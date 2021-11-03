Компания решила обновиться накануне своего 18-летия.

{"id":314375,"url":"https:\/\/vc.ru\/design\/314375-kinopoisk-obnovil-logotip-i-otkazalsya-ot-pristavki-hd-v-nazvanii-onlayn-kinoteatra","title":"\u00ab\u041a\u0438\u043d\u043e\u043f\u043e\u0438\u0441\u043a\u00bb \u043e\u0431\u043d\u043e\u0432\u0438\u043b \u043b\u043e\u0433\u043e\u0442\u0438\u043f \u0438 \u043e\u0442\u043a\u0430\u0437\u0430\u043b\u0441\u044f \u043e\u0442 \u043f\u0440\u0438\u0441\u0442\u0430\u0432\u043a\u0438 HD \u0432 \u043d\u0430\u0437\u0432\u0430\u043d\u0438\u0438 \u043e\u043d\u043b\u0430\u0439\u043d-\u043a\u0438\u043d\u043e\u0442\u0435\u0430\u0442\u0440\u0430","services":{"facebook":{"url":"https:\/\/www.facebook.com\/sharer\/sharer.php?u=https:\/\/vc.ru\/design\/314375-kinopoisk-obnovil-logotip-i-otkazalsya-ot-pristavki-hd-v-nazvanii-onlayn-kinoteatra","short_name":"FB","title":"Facebook","width":600,"height":450},"vkontakte":{"url":"https:\/\/vk.com\/share.php?url=https:\/\/vc.ru\/design\/314375-kinopoisk-obnovil-logotip-i-otkazalsya-ot-pristavki-hd-v-nazvanii-onlayn-kinoteatra&title=\u00ab\u041a\u0438\u043d\u043e\u043f\u043e\u0438\u0441\u043a\u00bb \u043e\u0431\u043d\u043e\u0432\u0438\u043b \u043b\u043e\u0433\u043e\u0442\u0438\u043f \u0438 \u043e\u0442\u043a\u0430\u0437\u0430\u043b\u0441\u044f \u043e\u0442 \u043f\u0440\u0438\u0441\u0442\u0430\u0432\u043a\u0438 HD \u0432 \u043d\u0430\u0437\u0432\u0430\u043d\u0438\u0438 \u043e\u043d\u043b\u0430\u0439\u043d-\u043a\u0438\u043d\u043e\u0442\u0435\u0430\u0442\u0440\u0430","short_name":"VK","title":"\u0412\u041a\u043e\u043d\u0442\u0430\u043a\u0442\u0435","width":600,"height":450},"twitter":{"url":"https:\/\/twitter.com\/intent\/tweet?url=https:\/\/vc.ru\/design\/314375-kinopoisk-obnovil-logotip-i-otkazalsya-ot-pristavki-hd-v-nazvanii-onlayn-kinoteatra&text=\u00ab\u041a\u0438\u043d\u043e\u043f\u043e\u0438\u0441\u043a\u00bb \u043e\u0431\u043d\u043e\u0432\u0438\u043b \u043b\u043e\u0433\u043e\u0442\u0438\u043f \u0438 \u043e\u0442\u043a\u0430\u0437\u0430\u043b\u0441\u044f \u043e\u0442 \u043f\u0440\u0438\u0441\u0442\u0430\u0432\u043a\u0438 HD \u0432 \u043d\u0430\u0437\u0432\u0430\u043d\u0438\u0438 \u043e\u043d\u043b\u0430\u0439\u043d-\u043a\u0438\u043d\u043e\u0442\u0435\u0430\u0442\u0440\u0430","short_name":"TW","title":"Twitter","width":600,"height":450},"telegram":{"url":"tg:\/\/msg_url?url=https:\/\/vc.ru\/design\/314375-kinopoisk-obnovil-logotip-i-otkazalsya-ot-pristavki-hd-v-nazvanii-onlayn-kinoteatra&text=\u00ab\u041a\u0438\u043d\u043e\u043f\u043e\u0438\u0441\u043a\u00bb \u043e\u0431\u043d\u043e\u0432\u0438\u043b \u043b\u043e\u0433\u043e\u0442\u0438\u043f \u0438 \u043e\u0442\u043a\u0430\u0437\u0430\u043b\u0441\u044f \u043e\u0442 \u043f\u0440\u0438\u0441\u0442\u0430\u0432\u043a\u0438 HD \u0432 \u043d\u0430\u0437\u0432\u0430\u043d\u0438\u0438 \u043e\u043d\u043b\u0430\u0439\u043d-\u043a\u0438\u043d\u043e\u0442\u0435\u0430\u0442\u0440\u0430","short_name":"TG","title":"Telegram","width":600,"height":450},"odnoklassniki":{"url":"http:\/\/connect.ok.ru\/dk?st.cmd=WidgetSharePreview&service=odnoklassniki&st.shareUrl=https:\/\/vc.ru\/design\/314375-kinopoisk-obnovil-logotip-i-otkazalsya-ot-pristavki-hd-v-nazvanii-onlayn-kinoteatra","short_name":"OK","title":"\u041e\u0434\u043d\u043e\u043a\u043b\u0430\u0441\u0441\u043d\u0438\u043a\u0438","width":600,"height":450},"email":{"url":"mailto:?subject=\u00ab\u041a\u0438\u043d\u043e\u043f\u043e\u0438\u0441\u043a\u00bb \u043e\u0431\u043d\u043e\u0432\u0438\u043b \u043b\u043e\u0433\u043e\u0442\u0438\u043f \u0438 \u043e\u0442\u043a\u0430\u0437\u0430\u043b\u0441\u044f \u043e\u0442 \u043f\u0440\u0438\u0441\u0442\u0430\u0432\u043a\u0438 HD \u0432 \u043d\u0430\u0437\u0432\u0430\u043d\u0438\u0438 \u043e\u043d\u043b\u0430\u0439\u043d-\u043a\u0438\u043d\u043e\u0442\u0435\u0430\u0442\u0440\u0430&body=https:\/\/vc.ru\/design\/314375-kinopoisk-obnovil-logotip-i-otkazalsya-ot-pristavki-hd-v-nazvanii-onlayn-kinoteatra","short_name":"Email","title":"\u041e\u0442\u043f\u0440\u0430\u0432\u0438\u0442\u044c \u043d\u0430 \u043f\u043e\u0447\u0442\u0443","width":600,"height":450}},"isFavorited":false,"embed":""} 3968 просмотров

«Кинопоиск» отказался от приставки, так как позиционирует себя не только как онлайн-кинотеатр, но и крупную русскоязычную энциклопедию и медиа о кино, а также продюсерский центр, рассказали vc.ru в компании.

Новый логотип – это одновременно и буква «К», и «метафора объединения людей, которых притягивает сила историй». В логотипе также отказались от заглавной буквы «П» в названии.

«Кинопоиск»

У сервиса появится новый шрифт SangBleu Sunrise, а к оранжевому цвету «Кинопоиска» добавились два новых — ярко-бирюзовый и цвет лайма.

«Кинопоиск»

Дизайн изменят в интерфейсе сервиса, а также в постерах, заставках и трейлерах. Логотип появится на сайте, в приложениях для телефонов и телевизоров, изменятся иконки приложений. Это произойдет постепенно — в зависимости от платформы.

Новый дизайн разработала команда медиасервисов «Яндекса» с несколькими агентствами. К разработке бренд-платформы привлекли DixonBaxi и Depot, новый логотип и шрифт создавался с Contrast Foundry, визуальное воплощение айдентики — с Tuman Studio.

Логотип до 2015 года

Старый логотип «Кинопоиска»

Старый логотип онлайн-кинотеатра