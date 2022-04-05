Советы по размещению QR-кодов в офлайне и «энциклопедия компонентов»: всё о продуктовом дизайне за февраль

Традиционный дайджест директора по бренду и дизайну «Райффайзенбанка» Юрия Ветрова.

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Storybook запустили «энциклопедию компонентов» — это каталог открытых живых гайдлайнов крупных компаний на базе фреймворка. Анонс с обзором самых интересных.

По запросу [форма] мы должны угадать, что именно нужно покупателю: выпечка, наращивание ногтей, косплеить медсестру или калибратор кубов бетона. Задача — быстро понять, кто перед нами и что сделает человека счастливым.

Артём Фомин рассказывает о методике расчёта «счастья пользователя» в Яндекс Маркете. Они описали несколько моделей поискового поведения и отмечают успешные и проблемные места в них.

The Apple II — один из первых персональных компьютеров, в чью системы был интегрировани мигающий курсор

Рассказ о Charles Kiesling, который придумал идею мигающего курсора для ввода текста примерно в 1968 году. Перевод.

Фантастическая статья Amy Goodchild о природе генеративного искусства. Она разбирает её три ключевых составляющие: случайность, правила и природные системы.

Дикая история мошенника Ali Ayad, который создал фейковое дизайн-агентство Madbird, в котором бесплатно работали 50 человек. Перевод.

Michelle Veneracion описывает процесс виртуальной сессии дизайн-критики в Salesforce. Участники разбиваются на роли (историк, критик, адвокат, оптимизатор) и дают комментарии по прототипу через свою призму.

Новости инструментов дизайна

Figma: Февральские обновления. Больше про FigJam, но в основном инструменте улучшили поиск.

Sketch 83. Новый интерфейс настроек углов фигур и другие обновления.

The.com. Новый конструктор сайтов в браузере. Концепция интересная — можно брать любые блоки из сайтов, опубликованных на платформе.

Adobe XD. Greg Lewis был большим фанатом инструмента. Он пытается понять, когда и почему команда перестала делать большие и важные обновления.



story.to.design. Сервис генерирует шаблоны в Figma из компонентов на React, которые описаны в Storybook.



hue.tools. Инструменты для работы с цветом в браузере. Разные способы смешивания и других манипуляций.



Pattern Collection. Коллекция фоновых текстур для вдохновения.



Medieval Fantasy City Generator. Генератор карт средневековых городов.



pppointed. Генератор стрелок в SVG в браузере.

Советы по проектированию взаимодействия с контекстными меню от Michael Villar из сервиса Height.

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Переосмыслили инструмент в сторону менеджера дизайн-систем. Он помогает хранить константы в едином месте и экспортировать их в Figma и компонентные фреймворки.

Шикарный обзор проблем в использовании базы знаний и инсайтов из пользовательских исследований от Jake Burghardt. Что может пойти не так и какие проблемы у этих данных.

Brad Frost разбирает плюсы и минусы двух подходов к версионированию дизайн-систем — весь фреймворк или отдельные компоненты. Сам он обычно использует первый подход.

Ariana Escobar описывает подход к определению принципов дизайна Salesforce. Необычно, что они делают это с пользователями — они отмечали яркие моменты в работе с продуктами.

A Book Apart готовят к выходу книгу Rachel McConnell «Leading Content Design». Она посвящена управлению редактурой в компании.

История Gui Bonsiepe — немецкого дизайнера, повлиявшего на интерфейсы.

Jeff Sauro и Jim Lewis описывают разницу между метриками конкретного сценария и всего исследования в целом. Какие задачи они решают и как их выбирать.

Группа исследователей MIT изучила степень доверия пользователей к голосовым помощникам. Они пытались понять, как на это влияет внешний вид, бренд и ключевая фраза для вызова.

Kate Kaplan из Nielsen/Norman Group описывает процесс совместной работы над видением дизайна в компании. Это рабочая сессия, которая вовлекает разные роли.

Evan Sunwall из Nielsen/Norman Group описывает структурированный подход к собеседованиям дизайнеров.

Lukas Oppermann подробно разбирает принципы именования токенов в дизайн-системах.

Советы по грамотному использованию QR-кодов в офлайне и интерфейсах от Станислава Хрусталёва.