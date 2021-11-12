Porsche повторила идею дизайнера с машиной-фламинго и скрестила автомобиль с надувным лебедем к 20-летию выхода в Китай Статьи редакции
Автомобиль покажут в музеях и галереях.
Porsche отмечает 20-летие с начала продаж в Китае — в честь этого она решила отдать дань первому проданному в стране Porsche 911 в кузове 996 и при помощи надувных деталей превратила его в лебедя, пишет Yanko design.
Может ли машина держаться на воде, непонятно, но для поездок машина не предназначена — её будут показывать только в музеях и галереях. Купить её нельзя, но можно приобрести 3D-изображение автомобиля за $176 и выше.
Так компания повторила идею британского дизайнера Криса Лаброя, который в 2020 году представил 3D-изображение Porsche, но только в виде фламинго.
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