«Dyson в мире ламп»: история светильников Anglepoise, дизайн которых почти не менялся более 80 лет Статьи редакции
В 1930-х британский инженер Дордж Карвардин разработал уникальный подвижный механизм и сделал на его основе лампу, которую назвал Anglepoise. Cо временем она получила культовый статус, а её узнаваемый образ использовала для своей заставки студия Pixar.
Создание механизма и первые светильники Anglepoise
Джордж Карвардин родился в 1887 году в городе Бат на юго-западе Англии. В 14 лет он бросил школу и до восемнадцатилетия проходил практику на автомобильном заводе Whiting Auto Works.
Затем юноша работал в различных мастерских помощником, а после устроился к производителю машин Horstmann Cars Limited. Спустя несколько лет его назначили главным конструктором и управляющим предприятия.
Позже Карвардин пытался развивать собственный бизнес — изготавливал детали для автомобилей, в основном элементы подвески. В тридцатых годах он сосредоточился на собственных разработках и в 1932 году спроектировал лампу с подвижной конструкцией.
У неё были массивное основание и длинная металлическая ножка, колена которой скреплялись пружинами. Пружинно-рычажной механизм позволял менять угол наклона как последней, так и плафона — светильник при этом сохранял заданное положение.
Карвардин не стремился воплотить в нём какие-то эстетические идеи — в первую очередь он руководствовался практическими соображениями.
В том же году Джордж запатентовал придуманный им механизм и начал производить лампы, предполагая сперва, что их будут использовать в промышленности или профессиональной деятельности, для которой нужен регулируемый свет.
Однако позднее мужчина понял, что они подойдут и для дома, а спрос на светильники стал превышать возможности Карвардина по их изготовлению. Тогда он передал лицензию возглавляемой Гербертом Терри компании Herbert Terry & Sons, которая делала металлические пружины.
В 1933 году лампы под брендом Anglepoise поступили в массовое производство — первую модель назвали Model 1208.
Спустя два года светильник адаптировали для домашнего использования. Новую Model 1227 сделали более компактной и аккуратной, также в ней сократили количество пружин — именно она стала «квинтэссенцией бренда». Версию 1227 выпускали в красном, зелёном, синем, бежевом и золотом оттенках.
«Когда появилась Anglepoise, возникло ощущение, что никакой другой конструкции и быть не может — она казалась очевидной, но прежде никто до этого не додумался. Её новаторская форма говорила сама за себя. В прямоте, с которой она сделана, заключается некий английский дух», — пишет Суржич.
Лампы хорошо подходили швеям, поэтому норвежский импортёр текстильного оборудования Як Якобсен в 1936 году, помимо швейных машин, заказал и пару светильников от Terry & Sons.
Они настолько понравились предпринимателю, что он связался с Терри, чтобы приобрести лицензию для Норвегии. Последний согласился, но с одним условием — Якобсен должен был закупить у него большое количество деталей.
Сделка состоялась, и норвежец запустил производство ламп в своей стране под маркой Luxo. При этом он немного изменил дизайн Angleopoise, который считал примитивным — как пишет журнал Core77, сделал его «более скандинавским». Модифицированная версия, названная L-1, поступила в продажу в 1937 году.
Позднее бизнесмен получил разрешение на продажу L-1 и её вариаций в государствах, которые не входили в Содружество наций. На территориях последнего торговала Terry.
Позиционирование и модели до кризиса 2000-х
К началу сороковых Anglepoise использовали на производственных линиях, в клиниках, салонах красоты и офисах, а также для домашнего освещения. В рекламе они представали «универсальными и легко регулируемыми светильниками, с помощью которых можно добиться как рассеянного, так и точечного света».
«Эта изумительная лампа светит не в глаза, а именно туда, куда вам нужно, под любым из тысячи и одного возможного угла», — сообщало рекламное объявление того времени.
«Надавите, потяните, согните, поверните — она останется на месте. Подчиняется легчайшему прикосновению и принимает любое необходимое положение, даже если установлена на вибрирующем станке», — говорилось в другом.
С началом Второй мировой войны маркетинговая стратегия изменилась — Model 1227 стали позиционировать как затемняющую. Теперь акцент делали на её сфокусированном свете и отсутствии нежелательного рассеивания.
По заказу Министерства авиации Британии в период с 1939 по 1944 год Terry изготавливала миниатюрные и лёгкие светильники Navigator для самолётов-бомбардировщиков.
Выпуск же продукции для дома компания возобновила только после войны, распродавая до этого времени остатки. В 1968 году линейка Anglepoise пополнилась новой Model 75 — у неё было относительно небольшое круглое основание, а также плавный, расширяющийся от основания к внешнему краю продолговатый абажур.
В 1971 году Terry & Sons продали промышленной корпорации Associated Spring, но уже в 1975-м семья Терри выкупила Anglepoise, выделив для неё производство в Реддитче.
Как отмечают авторы исследования "Aesthetics in Marketing" Раджа Байсия и Ганеш Дас, основные продажи фирмы приходились тогда на Великобританию — за её пределами о марке практически ничего не знали. В США, например, пружинно-рычажные светильники ассоциировались с Luxo.
Так, в 1986 году студия Pixar выпустила эмоциональный короткометражный мультик о реалистичных настольных лампах — их прототипом была модель от Якобсена. Мультфильм номинировали на «Оскар», а позднее один из его персонажей — Luxo Jr. — перекочевал в фирменную заставку компании.
Позднее появились конкуренты с более низкими ценами, например, шведская IKEA. Доля Anglepoise на рынке постепенно сокращалась и, по словам Байсии и Даса, в начале двухтысячных её руководство разработало две стратегии преодоления кризиса.
Первая подразумевала сохранение существующих на то время продуктов и каналов дистрибуции — каталогов оборудования и различных расходных материалов для офисов, а также перенос производства в более дешёвые страны.
Вторая — переосмысление Anglepoise как премиального бренда, ориентированного на международный рынок. «Мы собирали 50 тысяч ламп в год и понимали, что фабрику придётся закрыть. Нам нужно было вырваться из старого шаблона», — делится Саймон Терри, возглавивший организацию в 2001 году.
Компания пошла по второму пути.
- Её завод перенесли в Портсмут — индустриальный центр с современными предприятиями. Так, по словам Саймона, им удалось получить доступ к компонентам от лучших поставщиков.
- К работе над светильниками стали привлекать именитых дизайнеров.
Переизобретение бренда
Первым таким приглашённым специалистом стал Кеннет Грейндж,
который в 2003 году занял пост директора по дизайну. К тому времени множество его работ уже получили статус культовых — например, к ним относятся ручной миксер Kenwood, несколько камер Kodak, поезд InterCity 125 и автомобиль для лондонского такси LTI TX1.
В первый же год на новом месте Грейндж представил лампу под названием Type 3. С её помощью он не просто по-новому интерпретировал ставшую классической Model 1227, но и обозначил новый вектор развития Anglepoise.
По утверждению Байсии и Даса, дизайнер стремился воплотить в изготовленной из хромированной стали новинке качество и точность, доступные обновлённой компании. Она стоила около 250 фунтов стерлингов — в пять раз дороже произведённых в Реддитче предшественниц.
Новая ценовая политика повлияла на каналы продаж: офисные каталоги сменились специализирующимися на дизайне дистрибьюторами. «Впервые за 25 лет мы начали участвовать в выставках. Итальянцы хвалят наши дизайнерские решения, а немцы — качество технологий», — делился Саймон в 2004 году.
Впоследствии Грейндж не раз переосмыслял старые модели, а временами создавал и нетипичные для фирмы продукты. К примеру, у вышедшей в 2011 году минималистичной Type C были сенсорный выключатель, выгнутый верхний рычаг и плоский плафон-пластина, а «графичные» светильники серии Type 80 2019-го отличаются подсвечиваемыми с внешней стороны абажурами.
Чтобы обновить бренд и привнести в него «гламур», Кеннет привлёк своих коллег — дизайнера Пола Смита и модельера Маргарет Хауэлл. В партнёрстве с ними Anglepoise выпускает цветные версии своих самых популярных, как она сама указывает, ламп — Type 75, впервые поступивших в продажу в 2014 году.
При этом Смит работает не только с цветом, ему принадлежит идея создания миниатюрных и огромных версий светильников: «Я подумал, что будет здорово добавить две крайности: Mini и Giant! Гигантская модель выглядит необычно и даже сенсационно в большом пространстве, в то время как маленькая идеально подходит для учёбы или работы в небольших помещениях».
В 2022 году ассортимент Anglepoise включает настольные, настенные, подвесные и напольные светильники, всего 162 позиций по цене от 85 до 3195 фунтов стерлингов — 13 и почти 185 тысяч рублей соответственно по курсу на 11 марта.
Компания продаёт их в 50 странах, а её выручка, по некоторым данным, составила в первых двух кварталах почти $6 млн.
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Я эти лампы в первый раз увидел в заставке передачи "Детский час", не знал что это оказывается был пиксаровский мультик