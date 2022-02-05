Дизайн
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Google Chrome впервые за восемь лет поменяет иконку: она станет более «плоской», а тени исчезнут Статьи редакции

Цвета станут ярче, а круг увеличится.

58 58 комментариев
1973 просмотров

Google обновит логотип браузера Google Chrome. Об этом в Twitter рассказал дизайнер компании Элвин Ху.

Фирменный круг браузера увеличился и стал более плоским, потому что с него убрали тени. Цвета логотипа стали ярче.

Мы удалили тени, упростили пропорции и сделали цвета чуть ярче, тем самым упростив иконку. Так мы привели его в соответствие с более современным выражением бренда Google.

Элвин Ху
дизайнер Google Chrome
Elvin 🌈 @elvin_not_11
We simplified the main brand icon by removing the shadows, refining the proportions and brightening the colors, to align with Google's more modern brand expression.

Дизайнеры браузера обнаружили, что сочетание некоторых оттенков зеленого и красного «создает неприятную цветовую вибрацию». Поэтому в логотип добавили едва заметный градиент, чтобы смягчить переход.

Elvin 🌈 @elvin_not_11
Fun fact: we also found that placing certain shades of green and red next to each other created an unpleasant color vibration, so we introduced a very subtle gradient to the main icon to mitigate that, making the icon more accessible.

Google адаптировал логотип под разные платформы, чтобы он лучше сочетался с их эстетикой. В Windows 10 & 11 у иконки более плавный вид. В Chrome OS цвета стали четче. Для Mac логотип сделали слегка трёхмерным, чтобы он больше походил на родные значки Apple.

Всего иконка Google Chrome менялась четыре раза — в 2008, 2011, 2014 и сейчас. По словам Элвина Ху, значок браузера у пользователей обновится в ближайшее время.

#новость #google #chrome

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Странный диод
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jianku13

— Кто как обзывается — сам так называется)
— Да, чувак) Ты 11 лет занимаешься этой фигнёй, блин)

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–4
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jianku13

Тени исчезают в полдень — цифровой дизайн прошёл половину пути до возвращения к точке отсчёта: зелёному тексту на чёрном фоне.

Wake up, Neo...

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9
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art3

Господи, блять, они могут за больше чем 10 лет, которые прошли с выката Метро от Майков, определиться, так тени нужны или нет?? И эта компашка еще пытается задавать тренды, хотя большей частью неудачно копирует. "Дизайн от Гугл" для меня это ругательство

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2
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Дима Басин

А как вам гайдлайны по материал дизайну от гугл? Первое что в голову приходит - нижнее меню должно иметь от 3 до 5 пунктов. Заходим в гугл почту и видим 2 пунка меню. Или гамбургер меню. По гайдам оно оправдано если пунктов больше 3 кажется или что-то такое. Если меньше то надо пихать их в екшнбар. Открываем что-то типа консоли гугл плей для разработчиков и видим два пункта меню. И так во всем. Я не чего не имею против материал дизайна, наоборот мне нравится. Но когда они сами болт кладут это более чём странно

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3
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art3

У этих клоунов на недавнем Андройде (10) еще половина экранов не перерисована была в их новый "материал". Так что для меня видеть как ггугл кладет болт на свой дизайн было более чем привычно

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2
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art3

А "фирменные" приложения там, это набор дизайнерских фелов всевозможных форм - от ненажимающихся иконок календаря в календаре, до... я даже не помню, мой мозг успешно стер травмирующие воспоминания о этом )

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3
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Rex Norton

Material Design – это рекомендации (гайдлайны), а не какие-то жёсткие правила ведь)

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0
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art3

Рекомендации, которые не соблюдает рекомендовавший их? Так и живем, оно и видно

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3
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Anton Salimov

Потому что все описанное вами это тоже «цветовые вибрации», которые режут глаз только перфекционистам

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0
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Сергей Милосердов

Дак вот определились же, в чём претензия?

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3
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Ivan Off

"Дизайн от Гугл" вообще не существует. Они просто не умеют в дизайн, и все уже давно это поняли.

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1
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GanicusCsw

Ага, расскажи их дизайнерам, что они не умеют в дизайн, там люди неглупые сидят. Туда не берут хреновых специалистов

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–3
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Ivan Off

Аргумент 80-го уровня.

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1
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GanicusCsw

Если для тебя это плохой дизайн, то соболезную. Я тебя удивлю, но Гуглу плевать на мнение такого колхозника

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–2
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art3

Покажи хоть один продукт от Гулага с дизайном без ошибок, даже не без ошибок в их собственном "матерьяльном дизигне", а в элементарных вещах? Я могу накидать кучу примеров в любом их продукте, но навряд ли ты оценишь, раз для тебя дизайнеры Гугола это божья роса

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Андрей Деревянко

И даже обсуждаемый логотип говно. Не понимаю почему Гугл так за него цепляется, самый неинтересный логотип среди браузеров

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–1
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Владимир

Рекомендую разобраться с аргументами ad hominem и понять, почему они плохи.

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Андрей Деревянко

Очень смешно)
Но не так смешно, как спорить с тем, что Гугл не умеет в дизайн 🤣

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–1
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Олег

А кто умеет? Ну для общего развития.

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Ivan Off

Тёма, конечно ))

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Anton Salimov

Пока вы в течениии 10 лет пытаетесь разобраться нужны тени или нет, дизайн прошёл уже несколько исторических циклов и если вы подождёте ещё пару лет, то скорее всего, дождётесь очередной тренд на них 😬

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art3

Принимаю ваш сарказм, но, если серьезно, дизайн эволюционирует или деградирует? Если идет эволюция то отката назад просто не может быть

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1
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Anton Salimov

Тут и нет отката, он же не стал таким, каким был 10 лет назад, он стал проще и минималистичнее. Я даже допускаю, что они болт на гайды кладут, неидеальность которых тут кто-то под лупой рассмотрел, исключительно из философии простоты😬

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art3

Вы для начала сравните логотипы 11 и 22 года, которые представлены в начале текста, а потом продолжим разговор на этом самом месте: "он же не стал таким, каким был 10 лет назад"

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0
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Anton Salimov

Я сравнил и они не идентичны, лого 11 года имеет объемность и «засветы».
«Вы што, не видите?» 😊вы обесцениваете работу дизайнеров, нехорошо.

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1
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art3

Я следовал логике: не было теней - тени появились - тени убрали

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0
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Anton Salimov

Там была тень косвенная, созданная засветом, но не у каждого цветового сегмента своя, а одна на все лого + цвета стали сильно темнее. Я близок к тому, чтобы расчехлить колорпиккер 🗿🗿🗿

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0
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jianku13

Дизайн надоедает. Когда появляются свежие масштабируемые идеи, гиганты подхватывают их и запускают новые тренды. Какие-то повторяются, какие-то, совсем надоевшие, уходят навсегда

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0
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Ware Wow

Это прорыв.

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5
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Anton Salimov

Как «прорыв» подана новость и дополнена сарказмом в комментах, а Google просто планово перерисовали иконку.

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0
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Denis Kiselev

Осталось разобраться - чего прорвало, откуда и куда.

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0
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Dmitry Pushin

наконец-то! сколько можно терпеть неприятные вибрации, совсем нас за людей не считают

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5
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Andre Macareno

От статьи веет атмосферой мемов про упрощение логотипа фаерфокса

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2
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Раскаяние и Мармелад

А что за мем?

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1
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Send_Nukes
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5
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Anatoly Ivanov

а 1й куда интереснее

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art3

Не соглашусь, текущий очень сочный

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Письменный фитиль

Произошло изнасилование русского языка

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1
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Ivan Off

Чо не так-то?... "Круг браузера"?

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0
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Олег

Когда в реальной жизни не хватает секса, везде мерещатся изнасилования.

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2
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Письменный фитиль

Прочитай предложение целиком ;)

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0
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Anton Salimov

Ты сейчас занимаешься тем же самым с аудиторией, которая этого не видит 😬 я, кстати, тоже.
Видимо нужно принять тот факт, что языком Пушкина, в наши дни, уже никто не разговаривает.

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0
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Преподобный Абдужаббор

Ахаха

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2
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Потапов Артур

в россии бы на этот проект потратили миллиарды рублей

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–3
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Gleb Tyutikov

Как будто внутри Гугла бюджет равен на него 0.

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2
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Сергей Ермилов
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1
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Vasiliy Leytman

Брат дизайнера, По Ху Ю, воздержался от комментариев)

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1
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Alex Shapovalov

Я вообще смотрю все становиться более плоским...

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0
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art3

С разморозкой вас!

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1
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Gleb Tyutikov

Считаете, что плоские иконки являются оскорбительными для некоторых групп людей?

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0
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Комментарий удален

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Ledneva Elena

Монописуально

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Arseniy Kruglov

Все бугуртят, а ведь стало просто красивее

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Fred Han

Просто дизайнерам впервые за 8 лет кинули премию на пропитание. Других объяснений я не вижу

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0
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Anatoly Ivanov

Лучше бы 100500 трекеров убрали из браузера

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Юности вольная птица

Со всеми этими "воями на болотах" о биометрии меня этот плоский "глазок" начинает смущать. Еще и увеличился.

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permacevruslan

как по мне, абсолютно ничего не меняется

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Gleb Tyutikov

Google приводит себя в эстетически приемлемый вид перед "приземлением" в России, но это его не спасет. Сколько нос не пудрите, контент придется удалять.Мозги РКН не запудрить.

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–4
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