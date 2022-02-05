Google Chrome впервые за восемь лет поменяет иконку: она станет более «плоской», а тени исчезнут Статьи редакции
Цвета станут ярче, а круг увеличится.
Google обновит логотип браузера Google Chrome. Об этом в Twitter рассказал дизайнер компании Элвин Ху.
Фирменный круг браузера увеличился и стал более плоским, потому что с него убрали тени. Цвета логотипа стали ярче.
Дизайнеры браузера обнаружили, что сочетание некоторых оттенков зеленого и красного «создает неприятную цветовую вибрацию». Поэтому в логотип добавили едва заметный градиент, чтобы смягчить переход.
Google адаптировал логотип под разные платформы, чтобы он лучше сочетался с их эстетикой. В Windows 10 & 11 у иконки более плавный вид. В Chrome OS цвета стали четче. Для Mac логотип сделали слегка трёхмерным, чтобы он больше походил на родные значки Apple.
Всего иконка Google Chrome менялась четыре раза — в 2008, 2011, 2014 и сейчас. По словам Элвина Ху, значок браузера у пользователей обновится в ближайшее время.
— Кто как обзывается — сам так называется)
— Да, чувак) Ты 11 лет занимаешься этой фигнёй, блин)
Тени исчезают в полдень — цифровой дизайн прошёл половину пути до возвращения к точке отсчёта: зелёному тексту на чёрном фоне.
Wake up, Neo...
Господи, блять, они могут за больше чем 10 лет, которые прошли с выката Метро от Майков, определиться, так тени нужны или нет?? И эта компашка еще пытается задавать тренды, хотя большей частью неудачно копирует. "Дизайн от Гугл" для меня это ругательство
А как вам гайдлайны по материал дизайну от гугл? Первое что в голову приходит - нижнее меню должно иметь от 3 до 5 пунктов. Заходим в гугл почту и видим 2 пунка меню. Или гамбургер меню. По гайдам оно оправдано если пунктов больше 3 кажется или что-то такое. Если меньше то надо пихать их в екшнбар. Открываем что-то типа консоли гугл плей для разработчиков и видим два пункта меню. И так во всем. Я не чего не имею против материал дизайна, наоборот мне нравится. Но когда они сами болт кладут это более чём странно
У этих клоунов на недавнем Андройде (10) еще половина экранов не перерисована была в их новый "материал". Так что для меня видеть как ггугл кладет болт на свой дизайн было более чем привычно
А "фирменные" приложения там, это набор дизайнерских фелов всевозможных форм - от ненажимающихся иконок календаря в календаре, до... я даже не помню, мой мозг успешно стер травмирующие воспоминания о этом )
Material Design – это рекомендации (гайдлайны), а не какие-то жёсткие правила ведь)
Рекомендации, которые не соблюдает рекомендовавший их? Так и живем, оно и видно
Потому что все описанное вами это тоже «цветовые вибрации», которые режут глаз только перфекционистам
Дак вот определились же, в чём претензия?
"Дизайн от Гугл" вообще не существует. Они просто не умеют в дизайн, и все уже давно это поняли.
Ага, расскажи их дизайнерам, что они не умеют в дизайн, там люди неглупые сидят. Туда не берут хреновых специалистов
Аргумент 80-го уровня.
Если для тебя это плохой дизайн, то соболезную. Я тебя удивлю, но Гуглу плевать на мнение такого колхозника
Покажи хоть один продукт от Гулага с дизайном без ошибок, даже не без ошибок в их собственном "матерьяльном дизигне", а в элементарных вещах? Я могу накидать кучу примеров в любом их продукте, но навряд ли ты оценишь, раз для тебя дизайнеры Гугола это божья роса
И даже обсуждаемый логотип говно. Не понимаю почему Гугл так за него цепляется, самый неинтересный логотип среди браузеров
Рекомендую разобраться с аргументами ad hominem и понять, почему они плохи.
Очень смешно)
Но не так смешно, как спорить с тем, что Гугл не умеет в дизайн 🤣
А кто умеет? Ну для общего развития.
Тёма, конечно ))
Пока вы в течениии 10 лет пытаетесь разобраться нужны тени или нет, дизайн прошёл уже несколько исторических циклов и если вы подождёте ещё пару лет, то скорее всего, дождётесь очередной тренд на них 😬
Принимаю ваш сарказм, но, если серьезно, дизайн эволюционирует или деградирует? Если идет эволюция то отката назад просто не может быть
Тут и нет отката, он же не стал таким, каким был 10 лет назад, он стал проще и минималистичнее. Я даже допускаю, что они болт на гайды кладут, неидеальность которых тут кто-то под лупой рассмотрел, исключительно из философии простоты😬
Вы для начала сравните логотипы 11 и 22 года, которые представлены в начале текста, а потом продолжим разговор на этом самом месте: "он же не стал таким, каким был 10 лет назад"
Я сравнил и они не идентичны, лого 11 года имеет объемность и «засветы».
«Вы што, не видите?» 😊вы обесцениваете работу дизайнеров, нехорошо.
Я следовал логике: не было теней - тени появились - тени убрали
Там была тень косвенная, созданная засветом, но не у каждого цветового сегмента своя, а одна на все лого + цвета стали сильно темнее. Я близок к тому, чтобы расчехлить колорпиккер 🗿🗿🗿
Дизайн надоедает. Когда появляются свежие масштабируемые идеи, гиганты подхватывают их и запускают новые тренды. Какие-то повторяются, какие-то, совсем надоевшие, уходят навсегда
Это прорыв.
Как «прорыв» подана новость и дополнена сарказмом в комментах, а Google просто планово перерисовали иконку.
Осталось разобраться - чего прорвало, откуда и куда.
наконец-то! сколько можно терпеть неприятные вибрации, совсем нас за людей не считают
От статьи веет атмосферой мемов про упрощение логотипа фаерфокса
А что за мем?
а 1й куда интереснее
Не соглашусь, текущий очень сочный
Чо не так-то?... "Круг браузера"?
Когда в реальной жизни не хватает секса, везде мерещатся изнасилования.
Ты сейчас занимаешься тем же самым с аудиторией, которая этого не видит 😬 я, кстати, тоже.
Видимо нужно принять тот факт, что языком Пушкина, в наши дни, уже никто не разговаривает.
в россии бы на этот проект потратили миллиарды рублей
Как будто внутри Гугла бюджет равен на него 0.
Брат дизайнера, По Ху Ю, воздержался от комментариев)
Я вообще смотрю все становиться более плоским...
С разморозкой вас!
Считаете, что плоские иконки являются оскорбительными для некоторых групп людей?
Комментарий удален
Монописуально
Все бугуртят, а ведь стало просто красивее
Просто дизайнерам впервые за 8 лет кинули премию на пропитание. Других объяснений я не вижу
Лучше бы 100500 трекеров убрали из браузера
Со всеми этими "воями на болотах" о биометрии меня этот плоский "глазок" начинает смущать. Еще и увеличился.
как по мне, абсолютно ничего не меняется
Google приводит себя в эстетически приемлемый вид перед "приземлением" в России, но это его не спасет. Сколько нос не пудрите, контент придется удалять.Мозги РКН не запудрить.
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