Рассказ о дизайн-команде Apple и история дата-журналистики: 20 самых важных материалов в продуктовом дизайне за декабрь

Традиционный дайджест директора по бренду и дизайну «Райффайзенбанка» Юрия Ветрова.

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Собрал ежегодный обзор обзоров трендов. Подведение итогов от EditorX, UXTools, UX Collective и Sidney Alcantara, а также прогнозы 99 Designs, Graphic Mama, Webflow, Depositphotos, Pantone, Shutterstock, InVision, Fjord и Gartner.

Подробная методичка Storybook по тестированию компонентов дизайн-систем.

Набор упражнений для прокачки навыков проектирования голосовых интерфейсов от Jesús Martín из Amazon Alexa.

Peter J. Bogaards собрал список ключевых статей и ссылок, повлиявших на дисциплину UX. От первых публикаций Vannevar Bush до относительно современных книг.

Casper Kessels анализирует пользу и простоту обучения управлению жестами в автомобильных интерфейсах. Хотя они, по идее, не отвлекают от вождения, всё не так просто — в повседневных интерфейсах пользователи редко видят их, так что не могу сформировать привычки.

Рассказ о дизайн-команде и процессе Apple. В статье много фотографий рабочих мест и экспериментов с устройствами.

Storybook готовят к запуску энциклопедию компонентов — она агрегирует дизайн-системы разных компаний на фреймворке. Можно посмотреть кучу реальных примеров для каждой ситуации.

Nielsen/Norman Group сделали структурированную подборку своих статей об описании дизайн-паттернов.

Экспериментальный инструмент от команды OpenAI редактирует готовые изображения по текстовому описанию. Исходный код.

Новости инструментов дизайна

Figma: собрали статистику по использованию инструмента в 2021 году — самые популярные шрифты, форматы работы и другое. Они также раздали персональную статистику активным участникам сообщества. А ещё расширили возможности плагинов, которые смогут проще принимать параметры.

AWS Amplify Studio: инструмент для облака Amazon AWS, который помогает сделать веб-сервис на React из прототипа в Figma.

Readymag: обновления интерфейса и возможностей в 2021 году.

Sketch 81: общий тюнинг интерфейса. Из интересного — предпросмотр изменения параметров элементов при наведение на действие. А ещё макеты можно смотреть через браузер так же, как в основном приложении.

UI Store Design: огромный каталог бесплатных UI Kit для всех популярных инструментов дизайна: Adobe XD, Sketch, Figma, InVision Studio, Photoshop.

Modern fluid typography editor: калькулятор параметров шрифта для гибкой адаптивной типографики.

CSS Shadow Palette Generator: генератор мягких и аккуратных теней в вебе. Можно получить CSS-код. Анонс от автора.

mmmotif: генератор изометрических паттернов в браузере. На выходе SVG.

dither pattern maker: генератор текстур в стилистике дизеринга в браузере.

ffflux: генератор размытых градиентов на SVG в браузере.

ssspill: генератор стекающих пятен краски в браузере. На выходе SVG.

Leah Acosta, Caroline Kim и Ryan Finch из Meta описывают метод количественного исследования концепций на ранней стадии, когда конкретной визуализации нет (да и она только вредит).

Манн, Иванов, Фербер и лаборатория Wonderfull выпустили перевод второго издания книги Джима Калбаха «Путь клиента». Выдержка из главы №2.

Brant Houston достаточно подробно описывает историю журналистики, основанной на данных. Хронология расписана с середины 20 века.

Niels van Berkel, Mikael Skov и Jesper Kjeldskov описывают три типа взаимодействия с интеллектуальными системами.

Анализ производительности разных инструментов дизайна и нагрузки на центральный и графический процессор.

Bloomberg получила внутренние документы Amazon, которые говорят, что значительная часть пользователей просто ставит музыку и таймер на умных колонках, не особо пользуясь остальными функциями. Выдержки.

Kate Moran и Maria Rosala из Nielsen/Norman Group приводят особенности контекстных методов пользовательских исследований — полевых и дневниковых.

Генератор абстрактного искусства по текстовому описанию в нескольких стилистиках. Один из самых эффектных среди всех подобных инструментов.

Netflix запускает документальный сериал про африканский дизайн.

Четвёртый год я провожу исследование: какие дизайн-команды в отечественных продуктовых компаниях самые сильные? Можно сравнить результаты за 2020, 2019 и 2018 годы. Такой рейтинг будет полезен рынку. Дизайнерам — лучше понимать, где есть хорошие вызовы и комфортная среда для профессионального роста. Компаниям и дизайн-командам — видеть, что нужно докачать.

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