Исследование российских дизайн-команд: куда бы они устроились на работу и где есть чему научиться

Ежегодное исследование продуктовых дизайн-команд в России. Как профессиональное сообщество оценивает результаты их работы?
В конце 2021 года мы опросили отечественных специалистов, чтобы узнать их отношение к продуктовым дизайн-командам. В опросе участвовало 1427 человек (87,8% — дизайнеры разного профиля) из разных городов:
- Москва (61,3%);
- Санкт-Петербург (17,2%);
- Минск (3,9%);
- Екатеринбург (3%);
- Новосибирск (2,2%);
- Казань (1,7%);
- Краснодар (1,5%);
- Нижний Новгород (1,5%);
- Ростов-на-Дону (1,2%);
- Киев (1,1%);
- Самара (0,9%);
- Воронеж (0,5%);
- Другие (4,1%).
В России хватает сильных продуктовых компаний и команд, в которых работают мощные дизайнеры и выпускаются крепкие продукты международного уровня. Многие из них помогают дизайн-сообществу конференциями, митапами, конкурсами и другими полезными вещами.
Такой рейтинг будет полезен рынку. Дизайнерам — лучше понимать, где есть хорошие вызовы и комфортная среда для профессионального роста. Компаниям и дизайн-командам — видеть, что нужно докачать. Это станет полезным инструментом для оценки вложений в HR-бренд.
Видели ли вы сильные продукты в плане дизайна от этих компаний?
Пользовались сами, читали о них, слышали рекомендации друзей.
В каких компаниях вам было бы чему научиться как дизайнеру?
Например, есть сильные дизайнеры внутри или выстроен системный рабочий процесс.
Где построена хорошая дизайн-культура, менеджеры и понимают и ценят дизайн?
Жизнь дизайнера в такой компании — не процесс вечной борьбы.
Кто из отечественных компаний хорошо работает с профессиональным сообществом?
Это могут быть митапы и конференции, курсы и образовательные программы, статьи и другие публикации.
Оффер какой компании вы бы приняли?
Вам предложили работу и дали возможность выбрать продукт, над которым хотите работать.
У каждой команды в каталоге есть динамика рейтинга — как их оценивали в разные годы. Карточки компаний будут развиваться. Ответы собирались с начала ноября 2021 года по конец января 2022. Аудитория — читатели популярных дизайнерских Telegram-каналов, групп в Facebook и пабликов во «ВКонтакте» (отдельное спасибо «Оди» и «Ищу дизайнера»).
В 2018 году мы провели такое исследование для внутренних задач Mail.ru Group. В 2019 и 2020 году опрос доработали, а результаты исследования решили сделать открытыми.
Стало понятно, где наши усилия по обновлению продуктов и развитию команды заметны, а где их не хватает или они не видны снаружи. Главный результат работы продуктовой дизайн-команды — обновлённые и улучшенные продукты.
Но это не всегда быстрый процесс, да и профессиональное сообщество заметит их не сразу. Есть разрыв между этими событиями, и такое исследование подсвечивает его. Отчёт стал хорошим инструментом для фокусирования внутренней работы и публичных активностей.
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