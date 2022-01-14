ГПБ Мобайл запускает виртуальные SIM-карты

Многие современные телефоны поддерживают две сим-карты. Но люди часто используют только одну, потому что вторая — электронная eSIM. Мы долго работали над тем, чтобы электронные SIM-карты заработали в ГПБ Мобайл, и с января наши абоненты смогут использовать смартфоны по полной: теперь мы поддерживаем eSIM!