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Дизайн
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Sony показала дизайн шлема и контроллеров PlayStation VR 2 Статьи редакции

Когда компания выпустит устройство, неизвестно.

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Дизайн гарнитуры PlayStation VR 2 сделали сферическим, чтобы сама форма устройства передавала его предназначение — обеспечение полного погружения в виртуальную реальность. Инженеры при работе также учитывали дизайн PS5.

Шлем сделали более тонким и лёгким по сравнению с первым PS VR; вентиляционную систему обновили, благодаря чему экран устройства не должен запотевать. PS VR 2 будет подключаться с помощью одного кабеля, его контроллеры будут беспроводными.

Характеристики VR-гарнитуры раскрыли в январе: в ней будет использоваться OLED-дисплей с поддержкой 4K HDR, поле обзора составит 110 градусов.

#sony

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