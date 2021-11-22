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Дизайн
Таня Боброва

Profi.ru закончил ребрендинг и сменил название на «Профи» Статьи редакции

Это первый ребрендинг с момента основания в 2014 году.

32 32 комментария
1007 просмотров
  • Логотип получил обновлённый цвет и написание на кириллице без «ру», рассказали в сервисе.
  • Маркетплейс услуг объяснил ребрендинг изменениями в привычках пользователей и работой компании не только в России. Большинство клиентов пользуется мобильным приложением, а не вводит адрес сайта в браузер. Сама компания работает также в Казахстане и Белоруссии, поэтому упоминание домена «ру» потеряло актуальность.
  • Ребрендинг провели проектная группа компании и студия ONY. «Профи — ёмкое и сильное слово, ему не нужна метафора и графические приёмы, которые могут помешать его считывать. Оно само по себе логотип», — прокомментировал дизайн-директор «Профи» Айрат Гафиятуллин.
Слева — старый логотип компании, справа — новый «Профи»
Изменённая иконка мобильного приложения «Профи»
  • «Профи» в 2014 году создали Егор Руди и Сергей Кузнецов при объединении семи проектов по поиску профессионалов. По собственным данным, в базе сервиса более 9 млн клиентов и 1,8 млн специалистов. В 2021 году Eruditor Group, куда входит «Профи», заняла 21 место в рейтинге самых дорогих компаний рунета по версии Forbes с оценкой $250 млн.
Компания также запустила рекламную кампанию в Москве в поддержку ребрендинга: на медиафасадах на Новом Арбате и в Москве-Сити, а также брендированный автобус и поезд «Аэроэкспресса» «Профи»
«Профи»

#новость #профи

32 32 комментария
2
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32 комментария
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ivan krapivin

СТАЛО НАМНОГО ЛУЧШЕ

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7
Raneddo Roman

СПБ такой СПБ

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1
Anatoly Grigoryev

че там на асфальте все так же? или уже затерли?

Ответить
0
Anatoly Grigoryev

Ну девочки на объявлениях же тоже своего рода профи.

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0
Louis Cyphre

Держи, заслужил)

Ответить
1
Anatoly Grigoryev

медаль сделана из металь

Ответить
0
ivan krapivin

А вы профи в разжевывании шуток!

Ответить
0
Владислав Медведев

Теперь это Рольф😅

Ответить
4
Кирилл Кузнецов

Рольфи)

Ответить
2
Юрий Белоножкин

Рофли

Ответить
3
Anatoly Grigoryev

Вафли

Ответить
0
Sergei Timofeyev

Мяфли

Ответить
0
Михаил Ляпин

Зачем мы обсуждаем ребрендинг компании с прибылью 20 млн руб за прошлый год?

Ответить
3
Юрий Белоножкин

Это первые шаги к IPO

Ответить
1
Даниил Мельник

Вот в точку! После того, как я поработал немного с ними в том году, могу с уверенностью сказать - этим ребятам самое время на IPO; судя по тому, что туда засобирался даже SokolOFF, им там самое место. А ещё надо отчёты пилить перед акционерами, где мизерную прибыль прикрывать "ростом онлайна".
Ух...

Ответить
1
Anatoly Grigoryev

Юристов и экономистов для проведения IPO найдут на своем сайте

Ответить
0
Dennis Gerasimov

Если читать между строк, а именно
> cама компания работает также в Казахстане и Белоруссии, поэтому упоминание домена «ру» потеряло актуальность

видимо, местные нацики задолбали, приходится маскироваться

ЗЫ: чем не версия? на искрометный смешной коммент сегодня креативного запала не хватает, поэтому будет лепить из того что есть )

Ответить
0
Arthur Niazyan

Теперь это метавселенная

Ответить
2
Fedor Durdin

Налетайте, обсирайте))

Ответить
1
Igor Kachura

троли

Ответить
1
Louis Cyphre

или тролли)

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0
Анна Гаврась

Старая иконка приложения выглядит лучше, знак считывается и запоминается. Можно же было просто обновить текстовую часть, не отказываясь от знака.
Сразу видно на что ориентировались, только не цепляет)

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1
Philipp Novikov

Меня тоже не цепляет. Значит, не на нас с вами ориентировались. :)

Ответить
0
Дмитрий Р

Не согласен

Ответить
0
Анна Гаврась

зарегался ради двух слов в комментах? )

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0
Олег Павлов

Сервис неплох. Иногда для поддержания тонуса беру там интересные задачи по копирайтингу. Обычно быстро выходит найти прикольное что-то, заказчики адекваты.

От ребрендинга ни горячо ни холодно, точно хуже не стало :)

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0
Даниил Мельник

Удобно там работу кстати брать? Просто там за доступ к объявлениям уже надо забашлять. А вообще мне интересно - как у вас с ними бизньнес складывается? Успешно?

Ответить
0
Олег Павлов

У меня нет там бизнеса, я по фану и для интересного опыта иногда что-то делаю, а вот брать заказы удобно – чтобы найти заказ по душе, обычно у меня уходит максимум час времени. Считаю, это хороший показатель. На контрасте с тем же fl.ru это вообще топ.

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0
Персональный хичхакер

Маркетплейс услуг объяснил ребрендинг работой компании не только в России.

Именно поэтому сменили на кириллицу ...

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0
Даниил Мельник

Ну и помойка, я вам скажу на своём опыте... Год назад(может больше) выполнял рекламный заказ. Чтобы вы понимали, стоимость заказа была смешная для их оборотов - 20 000 русскими. Так вот решения по моему видео принимались, по их словам, "на самом верху". Более того уровень их SMM это вообще было нечто - 99,999% их предложений убивали возможности материала хоть как-то пойти по предложкам...
Сама компания эта, как я понял, какая-то толи Сколковское, толи ещё какое-то мусорное ведро в диких минусах...

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0
Игорь Протасов

Так себе импортозамещение

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0
Dmitry Yashin

Ммм, снова охуительные новости про смену логотипа. Спасибо, виси, это то, что нужно!

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0
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