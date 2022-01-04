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Дизайн
Embacy

Facebook стала Meta, Mail.ru Group — VK: самые интересные ребрендинги 2021 года Статьи редакции

Что важного произошло в мире айдентики за год, рассказывает основатель агентства Embacy Вадим Орлов.

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1. Новая Meta Facebook

Неожиданно в этом году одна из крупнейших компаний мира провела полный ребрендинг.

Meta — отсылка к метавселенным, в которые нас ведёт Цукерберг.

Сам стиль получился диджитальный, но безликий, слишком абстрактный и при этом узкий. Ничего хорошего про него не скажешь, потому что зацепиться не за что. Ничего плохого тоже — ведь он и должен быть максимально универсальным.

В 2015 году Google назвала свою материнскую компанию Alphabet, но бренд пока развивается слабо. Интересно, будет ли Facebook продвигать Meta как b2c-бренд. Посмотрим в 2022 году, в каких фирменных стилях будут выходить новые субпродукты Meta.

2. «Яндекс» нашёл себя

Ребрендинг прошёл в марте, поэтому могу посмотреть назад и с уверенностью заявить — он прошёл удачно.

Айдентика стала выразительнее. При этом она комфортно раскладывается на все продукты, оставляя им пространство для манёвра в знаке и палитре.

3. Mail.ru Group теперь в контакте с самим собой

Российская корпорация провела кардинальный ребрендинг — сменила название на VK и пересобрала стиль.

Если Facebook придумала новый бренд для макрокомпании, то Mail.ru Group сделала ровно наоборот — всю компанию назвала в честь своего самого популярного b2c-бренда.

Стиль проработанный, широкий, живой, интересный и достаточно уникальный, особенно если сравнивать с Meta. При этом он всё равно достаточно сдержанный.

Из минусов — слабые иконки субпродуктов. Одно из требований к ребрендингу:

Айдентика каждого суббренда должна быть достаточно уникальной, чтобы отвечать его позиционированию и решать его задачи (а у всех продуктов они разные).

 

По мне, они выглядят примитивно, особенно если сравнивать с иконками «Яндекса». При этом в целом стиль каждого направления значительно отличается друг от друга, но и остаётся целостным, что хорошо.

4. Pinterest закрепил своё позиционирование стилем

Не в пример мастодонтам выше, Pinterest мог себе позволить визуальный максимализм, и он себе его позволил.

Айдентика яркая, сложная и требовательная к мастерству команды, которая будет её развивать.

Отмечу, что в сложносочинённых визуальных коллажах отражается сам продукт. Пользователи Pinterest и приходят туда, чтобы собрать уникальные сочетания чего бы то ни было.

Как план Б, если копирайтеры будут сильнее дизайнеров, стиль может быть минималистичнее, но из-за этого требовательнее к словам.

Панчлайны на билбордах хороши.

5. Twitter и его улично-плакатный не постный стиль

Новый визуальный стиль Twitter не успел масштабироваться на всю платформу, чего я очень жду, потому что визуально это сильно.

Метафора, что твиты — лозунги на плакатах или надписи краской на стене — удачна и точна.

Как и Pinterest, Twitter использует своё преимущество — монопродуктовость, чтобы создать максимально выразительный и отражающий только свой стиль. Здорово, что у ребят хватило смелости не пойти по более простому и постному пути.

6. Google материализовался по-новому

На смену Material Design пришёл Material you — новый визуальный стиль Google. Стало интереснее, больше цветов, градиентов, шейпов и всего того, что в хорошем и плохом смысле называется дизайн.

Старый Material был гораздо более функциональным и продуктовым, новый стиль графичнее, иногда с перебором, но в целом поисково-спасательные дизайн-работы в Google продвигаются в верном направлении.

7. Новый стиль Discord — то ли игривый, то ли плейфул

С точки зрения логотипа ничего глобально не поменялось, стало проще, дружелюбнее и аккуратнее.

Сам стиль обрёл целостность, широту и уникальность. Что уже и полагается взрослым продуктам, таким как Discord.

8. Upwork — явно нашёл дизайн-команду не у себя на платформе

Ребрендинг Upwork похож на Discord — ничего глобального, но стиль стал ярче, шире, да и попросту профессиональнее.

Не понимаю только, зачем в стиле иллюстрации, но визуализация этой метафоры великолепна.

9. Calendly пошёл навстречу трендам

От корпоративно-минималистично-дефолтной айдентики Calendly пришёл к визуальной выразительности по палитре и приёмам.

Списывание форм в С — спорное, но точно смелое решение.

Сами формы также интересны.

10. Сиквел редизайна «Кинопоиска»

Помните, несколько лет назад «Кинопоиск» без объявления войны обновил дизайн платформы? После чего откатил назад из-за огромной волны хейта.

Вторая попытка изменить визуал тоже встретила сопротивление, но судя по тому, что реставрации айдентики не произошло — обновление можно считать удачным.

Но заметку на полях о том, насколько вовлечённо аудитория «Кинопоиска» реагирует на изменение визуала, стоит сделать. И поразмышлять на новогодних праздниках о причинах такого трепетного отношения.

Спасибо всем, кто читает и комментирует ежемесячные дайджесты новых стилей и сайтов digital-продуктов. Спасибо редакции vc.ru за то, что они делают и помогают другим. Ждите новых дайджестов и других материалов.

#год2021 #редизайн #айдентика

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Валера Певнев

Хорошая подборка ❤️
Upwork хорошо обновились и визуально и по вайбу.

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Виталий Яковлев

Ребрендинг Яндекса - просто вау! Он отлично решил свои задачи и создал хороший инфоповод.

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Game Topia

КиноПоиск реально стал крутым. Вот только не понятно, неужели миллиардов Яндекса не хватило чтобы изменить дизайн целиком??

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Валера Певнев

Несколько лет назад Яндекс уже пытался изменить дизайн Кинопоиска целиком. И тот кейс показал, что полный редизайн при любом количестве денежных вливаний, при такой количестве юзеров иногда встречает очень и очень стойкое сопротивление весь юзербазы.

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Game Topia

Так тогда дизайн реально был днищевым!

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Валера Певнев

Тот дизайн создавался в таких же условиях большой компании как и сейчас:
– политика и борьба мнений и идей
– исследования запросов
– исследования концептов на аудитория

Отличие только в том, что, кажется, сейчас выкатывали новый брендинг ГОРАЗДО плавнее. Сначала немного ui обновили за несколько лет, а потом уже и брендинг туда новый вписался.

Так тогда дизайн реально был днищевым!
 кажется, что теперь это только вопрос подготовки аудитории

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Game Topia

Эито всё слова, а по факту тот дизайн не соответствовал не одному адекватному стайлгайду и был лишен интеграции с привычным всем функционалом, который был максимально адаптирован под использование такого объема информации.

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Yan Petrov

Изменить дизайн ≠ убрать почти весь функционал к которому так привыкли пользователи

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Валера Певнев

изменить дизайн = работать с функционалом
в тот раз ребята, очевидно, считали что можно всё выкинуть и сделать онлайн кинотеатр. Оказалось, нет, не могут.

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Old Nick

1 кинопоиск скатился до обще массы. бюджеты на рекламу кончились.

Многие фильмы из подписки ушли в платный контент.
В новинках ничего хорошего.

В принципе если бы еще не прилагалась за 199р яндекс музыка давно бы отключил

2. не прощу им то как они изуродавали мирок старого кинопоиска

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Aleksandr Azh

Конфетку из говна завернули в новый фантик.
Вау как здорово получилось.)
PS
Яндекс
Meta

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