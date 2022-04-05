Советы по размещению QR-кодов в офлайне и «энциклопедия компонентов»: всё о продуктовом дизайне за февраль
Традиционный дайджест директора по бренду и дизайну «Райффайзенбанка» Юрия Ветрова.
Storybook запустили «энциклопедию компонентов» — это каталог открытых живых гайдлайнов крупных компаний на базе фреймворка. Анонс с обзором самых интересных.
Артём Фомин рассказывает о методике расчёта «счастья пользователя» в Яндекс Маркете. Они описали несколько моделей поискового поведения и отмечают успешные и проблемные места в них.
Рассказ о Charles Kiesling, который придумал идею мигающего курсора для ввода текста примерно в 1968 году. Перевод.
Фантастическая статья Amy Goodchild о природе генеративного искусства. Она разбирает её три ключевых составляющие: случайность, правила и природные системы.
Дикая история мошенника Ali Ayad, который создал фейковое дизайн-агентство Madbird, в котором бесплатно работали 50 человек. Перевод.
Michelle Veneracion описывает процесс виртуальной сессии дизайн-критики в Salesforce. Участники разбиваются на роли (историк, критик, адвокат, оптимизатор) и дают комментарии по прототипу через свою призму.
Новости инструментов дизайна
- Figma: Февральские обновления. Больше про FigJam, но в основном инструменте улучшили поиск.
- Sketch 83. Новый интерфейс настроек углов фигур и другие обновления.
- The.com. Новый конструктор сайтов в браузере. Концепция интересная — можно брать любые блоки из сайтов, опубликованных на платформе.
- Adobe XD. Greg Lewis был большим фанатом инструмента. Он пытается понять, когда и почему команда перестала делать большие и важные обновления.
- story.to.design. Сервис генерирует шаблоны в Figma из компонентов на React, которые описаны в Storybook.
- hue.tools. Инструменты для работы с цветом в браузере. Разные способы смешивания и других манипуляций.
- Pattern Collection. Коллекция фоновых текстур для вдохновения.
- Medieval Fantasy City Generator. Генератор карт средневековых городов.
- pppointed. Генератор стрелок в SVG в браузере.
Советы по проектированию взаимодействия с контекстными меню от Michael Villar из сервиса Height.
Переосмыслили инструмент в сторону менеджера дизайн-систем. Он помогает хранить константы в едином месте и экспортировать их в Figma и компонентные фреймворки.
Шикарный обзор проблем в использовании базы знаний и инсайтов из пользовательских исследований от Jake Burghardt. Что может пойти не так и какие проблемы у этих данных.
Brad Frost разбирает плюсы и минусы двух подходов к версионированию дизайн-систем — весь фреймворк или отдельные компоненты. Сам он обычно использует первый подход.
Ariana Escobar описывает подход к определению принципов дизайна Salesforce. Необычно, что они делают это с пользователями — они отмечали яркие моменты в работе с продуктами.
A Book Apart готовят к выходу книгу Rachel McConnell «Leading Content Design». Она посвящена управлению редактурой в компании.
История Gui Bonsiepe — немецкого дизайнера, повлиявшего на интерфейсы.
Jeff Sauro и Jim Lewis описывают разницу между метриками конкретного сценария и всего исследования в целом. Какие задачи они решают и как их выбирать.
Группа исследователей MIT изучила степень доверия пользователей к голосовым помощникам. Они пытались понять, как на это влияет внешний вид, бренд и ключевая фраза для вызова.
Kate Kaplan из Nielsen/Norman Group описывает процесс совместной работы над видением дизайна в компании. Это рабочая сессия, которая вовлекает разные роли.
Evan Sunwall из Nielsen/Norman Group описывает структурированный подход к собеседованиям дизайнеров.
Lukas Oppermann подробно разбирает принципы именования токенов в дизайн-системах.
Советы по грамотному использованию QR-кодов в офлайне и интерфейсах от Станислава Хрусталёва.
Читайте полную версию дайджеста в моём блоге. За свежими ссылками можно следить в группе на Facebook или во «ВКонтакте», а также в Telegram-канале. Спасибо всем, кто помогает наполнять дайджест.
Инвестор настаивал, что не знал о рисках вложения денег в криптовалюту.
Системные аналитики — востребованная профессия, что подтверждают данные ребят из hh.ru. За 2021 год количество вакансий по этой специальности выросло на 45% (и это еще до новостей об отсрочках на призыв). При этом сейчас работу ищут больше 2100 человек, что подтверждает сервис. Несмотря на то, что рост интереса к профессии очевиден, не многие…
По итогам голосования на open source трибуне Highload++ больше всего голосов (155) набрал проект Михаила Грачёва dotenv-linter. Поэтому 13 мая 2022 Михаил выступит от Evrone на конференции с рассказом о проекте.
Летом 1944 года в США было подписано Бреттон-Вудское соглашение, согласно которому доллар стал единственной мировой резервной валютой. Почему соглашение распалось, а доллар так и остался главным?
Сейчас бренды массово переходят на новые площадки из-за блокировки Instagram* и Facebook*. Мы не знаем, сможем ли использовать зарубежные соцсети в будущем, поэтому самое рациональное сейчас — укрепиться на площадках, которые с меньшей вероятностью попадут под блокировку.
Пока одни компании с трудом приспосабливают свои бизнес-процессы к новым условиям, многие оказались готовыми к ним заранее. Цифровые решения, которые они внедрили заблаговременно, помогли им быстрее и эффективнее адаптироваться к новым условиям.