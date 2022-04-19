Принципы дизайна Readymag и советы по проектированию бесконечной ленты: главное в продуктовом дизайне за март

Традиционный дайджест от Юрия Ветрова.

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Мощная памятка по документации макетов и прототипов в плане поддержки accessibility от Stéphanie Walter. Что, где и как описывать, плюс шаблоны в Figma.

В другой статье на тему Scott Vinkle рассказывает о процессе работы с accessibility в Shopify. Достаточно подробно описаны все этапы и ключевые участники.

Свежий отчёт о состоянии профессии UX-исследований от сервиса User Interviews. Они опросили 562 специалиста об особенностях работы, организации команд, инструментах и так далее.

Ещё один опрос о текущем состоянии ResearchOps провели Nielsen/Norman Group. Чем занимается такой человек, если он есть в компании, и как обстоят дела с планированием, инструментами и другими процессами.

Anna Kaley и Sarah Gibbons из Nielsen/Norman Group описывают свой подход к UX-стратегии. Ещё один подход — у Adam Furnessиз Atlassian. Он состоит из трёх этапов: диагностика, общий подход к решению и конкретные действия.

История развития интерфейса браузера Firefox от первых версий.

Принципы дизайна Readymag на их подробном интерактивном мини-сайте.

Brigette Metzler, Bri Norton, Dana Chrisfield и Mark McElhaw сделали обзор основных выводов из исследования того, как ведут базы знаний и инсайтов. Форматы, использование, проблемы и куча других интереснейших жизненных ситуаций от практиков.

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Nielsen/Norman Group сделали структурированную подборку своих статей о дизайне интерфейсов интранета и корпоративных веб-приложений.

Новости инструментов дизайна

Figma: Мартовские обновления. Конференция Figma Config 2022 пройдёт 10-11 мая 2022 года в онлайне.

FigJam: Появилось приложение для iPad.

Sketch 85. Общие обновления интерфейса. Из ценного — токены для цветов с возможностью экспорта в JSON и CSS, а также публичной страницей спецификаций.

Tab Maker. Инструмент от Google позволяет создавать свою страницу пустой новой вкладки.



Color Morph. Генератор mesh-градиентов на SVG и CSS в браузере.



Jeff Sauro и Jim Lewis показывают, как правильно узнать и посчитать частоту использования продукта пользователем.

Виталий Фридман даёт советы по проектированию хорошей бесконечной прокрутки в интерфейсе.

Leeloo Tang из Nielsen/Norman Group рассказывает о повторном исследовании китайских сервисов для оплаты по лицу в магазинах и кафе. Многие проблемы не решены с 2019 года, но за время пандемии сам механизм стал гораздо более распространённым.

Jim Lewis и Jeff Sauro описывают простой опросник PMF (Product-Market Fit) от Sean Ellis и Go Practice. Авторы предполагают, что он помогает оценить попадание продукта в рынок.

NVIDIA выпустили новую версию своего инструмента, который превращает набросок в фотографию природного ландшафта. Теперь можно генерировать и по текстовому описанию.

Пародийный сайт-портфолио условного дизайнера.

Brian Traynor анализирует отраслевые стандарты (ISO и другие), которые потенциально применимы для оценки зрелости дизайна в компании.

Kate Ivey-Williams, Tim Paul и Antonia Awoyemi подробно описывают процесс найма и профессионального развития дизайнеров в GOV.uk.

Daniel Schwarz описывает текущее состояние поддержки CSS и HTML в письмах рассылки на 2022 год. Прогресс есть, хотя и не везде.

Laura Griffee рассказывает об обновлении дизайн-системы Shopify. Хотя компоненты были внедрены широко, покрытие токенами было сильно меньше и нужно было починить это.

Andrew Allen рассказывает об истории создания легендарного приложения Paper для iPad.