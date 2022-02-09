Курьерский сервис Dostavista обновил логотип в России: поменял все буквы на строчные и сделал «более дружелюбный» шрифт Статьи редакции
В сентябре компания сменила название на Borzo, но в России продолжила работать под брендом Dostavista.
Dostavista разработала новый логотип самостоятельно на основе глобальной айдентики, пишет Sostav. В сентябре 2021 года компания сменила название и объединила свои подразделения в разных странах под брендом Borzo.
Сервис основан в России в 2012 году и работает под брендом Dostavista, после объединения оно осталось прежним.
По словам директора по развитию Dostavista Татьяны Борзых, сервис построил в России сильный бренд и хочет, чтобы новый логотип «бережно вписался в единую дизайн-систему компании». Клиенты, которые увидели логотип, заявили, что он выглядит современнее, более лаконичным и дружелюбным, рассказала Борзых.
Кроме России, сервис работает ещё в девяти странах — Бразилии, Индии, Индонезии, Южной Корее, Малайзии, Мексике, Турции, Вьетнаме и на Филиппинах. В 2019 году Dostavista привлекла $15 млн, в 2018 году — $2 млн, в 2017 году — $2,25 млн от Buran VC и AddVenture.
Судя по шрифту, больше подходит для сервиса доставки фастфуда.
Вместо него покупатели увидят временный номер, сгенерированный сервисом.
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