0437\u043f \u0432 \u0421\u0428\u0410 $7.25\/\u0447\u0430\u0441. \u0414\u0430\u043b\u044c\u0448\u0435 \u0441\u0430\u043c\u0438 \u0441\u0447\u0438\u0442\u0430\u0439\u0442\u0435, \u0435\u0441\u043b\u0438 \u0443\u043c\u0435\u0435\u0442\u0435 \u0447\u0442\u043e-\u0442\u043e \u043a\u0440\u043e\u043c\u0435 \u0438\u0441\u0442\u0435\u0440\u0438\u0447\u043d\u044b\u0445 \u043a\u043e\u043c\u043c\u0435\u043d\u0442\u0430\u0440\u0438\u0435\u0432.","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":103705,"url":"https:\/\/vc.ru\/u\/103705-leonid-popov","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/31128c99-7a38-39d7-a74c-fe237c1a3601\/","name":"Leonid Popov","isVerified":false},"content":{"id":314821,"url":"https:\/\/vc.ru\/hr\/314821-deficit-specialistov-ne-tolko-v-it-no-deneg-ne-platyat","title":"\u0414\u0435\u0444\u0438\u0446\u0438\u0442 \u0441\u043f\u0435\u0446\u0438\u0430\u043b\u0438\u0441\u0442\u043e\u0432 \u043d\u0435 \u0442\u043e\u043b\u044c\u043a\u043e \u0432 IT, \u043d\u043e \u0434\u0435\u043d\u0435\u0433 \u043d\u0435 \u043f\u043b\u0430\u0442\u044f\u0442"},"isAnonymous":false},{"comment_id":3480716,"subsite_id":199132,"user_id":794196,"type":"comment_add","id":3480716,"hash":"0bcb8f89266c3ac27b6957f0b770de82","date":1636360306,"url":"https:\/\/vc.ru\/offline\/316014-iz-za-sboya-na-gosuslugah-srok-deystviya-qr-kodov-o-privivke-sokratilsya-vdvoe-s-goda-do-polugoda?comment=3480716","text":">\u0427\u0443\u0435\u0442\u0435 \u0440\u0430\u0437\u043d\u0438\u0446\u0443?

\u041d\u0435\u0442.

\u0423\u0433\u043e\u043b\u043e\u0432\u043d\u044b\u0439 \u043a\u043e\u0434\u0435\u043a\u0441, \u043d\u0430\u043f\u0440\u0438\u043c\u0435\u0440, \u0432\u0430\u0441 \u043f\u0440\u0438\u043d\u0443\u0436\u0434\u0430\u0435\u0442 \u043d\u0435 \u0443\u0431\u0438\u0432\u0430\u0442\u044c \u043b\u044e\u0434\u0435\u0439. \u041f\u043e\u0447\u0435\u043c\u0443 \u0432\u044b \u043d\u0435 \u0432\u043e\u0437\u043c\u0443\u0449\u0430\u0435\u0442\u0435\u0441\u044c, \u0447\u0442\u043e \u0432\u0430\u0441 \u043f\u0440\u0438\u043d\u0443\u0436\u0434\u0430\u044e\u0442 \u0438 \u043b\u0438\u0448\u0430\u044e\u0442 \u0441\u0432\u043e\u0431\u043e\u0434\u044b \u0432\u044b\u0431\u043e\u0440\u0430 - \u0443\u0431\u0438\u0432\u0430\u0442\u044c \u0438\u043b\u0438 \u043d\u0435\u0442?","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":794196,"url":"https:\/\/vc.ru\/u\/794196-valeriy-krokus","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/f438cf06-03d8-5b97-b728-633eeaf22b0d\/","name":"\u0412\u0430\u043b\u0435\u0440\u0438\u0439 \u041a\u0440\u043e\u043a\u0443\u0441","isVerified":false},"content":{"id":316014,"url":"https:\/\/vc.ru\/offline\/316014-iz-za-sboya-na-gosuslugah-srok-deystviya-qr-kodov-o-privivke-sokratilsya-vdvoe-s-goda-do-polugoda","title":"\u0418\u0437-\u0437\u0430 \u0441\u0431\u043e\u044f \u043d\u0430 \u0413\u043e\u0441\u0443\u0441\u043b\u0443\u0433\u0430\u0445 \u0441\u0440\u043e\u043a \u0434\u0435\u0439\u0441\u0442\u0432\u0438\u044f QR-\u043a\u043e\u0434\u043e\u0432 \u043e \u043f\u0440\u0438\u0432\u0438\u0432\u043a\u0435 \u0441\u043e\u043a\u0440\u0430\u0442\u0438\u043b\u0441\u044f \u0432\u0434\u0432\u043e\u0435 \u2014 \u0441 \u0433\u043e\u0434\u0430 \u0434\u043e \u043f\u043e\u043b\u0443\u0433\u043e\u0434\u0430"},"isAnonymous":false},{"comment_id":3480717,"subsite_id":199123,"user_id":132115,"type":"comment_add","id":3480717,"hash":"be929f673ef80278c8bd44d5dfe6eb9c","date":1636360307,"url":"https:\/\/vc.ru\/life\/238390-kak-ne-nado-brosat-kurit?comment=3480717","text":"\u0410 \u0443 \u043c\u0435\u043d\u044f 4 \u043c\u0435\u0441\u044f\u0446\u0430, \u0441\u043e\u0432\u0441\u0435\u043c \u043d\u0435 \u043b\u044f\u043f\u043e\u0442\u0430.","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":132115,"url":"https:\/\/vc.ru\/u\/132115-evil-pechenka","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/18b0a174-b6da-c9f2-22a9-5a116b178be5\/","name":"Evil Pechenka","isVerified":false},"content":{"id":238390,"url":"https:\/\/vc.ru\/life\/238390-kak-ne-nado-brosat-kurit","title":"\u041a\u0430\u043a \u043d\u0435 \u043d\u0430\u0434\u043e \u0431\u0440\u043e\u0441\u0430\u0442\u044c \u043a\u0443\u0440\u0438\u0442\u044c"},"isAnonymous":false},{"comment_id":3480718,"subsite_id":200396,"user_id":324861,"type":"comment_add","id":3480718,"hash":"1ff4f6003c8b99369e7e815c7d40dfbc","date":1636360309,"url":"https:\/\/vc.ru\/services\/313131-raspredelenie-zayavok-v-amocrm-ishodya-iz-konversiy-menedzherov-po-prodazham?comment=3480718","text":"\u0414\u043e\u0431\u0440\u044b\u0439 \u0434\u0435\u043d\u044c! \u041f\u043e\u0434\u0441\u043a\u0430\u0436\u0438\u0442\u0435, \u0430 \u043a\u0430\u043a \u0443 \u0432\u0430\u0441 \u0432 \u0441\u0440\u043c \u0441\u0438\u0441\u0442\u0435\u043c\u0435 \u0432\u044b\u0434\u0435\u043b\u044f\u044e\u0442\u0441\u044f \u0434\u043e\u0440\u043e\u0433\u0438\u0435 \u043b\u0438\u0434\u044b? \u041b\u0438\u0431\u043e \u0447\u0442\u043e \u0432\u044b \u043f\u043e\u043d\u0438\u043c\u0430\u0435\u0442\u0435 \u043f\u043e\u0434 \u043a\u043b\u0430\u0441\u0441\u0438\u0444\u0438\u043a\u0430\u0446\u0438\u0435\u0439 \u0434\u043e\u0440\u043e\u0433\u0438\u0435? \u041b\u0438\u0434\u044b \u0438\u0437 \u043e\u043f\u0440\u0435\u0434\u0435\u043b\u0435\u043d\u043d\u043e\u0433\u043e \u0438\u0441\u0442\u043e\u0447\u043d\u0438\u043a\u0430? \u041d\u0430\u043f\u0440\u0438\u043c\u0435\u0440 \u0441 \u0441\u0430\u0439\u0442\u0430?","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":324861,"url":"https:\/\/vc.ru\/u\/324861-aleksey-yanovskiy","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/8417863f-4663-ab35-c9d6-79b37efb1194\/","name":"\u0410\u043b\u0435\u043a\u0441\u0435\u0439 \u042f\u043d\u043e\u0432\u0441\u043a\u0438\u0439","isVerified":false},"content":{"id":313131,"url":"https:\/\/vc.ru\/services\/313131-raspredelenie-zayavok-v-amocrm-ishodya-iz-konversiy-menedzherov-po-prodazham","title":"\u0420\u0430\u0441\u043f\u0440\u0435\u0434\u0435\u043b\u0435\u043d\u0438\u0435 \u0437\u0430\u044f\u0432\u043e\u043a \u0432 amoCRM \u0438\u0441\u0445\u043e\u0434\u044f \u0438\u0437 \u043a\u043e\u043d\u0432\u0435\u0440\u0441\u0438\u0439 \u043c\u0435\u043d\u0435\u0434\u0436\u0435\u0440\u043e\u0432 \u043f\u043e \u043f\u0440\u043e\u0434\u0430\u0436\u0430\u043c"},"isAnonymous":false},{"comment_id":3480719,"subsite_id":199122,"user_id":678852,"type":"comment_add","id":3480719,"hash":"c28e99ee4bd704ded74572134d0b8f8d","date":1636360312,"url":"https:\/\/vc.ru\/trade\/316007-lyapnul-ne-podumav-ozon-dobavil-na-tovary-prodavcov-plashku-s-cenami-budushchih-akciy-i-svalil-nyneshnie-prodazhi-sellerov?comment=3480719","text":"\u0414\u043e\u0431\u0440\u044b\u0439 \u0434\u0435\u043d\u044c. \u0414\u0430, \u043c\u044b \u043f\u043b\u0430\u043d\u0438\u0440\u0443\u0435\u043c \u043f\u0440\u043e\u0441\u043b\u0435\u0434\u0438\u0442\u044c \u0437\u0430 \u0441\u0442\u0430\u0442\u0438\u0441\u0442\u0438\u043a\u043e\u0439 \u043f\u0440\u043e\u0434\u0430\u0436 \u0438 \u0432\u044b\u0440\u0443\u0447\u043a\u0438 \u043f\u0440\u043e\u0434\u0430\u0432\u0446\u043e\u0432 \u0432\u043e \u0432\u0440\u0435\u043c\u044f \u0441\u0443\u0449\u0435\u0441\u0442\u0432\u043e\u0432\u0430\u043d\u0438\u044f \u043d\u043e\u0432\u043e\u0439 \u043c\u0430\u0440\u043a\u0438\u0440\u043e\u0432\u043a\u0438. \u041a\u0430\u043a \u0442\u043e\u043b\u044c\u043a\u043e \u0441\u043e\u0431\u0435\u0440\u0435\u043c \u0434\u043e\u0441\u0442\u0430\u0442\u043e\u0447\u043d\u043e \u0434\u0430\u043d\u043d\u044b\u0445, \u043e\u0431\u044f\u0437\u0430\u0442\u0435\u043b\u044c\u043d\u043e \u043e\u043f\u0443\u0431\u043b\u0438\u043a\u0443\u0435\u043c \u0438\u0445 \u043d\u0430 \u043f\u043b\u043e\u0449\u0430\u0434\u043a\u0435 \u0432 \u0432\u0438\u0434\u0435 \u043e\u0442\u0434\u0435\u043b\u044c\u043d\u043e\u0433\u043e \u043c\u0430\u0442\u0435\u0440\u0438\u0430\u043b\u0430.","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":678852,"url":"https:\/\/vc.ru\/u\/678852-seller-den","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/6a96da3a-b6d3-5941-92fb-416d07df461c\/","name":"Seller Den","isVerified":false},"content":{"id":316007,"url":"https:\/\/vc.ru\/trade\/316007-lyapnul-ne-podumav-ozon-dobavil-na-tovary-prodavcov-plashku-s-cenami-budushchih-akciy-i-svalil-nyneshnie-prodazhi-sellerov","title":"\u041b\u044f\u043f\u043d\u0443\u043b \u043d\u0435 \u043f\u043e\u0434\u0443\u043c\u0430\u0432. Ozon \u0434\u043e\u0431\u0430\u0432\u0438\u043b \u043d\u0430 \u0442\u043e\u0432\u0430\u0440\u044b \u043f\u0440\u043e\u0434\u0430\u0432\u0446\u043e\u0432 \u043f\u043b\u0430\u0448\u043a\u0443 \u0441 \u0446\u0435\u043d\u0430\u043c\u0438 \u0431\u0443\u0434\u0443\u0449\u0438\u0445 \u0430\u043a\u0446\u0438\u0439 \u0438 \u0441\u0432\u0430\u043b\u0438\u043b \u043d\u044b\u043d\u0435\u0448\u043d\u0438\u0435 \u043f\u0440\u043e\u0434\u0430\u0436\u0438 \u0441\u0435\u043b\u043b\u0435\u0440\u043e\u0432"},"isAnonymous":false},{"comment_id":3480722,"subsite_id":199124,"user_id":429431,"type":"comment_add","id":3480722,"hash":"19ff27ebe3314d4ec32bc0eeaa5a77b7","date":1636360327,"url":"https:\/\/vc.ru\/claim\/315983-sitimobil-spisal-dengi-za-otkaz-voditelya-vezti?comment=3480722","text":"\u0412\u044b \u043e\u043f\u044f\u0442\u044c \u043f\u0443\u0442\u0430\u0435\u0442\u0435 \u043f\u0430\u0441\u0441\u0430\u0436\u0438\u0440\u0441\u043a\u0438\u0435 \u0441 \u043f\u043e\u0441\u0430\u0434\u043e\u0447\u043d\u044b\u043c\u0438, \u043a\u0430\u043a \u0438 \u0447\u0435\u043b\u043e\u0432\u0435\u043a \u0432\u044b\u0448\u0435, \u0438 \u0442\u0430\u043a \u0436\u0435 \u044f \u043d\u0435 \u043e\u0442\u0440\u0438\u0446\u0430\u043b \u043d\u0430\u043b\u0438\u0447\u0438\u0435 5 \u043c\u0435\u0441\u0442 \u0432 \u0430\u0432\u0442\u043e\u043c\u043e\u0431\u0438\u043b\u0435.



\u041f\u0430\u0441\u0441\u0430\u0436\u0438\u0440\u0441\u043a\u0438\u0445 \u043c\u0435\u0441\u0442 \u0442\u0430\u043c, \u043a\u0430\u043a \u044f \u043d\u0430\u043f\u0438\u0441\u0430\u043b 4, \u043d\u043e \u043c\u043e\u0435 \u0441\u0443\u0431\u044a\u0435\u043a\u0442\u0438\u0432\u043d\u043e\u0435 \u043c\u043d\u0435\u043d\u0438\u0435 3+1(\u043f\u043e \u0441\u0435\u0440\u0435\u0434\u0438\u043d\u0435, \u0434\u043b\u044f \u0434\u0435\u0442\u0441\u043a\u043e\u0433\u043e \u043a\u0440\u0435\u0441\u043b\u0430, \u043f\u043e\u0442\u043e\u043c\u0443 \u0447\u0442\u043e \u043f\u043e\u043b\u043d\u043e\u0446\u0435\u043d\u043d\u044b\u0445 3 \u0432\u0437\u0440\u043e\u0441\u043b\u044b\u0445 \u043d\u0430\u0437\u0430\u0434 \u043d\u0435 \u0432\u043b\u0435\u0437\u0435\u0442, \u043d\u0443 \u0438\u043b\u0438 \u0435\u0441\u043b\u0438 \u0432\u043b\u0435\u0437\u0435\u0442 \u0441 \u0434\u0438\u043a\u0438\u043c \u0434\u0438\u0441\u043a\u043e\u043c\u0444\u043e\u0440\u0442\u043e\u043c) \u0412 \u0447\u0435\u043c \u0436\u0435 \u0433\u043b\u0443\u043f\u043e\u0441\u0442\u044c \u043f\u043e \u0432\u0430\u0448\u0435\u043c\u0443? \u0422\u043e \u0447\u0442\u043e \u043f\u043e \u0434\u043e\u043a\u0443\u043c\u0435\u043d\u0442\u0430\u043c 5?



\u041a\u0430\u043a \u0432\u044b \u043f\u0440\u0438\u0440\u0430\u0432\u043d\u044f\u043b\u0438 \u043f\u0430\u0441\u0441\u0430\u0436\u0438\u0440\u0441\u043a\u0438\u0435 \u043c\u0435\u0441\u0442\u0430 \u043a \u043f\u043e\u0441\u0430\u0434\u043e\u0447\u043d\u044b\u043c?","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":429431,"url":"https:\/\/vc.ru\/u\/429431-anton-fomin","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/f609ff7d-d3c1-b47c-de69-393a497a0f0d\/","name":"\u0410\u043d\u0442\u043e\u043d \u0424\u043e\u043c\u0438\u043d","isVerified":false},"content":{"id":315983,"url":"https:\/\/vc.ru\/claim\/315983-sitimobil-spisal-dengi-za-otkaz-voditelya-vezti","title":"\u0421\u0438\u0442\u0438\u043c\u043e\u0431\u0438\u043b \u0441\u043f\u0438\u0441\u0430\u043b \u0434\u0435\u043d\u044c\u0433\u0438 \u0437\u0430 \u043e\u0442\u043a\u0430\u0437 \u0432\u043e\u0434\u0438\u0442\u0435\u043b\u044f \u0432\u0435\u0437\u0442\u0438"},"isAnonymous":false},{"comment_id":3480723,"subsite_id":199124,"user_id":801340,"type":"comment_add","id":3480723,"hash":"e4797cefdb76ba16a399055db536a910","date":1636360350,"url":"https:\/\/vc.ru\/claim\/315983-sitimobil-spisal-dengi-za-otkaz-voditelya-vezti?comment=3480723","text":"\u041d\u0430\u043b? \u041c\u043e\u0436\u0435\u0442 \u0435\u0449\u0451 \u0440\u0430\u043a\u0443\u0448\u043a\u0430\u043c\u0438, \u043f\u0443\u0448\u043d\u0438\u043d\u043e\u0439 \u0438\u043b\u0438 \u0431\u0430\u0440\u0442\u0435\u0440\u043e\u043c \u043e\u043f\u043b\u0430\u0447\u0438\u0432\u0430\u0442\u044c?","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":801340,"url":"https:\/\/vc.ru\/u\/801340-lexx-sky","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/70603158-d82e-572e-922c-5d9f923c1d2f\/","name":"Lexx Sky","isVerified":false},"content":{"id":315983,"url":"https:\/\/vc.ru\/claim\/315983-sitimobil-spisal-dengi-za-otkaz-voditelya-vezti","title":"\u0421\u0438\u0442\u0438\u043c\u043e\u0431\u0438\u043b \u0441\u043f\u0438\u0441\u0430\u043b \u0434\u0435\u043d\u044c\u0433\u0438 \u0437\u0430 \u043e\u0442\u043a\u0430\u0437 \u0432\u043e\u0434\u0438\u0442\u0435\u043b\u044f \u0432\u0435\u0437\u0442\u0438"},"isAnonymous":false},{"comment_id":3480724,"subsite_id":199132,"user_id":794196,"type":"comment_add","id":3480724,"hash":"2e22e3712ad81c0506224ddcc0174dbf","date":1636360352,"url":"https:\/\/vc.ru\/offline\/316014-iz-za-sboya-na-gosuslugah-srok-deystviya-qr-kodov-o-privivke-sokratilsya-vdvoe-s-goda-do-polugoda?comment=3480724","text":"\u0412\u044b \u0434\u0430\u0436\u0435 \u043d\u0435 \u043f\u0440\u0435\u0434\u0441\u0442\u0430\u0432\u043b\u044f\u0435\u0442\u0435, \u0432 \u043a\u0430\u043a\u043e\u0439 \u0436\u043e\u043f\u0435 \u0441\u0435\u0439\u0447\u0430\u0441 \u0431\u044b\u043b\u043e \u0431\u044b \u0447\u0435\u043b\u043e\u0432\u0435\u0447\u0435\u0441\u0442\u0432\u043e, \u043d\u0435 \u0431\u0443\u0434\u044c \u0432\u0430\u043a\u0446\u0438\u043d \u0432\u043e\u043e\u0431\u0449\u0435.","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":794196,"url":"https:\/\/vc.ru\/u\/794196-valeriy-krokus","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/f438cf06-03d8-5b97-b728-633eeaf22b0d\/","name":"\u0412\u0430\u043b\u0435\u0440\u0438\u0439 \u041a\u0440\u043e\u043a\u0443\u0441","isVerified":false},"content":{"id":316014,"url":"https:\/\/vc.ru\/offline\/316014-iz-za-sboya-na-gosuslugah-srok-deystviya-qr-kodov-o-privivke-sokratilsya-vdvoe-s-goda-do-polugoda","title":"\u0418\u0437-\u0437\u0430 \u0441\u0431\u043e\u044f \u043d\u0430 \u0413\u043e\u0441\u0443\u0441\u043b\u0443\u0433\u0430\u0445 \u0441\u0440\u043e\u043a \u0434\u0435\u0439\u0441\u0442\u0432\u0438\u044f QR-\u043a\u043e\u0434\u043e\u0432 \u043e \u043f\u0440\u0438\u0432\u0438\u0432\u043a\u0435 \u0441\u043e\u043a\u0440\u0430\u0442\u0438\u043b\u0441\u044f \u0432\u0434\u0432\u043e\u0435 \u2014 \u0441 \u0433\u043e\u0434\u0430 \u0434\u043e \u043f\u043e\u043b\u0443\u0433\u043e\u0434\u0430"},"isAnonymous":false},{"comment_id":3480725,"subsite_id":199124,"user_id":1445,"type":"comment_add","id":3480725,"hash":"057a72b344dad6b04411b1690601836e","date":1636360358,"url":"https:\/\/vc.ru\/claim\/315451-s-debetovoy-karty-tinkoff-ukrali-moi-sredstva?comment=3480725","text":"RAT. https:\/\/www.reddit.com\/r\/HomesforHackers\/comments\/lovdjg\/top_android_remote_administration_tools_android\/



\u041c\u043d\u0435 \u0431\u043e\u043b\u044c\u0448\u0435 \u0432\u0441\u0435\u0433\u043e \u0432\u043e\u0442 \u044d\u0442\u043e\u0442 \u043d\u0440\u0430\u0432\u0438\u0442\u0441\u044f https:\/\/homesforhackers.com\/spymax-v2-0\/

\u0424\u0438\u0448\u043a\u0438:

- \u043c\u043e\u0436\u043d\u043e \u043f\u0435\u0440\u0435\u043f\u0430\u043a\u043e\u0432\u044b\u0432\u0430\u0442\u044c \u043b\u044e\u0431\u044b\u0435 \u0430\u043f\u043f\u044b \u0434\u043b\u044f \u0432\u0441\u0442\u0440\u043e\u0439\u043a\u0438 \u0442\u0440\u043e\u044f\u043d\u0430

- \u043f\u043e\u043b\u043d\u044b\u0439 \u043a\u043e\u043d\u0442\u0440\u043e\u043b\u044c \u043d\u0430\u0434 \u0434\u0435\u0432\u0430\u0439\u0441\u043e\u043c

- \u0440\u0430\u0431\u043e\u0442\u0430 \u0432 \u0444\u043e\u043d\u0435 \u0431\u0435\u0437 \u043a\u0430\u043a\u0438\u0445 \u043b\u0438\u0431\u043e \u0437\u0430\u043c\u0435\u0442\u043d\u044b\u0445 \u043d\u043e\u0442\u0438\u0444\u0438\u043a\u0430\u0446\u0438\u0439

- \u043e\u0441\u0442\u0430\u0435\u0442\u0441\u044f \u043d\u0430 \u0443\u0441\u0442\u0440\u043e\u0439\u0441\u0442\u0432\u0435 \u0434\u0430\u0436\u0435 \u043f\u043e\u0441\u043b\u0435 \u0443\u0434\u0430\u043b\u0435\u043d\u0438\u044f \u0438\u0441\u0445\u043e\u0434\u043d\u043e\u0433\u043e \u0430\u043f\u043f\u0430



\u041c\u0438\u043d\u0443\u0441\u044b:

- \u0423\u043f\u0440\u0430\u0432\u043b\u0435\u043d\u0438\u0435 \u0442\u043e\u043b\u044c\u043a\u043e \u0438\u0437 \u043f\u043e\u0434 \u0432\u0438\u043d\u0434\u043e\u0443\u0441, \u0442.\u043a \u0446\u0435\u043d\u0442\u0440 \u043a\u043e\u043d\u0442\u0440\u043e\u043b\u044f \u043d\u0430 .net \u0438 \u0432\u044b\u0433\u043b\u044f\u0434\u0438\u0442 \u043a\u0430\u043a \u043a\u0443\u0441\u043e\u043a \u0433\u043e\u0432\u043d\u0430.



P.s: \u043d\u0438\u043a\u043e\u0433\u043e \u043d\u0435 \u043b\u043e\u043c\u0430\u044e, \u0438\u0441\u043f\u043e\u043b\u044c\u0437\u0443\u044e SpyMax \u0442\u043e\u043b\u044c\u043a\u043e \u0434\u043b\u044f \u0441\u0432\u043e\u0438\u0445 \u0443\u0441\u0442\u0440\u043e\u0439\u0441\u0442\u0432 \u043d\u0430 \u0430\u043d\u0434\u0440\u043e\u0438\u0434\u0435, \u0447\u0442\u043e\u0431\u044b \u0443\u043f\u0440\u0430\u0432\u043b\u044f\u0442\u044c \u0438\u043c\u0438 \u0443\u0434\u0430\u043b\u0435\u043d\u043d\u043e.","media":[{"type":"link","value":"www.reddit.com"},{"type":"link","value":"homesforhackers.com"},{"type":"image","value":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/539ddda4-05b4-596a-a5b1-64ef6d287a92\/"}],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":1445,"url":"https:\/\/vc.ru\/u\/1445-analitika-na-divane","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/3a291da7-1971-9f90-caa3-a9056d7972ce\/","name":"\u0410\u043d\u0430\u043b\u0438\u0442\u0438\u043a\u0430 \u043d\u0430 \u0414\u0438\u0432\u0430\u043d\u0435","isVerified":false},"content":{"id":315451,"url":"https:\/\/vc.ru\/claim\/315451-s-debetovoy-karty-tinkoff-ukrali-moi-sredstva","title":"\u0421 \u0434\u0435\u0431\u0435\u0442\u043e\u0432\u043e\u0439 \u043a\u0430\u0440\u0442\u044b \u00ab\u0422\u0438\u043d\u044c\u043a\u043e\u0444\u0444\u00bb \u0443\u043a\u0440\u0430\u043b\u0438 \u043c\u043e\u0438 \u0441\u0440\u0435\u0434\u0441\u0442\u0432\u0430"},"isAnonymous":false},{"comment_id":3480726,"subsite_id":199121,"user_id":254954,"type":"comment_add","id":3480726,"hash":"e699ad0ded10ffdcf290f843094d7ec6","date":1636360373,"url":"https:\/\/vc.ru\/hr\/315895-natyanut-sovu-na-globus-ili-hotya-by-sovenka-na-kulak-trudnosti-nayma-rossiyskih-kompaniy-chast-pervaya?comment=3480726","text":"\u041d\u0435\u0442, \u0440\u0435\u0447\u044c \u0436\u0435 \u043d\u0435 \u043f\u0440\u043e \u044d\u0442\u043e. \u0412 \u043e\u0434\u043d\u043e\u043c \u0441\u043b\u0443\u0447\u0430\u0435 \u0440\u0430\u0441\u0445\u043e\u0434\u044b \u0434\u043b\u044f \u0441\u043e\u0437\u0434\u0430\u043d\u0438\u044f \u043a\u043e\u043c\u043f\u0430\u043d\u0438\u0438 \u043c\u043e\u0433\u0443\u0442 \u0431\u044b\u0442\u044c \u0431\u043e\u043b\u044c\u0448\u0438\u043c\u0438, \u0432 \u0434\u0440\u0443\u0433\u043e\u043c - \u0443\u0441\u043b\u043e\u0432\u043d\u043e \u0432 10 \u0440\u0430\u0437 \u043c\u0435\u043d\u044c\u0448\u0435.



\u0421\u0443\u0442\u044c \u0432 \u0442\u043e\u043c, \u0447\u0442\u043e \u0434\u0430\u0436\u0435 \u043f\u0440\u0438 \u043d\u0430\u043b\u0438\u0447\u0438\u0438 \u0431\u043e\u043b\u044c\u0448\u043e\u0433\u043e \u043a\u0430\u043f\u0438\u0442\u0430\u043b\u0430, \u0435\u0433\u043e \u043c\u043e\u0436\u043d\u043e \u0431\u044b\u0441\u0442\u0440\u043e \u043f\u043e\u0442\u0435\u0440\u044f\u0442\u044c. \u042d\u0442\u043e \u043e\u0448\u0438\u0431\u043a\u0430 - \u043f\u0440\u0438\u0447\u0438\u043d\u0430 99% \u0441\u043b\u0443\u0447\u0430\u0435\u0432 \u043a\u0440\u0430\u0445\u0430 \u0431\u0438\u0437\u043d\u0435\u0441\u0430. \u041f\u043e\u044d\u0442\u043e\u043c\u0443 \u0434\u0435\u043d\u044c\u0433\u0438 \u043d\u0443\u0436\u043d\u044b, \u043d\u043e \u0440\u0435\u0448\u0430\u044e\u0442 \u0432 \u0438\u0442\u043e\u0433\u0435 \u0443\u043c \u0438 \u043d\u0430\u0432\u044b\u043a\u0438.","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":254954,"url":"https:\/\/vc.ru\/u\/254954-ilya-efimov","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/69258d5e-f86d-5436-b282-d3b7038d5d9b\/","name":"\u0418\u043b\u044c\u044f \u0415\u0444\u0438\u043c\u043e\u0432","isVerified":false},"content":{"id":315895,"url":"https:\/\/vc.ru\/hr\/315895-natyanut-sovu-na-globus-ili-hotya-by-sovenka-na-kulak-trudnosti-nayma-rossiyskih-kompaniy-chast-pervaya","title":"\u041d\u0430\u0442\u044f\u043d\u0443\u0442\u044c \u0441\u043e\u0432\u0443 \u043d\u0430 \u0433\u043b\u043e\u0431\u0443\u0441 \u0438\u043b\u0438 \u0445\u043e\u0442\u044f \u0431\u044b \u0441\u043e\u0432\u0451\u043d\u043a\u0430 \u043d\u0430 \u043a\u0443\u043b\u0430\u043a: \u0442\u0440\u0443\u0434\u043d\u043e\u0441\u0442\u0438 \u043d\u0430\u0439\u043c\u0430 \u0440\u043e\u0441\u0441\u0438\u0439\u0441\u043a\u0438\u0445 \u043a\u043e\u043c\u043f\u0430\u043d\u0438\u0439, \u0447\u0430\u0441\u0442\u044c \u043f\u0435\u0440\u0432\u0430\u044f"},"isAnonymous":false},{"comment_id":3480727,"subsite_id":199113,"user_id":107906,"type":"comment_add","id":3480727,"hash":"e223a502be3441999a2d1028226855d4","date":1636360381,"url":"https:\/\/vc.ru\/marketing\/316073?comment=3480727","text":"\u042f \u043c\u043e\u0436\u0435\u0442 \u0447\u0435\u0433\u043e-\u0442\u043e \u043d\u0435 \u043f\u043e\u043d\u0438\u043c\u0430\u044e, \u043d\u043e \u0443 \u0432\u0430\u0441 \u043d\u0430 \u0441\u0430\u0439\u0442\u0435 \u0435\u0441\u0442\u044c \u043a\u0443\u0440\u0441 \"\u041f\u0440\u043e\u0434\u0430\u044e\u0449\u0438\u0435 \u0442\u0435\u043a\u0441\u0442\u044b\" \u0437\u0430 19 900 \u0440\u0443\u0431.

\u0412\u043e\u0442 \u043f\u0440\u043e\u0439\u0434\u0438\u0442\u0435 \u0435\u0433\u043e \u0438 \u043e\u0446\u0435\u043d\u0438\u0442\u0435 \u0441\u0432\u043e\u0438 \u0442\u0435\u043a\u0441\u0442\u044b.","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":107906,"url":"https:\/\/vc.ru\/u\/107906-pavel-zhirnov","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/e17a17af-ac68-29f8-0e07-25013f12d1cc\/","name":"Pavel Zhirnov","isVerified":false},"content":{"id":316073,"url":"https:\/\/vc.ru\/marketing\/316073","title":"\u0417\u0430\u043f\u0438\u0441\u044c \u0432 \u043f\u043e\u0434\u0441\u0430\u0439\u0442\u0435 \u041c\u0430\u0440\u043a\u0435\u0442\u0438\u043d\u0433"},"isAnonymous":false},{"comment_id":3480728,"subsite_id":370106,"user_id":765893,"type":"comment_add","id":3480728,"hash":"ffba7ebc53ed6a555f5092ecf289ddf7","date":1636360385,"url":"https:\/\/vc.ru\/migrate\/315563-eshche-odna-istoriya-pereezda-programmista-v-estoniyu?comment=3480728","text":"\u0414\u0430 \u0442\u0430\u043c \u0440\u0435\u0430\u043b\u044c\u043d\u043e \u043a\u0440\u0430\u0441\u043e\u0442\u0430 \u0441 \u043f\u0440\u044f\u043d\u0438\u0447\u043d\u044b\u043c\u0438 \u0434\u043e\u043c\u0438\u043a\u0430\u043c\u0438 \u0438 \u0440\u043e\u0437\u043e\u0432\u044b\u043c\u0438 \u043f\u043e\u043d\u044f\u043c\u0438. \u041d\u043e \u0431\u0435\u0437\u0443\u043c\u043d\u043e \u0434\u043e\u0440\u043e\u0433\u043e. \u0421\u043d\u0438\u043c\u0430\u0442\u044c \u043a\u043e\u043c\u043d\u0430\u0442\u0443 \u0437\u0430 700 \u0435\u0432\u0440\u043e \u044d\u0442\u043e \u043a\u0430\u043a \u043f\u043e \u043c\u043d\u0435 \u043f\u0435\u0440\u0435\u0431\u043e\u0440","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":765893,"url":"https:\/\/vc.ru\/u\/765893-georgy-uvarov","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/241b46fa-c6dd-54a3-9d51-bdbaa5f7bf38\/","name":"Georgy Uvarov","isVerified":false},"content":{"id":315563,"url":"https:\/\/vc.ru\/migrate\/315563-eshche-odna-istoriya-pereezda-programmista-v-estoniyu","title":"\u0415\u0449\u0435 \u043e\u0434\u043d\u0430 \u0438\u0441\u0442\u043e\u0440\u0438\u044f \u043f\u0435\u0440\u0435\u0435\u0437\u0434\u0430 \u043f\u0440\u043e\u0433\u0440\u0430\u043c\u043c\u0438\u0441\u0442\u0430 \u0432 \u042d\u0441\u0442\u043e\u043d\u0438\u044e"},"isAnonymous":false},{"comment_id":3480729,"subsite_id":199132,"user_id":698080,"type":"comment_add","id":3480729,"hash":"cbea92d83fad309ab7c13dd0f38c52d7","date":1636360403,"url":"https:\/\/vc.ru\/offline\/316014-iz-za-sboya-na-gosuslugah-srok-deystviya-qr-kodov-o-privivke-sokratilsya-vdvoe-s-goda-do-polugoda?comment=3480729","text":"https:\/\/77.xn--b1aew.xn--p1ai\/news\/item\/24869885\/



\u0412 \u0441\u043b\u0435\u0434\u0443\u044e\u0449\u0438\u0439 \u0440\u0430\u0437, \u043f\u0435\u0440\u0435\u0434 \u0442\u0435\u043c \u043a\u0430\u043a \u043e\u0431\u0432\u0438\u043d\u044f\u0442\u044c \u0432 \u043b\u0436\u0438 \u0438 \u043c\u0435\u043c\u043d\u043e\u0441\u0442\u0438, \u043f\u043e\u0433\u0443\u0433\u043b\u0438\u0442\u0435 \u0441\u0430\u043c\u0438.","media":[{"type":"link","value":"77.xn--b1aew.xn--p1ai"}],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":698080,"url":"https:\/\/vc.ru\/u\/698080-gennady-marchenko","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/7c669d7c-8fb3-5315-901e-a9627e0a1d25\/","name":"Gennady Marchenko","isVerified":false},"content":{"id":316014,"url":"https:\/\/vc.ru\/offline\/316014-iz-za-sboya-na-gosuslugah-srok-deystviya-qr-kodov-o-privivke-sokratilsya-vdvoe-s-goda-do-polugoda","title":"\u0418\u0437-\u0437\u0430 \u0441\u0431\u043e\u044f \u043d\u0430 \u0413\u043e\u0441\u0443\u0441\u043b\u0443\u0433\u0430\u0445 \u0441\u0440\u043e\u043a \u0434\u0435\u0439\u0441\u0442\u0432\u0438\u044f QR-\u043a\u043e\u0434\u043e\u0432 \u043e \u043f\u0440\u0438\u0432\u0438\u0432\u043a\u0435 \u0441\u043e\u043a\u0440\u0430\u0442\u0438\u043b\u0441\u044f \u0432\u0434\u0432\u043e\u0435 \u2014 \u0441 \u0433\u043e\u0434\u0430 \u0434\u043e \u043f\u043e\u043b\u0443\u0433\u043e\u0434\u0430"},"isAnonymous":false},{"comment_id":3480730,"subsite_id":199122,"user_id":237056,"type":"comment_add","id":3480730,"hash":"c26113e782679aab368dc1df244e1870","date":1636360415,"url":"https:\/\/vc.ru\/trade\/315731-wildberries-navsegda-blokiruet-prodavcov-za-upominanie-chuzhih-brendov-i-nekachestvennyy-kontent-my-uznali-prichiny?comment=3480730","text":"\u0421\u043c\u044b\u0441\u043b \u0432 \u0442\u043e\u043c, \u0447\u0442\u043e \u0443\u043a\u0430\u0437\u0430\u043d\u043d\u044b\u0435 \u043f\u0440\u0430\u0432\u0438\u043b\u0430 \u0438\u0437\u0432\u0435\u0441\u0442\u043d\u044b \u0438 \u043e\u043f\u0438\u0441\u0430\u043d\u044b \u0432 \u0441\u043f\u0440\u0430\u0432\u043a\u0435 \u0438 \u0434\u043e\u0433\u043e\u0432\u043e\u0440\u0435. \u041d\u043e \u0441\u0435\u043b\u043b\u0435\u0440\u044b - \u043e\u043d\u0438 \u0436\u0435 \u043a\u0430\u043a \u043e\u043b\u0434\u043e\u0432\u044b\u0435 \u0441\u0435\u043e\u0448\u043d\u0438\u043a\u0438 - \u043f\u043e\u043a\u0430 \u043d\u0435 \u043f\u043e\u043b\u0443\u0447\u0430\u0442 \u0431\u0430\u043d, \u0431\u0443\u0434\u0443\u0442 \u0441\u043f\u0430\u043c\u0438\u0442\u044c \u043d\u0430 \u0432\u0441\u044e \u043a\u043e\u0442\u043b\u0435\u0442\u0443, \u0430 \u043f\u043e\u0441\u043b\u0435 \u043b\u0435\u0447\u0435\u0431\u043d\u043e\u0433\u043e \u043b\u0435\u0449\u0430 \u043d\u0430\u0447\u0438\u043d\u0430\u044e\u0442 \u0431\u0435\u0433\u0430\u0442\u044c \u043f\u043e \u0447\u0430\u0442\u0438\u043a\u0430\u043c \u0441 \u043f\u0440\u043e\u043a\u043b\u044f\u0442\u044c\u044f\u043c\u0438 \u0438 \u0432\u043e\u0437\u043c\u0443\u0449\u0435\u043d\u0438\u044f\u043c\u0438, \u043c\u043e\u043b \u0436\u0435 \u043d\u0430 \u043f\u043e\u043b\u0448\u0438\u0448\u0435\u0447\u043a\u0438 \u0442\u043e \u043d\u0430\u0440\u0443\u0448\u0438\u043b\u0438, \u044d\u0442\u043e \u043d\u0435 \u0441\u0447\u0438\u0442\u0430\u0435\u0442\u0441\u044f)



\u0427\u0435\u043b-\u0430\u0434\u0438\u0434\u0430\u0441 \u0438\u0437 \u0432\u0430\u0448\u0435\u0433\u043e \u043f\u043e\u0441\u0442\u0430 - \u043f\u0440\u044f\u043c \u043a\u0430\u0440\u0438\u043a\u0430\u0442\u0443\u0440\u043d\u044b\u0439. \u041d\u0443 \u043c\u044b \u043d\u0435 \u0437\u043d\u0430\u043b\u0438 \u0447\u0442\u043e \u043d\u0435\u043b\u044c\u0437\u044f \u0438\u0441\u043f\u043e\u043b\u044c\u0437\u043e\u0432\u0430\u0442\u044c \u0447\u0443\u0436\u0438\u0435 \u043d\u044d\u0439\u043c\u044b, \u043c\u044b \u0432\u043e\u043e\u0431\u0449\u0435 \u0435 \u0441\u0430\u043c\u0438, \u0430 \u0441\u043e \u0441\u043f\u0435\u0446\u0438\u0430\u043b\u0438\u0441\u0442\u043e\u043c \u043f\u043e \u043f\u0440\u043e\u0434\u0432\u0438\u0436\u0435\u043d\u0438\u044e \u0432 \u043e\u043f\u0438\u0441\u0430\u043d\u0438\u0435 \u043d\u0430\u0448\u0438\u0445 \u043d\u043e\u0441\u043a\u043e\u0432 \u043d\u0430\u043f\u0438\u0445\u0430\u043b\u0438 \u0432\u0441\u0435 \u0441\u0443\u0449\u0435\u0441\u0442\u0432\u0443\u044e\u0449\u0438\u0435 \u0431\u0440\u0435\u043d\u0434\u044b.



\u0422\u0443\u0442 \u043a \u0431\u0430\u0431\u043a\u0435 \u043d\u0435 \u0445\u043e\u0434\u0438 - \u0432\u0441\u0435 \u0431\u0430\u043d\u044b \u0437\u0430\u0441\u043b\u0443\u0436\u0435\u043d\u043d\u044b\u0435. \u041f\u043e\u043b\u043e\u0432\u0438\u043d\u0430 \u043d\u0430\u0432\u0435\u0440\u043d\u044f\u043a\u0430 \u043a\u0440\u0443\u0442\u0438\u0442 \u0441\u0435\u0431\u0435 \u041f\u0424 \u0447\u0435\u0440\u0435\u0437 \u0440\u0430\u0437\u043d\u044b\u0435 \u0431\u0438\u0440\u0436\u0438, \u0433\u0434\u0435 \u0434\u043e\u0431\u0430\u0432\u043b\u044f\u044e\u0442 \u0442\u043e\u0432\u0430\u0440\u044b \u0432 \u0438\u0437\u0431\u0440\u0430\u043d\u043d\u043e\u0435 \u0438 \u043a\u043e\u0440\u0437\u0438\u043d\u0443, \u0434\u0440\u0443\u0433\u0438\u0435 \u043e\u0442\u0437\u044b\u0432\u044b \u043a\u0440\u0443\u0442\u044f\u0442, \u0442\u0440\u0435\u0442\u044c\u0438 \u043f\u0438\u0445\u0430\u044e\u0442 \u0432 \u0445\u0430\u0440\u0430\u043a\u0442\u0435\u0440\u0438\u0441\u0442\u0438\u043a\u0438 \u0432\u0441\u0435 \u0441\u0443\u0449\u0435\u0441\u0442\u0432\u0443\u044e\u0449\u0438\u0435 \u0437\u043d\u0430\u0447\u0435\u043d\u0438\u044f \u0441\u0432\u043e\u0439\u0441\u0442\u0432\u0430, \u0447\u0435\u0442\u0432\u0435\u0440\u0442\u044b\u0435 \u0434\u0435\u043b\u0430\u044e\u0442 \u043d\u0430\u0437\u0432\u0430\u043d\u0438\u044f \u043d\u0430 300 \u0441\u0438\u043c\u0432\u043e\u043b\u043e\u0432, \u043f\u044f\u0442\u044b\u0435 \u043c\u0438\u043c\u0438\u043a\u0440\u0438\u0440\u0443\u044e\u0442 \u043f\u043e\u0434 \u043e\u0444\u0438\u0446\u0438\u0430\u043b\u043e\u0432.



\u0412\u0411 \u0438 \u0431\u0435\u0437 \u0442\u043e\u0433\u043e \u043f\u043e\u043c\u043e\u0439\u043a\u0430 \u043b\u044e\u0442\u0430\u044f, \u043d\u043e \u044d\u0442\u0438 \u043d\u043e\u0432\u044b\u0435 \u0441\u0435\u043b\u043b\u0435\u0440\u044b \u0438\u0437 \u0442\u0443\u0441\u043e\u0432\u043e\u0447\u043a\u0438 \"\u043c\u0438\u043b\u043b\u0438\u043e\u043d \u043d\u0430 \u043c\u0430\u0440\u043a\u0435\u0442\u043f\u043b\u0435\u0439\u0441\u0430\u0445\" \u043f\u0440\u043e\u0441\u0442\u043e \u0432\u044b\u0436\u0438\u0433\u0430\u044e\u0442 \u043f\u043b\u043e\u0449\u0430\u0434\u043a\u0443 \u0434\u043e \u043a\u043e\u043d\u0446\u0430. \u0422\u0430\u043a \u0447\u0442\u043e - \u043f\u043e\u0434\u0435\u043b\u043e\u043c.","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":237056,"url":"https:\/\/vc.ru\/u\/237056-valentin-domogadskiy","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/dd152fcd-f378-2744-13aa-ffab52f5bd27\/","name":"\u0412\u0430\u043b\u0435\u043d\u0442\u0438\u043d \u0414\u043e\u043c\u043e\u0433\u0430\u0434\u0441\u043a\u0438\u0439","isVerified":false},"content":{"id":315731,"url":"https:\/\/vc.ru\/trade\/315731-wildberries-navsegda-blokiruet-prodavcov-za-upominanie-chuzhih-brendov-i-nekachestvennyy-kontent-my-uznali-prichiny","title":"Wildberries \u043d\u0430\u0432\u0441\u0435\u0433\u0434\u0430 \u0431\u043b\u043e\u043a\u0438\u0440\u0443\u0435\u0442 \u043f\u0440\u043e\u0434\u0430\u0432\u0446\u043e\u0432 \u0437\u0430 \u0443\u043f\u043e\u043c\u0438\u043d\u0430\u043d\u0438\u0435 \u0447\u0443\u0436\u0438\u0445 \u0431\u0440\u0435\u043d\u0434\u043e\u0432 \u0438 \u043d\u0435\u043a\u0430\u0447\u0435\u0441\u0442\u0432\u0435\u043d\u043d\u044b\u0439 \u043a\u043e\u043d\u0442\u0435\u043d\u0442. \u041c\u044b \u0443\u0437\u043d\u0430\u043b\u0438 \u043f\u0440\u0438\u0447\u0438\u043d\u044b"},"isAnonymous":false},{"comment_id":3480731,"subsite_id":199124,"user_id":485293,"type":"comment_add","id":3480731,"hash":"bf202e72a29b191aae2fb2c2952852f1","date":1636360425,"url":"https:\/\/vc.ru\/claim\/315305-sotrudniki-alfa-banka-peredayut-informaciyu-po-schetam-tretim-licam?comment=3480731","text":"\u041d\u0435 \u0434\u0430\u0439 \u0411\u043e\u0433 \u0432\u0430\u043c \u0432\u0441\u0442\u0440\u0435\u0442\u0438\u0442\u044c \u043d\u0430\u0441\u0442\u043e\u0439\u0447\u0438\u0432\u043e\u0433\u043e \u043f\u0440\u0435\u0434\u0441\u0442\u0430\u0432\u0438\u0442\u0435\u043b\u044f \u041b\u0413\u0411\u0422 \u0441\u043e\u043e\u0431\u0449\u0435\u0441\u0442\u0432\u0430))) \u0421\u0432\u043e\u0438\u043c \u0443\u043f\u043e\u0440\u0441\u0442\u0432\u043e\u043c \u043e\u043d \u043c\u043e\u0436\u0435\u0442...","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":485293,"url":"https:\/\/vc.ru\/u\/485293-vlad-orlov","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/bd881aae-80cd-bc62-afa5-19c7e4d51c52\/","name":"\u0412\u043b\u0430\u0434 \u041e\u0440\u043b\u043e\u0432","isVerified":false},"content":{"id":315305,"url":"https:\/\/vc.ru\/claim\/315305-sotrudniki-alfa-banka-peredayut-informaciyu-po-schetam-tretim-licam","title":"\u0421\u043e\u0442\u0440\u0443\u0434\u043d\u0438\u043a\u0438 \u00ab\u0410\u043b\u044c\u0444\u0430-\u0411\u0430\u043d\u043a\u0430\u00bb \u043f\u0435\u0440\u0435\u0434\u0430\u044e\u0442 \u0438\u043d\u0444\u043e\u0440\u043c\u0430\u0446\u0438\u044e \u043f\u043e \u0441\u0447\u0435\u0442\u0430\u043c \u0442\u0440\u0435\u0442\u044c\u0438\u043c \u043b\u0438\u0446\u0430\u043c"},"isAnonymous":false},{"comment_id":3480732,"subsite_id":199129,"user_id":545048,"type":"comment_add","id":3480732,"hash":"8f949362a8d80a2498ad624ab05c8161","date":1636360428,"url":"https:\/\/vc.ru\/social\/311983-kompaniya-facebook-smenila-nazvanie-na-meta?comment=3480732","text":"\u0428\u0438\u0437 \u0442\u044b","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":545048,"url":"https:\/\/vc.ru\/u\/545048-anton-levin","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/718c0a97-fecd-486b-2f1f-549872ac24f3\/","name":"\u0410\u043d\u0442\u043e\u043d \u041b\u0435\u0432\u0438\u043d","isVerified":false},"content":{"id":311983,"url":"https:\/\/vc.ru\/social\/311983-kompaniya-facebook-smenila-nazvanie-na-meta","title":"\u041a\u043e\u043c\u043f\u0430\u043d\u0438\u044f Facebook \u0441\u043c\u0435\u043d\u0438\u043b\u0430 \u043d\u0430\u0437\u0432\u0430\u043d\u0438\u0435 \u043d\u0430 Meta"},"isAnonymous":false},{"comment_id":3480733,"subsite_id":199123,"user_id":382355,"type":"comment_add","id":3480733,"hash":"b53379c96b3aef322f78f063f03799ec","date":1636360432,"url":"https:\/\/vc.ru\/life\/316001-my-potratili-500-tysyach-na-proizvodstvo-brizerov-atmeex-v-kitae-i-cherez-tri-goda-reshili-otkryt-sobstvennoe-v-rossii?comment=3480733","text":"\u0421\u0442\u0430\u0442\u044c\u044f \u0445\u043e\u0440\u043e\u0448\u0430\u044f, \u043f\u043e\u0441\u0435\u0442\u0438\u043b \u043d\u043e\u0432\u044b\u0439 \u0441\u0430\u0439\u0442 \u0432\u0430\u0448 airnanny.ru \u0432\u043e\u0442, \u0410 \u0432\u043e\u0442 \u0441\u043a\u043e\u043b\u044c\u043a\u043e \u0432\u044b \u0433\u043e\u0442\u043e\u0432\u044b \u0437\u0430\u043f\u043b\u0430\u0442\u0438\u0442\u044c \u043e\u0442\u0434\u0435\u043b\u0443 \u043c\u0430\u0440\u043a\u0435\u0442\u0438\u043d\u0433\u0430 \u0437\u0430 \u044510 \u043f\u0440\u0438\u0431\u044b\u043b\u0438 \u0437\u0430 1 \u0433\u043e\u0434?

\u0410 \u0442\u0430\u043a \u0442\u043e \u0432\u0441\u0435 \u044d\u0442\u043e \u043a\u043e\u043d\u0435\u0447\u043d\u043e \u0445\u043e\u0440\u043e\u0448\u043e....

\u0418 \u0438\u043d\u0434\u043e\u043d\u0435\u0437\u0438\u0439\u0441\u043a\u0438\u0439 \u0442\u0440\u0430\u0444\u0438\u043a \u0447\u0435\u0440\u0435\u0437 \u041a\u0430\u0437\u0430\u0445\u0441\u0442\u0430\u043d\u0441\u043a\u0438\u0439 VPN, \u0438 \u0443\u0431\u0438\u0442\u044b\u0439 \u042e\u0442\u0443\u0431 \u0432 \u043f\u0435\u0440\u0435\u043c\u0435\u0448\u043a\u0443 \u0441 \u043c\u0430\u0439.\u043c\u0438\u043b.\u0440\u0443





\u0418 \u043f\u043e\u0442\u0435\u0440\u044f\u043d\u043d\u044b\u0435 \u0430\u0441\u0441\u043e\u0446\u0438\u0430\u0446\u0438\u0438 \u0434\u043b\u044f \u043a\u043b\u0438\u0435\u043d\u0442\u0430 \u043e\u0442 \u0432\u0441\u0435\u0433\u043e \u0447\u0442\u043e \u043e\u043d \u0443\u0432\u0438\u0434\u0435\u043b \u0431\u044b - \u044d\u0442\u043e \u0435\u0449\u0451 \u0431\u0435\u0437 \u0446\u0438\u0440\u043a\u0430 \u043f\u0440\u043e \u043a\u0440\u0430\u0443\u0434 \u0438 \u043f\u0440\u043e \u0440\u0430\u0431\u043e\u0442\u0443 \u0441 \u043e\u0442\u0437\u044b\u0432\u0430\u043c\u0438, \u043d\u0430\u043f\u0440\u043e\u0447 \u043d\u0435 \u043a\u043e\u043d\u0442\u0440\u043e\u043b\u0438\u0440\u0443\u0435\u043c\u044b\u0439 \u043a\u043e\u043f\u0438\u0440\u0430\u0439\u0442\u0438\u043d\u0433.





\u0422\u0430\u043a \u0441\u043a\u043e\u043b\u044c\u043a\u043e \u0432\u044b \u0433\u043e\u0442\u043e\u0432\u044b \u0432\u043b\u043e\u0436\u0438\u0442\u044c \u0432 \u0433\u043e\u0434\u043e\u0432\u043e\u0439 \u0431\u044e\u0434\u0436\u0435\u0442 \u043d\u0430 \u043d\u043e\u0440\u043c\u0430\u043b\u044c\u043d\u044b\u0439 \u043c\u0430\u0440\u043a\u0435\u0442\u0438\u043d\u0433? \ud83e\udd13





\u0418 \u0442\u0443\u0442 \u0441\u0430\u043c\u043e\u0435 \u0441\u043b\u043e\u0436\u043d\u043e\u0435 \u044d\u0442\u043e \u043d\u0430\u0439\u0442\u0438 \u0447\u0435\u043b\u043e\u0432\u0435\u043a\u0430 cmo \u043a\u0442\u043e \u0441\u0432\u044f\u0437\u0430\u043d \u0441 \u043f\u0440\u043e\u0434\u0443\u043a\u0442\u043e\u0432\u044b\u043c \u043c\u0430\u0440\u043a\u0435\u0442\u0438\u043d\u0433\u043e\u043c \u0434\u0430 \u043d\u0435 \u043f\u0440\u043e\u0441\u0442\u043e \u0430 \u0441 \u043e\u043f\u044b\u0442\u043e\u043c \u0432 \u0441\u0442\u0430\u0440\u0442\u0430\u043f\u0430\u0445.



\u0425\u043e\u0442\u044f \u044d\u0442\u043e \u043d\u0435 \u043f\u043e\u043c\u043e\u0436\u0435\u0442, \u0442\u0430\u043a \u043a\u0430\u043a \u0447\u0430\u0441\u0442\u043e \u0441\u043e\u0431\u0441\u0442\u0432\u0435\u043d\u043d\u0438\u043a\u0438 \u0431\u0438\u0437\u043d\u0435\u0441\u0430 \u043f\u043e\u0447\u0442\u0438 \u0432\u0441\u0435\u0433\u0434\u0430 \u043b\u0435\u0437\u0443\u0442 \u0432 \u0440\u0430\u0431\u043e\u0442\u0443 \u043b\u044e\u0434\u0435\u0439 \u043d\u0430\u0440\u0443\u0448\u0430\u044f \u0438\u0445 \u043f\u043e\u0434\u0445\u043e\u0434\u044b \u0438 \u043a\u043e\u043d\u0446\u0435\u043f\u0446\u0438\u0438 \u043f\u043e\u044d\u0442\u043e\u043c\u0443 \u043d\u0430\u043d\u0438\u043c\u0430\u044e\u0442 \u043d\u0435 \u043f\u043e \u0443\u043c\u0443 \u043b\u044e\u0434\u0435\u0439 \u0430 \u043f\u043e \u043b\u0438\u0447\u043d\u043e\u0439 \u0441\u0438\u043c\u043f\u0430\u0442\u0438\u0438. \ud83e\udd23","media":[{"type":"image","value":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/05733003-0b9f-5dbe-84a8-5ceac3973505\/"},{"type":"image","value":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/f3c6900e-e06c-5956-b516-3793c97b9ab4\/"}],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":382355,"url":"https:\/\/vc.ru\/u\/382355-boj-ko","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/b9a25119-5571-551e-abea-b04f3ba2629f\/","name":"boj Ko","isVerified":false},"content":{"id":316001,"url":"https:\/\/vc.ru\/life\/316001-my-potratili-500-tysyach-na-proizvodstvo-brizerov-atmeex-v-kitae-i-cherez-tri-goda-reshili-otkryt-sobstvennoe-v-rossii","title":"\u041c\u044b \u043f\u043e\u0442\u0440\u0430\u0442\u0438\u043b\u0438 $500 \u0442\u044b\u0441\u044f\u0447 \u043d\u0430 \u043f\u0440\u043e\u0438\u0437\u0432\u043e\u0434\u0441\u0442\u0432\u043e \u0431\u0440\u0438\u0437\u0435\u0440\u043e\u0432 Atmeex \u0432 \u041a\u0438\u0442\u0430\u0435 \u0438 \u0447\u0435\u0440\u0435\u0437 \u0442\u0440\u0438 \u0433\u043e\u0434\u0430 \u0440\u0435\u0448\u0438\u043b\u0438 \u043e\u0442\u043a\u0440\u044b\u0442\u044c \u0441\u043e\u0431\u0441\u0442\u0432\u0435\u043d\u043d\u043e\u0435 \u0432 \u0420\u043e\u0441\u0441\u0438\u0438"},"isAnonymous":false}]}