Название компании на колонке «в лоб» смотрелось бы агрессивно, а сделать тканевый шильдик на практике оказалось сложно.

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Дизайнер и арт-директор «Сбердевайсов» Иван Оленкевич рассказал в Twitter, как создавался брендинг «умной» колонки «Яндекс.Станция Мини» во время его работы в «Яндексе».

Иван Оленкевич @vanyaolenkevich Тред как мы боролись за шеврон на Яндекс.Станции Мини, который потом превратился в шильдик, а потом в хлястик

По словам Оленкевича, ещё до создания дизайна самой колонки команда задумалась, как нанести логотип. На примере похожих устройств других брендов обсуждался вариант написания названия компании сверху или сбоку — полного или только первой буквы.

Дизайнеры решили не наносить название компании на само устройство. «Любое нанесение в лоб выглядит кондово и агрессивно», — объяснил Оленкевич.

Для примера он показал устройства «взрослых» производителей: у Amazon главный элемент брендинга «умной» колонки — бирюзовое кольцо, а у Google четыре разноцветные точки.

Устройства Amazon

Устройства Google

Главный элемент брендинга «Алисы» — лого и фиолетовый цвет, напомнил дизайнер. Но эти элементы нанесены и на «умные» колонки партнёрских брендов. Например, голосовой помощник «Алиса» есть в устройствах JBL.

«Яндекс.Маркет»

Компания хотела «отстроиться» от партнёрских устройств и «показать, что это именно "Яндекс"». «Раз колонка мягкая и тканевая, пришла идея сделать тканевый шильдик. Мило же», — пишет Оленкевич.

Дизайнер также показал референсы, которые собрала команда.

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Следующим шагом компания выбирала наиболее «первичный» цвет — красный от «Яндекса» или фиолетовый от «Алиса», и решала, нужен ли полноразмерный логотип. Так выглядели варианты:

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Затем команда сделала бумажный прототип и тестовые образцы:

Результат дизайнерам не понравился: ткань тонкая, края белые, форма мягкая, прикрепить шильдик ровно не получалось, и он торчал вверх.

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В то же время команде нужно было согласовать шильдик. Из-за необычного решения для брендинга дизайнерам пришлось собирать презентацию с примерами, что так делать можно:

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В итоге специалисты остались недовольны тканевым шильдиком и попробовали сделать его из силикона:

Во время UX-тестирования респонденту давали станцию с тканевым шильдиком. Он говорил о своих впечатлениях, затем колонку меняли на другую — с силиконовым. По словам Оленкевича, не все респонденты замечали подмену.

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Кроме того, если респондент видел сначала вариант с тканевым элементо, то он замечал брендинг «Яндекса». Если команда давала первым устройство с силиконовым шильдиком, то респонденты не считывали «Яндекс». При этом на вопрос, какая колонка больше нравится, опрошенные чаще выбирали вариант с силиконом, потому что он выглядит аккуратнее.

«Наш тканевый заметно потрепался уже через несколько тестов и только поэтому не выбирают тканевый — важна аккуратность», — рассказывает Оленкевич.

В итоге команда скруглила углы силиконового шильдика. «Получился приятный хлястик, который наглядно отличает "Станцию Мини" от других», — пишет дизайнер.