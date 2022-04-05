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Дизайн
Yury Vetrov

Советы по размещению QR-кодов в офлайне и «энциклопедия компонентов»: всё о продуктовом дизайне за февраль

Традиционный дайджест директора по бренду и дизайну «Райффайзенбанка» Юрия Ветрова.

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Component Encyclopedia

Storybook запустили «энциклопедию компонентов» — это каталог открытых живых гайдлайнов крупных компаний на базе фреймворка. Анонс с обзором самых интересных.

Что считать счастьем покупателя?

По запросу [форма] мы должны угадать, что именно нужно покупателю: выпечка, наращивание ногтей, косплеить медсестру или калибратор кубов бетона. Задача — быстро понять, кто перед нами и что сделает человека счастливым.

Артём Фомин рассказывает о методике расчёта «счастья пользователя» в Яндекс Маркете. Они описали несколько моделей поискового поведения и отмечают успешные и проблемные места в них.

54 years ago, a computer programmer fixed a massive bug — and created an existential crisis

The Apple II — один из первых персональных компьютеров, в чью системы был интегрировани мигающий курсор

Рассказ о Charles Kiesling, который придумал идею мигающего курсора для ввода текста примерно в 1968 году. Перевод.

What is Generative Art?

Фантастическая статья Amy Goodchild о природе генеративного искусства. Она разбирает её три ключевых составляющие: случайность, правила и природные системы.

Jobfished — the con that tricked dozens into working for a fake design agency

Дикая история мошенника Ali Ayad, который создал фейковое дизайн-агентство Madbird, в котором бесплатно работали 50 человек. Перевод.

Why Teams Love This Virtual Design Review

Michelle Veneracion описывает процесс виртуальной сессии дизайн-критики в Salesforce. Участники разбиваются на роли (историк, критик, адвокат, оптимизатор) и дают комментарии по прототипу через свою призму.

Новости инструментов дизайна

  • Figma: Февральские обновления. Больше про FigJam, но в основном инструменте улучшили поиск.
  • Sketch 83. Новый интерфейс настроек углов фигур и другие обновления.
  • The.com. Новый конструктор сайтов в браузере. Концепция интересная — можно брать любые блоки из сайтов, опубликованных на платформе.
  • Adobe XD. Greg Lewis был большим фанатом инструмента. Он пытается понять, когда и почему команда перестала делать большие и важные обновления.
  • story.to.design. Сервис генерирует шаблоны в Figma из компонентов на React, которые описаны в Storybook.
  • hue.tools. Инструменты для работы с цветом в браузере. Разные способы смешивания и других манипуляций.
  • Pattern Collection. Коллекция фоновых текстур для вдохновения.
  • Medieval Fantasy City Generator. Генератор карт средневековых городов.
  • pppointed. Генератор стрелок в SVG в браузере.

Building like it's 1984: A comprehensive guide to creating intuitive context menus

Советы по проектированию взаимодействия с контекстными меню от Michael Villar из сервиса Height.

Supernova

Переосмыслили инструмент в сторону менеджера дизайн-систем. Он помогает хранить константы в едином месте и экспортировать их в Figma и компонентные фреймворки.

Opening the gates — Addressing concerns about research repositories broadening access to insights

Шикарный обзор проблем в использовании базы знаний и инсайтов из пользовательских исследований от Jake Burghardt. Что может пойти не так и какие проблемы у этих данных.

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Design system versioning: single library or individual components?

Brad Frost разбирает плюсы и минусы двух подходов к версионированию дизайн-систем — весь фреймворк или отдельные компоненты. Сам он обычно использует первый подход.

How We Defined the Design Principles for the Salesforce Developer Experiences

Ariana Escobar описывает подход к определению принципов дизайна Salesforce. Необычно, что они делают это с пользователями — они отмечали яркие моменты в работе с продуктами.

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Gui Bonsiepe — Framing Design as Interface

История Gui Bonsiepe — немецкого дизайнера, повлиявшего на интерфейсы.

Why Collect Task- and Study-Level Metrics?

Jeff Sauro и Jim Lewis описывают разницу между метриками конкретного сценария и всего исследования в целом. Какие задачи они решают и как их выбирать.

Hey, Alexa! Are you trustworthy?

Группа исследователей MIT изучила степень доверия пользователей к голосовым помощникам. Они пытались понять, как на это влияет внешний вид, бренд и ключевая фраза для вызова.

How to Create a UX-Vision Statement

Kate Kaplan из Nielsen/Norman Group описывает процесс совместной работы над видением дизайна в компании. Это рабочая сессия, которая вовлекает разные роли.

Hiring Interviews Are Terrible — Smart UX Teams Structure Them

Evan Sunwall из Nielsen/Norman Group описывает структурированный подход к собеседованиям дизайнеров.

The Practical Guide to Naming Design Tokens

Lukas Oppermann подробно разбирает принципы именования токенов в дизайн-системах.

Using QR Codes In Your Business — Best Practices And Pitfalls

Советы по грамотному использованию QR-кодов в офлайне и интерфейсах от Станислава Хрусталёва.

Читайте полную версию дайджеста в моём блоге. За свежими ссылками можно следить в группе на Facebook или во «ВКонтакте», а также в Telegram-канале. Спасибо всем, кто помогает наполнять дайджест.

#ui #ux #qrкоды #figma

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