«Кинопоиск» обновил логотип и отказался от приставки HD в названии онлайн-кинотеатра Статьи редакции
Компания решила обновиться накануне своего 18-летия.
«Кинопоиск» отказался от приставки, так как позиционирует себя не только как онлайн-кинотеатр, но и крупную русскоязычную энциклопедию и медиа о кино, а также продюсерский центр, рассказали vc.ru в компании.
Новый логотип – это одновременно и буква «К», и «метафора объединения людей, которых притягивает сила историй». В логотипе также отказались от заглавной буквы «П» в названии.
У сервиса появится новый шрифт SangBleu Sunrise, а к оранжевому цвету «Кинопоиска» добавились два новых — ярко-бирюзовый и цвет лайма.
Дизайн изменят в интерфейсе сервиса, а также в постерах, заставках и трейлерах. Логотип появится на сайте, в приложениях для телефонов и телевизоров, изменятся иконки приложений. Это произойдет постепенно — в зависимости от платформы.
Новый дизайн разработала команда медиасервисов «Яндекса» с несколькими агентствами. К разработке бренд-платформы привлекли DixonBaxi и Depot, новый логотип и шрифт создавался с Contrast Foundry, визуальное воплощение айдентики — с Tuman Studio.
- В октябре 2013 года «Яндекс» купил рекомендательный сервис «Кинопоиск». Сумма сделки составила $80 млн. В 2015 году он перезапустил «Кинопоиск» — в обновлённой версии появилась функция просмотра фильмов и сериалов прямо на сайте. После жалоб пользователей на нестабильную работу сервиса и потерю данных «Кинопоиск» вернул старую версию главной страницы.
- В ноябре 2018 года «Яндекс» представил единую подписку на «Кинопоиск», «Яндекс.Плюс» и главные сериалы «Амедиатеки», а в 2020 году оставил только две подписки на «Плюс» — обе с доступом к «Кинопоиск HD» и кэшбеком на сервисы компании.
- В 2019 году «Кинопоиск» провёл редизайн: спрятал подсайты и вернул ленту всех рецензий.
Читаемость ухудшилась, но какое имеет это все значение, если за это уплочено куча денег...
Новый дизайн разработала команда медиасервисов «Яндекса» с несколькими агентствами. К разработке бренд-платформы привлекли DixonBaxi и Depot, новый логотип и шрифт создавался с Contrast Foundry, визуальное воплощение айдентики — с Tuman Studio.
Остается только удивляться, как в результате работы стольких контор и людей, которые видимо считаются профессионалами — получилось нечитаемое говно, выезжающее только на "памяти" юзеров о старом названии.
Изменения — это всегда необходимость привыкать к чему-то новому. Мы понимаем, что вам понадобится время, чтобы принять новый вид Кинопоиска. Верим, что и для вас тоже он постепенно станет родным.
Говоря иными словами "и к говну можно привыкнуть, у нас получилось — получится и у вас". Вполне органичное заявление от человека, привыкшего к работе в Яше.)) ред.
Мы понимаем, что вам понадобится время, чтобы принять новый вид Кинопоиска.
Вся суть современный спецов из Яндекса. А если АБ-тестик не зайдет, то, так уж и быть, откатим взад (как это уже бывало с тем же редизайном Кинопоиска).
"Спецы" знают лучше, что нравится публике. Глупая публика еще просто не доросла до принятия))
Мы все прекрасно понимаем, что это стандартный ответ в таких ситуациях. Спасибо, ваш звонок очень важен для нас.
Также совершенно очевидно, что рано или поздно любой пользователь привыкнет (либо не привыкнет и уйдёт, но уходить из-за смены логотипа - это вряд ли).
Интересно одно - как, в какой момент, вследствие какого события в глубинах Яндекса возникает идея о редизайне? Убрать "HD" - ОК, понятно и логично, но шрифт, лого - зачем? Кому-то в голову внезапно бахнуло - "что-то у нас шрифт какой-то старый, посоны, пора менять"? Как это происходит?
Стараемся добавлять субтитры к как можно большему количеству фильмов и сериалов. Для удобства поиска можно использовать эту подборку – в ней все фильмы с английскими субтитрами🧐
"Яндекс" в очередной раз обосрался с "Кинопоиском" 🤦♂️ Удивительно как может такая громада такую ...жуть делать...
История с откатом громким их ничему не научила...
Вместо того, чтобы доработать "Кинопоиск" как базу информационную гармонично встроив в нее онлайн-кинотеатр, они разделили их, но ок, было не худшим вариантом, теперь вот собрались логотипом сделать какую-то половину флага Македонии в своих цветах...
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