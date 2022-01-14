IKEA выпустила в Германии коллекцию предметов декора, напечатанную на 3D-принтере — это головы, лица и руки Статьи редакции
Доступны в чёрном и белом цвете.
Коллекция Flamträd отличается от тех вещей, которые обычно продаёт ритейлер, пишет Yanko Design. В ней есть декоративные головы, руки и лица, напечатанные в натуральную величину и отличающиеся высокой детализацией.
Предметы можно разместить на столе или закрепить на стене и использовать, например, как держатели для шляпы, наушников или украшений.
Flamträd доступна только на рынке Германии. Например, голова стоит €49,99 (около 4,3 тысячи рублей), а пара рук — €39,99 (3,4 тысячи рублей).
Эксперименты IKEA с 3D-печатью начались в 2019 году в партнёрстве с UNYQ, производящей протезы. Тогда они анонсировали коллекцию игровых аксессуаров — держатели проводов, насадки на клавиатуру и другие.
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