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Дизайн
Евгения Евсеева

«Кинопоиск» обновил логотип и отказался от приставки HD в названии онлайн-кинотеатра Статьи редакции

Компания решила обновиться накануне своего 18-летия.

94 94 комментария
3968 просмотров

«Кинопоиск» отказался от приставки, так как позиционирует себя не только как онлайн-кинотеатр, но и крупную русскоязычную энциклопедию и медиа о кино, а также продюсерский центр, рассказали vc.ru в компании.

Новый логотип – это одновременно и буква «К», и «метафора объединения людей, которых притягивает сила историй». В логотипе также отказались от заглавной буквы «П» в названии.

«Кинопоиск»

У сервиса появится новый шрифт SangBleu Sunrise, а к оранжевому цвету «Кинопоиска» добавились два новых — ярко-бирюзовый и цвет лайма.

«Кинопоиск»

Дизайн изменят в интерфейсе сервиса, а также в постерах, заставках и трейлерах. Логотип появится на сайте, в приложениях для телефонов и телевизоров, изменятся иконки приложений. Это произойдет постепенно — в зависимости от платформы.

Новый дизайн разработала команда медиасервисов «Яндекса» с несколькими агентствами. К разработке бренд-платформы привлекли DixonBaxi и Depot, новый логотип и шрифт создавался с Contrast Foundry, визуальное воплощение айдентики — с Tuman Studio.

Логотип до 2015 года
Старый логотип «Кинопоиска»
Старый логотип онлайн-кинотеатра
  • В октябре 2013 года «Яндекс» купил рекомендательный сервис «Кинопоиск». Сумма сделки составила $80 млн. В 2015 году он перезапустил «Кинопоиск» — в обновлённой версии появилась функция просмотра фильмов и сериалов прямо на сайте. После жалоб пользователей на нестабильную работу сервиса и потерю данных «Кинопоиск» вернул старую версию главной страницы.
  • В ноябре 2018 года «Яндекс» представил единую подписку на «Кинопоиск», «Яндекс.Плюс» и главные сериалы «Амедиатеки», а в 2020 году оставил только две подписки на «Плюс» — обе с доступом к «Кинопоиск HD» и кэшбеком на сервисы компании.
  • В 2019 году «Кинопоиск» провёл редизайн: спрятал подсайты и вернул ленту всех рецензий.

#новость #кинопоиск

94 94 комментария
17
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94 комментария
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33_rublya

Вот сцук, нормально же всё было

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52
BearStrikesBack

Чем тебе Инопоиск не зашел? ВЫ ПРОСТО НЕ ЛЮБИТЕ ВСЕ ЯНДЕКСОВСКОЕ!

Ответить
8
Капитальный Илья

До 2013 было нормально)
P.S. А че минусуете? В 2013 Яндекс купил Кинопоиск, а не то что вы подумали. Мозги у вас от политики в маргарин превратились уже. ред.

Ответить
2
Gre Li

Когда увидел в соцсетях, даже мысли не возникло, что это официально.

Ответить
0
Артём Голованов

редизайн все равно давно напрашивался. старый лого был еще из древних времен.

Ответить
0
Сережа Макаров

Свет в конце тоннеля ред.

Ответить
35
Капитальный Илья

Это полная версия логотипа!))

Ответить
1
Константин Хиксводел

Зато субтитры на японском будут.

Ответить
0
Марк Климов

Напоминает флаг императорской армии Японии, ничего позитивного

Ответить
20
Alex Ko

какой же ... логотип %)))
Артёмка делал - 100%.

Ответить
16
Тимур Шварц

Полюбому. Да нормальное лого. Тут любое бы засрали просто из чувства ностальгии.

Ответить
1
Andrew Stepanov

Похоже на Николая Иронова

Ответить
0
Alex Ko

да не, Артёмка

Ответить
0
Danya

бля, вспомнилось
youtu.be/qvrPNRPi870

Ответить
2
Ruslan Umarkhanov

Лебедев доит отечественный бизнес как хочет🤦🏻

Ответить
0
Данила Диомидов

Не то что бы я консерватор, но как-то старый был куда интереснее и минималистичнее

Ответить
13
Анатолий Потапов

К - плохо обыграли

Ответить
8
Yury Kotov

Инопоиск 👽🛸

Ответить
7
Yuri Istomin

Инопоиск по ИНО-агентам?
Альтернативный Яндекс)))

Ответить
3
Митя
Ответить
1
Alice

На моей памяти не много проектов, у которых все время не получается с первого раза обновить дизайн. Кинопоиск в этом списке победитель.

Ответить
7
КиноПоиск

Какая обратная связь🔥
Внимательно изучаем каждое сообщение!
Изменения — это всегда необходимость привыкать к чему-то новому. Мы понимаем, что вам понадобится время, чтобы принять новый вид Кинопоиска. Верим, что и для вас тоже он постепенно станет родным.

Ответить
–2
Кирилл Загоскин

Обновите иконку у себя и переименуйтесь в ИНОПОИСК, пожалуйста

Ответить
7
Bruce Robertson

Читаемость ухудшилась, но какое имеет это все значение, если за это уплочено куча денег...

Новый дизайн разработала команда медиасервисов «Яндекса» с несколькими агентствами. К разработке бренд-платформы привлекли DixonBaxi и Depot, новый логотип и шрифт создавался с Contrast Foundry, визуальное воплощение айдентики — с Tuman Studio.

Остается только удивляться, как в результате работы стольких контор и людей, которые видимо считаются профессионалами — получилось нечитаемое говно, выезжающее только на "памяти" юзеров о старом названии.

Изменения — это всегда необходимость привыкать к чему-то новому. Мы понимаем, что вам понадобится время, чтобы принять новый вид Кинопоиска. Верим, что и для вас тоже он постепенно станет родным.

Говоря иными словами "и к говну можно привыкнуть, у нас получилось — получится и у вас". Вполне органичное заявление от человека, привыкшего к работе в Яше.)) ред.

Ответить
5
BearStrikesBack

Мы понимаем, что вам понадобится время, чтобы принять новый вид Кинопоиска.

Вся суть современный спецов из Яндекса. А если АБ-тестик не зайдет, то, так уж и быть, откатим взад (как это уже бывало с тем же редизайном Кинопоиска).

"Спецы" знают лучше, что нравится публике. Глупая публика еще просто не доросла до принятия))

Ответить
1
33_rublya

Мы все прекрасно понимаем, что это стандартный ответ в таких ситуациях. Спасибо, ваш звонок очень важен для нас.

Также совершенно очевидно, что рано или поздно любой пользователь привыкнет (либо не привыкнет и уйдёт, но уходить из-за смены логотипа - это вряд ли).

Интересно одно - как, в какой момент, вследствие какого события в глубинах Яндекса возникает идея о редизайне? Убрать "HD" - ОК, понятно и логично, но шрифт, лого - зачем? Кому-то в голову внезапно бахнуло - "что-то у нас шрифт какой-то старый, посоны, пора менять"? Как это происходит?

Ответить
0
Илья Морозов

Логика 12/10

"Мы понимаем, что вам понадобится время, чтобы принять новые поправки к конституции"
"Мы понимаем, что вам понадобится время, чтобы принять новый пенсионный возраст"
"Мы понимаем, что вам понадобится время, чтобы принять новый срок Путина"

И прочие приколы от специалистов в госдуме.

Ответить
0
Andrey Vinokurov

Яндекс превращается в мыло: к чему ни притронется - все испоганит 🤷‍♂️

Ответить
5
Yuri Istomin

Это уже вторая попытка сломать "старый" Кинопоиск.
Лет 5 назад они полностью перепилили фронт, что вызвало кучу недовольства юзеров, и пришлось частично откатиться на старый интерфейс.

Ответить
4
Капитальный Илья

Ну поменяли и поменяли.

Дальше будет всё по дефолту: два дня жжённой глины от диванных теоретиков дизайна, а через год никто и не вспомнит что же было раньше, новый лого станет данностью.

Ответить
5
Кирилл Загоскин

Так и про редизайн говорили. Логотип прям лютая херь, правда. Если Гена на это вето не наложил, то прям все плохо в плане дизайн менеджмента в самом Яндексе.

Ну или я вообще не понимаю то, как забюрократизировпнный яндех работает

Ответить
0
Yuri Istomin

Станет данностью, но конкуренты не дремлют!)))

Ответить
0
Илья Самойлов

Буква К -
Будто солнце взошло.
Логотип Кинопоиска

Ответить
5
hakhagmon
Ответить
2
Yuri Istomin

По цветам больше Македонию напоминает)))

Ответить
1
Константин Хиксводел

Вся Македония раз в месяц скидывается на подписку...

Ответить
0
Капитальный Илья

Сегодня невозможно придумать графическое решение, которое бы уже где-то в какой-то форме не использовалось бы.

В некоторой степени это даже хорошо, плодородная почва для мемасов даёт компании дополнительный бесплатный пиар.

Ответить
0
Alexander Evsyukov

Кто согласовал это …? 🤦🏼‍♂️

Ответить
5
Yuri Istomin

"Жинопоиск"
Украинський конкурент Тиндера

Ответить
4
Artem Petrenkov

Жiнопошук жеж

Ответить
1
Vladimir Voloshin

Новый логотип – это одновременно и буква «К», и «метафора объединения людей, которых притягивает сила историй».

Этл слишком упорото...

Ответить
3
Artem Petrenkov

Так пофиг же что и как нарисовано. Главное это как маркетолог этот дизайн потом продаст.

ИМХО настоящий шедевр дизайна — это когда и без обоснований всем понятно, что это очень круто.

Ответить
2
Константин Хиксводел

Это что то из непроданного ранее видимо.

Ответить
0
Nicholas Fauler

Опять на старые грабли…

Ответить
2
hakhagmon

урок с редизацном их ничему не научил

лого похоже на взрывающие пердаки

Ответить
2
Mann Ivanov
Ответить
2
Никита Лихачёв

Хорошо 🙌

Ответить
2
hakhagmon

лол, а тут чо галочкой обделили?

Ответить
0
Капитальный Илья
Ответить
2
Yuriy Lasygin
Ответить
2
Капитальный Илья

Субтитры на английском будут?

Ответить
1
КиноПоиск

Стараемся добавлять субтитры к как можно большему количеству фильмов и сериалов. Для удобства поиска можно использовать эту подборку – в ней все фильмы с английскими субтитрами🧐

Яндекс
Найдётся всё
www.kinopoisk.ru
Ответить
1
Капитальный Илья

А звуковые дорожки на английском и с русскими субтитрами там можно?

Ответить
0
КиноПоиск

Да, можно выбрать подходящую вам комбинацию – включить любые имеющиеся субтитры и выбрать удобную дорожку✨

Ответить
0
Ваня Виноградов

I want to believe какой-то

Ответить
1
Алесей Кожевников

*вдох-выдох* ААААААААААААА
Я стар, не люблю перемены, ну нафигаааа. Еще и обнова приложения новая стремная

Ответить
1
Хабиб Омаров

Старый мне больше нравится

Ответить
1
Mike K

что-то последние громкие редизайны абсолютно никаких приятных чувств не вызывают. Что ВК, что билайн, что КиноПоиск – шлак полнейший, от одного вида лого уже не хочется этим пользоваться

Ответить
1
Ruslan Umarkhanov

Тот же Зойдбер только сбоку🐙😭

Ответить
1
Nikolay Bonapartov

Аналогия с лучами проектора понятна, но по-моему выполено весьма топорно. Я бы с толщиной диагнальных линий поработал, а то глаза разбегаются, глядя на эту стилизованную "К".

Ответить
1
Sergey Krupskiy

Был нормальный логотип, убрали бы HD да и все. Как будто нейросеть Артемия Лебедева сделала это убожество.

Ответить
1
Светлана Ильиных

Было чётко и лаконично. А стал какой-то осьминожек)

Ответить
1
hakhagmon
Ответить
1
Slava Itprofi

У меня ассоциация с насекомыми, брррр

Ответить
1
Маргарита Асекритова

Что-то как-то фу

Ответить
0
Ваня Виноградов

I want to believe какой-то

Ответить
0
MEGAtraXXXer666

Будет ли теперь 4К?

Ответить
0
КиноПоиск

4К есть в приложении для Android TV и Smart TV Samsung и LG. Если ваш ТВ поддерживает 4K и скорость интернета достаточна, то вы сможете посмотреть фильм в этом качестве🎬

Ответить
0
Vladimir Ponomarev

КиноПоиск CAMR.i.p ))))

Ответить
0
Anton Zabolotsky

Ну хрень же

Ответить
0
Максим Смоляров

Жесть. Ребята, неужели Волож это одобрил?

Ответить
0
Кирилл Загоскин

Неужели Гена Лохтин это одобрил????

Ответить
0
German Galtcov

Это что 1 апреля

Ответить
0
Angel Vivaldi

Какой кто "копропоиск" и лучи поно...

Ответить
0
Кирилл Загоскин

Это провал. Если это через Гену Лохтина прошло, то это прям лютый фейл.

Ответить
0
Семен Переделкин

На половинку флага какой-нибудь страны ЮВА похоже.

Ответить
0
Fedor Durdin

Ну и блевотина получилась)))

Ответить
0
Роман Горбачёв

Они иноагентами стали или что?

Ответить
0
Ренат Дасаев

Как будто логотип Веном рисовал

Ответить
0
Антон Т

А мне зашло лого. Лаконичное и со смыслом.

Ответить
0
Aka San

*инопоиск

Ответить
0
Dmitry No Name

Больше на букву Ж похоже.
Жинопоиск

Ответить
0
Елена Ковалёва

Логотип выглядит как-то просто и сложно одновременно. Как-то по старушечьи

Ответить
0
Аккаунт

Идея норм, но К нужно немного более явно выделить как-нибудь, может цветом например. К слабо читается, и пахнет старым Японским флагом. Можно попробовать вариант с 3 "лучами" вместо 5. ред.

Ответить
0
ilia

"Яндекс" в очередной раз обосрался с "Кинопоиском" 🤦‍♂️ Удивительно как может такая громада такую ...жуть делать...

История с откатом громким их ничему не научила...

Вместо того, чтобы доработать "Кинопоиск" как базу информационную гармонично встроив в нее онлайн-кинотеатр, они разделили их, но ок, было не худшим вариантом, теперь вот собрались логотипом сделать какую-то половину флага Македонии в своих цветах...

Ответить
0
codex.band

Инопоиск

Ответить
0
Веня Геморроев

Кринж

Ответить
0
Katerina M

Интересно, как должен выглядеть "идеальный логотип" по версии комментирующих. Как не посмотришь статью про очередной ребрендинг, так тучу г выкатывают, хах))

Ответить
0
33_rublya

Работает - не трогай

Ответить
0
Анна Середа

Кинопоиск стал Инопоиском. «К» вообще не читается

Ответить
0
Сергей Чакрян

Ничего не напоминает?

Ответить
0
Todd

На баннере - инопоиск

Ответить
0
Евгений Давыдов

кто-то посмотрел чб фильм про вторую мировую и решил стырить себе половинку флаг императорской японии?

Ответить
0
Костя Васипов

Ну как они это приняли, да ещё и совместно с каким-то агентством, неужели не видят что это отвратительный вариант

Ответить
0
Lightning1707

Мне дизайн двух букв - "HD" - нравился в старой редакции, гармонично сочетающийся с белыми буквами "Кинопоиск". Сейчас какая-то галиматья стала. Особенно буква "К". ред.

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