Profi.ru закончил ребрендинг и сменил название на «Профи» Статьи редакции
Это первый ребрендинг с момента основания в 2014 году.
- Логотип получил обновлённый цвет и написание на кириллице без «ру», рассказали в сервисе.
- Маркетплейс услуг объяснил ребрендинг изменениями в привычках пользователей и работой компании не только в России. Большинство клиентов пользуется мобильным приложением, а не вводит адрес сайта в браузер. Сама компания работает также в Казахстане и Белоруссии, поэтому упоминание домена «ру» потеряло актуальность.
- Ребрендинг провели проектная группа компании и студия ONY. «Профи — ёмкое и сильное слово, ему не нужна метафора и графические приёмы, которые могут помешать его считывать. Оно само по себе логотип», — прокомментировал дизайн-директор «Профи» Айрат Гафиятуллин.
- «Профи» в 2014 году создали Егор Руди и Сергей Кузнецов при объединении семи проектов по поиску профессионалов. По собственным данным, в базе сервиса более 9 млн клиентов и 1,8 млн специалистов. В 2021 году Eruditor Group, куда входит «Профи», заняла 21 место в рейтинге самых дорогих компаний рунета по версии Forbes с оценкой $250 млн.
Вот в точку! После того, как я поработал немного с ними в том году, могу с уверенностью сказать - этим ребятам самое время на IPO; судя по тому, что туда засобирался даже SokolOFF, им там самое место. А ещё надо отчёты пилить перед акционерами, где мизерную прибыль прикрывать "ростом онлайна".
Ух...
Если читать между строк, а именно
> cама компания работает также в Казахстане и Белоруссии, поэтому упоминание домена «ру» потеряло актуальность
видимо, местные нацики задолбали, приходится маскироваться
ЗЫ: чем не версия? на искрометный смешной коммент сегодня креативного запала не хватает, поэтому будет лепить из того что есть )
Ну и помойка, я вам скажу на своём опыте... Год назад(может больше) выполнял рекламный заказ. Чтобы вы понимали, стоимость заказа была смешная для их оборотов - 20 000 русскими. Так вот решения по моему видео принимались, по их словам, "на самом верху". Более того уровень их SMM это вообще было нечто - 99,999% их предложений убивали возможности материала хоть как-то пойти по предложкам...
Сама компания эта, как я понял, какая-то толи Сколковское, толи ещё какое-то мусорное ведро в диких минусах...
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