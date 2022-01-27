Концепт: как выглядели бы логотипы известных компаний в стиле Средневековья Статьи редакции
Burger King, Audi, Twitter, Starbucks и другие.
Изображения в своих соцсетях в январе опубликовал петербургский иллюстратор Илья Сталлоне.
Например, в Twitter серию открыл пост с логотипом соцсети.
На некоторые рисунки отреагировали бренды. Например, Audi UK похвалила за отличный дизайн, аккаунт Windows UK написал, что логотип «действительно возвращает в 1400-е», а в Burger King в России сообщили, что скинули новый логотип на согласование.
Артемий Лебедев нервно курит в сторонке..
Сеткин, верни долг
в картинках средневековья, пожалуйста ))
ну курит и курит
Ютуб прям сос мыслом получился.
пора открывать новую рубрику на VC - Слоупок (первыми там будут редакционные материалы)
Сталлоне)))
выглядят они лучше чем сейчас
Старбакс ужОс! Старая дева с обвисшими и раздвинутыми ...
Древние греки или римляне справились бы лучше, чем эти англосаксонские варвары.
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