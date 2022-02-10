Исследование российских дизайн-команд: куда бы они устроились на работу и где есть чему научиться

Ежегодное исследование продуктовых дизайн-команд в России. Как профессиональное сообщество оценивает результаты их работы?

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В конце 2021 года мы опросили отечественных специалистов, чтобы узнать их отношение к продуктовым дизайн-командам. В опросе участвовало 1427 человек (87,8% — дизайнеры разного профиля) из разных городов:

Москва (61,3%);

Санкт-Петербург (17,2%);

Минск (3,9%);

Екатеринбург (3%);

Новосибирск (2,2%);

Казань (1,7%);

Краснодар (1,5%);

Нижний Новгород (1,5%);

Ростов-на-Дону (1,2%);

Киев (1,1%);

Самара (0,9%);

Воронеж (0,5%);

Другие (4,1%).

В России хватает сильных продуктовых компаний и команд, в которых работают мощные дизайнеры и выпускаются крепкие продукты международного уровня. Многие из них помогают дизайн-сообществу конференциями, митапами, конкурсами и другими полезными вещами.

Такой рейтинг будет полезен рынку. Дизайнерам — лучше понимать, где есть хорошие вызовы и комфортная среда для профессионального роста. Компаниям и дизайн-командам — видеть, что нужно докачать. Это станет полезным инструментом для оценки вложений в HR-бренд.

Видели ли вы сильные продукты в плане дизайна от этих компаний?

Пользовались сами, читали о них, слышали рекомендации друзей.

В каких компаниях вам было бы чему научиться как дизайнеру?

Например, есть сильные дизайнеры внутри или выстроен системный рабочий процесс.

Где построена хорошая дизайн-культура, менеджеры и понимают и ценят дизайн?

Жизнь дизайнера в такой компании — не процесс вечной борьбы.

Кто из отечественных компаний хорошо работает с профессиональным сообществом?

Это могут быть митапы и конференции, курсы и образовательные программы, статьи и другие публикации.

Оффер какой компании вы бы приняли?

Вам предложили работу и дали возможность выбрать продукт, над которым хотите работать.

У каждой команды в каталоге есть динамика рейтинга — как их оценивали в разные годы. Карточки компаний будут развиваться. Ответы собирались с начала ноября 2021 года по конец января 2022. Аудитория — читатели популярных дизайнерских Telegram-каналов, групп в Facebook и пабликов во «ВКонтакте» (отдельное спасибо «Оди» и «Ищу дизайнера»).

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В 2018 году мы провели такое исследование для внутренних задач Mail.ru Group. В 2019 и 2020 году опрос доработали, а результаты исследования решили сделать открытыми.

Стало понятно, где наши усилия по обновлению продуктов и развитию команды заметны, а где их не хватает или они не видны снаружи. Главный результат работы продуктовой дизайн-команды — обновлённые и улучшенные продукты.