Издание Vice рассказало о первых графических стандартах, благодаря которым можно было сохранять цифровые изображения, делать макеты газет и пускать сказки в телеэфир. Среди них VRML, PCX, BMP, RIPscrip и другие.

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Интерфейс созданного в 1980-х графического редактора Paintbrush YouTube

В конце 20-го века компании вовсю работали над первыми техническими стандартами для графических форматов, которые позволили бы людям по-новому взглянуть на мир и обмениваться изображениями как в интернете, так и с помощью факса в профессиональной среде.

Интернет-соединение тогда часто работало со сбоями, так что важным аспектом и для хранения данных и для пересылки была возможность их сжать. Об алгоритмах JPEG, которые дают сжимать изображение как с потерями, так и без них, знают многие. Однако на рынке были и другие форматы — более неоднозначные, нишевые и потому менее распространённые, пишет Vice.

Формат NAPLPS

Тип файла: векторная графика

Наиболее распространённое расширение: .nap

NAPLPS — одна из первых попыток создать портативный формат, который позволил бы быстро выводить на экран графику в высоком разрешении. Разработал его Центр коммуникационных исследований Канады — для своей собственной видеотекс- и телетекст-службы Telidon.

NAPLPS сперва использовали в индустрии телевещания, а затем и на компьютерах: например, в развлекательно-информационном онлайн-сервисе Prodigy, который в конце 80-х представили компании Sears и IBM.

Фрагмент передачи с кабельного канала Genesis Storytime, работавшего в США и Канаде в 1980-1990 годах: в течение дня он показывал истории для детей без звука. Вся графика выведена на экран благодаря NAPLPS

Формат BSAVE

Тип файла: растровая графика

Наиболее распространённое расширение: .bsv и .pic

Формат BSAVE назван в честь одноимённой компьютерной команды BSAVE, которая позволяла сохранить необработанное изображение того, что показывает экран. А запустить полученные данные можно было с помощью функции BLOAD. Обе работали в системах на диалекте Microsoft BASIC.

Формат использовали также на ранних инструментах для оцифровки — например, на чертёжной доске VersaWriter. Рисунки с неё для повторного просмотра можно было сохранить в BSAVE.

BSAVE остался в истории графических редакторов потому, что подобный подход к сохранению изображений позже использовали в одной из первых «рисовалок» для компьютеров IBM PC — это PCPaint от компании Mouse Systems.

Успех PCPaint обеспокоил Microsoft, так что та лицензировала конкурентное ПО PC Paintbrush от разработчика ZSoft, на основе которого позже создала свой собственный редактор Microsoft Paint.

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Формат PCX

Тип файла: растровая графика

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Наиболее распространённое расширение: .pcx

В 1990 году графический редактор MS Paint, тогда известный как PC Paintbrush, позволял сохранять изображения лишь в двух форматах. Один из них — PCX. С выходом стандартов, которые поддерживали более высокое разрешение картинок, интерес к PCX угас, пишет издание. Но в конце 80-х он был одним из главных в индустрии.

Более ранние версии MS Paint также поддерживали формат MSP, но компания отказалась от него раньше, чем большинство пользователей успели его оценить. MSP-файлы можно было открыть, но нельзя сохранять, а сами изображения при этом могли быть только чёрно-белыми, что противоречило желанию фирм перейти к многоцветной графике.

Вот как выглядел интерфейс PC Paintbrush

Формат TIFF

Тип файла: растровая графика

Наиболее распространённое расширение: .tiff и .tif

Формат TIFF представила компания Aldus, которая при поддержке Microsoft и Hewlett-Packard разработала первую настольную издательскую систему PageMaker. Та позволяла делать макеты изданий для печати. Выпуск TIFF состоялся в 1986 году, во время активного развития индустрии компьютерной вёрстки и сканирования.

«Верстальщики и производители сканеров предпочитают TIFF, потому что он совместим с разными операционными системами», — написал в 1987 году журналист Том Стэнтон. Стандартизировала формат Aldus, а поддерживать его продолжила Adobe, поскольку выкупила фирму в 1994 году.

Как отмечает Vice, формат на самом деле продолжают использовать в 2020-х, но делают это в основном только профессионалы соответствующих областей. Так что он перестал быть «мейнстримным» и стал скорее нишевым, в отличие от JPG, говорит издание.

Формат BMP

Тип файла: растровая графика

Наиболее распространённое расширение: .bmp и .dib

По словам Vice, BMP — «самый большой подарок», который Microsoft сделала рынку графических стандартов. Разработала формат компания в конце 1980-х для операционных систем MS Windows и OS/2. Он поддерживал относительно высокую глубину цвета и работал в MS Paint вместе с PCX.

Первая версия BMP, впрочем, вызывала неоднозначные реакции. Например, журналист PC Magazine счёл формат худшим среди существующих на тот момент битовых вариаций. Отчасти потому, что изначально разные BMP-изображения отображались лишь на устройствах определённого типа, а аппаратно-независимыми стали лишь после выхода Windows 3.0. в 1990-м.

Компания мало работала над сжатием файлов в этом формате, что противоречило принципам будущего интернета, в котором люди будут постоянно обмениваться файлами. Microsoft до сих пор отмечает, что BMP-данные обычно не сжаты, а значит, не очень подходят для сетевой передачи.

Файл в формате BMP в редакторе Paintbrush Vice

Формат VRML

Тип файла: векторная графика — в том числе анимированная и интерактивная

Наиболее распространённое расширение: .wrl и .wrz

Шум вокруг VRML, который создавали в конце 90-х СМИ, напоминает современные обсуждения метавселенной Цукерберга, пишет издание: о формате говорили все, но оценить его могли немногие.

VRML — это ранний стандартизированный формат для интерактивной 3D-графики.

Пресса в то время писала, что благодаря VRML появятся «3D-чаты»: например, виртуальные ночные клубы, где пользователи смогут общаться друг с другом в виде цифровых аватаров, танцевать и летать в вымышленных пространствах.

Позже, правда, журналисты отметили, что разработки были недостаточно развиты, а популярность на рынке динамической графики со временем обрели технологии интерактивной анимации Flash.

Правда, сбрасывать со счетов VRML по-прежнему не стоит, считает Vice. Особенно если учесть, что идеи Цукерберга напоминают те, что СМИ обсуждали в 90-х.

Пример графики в формате VRML из 90-х

Формат RIPscrip

Тип файла: векторная графика

Наиболее распространённое расширение: .rip

RIPscrip был своего рода Flash того времени — BBS-эпохи, когда пользователи общались друг с другом через коммутируемые телефонные сети. С RIPscrip проще было создавать графические пользовательские интерфейсы для BBS-станций, подключившись к которым можно было пообщаться и посмотреть картинки.

А ещё он позволял относительно успешно отправлять векторные файлы даже при низкоскоростном соединении, от которого многие тогда страдали.

RIPscrip, как и Flash, поддерживал сжатие, но, в отличие от последнего, не получил должного распространения, поскольку заточен был под особенности дисковой ОС MS-DOS. И полезных связей в Кремниевой долине у его разработчиков не было, пишет Vice.

Изображения 1990-х в формате RIPscrip

Формат WBMP

Тип файла: растровая графика

Наиболее распространённое расширение: .wbmp

Не так давно большинство мобильных устройств поддерживало только монохромную графику — достаточно вспомнить первые телефоны Nokia с культовой игрой «Змейка». Именно тогда распространение получил и WBMP.

Формат разработала в конце 90-х компания Wireless Application Protocol Forum с расчётом, что экраны так и продолжат поддерживать только одноцветные изображения.

По сути WBMP гарантировал графику того же уровня, который на тот момент уже предлагали игровые устройства Game Boy, — только теперь для первых мобильных телефонов, пишет издание.