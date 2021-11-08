Создал внешний вид одного из самых известных нетбуков Samsung N310 и придумал настенный CD-плеер Muji. Считает, что любое устройство должно выполнять небольшое количество функций. Например, если объединить принтер, сканер и ксерокс, интерфейс будет сложным, — лучше проектировать каждый по отдельности.

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Кто такой Наото Фукасава

Будущий дизайнер родился в японском городе Яманаси в 1956 году. Он часто пропускал школу из-за проблем со здоровьем. В такие дни мальчик сидел дома и рисовал. Дизайнер говорил, что это у него получалось неплохо с самого детства.

Однажды он просматривал книгу о профессиях и наткнулся на определение промышленного дизайнера и узнал, что они делают людей счастливыми с помощью объектов. Идея ему понравилась, и в 18 лет Фукасава решил получить художественное образование.

Он поступил в Университет Тама, на факультет искусства и 3D-дизайна, который окончил в 1980 году. Сразу после этого он устроился в корпорацию Seiko-Epson, где разрабатывал часы. В компании Фукасава проработал восемь лет.

В 1989 году Фукасава уехал в США, где присоединился к ID Two — небольшой компании, занимающейся в основном дизайном электронной техники, где работало 15 человек. Со временем, она выросла в международное бюро промышленного дизайна IDEO c филиалами в США, Европе и Азии. В 1996 году Фукасава возглавил представительство IDEO в Токио.

Дизайнер известен своими лаконичными проектами. По его мнению, вещи должны не привлекать внимание, а создавать фон, потому что центр жизни — это человек.

Один из самых известных проектов — дизайн CD-плеера для компании Muji — он придумал 1999 году во время дизайнерского исследования «Без раздумий». Проигрыватель крепится на стену и имитирует вентилятор, в котором вращается диск. Динамик встроен в корпус, а крышка отсутствует. Шнур питания свисает, работая как выключатель — достаточно потянуть, чтобы музыка заиграла.

Наото Фукасава с CD-проигрывателем, созданным для Muji elledecoration

Дизайнер вдохновился кухонным вентилятором. По его мнению, поток воздуха похож на музыку, которая медленно «плывёт» к человеку. А идея со шнуром, который нужно дёрнуть, чтобы включить проигрыватель, по мнению Фукасавы, соответствует тому, что нужно нажать кнопку, чтобы диск заиграл.

Фукасава предложил CD-плеер компании Muji. Проигрыватель начал хорошо продаваться, а Нью-йоркский Музей современного искусства включил проигрыватель в свою постоянную коллекцию.

Впечатлившись такими результатами, Muji в 2002 году пригласила дизайнера в свой консультационный комитет. Фукасава стал арт-директором технического направления, которая продавала товары для дома, мебель и электронику.

В том же году Фукасава ушёл в «свободное плавание» и стал независимым дизайнером. Он основал в Токио собственное бюро Naoto Fukasawa Design, которое занимается разнообразными проектами — от электроники и мебели до освещения и внутреннего устройства помещений. В 2003-м — создал бренд ±0, который выпускает товары для дома.

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В 2004 году Фукасава придумал серию креативных упаковок для фруктового сока. Пакеты с напитком выглядят точно также как фрукт, из которого он сделан.

Упаковки для сока Naoto Fukasawa Design

Для полного сходства дизайнер добавил ворсинки на «кожице» киви, тёмные пятнышки на бананах, зёрнышки на поверхности клубники — всё это создаёт облик настоящего фрукта. Фукасава считает, что такая упаковка не только привлекает внимание, но и поднимает настроение.

Упаковки для сока Naoto Fukasawa Design

В 2007 году Фукасава представил проект на Кёльнской мебельной выставки IMM Cologne. Ежегодно организаторы предлагают известным дизайнерам и архитекторам реализовать свои представления об идеальном доме.

Интерьер идеального дома Фукасавы Deezen

Фукасава создал гармоничный и лаконичный дизайн с минимумом цветов и предметов.

Интерьер идеального дома Фукасавы Deezen

Позднее, в 2015 году Фукасава продолжил экспериментировать с дизайном интерьера — он спроектировал деревянную хижину, где можно отдохнуть от городского шума и суеты. Помещение выглядит минималистично и снаружи, и внутри.

Дом придуман так, чтобы внутрь попадало максимум естественного света: окна во всю стену и прозрачная дверь. Из мебели здесь только кровать, стол и стулья.

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В 2009 году Фукасава разработал дизайн нетубка N310 для компании Samsung. Он выглядит сдержанно и отличается «безрамочным» экраном — глянцевое покрытие, которое защищает матрицу, уходит в края корпуса крышки.

Samsung N310 Naoto Fukasawa Design

Основные детали внешнего вида ноутбука: скругленные грани корпуса, «пластилиновая» фактура поверхностей и крупный логотип производителя, который занимает всю ширину верхней крышки, выступая отдельным элементом дизайна.

Корпус имеет обтекаемые грани, прорезиненную заднюю панель дисплея и «мягкую» клавиатуру из матового пластика и тачпад со сплошной кнопкой. Порты разнесены по бокам, на фронтальной стороне находится лишь слот кардридера.

Samsung N310 Naoto Fukasawa Design

В крышке нет ни защелки, ни дополнительной системы фиксации. Она держится за счёт силы трения в петлях.

В 2009 году дизайн ноутбука удостоился награды — Good Design Award Gold. Кроме этого, Наото Фукасава — обладатель премий IDEA Gold Award, if Gold Award, D&AD Gold Award.

В 2015 году Фукасава работал с компанией Hitachi над созданием концепции пассажирского лифта.

Лифт Hitachi Dezeen

Фукасава считает, что у людей есть склонность скапливаться по углам лифта, поэтому он соединил стены в бесшовную округлую форму. Внутри кабины — изогнутый хромированный поручень, который плавно перетекает с одной стены на другую.

Лифт Hitachi с дизайном Наото Фукасава Dezeen

Вместо стандартных кнопок дизайнер использовал вертикальную жидкокристаллическую панель управления.

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Высота потолка больше, чем в обычном лифте. А сверху встроена панель верхнего освещения с двумя типами светодиодов. Они изменяют цвет подсветки в зависимости от времени суток или сезона.

Снаружи в стену встроены две панели с сенсорными экранами, которые показывают, где находится лифт.

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Дизайн лифта получил награду Good Design Award в 2015 году.

В 2021 году компания Realme анонсировала смартфон серии GT Master Edition, внешний вид которого разработал Фукасава. Дизайнер вдохновлялся обликом современных чемоданов. Задняя крышка смартфона покрыта трёхмерной экокожей.

Смартфон с автографом Фукасава ixbt

Сейчас Фукасава возглавляет Naoto Fukasawa Design и ±0, курирует или консультирует IDEO и Muji. Он читает лекции в двух Токийских университетах — в Университете искусств Мусасино и в Университете искусств Тама, а с 2021 года работает куратором Музея народных ремесел Японии в Токио. Кроме этого, он возглавляет первый в Японии музей дизайна 21_21 Design Sight.

Концепция дизайна Фукасавы

По его мнению, нельзя оценивать вещи сами по себе — они окружены жизнью, поэтому дизайн должен касаться не только самих объектов, но и всех вещей в пространстве. Продукт, человек и окружающая среда должны сочетаться между собой и «поддерживать хорошие отношения друг с другом». Это достигается благодаря минимализму.

Минимализм для Фукасавы — это не только простота, это гармония и подходящая обстановка. Дизайнер уверен, что благодаря минимализму и высокому качеству предмет прослужит несколько поколений и не надоест.

Прежде чем начать создавать продукт, он едет в свою горную хижину и проводит несколько дней в аскетичной среде без электричества и воды. В это время он думает, действительно ли современному человеку нужна вещь, над которой он собирается работать, и решает, как упростить её.

Фукасава стремится к тому, чтобу «убрать себя» из проекта. По его мнению, предмет в любом случае несёт «отпечаток» рефлексии дизайнера, но дополнительное выражение индивидуальности автора в предмете — излишне.

Разрабатывая внешний вид предмета, Фукасава руководствуется несколькими правилами.

«Без раздумий»

Этот принцип Фукасава считает ключевым в работе — он предлагает учитывать в дизайне бессознательные реакции и естественное поведение людей, а не то, что они говорят.

По его мнению, если человеку приходится разбираться, как работает плеер — это плохой дизайн. Понимание того, как пользоваться продуктом должно быть интуитивным или бессознательным.

Для этого предмет должен быть простым и выполнять небольшое количество функций. Например, если совместить в одном устройстве принтер, сканер и ксерокс, интерфейс будет сложным. Лучше проектировать каждый по отдельности.

Принтер Samsung, дизайн Фукасавы Naoto Fukasawa Design

Концепция тактильного брендирования

Визуальное восприятие — лишь часть дизайна. Человек не только смотрит на предметы, но и прикасается к ним — пользуясь предметом изо дня в день, он привыкает к форме, весу, фактуре. Поэтому тактильное восприятие должно передавать суть предмета. Если корпус телефона выглядит алюминиевым, а на самом деле пластмассовый — по мнению Фукасавы, это обман покупателя.

Если техника, то самая передовая

Когда Фукасава берётся за разработку техники, например, мобильного телефона, он делает акцент на высокотехнологичности. Дизайнер считает, что нужно стремиться к созданию чего-то нового, чтобы хотя бы один раз можно было использовать слово «самый»: «самый тонкий», «самый лёгкий», «самый быстрый». В противном случае это не будет интересно современному человеку.

Телефон W11K Naoto Fukasawa Design

Он также считает, что техника должна делать жизнь человека более комфортной, но при этом не должна отвлекать. В пример он приводит «умный дом»: автоматическое включение света, изменение температуры в зависимости от времени суток, запрограммированный на определённое время подогрев полов.

Эффект «Двойного вау»