Вопросы для дизайн-собеседований и новые конструкторы сайтов: 20 самых важных материалов в продуктовом дизайне за январь

Традиционный дайджест директора по бренду и дизайну Райффайзен Банка Юрия Ветрова.

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Зимой запустил исследование отношения к продуктовым дизайн-командам в России. Наконец-то собрал результаты. Участвовало 1427 человек. Это больше, чем в 2020, 2019 и 2018 годах. Вот, например, топ-10 по вопросу «Оффер какой компании вы бы приняли?»:

Яндекс Тинькофф Miro Альфа-Банк Сбер Aviasales Райффайзен Банк Mail.ru Group / VK Ozon Avito

Ежегодная выставка технологических чудес и экспериментов CES 2022 в этом году прошла 5-7 января в Лас-Вегасе и интернете. Обычно здесь показывают кучу прорывной крутячки. Правда, из-за дефицита чипов многие крупные компании пропустили участие даже в онлайне. Но кой-чо занятное было.

Kate Moran проанализировала оценку зрелости дизайна нескольких тысяч компаний по модели Nielsen/Norman Group. В прошлом году они выпустили инструмент самостоятельной оценки зрелости, которым воспользовались 5371 человек. Основная часть находится на 3 и 4 уровне из 6, хотя это специфика выборки.

Elise Blanchard продолжает изучать предысторию выбора синего цвета для ссылок в вебе. Она пообщалась с Ben Schneiderman и составила достаточно подробную хронологию событий.

Александр Ревенок из Semrush делится опытом продуктовых экспериментов через метод «фальшивых дверей». Это функции, которые ещё не реализованы, но по интересу пользователей к которым можно предположить их востребованность.

Rubens Cantuni критикует известную книгу Nir Eyal «Hooked». Она использует психологию пользователей во вред для создания зависимостей не хуже табачной или игровой.

Nielsen/Norman Group сделали структурированную подборку своих статей о ResearchOps.

Jim Lewis и Jeff Sauro описывают способы оценить техническую грамотность пользователей. И выясняют, насколько она влияет на эффективность использования интерфейса.

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Новости инструментов дизайна

Figma: Готовят бету версии для iPad.

Sketch 82: Просмотр компонентов в браузере и другие обновления.

Framer Sites: Запустили конструктор сайтов. Планируют конкурировать с Webflow по степени гибкости и управляемости.

Minimator: Создание иллюстраций из простых линий в браузере.

Tails: Конструктор сайтов на базе фреймворка Tailwind.

Uisual: Коллекция простых шаблонов структуры промо-сайтов с кодом на HTML и CSS.

Vizzu: Каталог скриптов для простой визуализации данных на JavaScript.

Андрей Сундиев описывает процесс добавления нового компонента в дизайн-систему Beamery.

Обзор новых технологий в устройствах и операционных системах крупнейших технологических компаний, которые поддерживают accessibility.

Каталог дизайн-сообществ в Slack.

Rosenfeld Media выпустили книгу Katie Swindler «Life and Death Design». Она посвящена ситуациям на грани жизни и смерти, а также технологиям и интерфейсам, которые помогают в них. Выдержка из главы 1.

Kate Moran из Nielsen/Norman Group даёт советы по выбору диаграмм для представления отчётов о пользовательских исследованиях и данных аналитики.

Роман Камушкен описывает виды беджей в интерфейсе и ситуации для их использования.

Советы по организации живого гайдлайна в Storybook от Varun Vachhar.

Michael McWatters предлагает набор вопросов для дизайнера на собеседовании, которые стоит задать руководителю дизайна.

Как делали умную колонку с часами SberBox Time.

Adam Doti размышляет о развитии роли дизайнера за 10 лет в Salesforce. Мини-сайт с её описанием.

1 марта стартует седьмой поток моего курса о дизайн-менеджменте цифровых продуктов на Bang Bang Education. На первых шести отучились 400 дизайн-директоров, дизайн-менеджеров, арт-директоров, ведущих дизайнеров, креативных директоров из многих отечественных (и нескольких международных) компаний: AIC, Альфа-Банк, Arrival, Aviasales, Avito, Badoo, BBC, БКС, ВТБ, Газпром, Детский мир, EPAM, inDriver, Kaspi, Klarna, Комитет, MacPaw, Mail.ru Group, Microsoft, Miro, МТС, Opera, Открытие, Ozon, PayPal, QIWI, Райффайзен Банк, Rambler, РБК, Readdle, Redmadrobot, Росбанк, Ростелеком, S7, Сбербанк, Semrush, Skyeng, Tele2, Тинькофф, TomTom, Точка, Учи.ру, ЦИАН, Wargaming, Wrike, X5, Яндекс и многих других. Ещё можно успеть записаться.