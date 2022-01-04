Facebook стала Meta, Mail.ru Group — VK: самые интересные ребрендинги 2021 года Статьи редакции
Что важного произошло в мире айдентики за год, рассказывает основатель агентства Embacy Вадим Орлов.
1. Новая Meta Facebook
Неожиданно в этом году одна из крупнейших компаний мира провела полный ребрендинг.
Meta — отсылка к метавселенным, в которые нас ведёт Цукерберг.
Сам стиль получился диджитальный, но безликий, слишком абстрактный и при этом узкий. Ничего хорошего про него не скажешь, потому что зацепиться не за что. Ничего плохого тоже — ведь он и должен быть максимально универсальным.
В 2015 году Google назвала свою материнскую компанию Alphabet, но бренд пока развивается слабо. Интересно, будет ли Facebook продвигать Meta как b2c-бренд. Посмотрим в 2022 году, в каких фирменных стилях будут выходить новые субпродукты Meta.
2. «Яндекс» нашёл себя
Ребрендинг прошёл в марте, поэтому могу посмотреть назад и с уверенностью заявить — он прошёл удачно.
Айдентика стала выразительнее. При этом она комфортно раскладывается на все продукты, оставляя им пространство для манёвра в знаке и палитре.
3. Mail.ru Group теперь в контакте с самим собой
Российская корпорация провела кардинальный ребрендинг — сменила название на VK и пересобрала стиль.
Если Facebook придумала новый бренд для макрокомпании, то Mail.ru Group сделала ровно наоборот — всю компанию назвала в честь своего самого популярного b2c-бренда.
Стиль проработанный, широкий, живой, интересный и достаточно уникальный, особенно если сравнивать с Meta. При этом он всё равно достаточно сдержанный.
Из минусов — слабые иконки субпродуктов. Одно из требований к ребрендингу:
По мне, они выглядят примитивно, особенно если сравнивать с иконками «Яндекса». При этом в целом стиль каждого направления значительно отличается друг от друга, но и остаётся целостным, что хорошо.
4. Pinterest закрепил своё позиционирование стилем
Не в пример мастодонтам выше, Pinterest мог себе позволить визуальный максимализм, и он себе его позволил.
Айдентика яркая, сложная и требовательная к мастерству команды, которая будет её развивать.
Отмечу, что в сложносочинённых визуальных коллажах отражается сам продукт. Пользователи Pinterest и приходят туда, чтобы собрать уникальные сочетания чего бы то ни было.
Как план Б, если копирайтеры будут сильнее дизайнеров, стиль может быть минималистичнее, но из-за этого требовательнее к словам.
Панчлайны на билбордах хороши.
5. Twitter и его улично-плакатный не постный стиль
Новый визуальный стиль Twitter не успел масштабироваться на всю платформу, чего я очень жду, потому что визуально это сильно.
Метафора, что твиты — лозунги на плакатах или надписи краской на стене — удачна и точна.
Как и Pinterest, Twitter использует своё преимущество — монопродуктовость, чтобы создать максимально выразительный и отражающий только свой стиль. Здорово, что у ребят хватило смелости не пойти по более простому и постному пути.
6. Google материализовался по-новому
На смену Material Design пришёл Material you — новый визуальный стиль Google. Стало интереснее, больше цветов, градиентов, шейпов и всего того, что в хорошем и плохом смысле называется дизайн.
Старый Material был гораздо более функциональным и продуктовым, новый стиль графичнее, иногда с перебором, но в целом поисково-спасательные дизайн-работы в Google продвигаются в верном направлении.
7. Новый стиль Discord — то ли игривый, то ли плейфул
С точки зрения логотипа ничего глобально не поменялось, стало проще, дружелюбнее и аккуратнее.
Сам стиль обрёл целостность, широту и уникальность. Что уже и полагается взрослым продуктам, таким как Discord.
8. Upwork — явно нашёл дизайн-команду не у себя на платформе
Ребрендинг Upwork похож на Discord — ничего глобального, но стиль стал ярче, шире, да и попросту профессиональнее.
Не понимаю только, зачем в стиле иллюстрации, но визуализация этой метафоры великолепна.
9. Calendly пошёл навстречу трендам
От корпоративно-минималистично-дефолтной айдентики Calendly пришёл к визуальной выразительности по палитре и приёмам.
Списывание форм в С — спорное, но точно смелое решение.
Сами формы также интересны.
10. Сиквел редизайна «Кинопоиска»
Помните, несколько лет назад «Кинопоиск» без объявления войны обновил дизайн платформы? После чего откатил назад из-за огромной волны хейта.
Вторая попытка изменить визуал тоже встретила сопротивление, но судя по тому, что реставрации айдентики не произошло — обновление можно считать удачным.
Но заметку на полях о том, насколько вовлечённо аудитория «Кинопоиска» реагирует на изменение визуала, стоит сделать. И поразмышлять на новогодних праздниках о причинах такого трепетного отношения.
Спасибо всем, кто читает и комментирует ежемесячные дайджесты новых стилей и сайтов digital-продуктов. Спасибо редакции vc.ru за то, что они делают и помогают другим. Ждите новых дайджестов и других материалов.
Хорошая подборка ❤️
Upwork хорошо обновились и визуально и по вайбу.
Ребрендинг Яндекса - просто вау! Он отлично решил свои задачи и создал хороший инфоповод.
КиноПоиск реально стал крутым. Вот только не понятно, неужели миллиардов Яндекса не хватило чтобы изменить дизайн целиком??
Несколько лет назад Яндекс уже пытался изменить дизайн Кинопоиска целиком. И тот кейс показал, что полный редизайн при любом количестве денежных вливаний, при такой количестве юзеров иногда встречает очень и очень стойкое сопротивление весь юзербазы.
Так тогда дизайн реально был днищевым!
Тот дизайн создавался в таких же условиях большой компании как и сейчас:
– политика и борьба мнений и идей
– исследования запросов
– исследования концептов на аудитория
Отличие только в том, что, кажется, сейчас выкатывали новый брендинг ГОРАЗДО плавнее. Сначала немного ui обновили за несколько лет, а потом уже и брендинг туда новый вписался.
Так тогда дизайн реально был днищевым!
кажется, что теперь это только вопрос подготовки аудитории
Эито всё слова, а по факту тот дизайн не соответствовал не одному адекватному стайлгайду и был лишен интеграции с привычным всем функционалом, который был максимально адаптирован под использование такого объема информации.
Изменить дизайн ≠ убрать почти весь функционал к которому так привыкли пользователи
изменить дизайн = работать с функционалом
в тот раз ребята, очевидно, считали что можно всё выкинуть и сделать онлайн кинотеатр. Оказалось, нет, не могут.
1 кинопоиск скатился до обще массы. бюджеты на рекламу кончились.
Многие фильмы из подписки ушли в платный контент.
В новинках ничего хорошего.
В принципе если бы еще не прилагалась за 199р яндекс музыка давно бы отключил
2. не прощу им то как они изуродавали мирок старого кинопоиска
Конфетку из говна завернули в новый фантик.
Вау как здорово получилось.)
PS
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Meta
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