«Вещи должны быть не только функциональными, но и красивыми»: как устроена ландшафтная архитектура Карла Сёренсена

Он дал детям площадку, которую они могли оборудовать так, как хотели, и создал овальные и геометрические сады.

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Овальные садовые участки в Неруме Metropolis

Сёрен Карл Теодор Мариус Сёренсен родился в 1893 году в Гамбурге. В 1920-х он занялся ландшафтной архитектурой. Семь лет он преподавал в Королевской академии изящных искусств в Копенгагене. Также он написал восемь книг и сотни статей: об открытом пространстве в городе, садоводстве и принципах садового дизайна.

Сёренсен проектировал парки, сады и театры под открытым небом.

Университетский парк Орхуса

Он создал сотни проектов, среди которых, помимо овальных и геометрических садов, Университетский парк Орхуса, сад Эйдсволд Вюрк, церковная площадь в Калундборге и другие.

Мы принимаем идею красоты и осознаём чрезвычайную потребность в ней. Нам не нравится создавать вещи, которые выполняют исключительно свою функцию. Они тоже должны быть красивыми, иногда только красивыми. Карл Сёренсен

Игровая площадка

В 1930-х архитектор работал над игровой площадкой в Копенгагене, в районе Эмдруп. Он обратил внимание, что дети, устав от качелей и горок, пробирались на окрестные стройки.

Соренсен решил, что создаст площадку, которую снабдит песком, щебнем, молотками, гвоздями и другими материалами и позволит детям оборудовать её так, как они захотят.

Игровая площадка в лондонском районе Ноттинг-Хилл The Guardian

Тестовая площадка Соренсена открылась в 1943 году в Эмдрупе. Дети начали строить дома и другие сооружения, разрушать их и создавать новые. За детьми наблюдали специалисты, которые учили их пользоваться инструментами и следили, чтобы никто не поранился.

Игра рассматривалась как профилактика асоциального поведения, стимулировала дружескую атмосферу: дети сами решали, что создавать, и обменивались инструментами и строительными материалами, пишет преподаватель Принстонского университета Рой Козловски.

Руководитель одной из игровых площадок Джон Бертельсен подчеркнул — метод невмешательства даёт возможность понять мысли детей и их конфликты. А также позволяет им самостоятельно научиться социальным навыкам и мирно разрешать споры.

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Такие же детские площадки позже открылись в послевоенном Лондоне в 1948 и 1949 годах: одна на месте взорванной церкви в Камбервелле, другая — на месте жилого доме в Паддингтоне. За этими экспериментами следили пресса, городские инспекторы, педагоги и социологи.

Учёные пришли к выводу, что подобные игры имеют свои преимущества: больше физической активности, улучшенные навыки общения и сниженная агрессия. По их словам, такие площадки способствовали развитию у детей независимости и творческих способностей.

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Сёренсен заметил, что из всех его проектов площадка из хлама хоть и была самой уродливой, она приносила больше удовольствия. Спустя десятилетие проект был закрыт, а детские площадки получили более современный вид.

Дети в английском Лестере выступают против закрытия площадок the Guardian

Круглые сады

В 1948 году власти города Нерум поручили Сёренсену спроектировать небольшой садовый поселок. Архитектор решил отойти от привычных наделов земли и однотипных строений при создании овальных участков.

При создании проекта он вдохновлялся зданиями эпохи Возрождения и барокко и ландшафтным архитектором Леберехтом Мигге, который утверждал: холмистая местность требует изогнутых линий, в то время как плоская нуждается в прямых углах.

Сёренсен спроектировал участки в форме овала, дома расположил по холмистому газону общей зелёной зоны.

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Проект получил датское название “de runde haver” — «круглые сады». Первоначальный план дизайнера — сетка овалов, разбросанных по территории, — сменился более свободным расположением, в котором участки располагались по изгибам склонов.

Ранний опыт работы садовником послужил основой для экспериментов Сёренсена с растениями. Он предложил создать изгороди из боярышника.

Проект архитектора

После того как Сёренсен разбил участки, он подготовил семистраничный буклет с рекомендациями и советами для садовников. Каждый овал был приблизительно 15 метров в ширину и 24,3 метров длину — жители могли строить коттеджи, подбирать живые изгороди и планировать интерьеры.

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У овальных садов нет подъездной дороги к каждому участку. Так Сёренсен хотел побудить владельцев больше гулять, дышать свежим воздухом перед тем, как сесть в машину, а также больше видеться и общаться со своими соседями.

Между 1948 и 1954 годами архитектор проектировал Хойструп Парк в Оденсе. Основная часть плана представляет собой открытое пространство с деревьями — в частности дубами.

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Архитектор был убежден, что процесс прореживания — удаление деревьев с искривленными, сучковатыми стволами — постепенно приведёт к тому, что в городе останутся самые большие и крепкие деревья. О том, как выращивать сады он написал в книге “Haver” 1975 года.

План парка

Геометрические сады

В 1945 году городской совета Хорсенса заказал у архитектора проект нового парка в память о мореплавателе Витусе Беринге. Сёренсен создал «Музыкальный сад», он считал проект шедевром всей своей жизни.

План сада включал в себя композицию из девяти элементов: круга, овала и шести многоугольников, от треугольников до пятиугольников. Фигуры располагались на зелёной поверхности на овальной поляне. Получив проект сада, городской совет отклонил предложение, назвав его «экстраординарным».

Сёренсен разработал новое предложение для города Хорсенс. Это был парк с аллеями, аккуратно подстриженным газоном и высокими дубами.

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Основной достопримечательностью парка стали две оригинальные пушки с корабля «Святой Пётр», которым руководил Беринг. Они украсили мемориальный комплекс, расположенный в глубине парка на стене, облицованной плитами из песчаника. По задумке архитектора, стены должны ассоциироваться с земляными валами и бастионами.

Мемориальная плита и две оригинальные пушки в парке Витуса Беринга

Геометрические, или «музыкальные» сады, оставались задумкой Сёренсена до 1956 года, пока текстильный фабрикант Ааге Дамгаард не предложил построить проект в уменьшенном масштабе рядом с его фабрикой в Хернинге.

В 1983 году сад перенесли в центр текстильной промышленности Бирк к востоку от Хернинга. Решение о пересадке приняли в связи с 50-летием Ассоциации датских ландшафтных архитекторов в 1981-м. В том же году геометрические сады разбили в их первоначальном размере.

Композиция из девяти элементов — круга, овала и шести многоугольников, от треугольников до пятиугольников — лежит на зеленой поверхности на овальной поляне.

Работы по посадке живой изгороди из граба начали в 1983 году. Высота сада 3-8 метров, он засеян различными цветущими травами. Вместе девять фигур образуют объёмное произведение, которое видно на аэрофотоснимках.

Вид на Геометрические сады Соренсон

При создании комплекса архитектор использовал дерево граб, так как все его виды выносят стрижку и благодаря медленному росту долго держат её.

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Отличие граба от бука заключается в том, что бук сохраняет листья до весны. Осенью граб теряет листву, и сквозь живые изгороди можно увидеть их формы.