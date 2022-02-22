Оценка Intel может оставаться низкой до реальных результатов роста

Intel заявил: в 2022 году маржинальность бизнеса компании сократится. А позже будет демонстрировать стабильные показатели в течение нескольких лет. Дело в том, что компания активно инвестирует в новые технологии из-за высокого спроса на микрочипы.