Финансовый маркетплейс «Сравни.ру» обновил логотип: написал название на кириллице и избавился от «ру» Статьи редакции
Обновлённый фирменный стиль сохранил формы и цвета, но стал более «ярким».
Сервис сменил в логотипе sravni.ru на «сравни» и обновил иконку — она получила градиент и стала «более динамичной», объявила компания.
Сервис также обновил главную страницу сайта и рекламную платформу, на которой представлены банковские и страховые продукты разных компаний.
Компания сообщила, что обновила подход к графике и фотостилю: отказалась от нагруженных абстрактных образов в пользу понятной коммуникации.
Разработкой позиционирования занималось insights-агентство Signal, новой айдентикой — агентство ONY. Процесс ребрендинга занял девять месяцев.
В компании пояснили, что провели ребрендинг на фоне трансформации сервиса в полноценную финтех-компанию. В августе 2021 года ЦБ включил её в реестр операторов финансовых платформ.
Основанный в 2009 году «Сравни.ру» помогает сравнивать предложения банков и страховых компаний — условия по кредиткам, ипотеке и другим финансовым продуктам.
Сервис сменил в логотипе savni.ru на «сравни»
Я бы тоже сменил, потому что первое с опечаткой @Таня Боброва
Спасибо, что заметили. Поправили
Комментарий удален
Собираем в одном месте события по теме и реакцию бизнеса.
Оператор не доказал службе, что его расходы выросли настолько, чтобы повышать тарифы.
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