В сентябре компания сменила название на Borzo, но в России продолжила работать под брендом Dostavista.

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Dostavista разработала новый логотип самостоятельно на основе глобальной айдентики, пишет Sostav. В сентябре 2021 года компания сменила название и объединила свои подразделения в разных странах под брендом Borzo.

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Сервис основан в России в 2012 году и работает под брендом Dostavista, после объединения оно осталось прежним.

Dostavista

По словам директора по развитию Dostavista Татьяны Борзых, сервис построил в России сильный бренд и хочет, чтобы новый логотип «бережно вписался в единую дизайн-систему компании». Клиенты, которые увидели логотип, заявили, что он выглядит современнее, более лаконичным и дружелюбным, рассказала Борзых.