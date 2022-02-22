Обновлённый фирменный стиль сохранил формы и цвета, но стал более «ярким».

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Сервис сменил в логотипе sravni.ru на «сравни» и обновил иконку — она получила градиент и стала «более динамичной», объявила компания.

Слева — старый логотип, справа — новый

Сервис также обновил главную страницу сайта и рекламную платформу, на которой представлены банковские и страховые продукты разных компаний.

Обновлённая главная страница сайта

Компания сообщила, что обновила подход к графике и фотостилю: отказалась от нагруженных абстрактных образов в пользу понятной коммуникации.

Разработкой позиционирования занималось insights-агентство Signal, новой айдентикой — агентство ONY. Процесс ребрендинга занял девять месяцев.

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В компании пояснили, что провели ребрендинг на фоне трансформации сервиса в полноценную финтех-компанию. В августе 2021 года ЦБ включил её в реестр операторов финансовых платформ.