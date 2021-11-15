Photoshop в браузере и генератор цветовых палитр для Figma: 20 самых важных материалов в продуктовом дизайне за октябрь
Традиционный дайджест директора по бренду и дизайну «Райффайзенбанка» Юрия Ветрова.
Четвёртый год я провожу исследование: «Какие дизайн-команды в отечественных продуктовых компаниях самые сильные?».
Можно сравнить результаты за 2020, 2019 и 2018 годы. Такой рейтинг будет полезен рынку. Дизайнерам — лучше понимать, где есть хорошие вызовы и комфортная среда для профессионального роста. Компаниям и дизайн-командам — видеть, что нужно докачать.
- Темы оформления с динамическим цветом — самая заметная часть Android 12. Причём можно создавать и более сложные темы. Команда выпустила отличный плагин для Figma, помогающий создавать их.
- Теперь всё построено на дизайн-токенах.
На ежегодной мега-конференции было несколько крупных и мелких анонсов:
- Photoshop и Illustrator могут работать в браузере. Пока с базовыми возможностями, но их будут развивать. Есть также гостевой доступ с просмотром и комментированием макетов.
- Creative Canvas — аналог Miro.
- Creative Cloud Spaces — организация проектов и макетов для совместной работы в вебе.
- XD подзатих, новостей в последнее время мало. Появились связка с Lottie, проигрывание видео и публикация на Behance.
Советы Nora Pekker из IBM по составлению roadmap UX-исследований в продукте или команде.
Группа энтузиастов проанализировала 425 909 фавиконок из интернета. Популярные форматы, размеры, цвета и всё такое.
Kate Kaplan из Nielsen/Norman Group описывает формат воркшопа по описанию миссии дизайн-команды.
Liz Blanchard рассказывает о работе над видением будущего для интерфейсов RedHat (формат описания и воркшопы, на которых его генерировали).
Brad Frost предлагает разделять тёмную тему и инвертированный режим в дизайн-системах. Они могут решать одинаковые задачи (например, смена цвета текста и иконок), но это вызвано разными ситуациями — общая настройка устройства пользователя или конкретный блок в интерфейсе.
Jeff Sauro и Jim Lewis показывают, как измерить прошлый опыт работы пользователя с продуктом. Это комбинация срока использования, частоты и процента востребованных ключевых функций.
Новости инструментов дизайна
- Figma: из беты вышли сразу две мощные возможности — ветки в версиях и интерактивные компоненты. Также анонсировали тарифы FigJam, а создание плагинов и виджетов доступно для всех.
- Cleanup Pictures: простой онлайн-инструмент позволяет моментально убрать объект с фотографии. Просто выделяете его и он сам отрисовывает всё.
- Lorem Space: сайт даёт картинки для макетов — обложки фильмов, карточки товаров и т.п. Их можно получить по простой ссылке.
- Mesh Gradients Editor: генератор mesh-градиентов в браузере. Их можно настраивать.
- Spectrum: генератор цветовых палитр, которые можно быстро применить к любой части макета, включая иллюстрации и картинки. Плагин для Figma.
Page Laubheimer из Nielsen/Norman Group показывает способы организации товаров в интернет-магазинах, которые не укладываются в основные категории.
Riya Chakravarty показывает простой способ напомнить коллегам о том, что вы показываете сырую версию дизайна — водяные знаки на макетах.
Deborah Lindberg рассказывает о регулярных упражнения дизайнеров Atlassian, когда они пробуют создать на дизайн-системе компании известные продукты на рынке. Это позволяет проверить её масштабируемость и отловить потенциальные проблемы.
Nielsen/Norman Group сделали структурированную подборку своих статей о методах полевых и контекстных исследований, а также удалённом юзабилити-тестировании.
Браузерная игра, в которой наглядно показывают проблемы с навигацией по сайтам через клавиатуру для пользователей с ограниченными возможностями.
И ещё одна, Accessibility Maze.
Jennifer Bost и Anna Gregory рассказывают о новых принципах дизайна Microsoft. Они дают пару советов на тему внедрения принципов в рабочие практики.
Creative Navy сделали обзор методов, помогающих упростить первое использование интерфейсов физических устройств (и не только).
Генератор аватаров по словесному описанию с помощью алгоритмического дизайна. Можно смешать разных персонажей и жанры.
Перевод на русский онлайн-книги Ryan Rumsey «Business Thinking for Designers» от InVision.
R.E. Hawley анализирует занятный тренд в дизайне книг — массу однообразных обложек, состоящих из абстрактных цветных пятен.
Anna Niess, Pedro Carmo и Johnny Rodgers рассказывают о проектировании и поэтапном запуске новой функции Slack коротких аудио- и видео-клипов. Они прошли много итераций и показывают, как менялось взаимодействие пользователей.
Maria Rosala из Nielsen/Norman Group даёт ориентиры по выборке респондентов для пользовательских интервью. Она описывает разные ситуации, которые влияют на размер.
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Спасибо за подборку новостей!
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