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Дизайн
Yury Vetrov

Photoshop в браузере и генератор цветовых палитр для Figma: 20 самых важных материалов в продуктовом дизайне за октябрь

Традиционный дайджест директора по бренду и дизайну «Райффайзенбанка» Юрия Ветрова.

2 2 комментария
504 просмотров

Исследование: отношение к продуктовым дизайн-командам в России

Четвёртый год я провожу исследование: «Какие дизайн-команды в отечественных продуктовых компаниях самые сильные?».

Можно сравнить результаты за 2020, 2019 и 2018 годы. Такой рейтинг будет полезен рынку. Дизайнерам — лучше понимать, где есть хорошие вызовы и комфортная среда для профессионального роста. Компаниям и дизайн-командам — видеть, что нужно докачать.

Material Design 3

Помимо заметного изменения стилистики, в анонсе есть неплохой обзор важных частей гайдлайнов:

  • Темы оформления с динамическим цветом — самая заметная часть Android 12. Причём можно создавать и более сложные темы. Команда выпустила отличный плагин для Figma, помогающий создавать их.
  • Работа с гибкими экранами описана ещё лучше.
  • Доступен мощный UI Kit для Figma.

Adobe MAX 2021

На ежегодной мега-конференции было несколько крупных и мелких анонсов:

  • Photoshop и Illustrator могут работать в браузере. Пока с базовыми возможностями, но их будут развивать. Есть также гостевой доступ с просмотром и комментированием макетов.
  • Creative Cloud Spaces — организация проектов и макетов для совместной работы в вебе.
  • XD подзатих, новостей в последнее время мало. Появились связка с Lottie, проигрывание видео и публикация на Behance.

How to Build a compelling UX Research Roadmap

Советы Nora Pekker из IBM по составлению roadmap UX-исследований в продукте или команде.

We Analyzed 425,909 Favicons

Группа энтузиастов проанализировала 425 909 фавиконок из интернета. Популярные форматы, размеры, цвета и всё такое.

How to Write a Mission Statement for a UX Team — A Case Study in Design Operations

Kate Kaplan из Nielsen/Norman Group описывает формат воркшопа по описанию миссии дизайн-команды.

Driving User Centricity: Remotely Building an Experience Vision

Liz Blanchard рассказывает о работе над видением будущего для интерфейсов RedHat (формат описания и воркшопы, на которых его генерировали).

Dark Mode vs Inverted

Brad Frost предлагает разделять тёмную тему и инвертированный режим в дизайн-системах. Они могут решать одинаковые задачи (например, смена цвета текста и иконок), но это вызвано разными ситуациями — общая настройка устройства пользователя или конкретный блок в интерфейсе.

Three Ways to Measure a User’s Prior Experience

Jeff Sauro и Jim Lewis показывают, как измерить прошлый опыт работы пользователя с продуктом. Это комбинация срока использования, частоты и процента востребованных ключевых функций.

Новости инструментов дизайна

  • Cleanup Pictures: простой онлайн-инструмент позволяет моментально убрать объект с фотографии. Просто выделяете его и он сам отрисовывает всё.
  • Lorem Space: сайт даёт картинки для макетов — обложки фильмов, карточки товаров и т.п. Их можно получить по простой ссылке.
  • Mesh Gradients Editor: генератор mesh-градиентов в браузере. Их можно настраивать.
  • Spectrum: генератор цветовых палитр, которые можно быстро применить к любой части макета, включая иллюстрации и картинки. Плагин для Figma.

How to Handle Category Outliers in Your IA

Page Laubheimer из Nielsen/Norman Group показывает способы организации товаров в интернет-магазинах, которые не укладываются в основные категории.

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Tracking designs using watermarks

Riya Chakravarty показывает простой способ напомнить коллегам о том, что вы показываете сырую версию дизайна — водяные знаки на макетах.

Designing something new with the Atlassian Design System

Deborah Lindberg рассказывает о регулярных упражнения дизайнеров Atlassian, когда они пробуют создать на дизайн-системе компании известные продукты на рынке. Это позволяет проверить её масштабируемость и отловить потенциальные проблемы.

Study Guide: Context Methods и Remote Usability Testing

Nielsen/Norman Group сделали структурированную подборку своих статей о методах полевых и контекстных исследований, а также удалённом юзабилити-тестировании.

Hocus :focus

Браузерная игра, в которой наглядно показывают проблемы с навигацией по сайтам через клавиатуру для пользователей с ограниченными возможностями.

И ещё одна, Accessibility Maze.

Four Principles for the Future of Design

Jennifer Bost и Anna Gregory рассказывают о новых принципах дизайна Microsoft. Они дают пару советов на тему внедрения принципов в рабочие практики.

Devices that require no user training scale well

Creative Navy сделали обзор методов, помогающих упростить первое использование интерфейсов физических устройств (и не только).

Artflow

Генератор аватаров по словесному описанию с помощью алгоритмического дизайна. Можно смешать разных персонажей и жанры.

Ryan Rumsey — Business Thinking for Designers

Перевод на русский онлайн-книги Ryan Rumsey «Business Thinking for Designers» от InVision.

Behold, the Book Blob

R.E. Hawley анализирует занятный тренд в дизайне книг — массу однообразных обложек, состоящих из абстрактных цветных пятен.

The story of Slack Clips — Prototyping the path to audio and video messages

Anna Niess, Pedro Carmo и Johnny Rodgers рассказывают о проектировании и поэтапном запуске новой функции Slack коротких аудио- и видео-клипов. Они прошли много итераций и показывают, как менялось взаимодействие пользователей.

How Many Participants for a UX Interview?

Maria Rosala из Nielsen/Norman Group даёт ориентиры по выборке респондентов для пользовательских интервью. Она описывает разные ситуации, которые влияют на размер.

Читайте полную версию дайджеста в моём блоге. За свежими ссылками можно следить в группе на Facebook или во «ВКонтакте», а также в Telegram-канале. Спасибо всем, кто помогает наполнять дайджест.

#ux #ui #figma #интерфейсы

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Подозрительный Абдужаббор

Спасибо за подборку новостей!

https://cleanup.pictures/ клёвый, но оооооооооооооочень долгий!

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1
Dmitrii Efanov

Мне тоже очень понравился, попробовал на трех изображениях и как раз из-за скорости и порадовался — безупречный результат выдает за секунду-полторы!

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Дизайн
Yury Vetrov
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