Автомобиль покажут в музеях и галереях.

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Porsche отмечает 20-летие с начала продаж в Китае — в честь этого она решила отдать дань первому проданному в стране Porsche 911 в кузове 996 и при помощи надувных деталей превратила его в лебедя, пишет Yanko design.

Может ли машина держаться на воде, непонятно, но для поездок машина не предназначена — её будут показывать только в музеях и галереях. Купить её нельзя, но можно приобрести 3D-изображение автомобиля за $176 и выше.

Porsche 996 Porsche

Так компания повторила идею британского дизайнера Криса Лаброя, который в 2020 году представил 3D-изображение Porsche, но только в виде фламинго.

Porsche-фламинго

Porsche 996 Porsche