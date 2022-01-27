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Дизайн
Таня Боброва

Концепт: как выглядели бы логотипы известных компаний в стиле Средневековья Статьи редакции

Burger King, Audi, Twitter, Starbucks и другие.

9 9 комментариев
787 просмотров

Изображения в своих соцсетях в январе опубликовал петербургский иллюстратор Илья Сталлоне.

Например, в Twitter серию открыл пост с логотипом соцсети.

Ilya Stallone @ilya_stallone
Hello Twitter!
Ilya Stallone @ilya_stallone
Windows
Medieval branding | Part 1
#Windows
Ilya Stallone @ilya_stallone
Instagram
Medieval branding | Part 1
#instagram
Ilya Stallone @ilya_stallone
Firefox
Medieval branding | Part 1
#firefox
Ilya Stallone @ilya_stallone
Playboy
Medieval branding | Part 1
@PlayboyTV @PlayboyRadio
Ilya Stallone @ilya_stallone
Starbucks
Medieval branding | Part 1
@StarbucksRussia @Starbucks
Ilya Stallone @ilya_stallone
Youtube
Medieval branding | Part 1
@YouTube
Ilya Stallone @ilya_stallone
Puma
Medieval branding | Part 1
@PUMA
Ilya Stallone @ilya_stallone
Lacoste
Medieval branding | Part 1
@LACOSTE
Ilya Stallone @ilya_stallone
Audi
Medieval branding | Part 1
#audi

На некоторые рисунки отреагировали бренды. Например, Audi UK похвалила за отличный дизайн, аккаунт Windows UK написал, что логотип «действительно возвращает в 1400-е», а в Burger King в России сообщили, что скинули новый логотип на согласование.

BURGER KING®Russia @burgerkingrus
Спасибо, Илья @ilya_stallone. Скинули начальству на согласование
Audi UK @AudiUK
@ilya_stallone Wheely great design 👏
Windows UK @WindowsUK
@ilya_stallone This really does take us back to the 1400s 😂 - Jack
9 9 комментариев
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9 комментариев
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Ольга Павленко

Артемий Лебедев нервно курит в сторонке..

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jianku13

Сеткин, верни долг

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Ольга Павленко

в картинках средневековья, пожалуйста ))

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Джон Картошкин

ну курит и курит

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Stanislav

Ютуб прям сос мыслом получился.

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Алексей Кошляков

пора открывать новую рубрику на VC - Слоупок (первыми там будут редакционные материалы)

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Murad Mustafayev

Сталлоне)))

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Ковалёва София

выглядят они лучше чем сейчас

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Pavel Voronkov

Старбакс ужОс! Старая дева с обвисшими и раздвинутыми ...
Древние греки или римляне справились бы лучше, чем эти англосаксонские варвары.

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Концепт: как выглядели бы логотипы известных компаний в стиле Средневековья Статьи редакции

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