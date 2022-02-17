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Дизайн
Yury Vetrov

Вопросы для дизайн-собеседований и новые конструкторы сайтов: 20 самых важных материалов в продуктовом дизайне за январь

Традиционный дайджест директора по бренду и дизайну Райффайзен Банка Юрия Ветрова.

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Исследование отечественных дизайн-команд

Зимой запустил исследование отношения к продуктовым дизайн-командам в России. Наконец-то собрал результаты. Участвовало 1427 человек. Это больше, чем в 2020, 2019 и 2018 годах. Вот, например, топ-10 по вопросу «Оффер какой компании вы бы приняли?»:

  1. Яндекс
  2. Тинькофф
  3. Miro
  4. Альфа-Банк
  5. Сбер
  6. Aviasales
  7. Райффайзен Банк
  8. Mail.ru Group / VK
  9. Ozon
  10. Avito

CES 2022

Ежегодная выставка технологических чудес и экспериментов CES 2022 в этом году прошла 5-7 января в Лас-Вегасе и интернете. Обычно здесь показывают кучу прорывной крутячки. Правда, из-за дефицита чипов многие крупные компании пропустили участие даже в онлайне. Но кой-чо занятное было.

The State of UX Maturity — Data from Our Self-Assessment Quiz

Kate Moran проанализировала оценку зрелости дизайна нескольких тысяч компаний по модели Nielsen/Norman Group. В прошлом году они выпустили инструмент самостоятельной оценки зрелости, которым воспользовались 5371 человек. Основная часть находится на 3 и 4 уровне из 6, хотя это специфика выборки.

Why Are Hyperlinks Blue

Elise Blanchard продолжает изучать предысторию выбора синего цвета для ссылок в вебе. Она пообщалась с Ben Schneiderman и составила достаточно подробную хронологию событий.

Как улучшать продукт методом Fake Door

Александр Ревенок из Semrush делится опытом продуктовых экспериментов через метод «фальшивых дверей». Это функции, которые ещё не реализованы, но по интересу пользователей к которым можно предположить их востребованность.

Why designers should remove “Hooked” from their reading list

Rubens Cantuni критикует известную книгу Nir Eyal «Hooked». Она использует психологию пользователей во вред для создания зависимостей не хуже табачной или игровой.

ResearchOps: Study Guide

Nielsen/Norman Group сделали структурированную подборку своих статей о ResearchOps.

Measuring Tech Savviness

Jim Lewis и Jeff Sauro описывают способы оценить техническую грамотность пользователей. И выясняют, насколько она влияет на эффективность использования интерфейса.

Новости инструментов дизайна

  • Figma: Готовят бету версии для iPad.
  • Sketch 82: Просмотр компонентов в браузере и другие обновления.
  • Framer Sites: Запустили конструктор сайтов. Планируют конкурировать с Webflow по степени гибкости и управляемости.
  • Minimator: Создание иллюстраций из простых линий в браузере.
  • Tails: Конструктор сайтов на базе фреймворка Tailwind.
  • Uisual: Коллекция простых шаблонов структуры промо-сайтов с кодом на HTML и CSS.
  • Vizzu: Каталог скриптов для простой визуализации данных на JavaScript.

Rationalise it! 5 steps to introduce a new component to the design system

Андрей Сундиев описывает процесс добавления нового компонента в дизайн-систему Beamery.

The tech industry's accessibility report card for 2021

Обзор новых технологий в устройствах и операционных системах крупнейших технологических компаний, которые поддерживают accessibility.

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Designer Slack Communities

Каталог дизайн-сообществ в Slack.

Katie Swindler — Life and Death Design

Rosenfeld Media выпустили книгу Katie Swindler «Life and Death Design». Она посвящена ситуациям на грани жизни и смерти, а также технологиям и интерфейсам, которые помогают в них. Выдержка из главы 1.

Choosing Chart Types: Consider Context

Kate Moran из Nielsen/Norman Group даёт советы по выбору диаграмм для представления отчётов о пользовательских исследованиях и данных аналитики.

Badge UI design exploration — Tips & tricks, usability, and use cases review

Роман Камушкен описывает виды беджей в интерфейсе и ситуации для их использования.

Structuring your Storybook

Советы по организации живого гайдлайна в Storybook от Varun Vachhar.

Questions to ask when interviewing for a design job

Michael McWatters предлагает набор вопросов для дизайнера на собеседовании, которые стоит задать руководителю дизайна.

Зачем умной колонке часы со стрелками и как объединить три устройства в одном

Как делали умную колонку с часами SberBox Time.

Designing the Designer Role

Adam Doti размышляет о развитии роли дизайнера за 10 лет в Salesforce. Мини-сайт с её описанием.

Курс «Паттерны дизайн-менеджмента» на Bang Bang Education

1 марта стартует седьмой поток моего курса о дизайн-менеджменте цифровых продуктов на Bang Bang Education. На первых шести отучились 400 дизайн-директоров, дизайн-менеджеров, арт-директоров, ведущих дизайнеров, креативных директоров из многих отечественных (и нескольких международных) компаний: AIC, Альфа-Банк, Arrival, Aviasales, Avito, Badoo, BBC, БКС, ВТБ, Газпром, Детский мир, EPAM, inDriver, Kaspi, Klarna, Комитет, MacPaw, Mail.ru Group, Microsoft, Miro, МТС, Opera, Открытие, Ozon, PayPal, QIWI, Райффайзен Банк, Rambler, РБК, Readdle, Redmadrobot, Росбанк, Ростелеком, S7, Сбербанк, Semrush, Skyeng, Tele2, Тинькофф, TomTom, Точка, Учи.ру, ЦИАН, Wargaming, Wrike, X5, Яндекс и многих других. Ещё можно успеть записаться.

Читайте полную версию дайджеста в моём блоге. За свежими ссылками можно следить в группе на Facebook или во «ВКонтакте», а также в Telegram-канале. Спасибо всем, кто помогает наполнять дайджест.

#ux #ui #figma #интерфейсы

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https://minimator.app/ классный таймкиллер *_*
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minimalist graphical editor in your browser and on the go
minimator.app
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