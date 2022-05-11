Советы по проектированию «карусели» в интерфейсе и подборка индикаторов загрузки: главное в продуктовом дизайне в апреле

Традиционный дайджест от Юрия Ветрова.

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Галерея классических интерфейсных звуков. Большинство продуктов уже закрыты. А для тех, кто делает что-то новое — библиотека бесплатных звуков.

Второе поколение экспериментального генератора фотографий и иллюстраций реальных и выдуманных объектов по текстовому описанию от OpenAI. Уровень, конечно, фантастический — многие из результатов можно хоть сейчас без стыда использовать в реальных продуктах. Одно из самых сильных явлений в истории алгоритмического дизайна.

Бомбейший справочник метрик для оценки конкретных сценариев интерфейса от Jeff Sauro и Jim Lewis. В том числе много сверхдетальных и небанальных. В другой статье Виталий Фридман предлагает своё видение метрик дизайна конкретного продукта.

Nielsen/Norman Group сделали структурированную подборку своих статей об информационной архитектуре.

Беседа с Olivia Jezler из агентства Future of Smell о роли запаха в брендинге. Как выглядит процесс и какие в целом тренды отрасли.

Шикарный разбор интерфейсного паттерна «карусель» от Виталия Фридмана. Много отличных нестандартных примеров, которые решают его родовые проблемы.

Новости инструментов дизайна

Figma. Апрельские обновления. В основном про FigJam, плюс новые интеграции Figma.

Sketch 86. Общие обновления интерфейса.



Clover Cities. Шизоидный конструктор сайтов в духе раннего интернета.



Николай Морев показывает, как Яндекс Go адаптирует мобильное приложение для незрячих пользователей.

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Kate Kaplan из Nielsen/Norman Group описывает пять видов оргструктур команды DesignOps, помогающей системно управлять дизайном в компании.

Jeff Zych даёт советы по созданию «концепт-каров» или «полярной звезды» — концептов, которые показывают будущее продукта через несколько лет.

Коллекция индикаторов загрузки на HTML, CSS и SVG, готовые к использованию на React.

Eric Bailey собрал список всех возможных состояний компонентов интерфейса.

Серия статей Nathan Curtis о процессе тестирования компонентов дизайн-системы в Figma. Часть вторая и третья.

User Interviews сделали отличный обзор сервисов для проведения этнографических исследований.

Ahmad Shadeed размышляет на тему того, что правильный дизайн в браузере (без визуальных инструментов) — долгий и сложный процесс для быстрых экспериментов. А вот тюнинг готового дизайна — гораздо логичнее.

Casper Kessels из Snapp Automotive провёл эксперимент по поиску минимального размера области нажатия элементов интерфейса для сенсорных экранов. Это минимум 100px.

Демо-страница возможностей вариативных цветных шрифтов. Это необычный свежий подход, который потенциально поможет делать адаптивные иллюстрации по тому же принципу, как и современные шрифты.

Nikki Anderson из Dovetail показывает, как правильно сформулировать вопрос и цели исследования. А дальше — подготовить конкретный сценарий вопросов для респондента.

Jason Cyr рассказывает о принципах дизайна Cisco и подходе к их формулированию в целом. Хороший подход, строящийся на противопоставлении.

Методичка по пользовательским исследованиям с вовлечением всей продуктовой команды от сервиса Airtime.