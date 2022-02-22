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Дизайн
Таня Боброва

Финансовый маркетплейс «Сравни.ру» обновил логотип: написал название на кириллице и избавился от «ру» Статьи редакции

Обновлённый фирменный стиль сохранил формы и цвета, но стал более «ярким».

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Сервис сменил в логотипе sravni.ru на «сравни» и обновил иконку — она получила градиент и стала «более динамичной», объявила компания.

Слева — старый логотип, справа — новый

Сервис также обновил главную страницу сайта и рекламную платформу, на которой представлены банковские и страховые продукты разных компаний.

Обновлённая главная страница сайта

Компания сообщила, что обновила подход к графике и фотостилю: отказалась от нагруженных абстрактных образов в пользу понятной коммуникации.

Разработкой позиционирования занималось insights-агентство Signal, новой айдентикой — агентство ONY. Процесс ребрендинга занял девять месяцев.

В компании пояснили, что провели ребрендинг на фоне трансформации сервиса в полноценную финтех-компанию. В августе 2021 года ЦБ включил её в реестр операторов финансовых платформ.

Основанный в 2009 году «Сравни.ру» помогает сравнивать предложения банков и страховых компаний — условия по кредиткам, ипотеке и другим финансовым продуктам.

#сравниру

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Пабы старой Руси

Сервис сменил в логотипе savni.ru на «сравни»
Я бы тоже сменил, потому что первое с опечаткой @Таня Боброва

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Таня Боброва

Спасибо, что заметили. Поправили

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