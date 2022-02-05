Давайте раз и навсегда усвоим, что обращение в правоохранительные органы ≠ клевета (за редким исключением)

О, сколько же раз за свою жизнь, я жалел, что у меня в арсенале не было этого поста. И каждый раз мне приходилось одно и то же объяснять людям, вместо того, чтобы просто дать им ссылку. Но ничего, сейчас мы это исправим.