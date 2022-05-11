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Дизайн
Yury Vetrov

Советы по проектированию «карусели» в интерфейсе и подборка индикаторов загрузки: главное в продуктовом дизайне в апреле

Традиционный дайджест от Юрия Ветрова.

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Museum of Endangered Sounds

Галерея классических интерфейсных звуков. Большинство продуктов уже закрыты. А для тех, кто делает что-то новое — библиотека бесплатных звуков.

DALL-E 2

Второе поколение экспериментального генератора фотографий и иллюстраций реальных и выдуманных объектов по текстовому описанию от OpenAI. Уровень, конечно, фантастический — многие из результатов можно хоть сейчас без стыда использовать в реальных продуктах. Одно из самых сильных явлений в истории алгоритмического дизайна.

A Guide to Task-Based UX Metrics

Бомбейший справочник метрик для оценки конкретных сценариев интерфейса от Jeff Sauro и Jim Lewis. В том числе много сверхдетальных и небанальных. В другой статье Виталий Фридман предлагает своё видение метрик дизайна конкретного продукта.

Information Architecture: Study Guide

Nielsen/Norman Group сделали структурированную подборку своих статей об информационной архитектуре.

Inside the World of Olfactory Branding, Where Companies Make Their Name One Sniff at a Time

Беседа с Olivia Jezler из агентства Future of Smell о роли запаха в брендинге. Как выглядит процесс и какие в целом тренды отрасли.

Designing A Better Carousel UX

Шикарный разбор интерфейсного паттерна «карусель» от Виталия Фридмана. Много отличных нестандартных примеров, которые решают его родовые проблемы.

Новости инструментов дизайна

  • Figma. Апрельские обновления. В основном про FigJam, плюс новые интеграции Figma.
  • Sketch 86. Общие обновления интерфейса.
  • Clover Cities. Шизоидный конструктор сайтов в духе раннего интернета.

Как мы учимся адаптировать Яндекс Go для незрячих пользователей: ожидания, суровая реальность, чек-лист разработчика

Николай Морев показывает, как Яндекс Go адаптирует мобильное приложение для незрячих пользователей.

5 DesignOps Team Structures

Kate Kaplan из Nielsen/Norman Group описывает пять видов оргструктур команды DesignOps, помогающей системно управлять дизайном в компании.

Good North Star, Bad North Star

Jeff Zych даёт советы по созданию «концепт-каров» или «полярной звезды» — концептов, которые показывают будущее продукта через несколько лет.

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Loaders

Коллекция индикаторов загрузки на HTML, CSS и SVG, готовые к использованию на React.

All the user-facing states

Eric Bailey собрал список всех возможных состояний компонентов интерфейса.

Testing Figma Components

Серия статей Nathan Curtis о процессе тестирования компонентов дизайн-системы в Figma. Часть вторая и третья.

Digital Ethnography Tools

User Interviews сделали отличный обзор сервисов для проведения этнографических исследований.

Tweaking In The Browser

Ahmad Shadeed размышляет на тему того, что правильный дизайн в браузере (без визуальных инструментов) — долгий и сложный процесс для быстрых экспериментов. А вот тюнинг готового дизайна — гораздо логичнее.

How Big Should Touch Areas in Car Interfaces Be?

Casper Kessels из Snapp Automotive провёл эксперимент по поиску минимального размера области нажатия элементов интерфейса для сенсорных экранов. Это минимум 100px.

The Typearture Variable Color Font Initials

Демо-страница возможностей вариативных цветных шрифтов. Это необычный свежий подход, который потенциально поможет делать адаптивные иллюстрации по тому же принципу, как и современные шрифты.

How to write an unbiased and conversation-starting discussion guide

Nikki Anderson из Dovetail показывает, как правильно сформулировать вопрос и цели исследования. А дальше — подготовить конкретный сценарий вопросов для респондента.

Product Principles 101

Jason Cyr рассказывает о принципах дизайна Cisco и подходе к их формулированию в целом. Хороший подход, строящийся на противопоставлении.

The Collaborative UX Research Playbook

Методичка по пользовательским исследованиям с вовлечением всей продуктовой команды от сервиса Airtime.

Читайте полную версию дайджеста в моём блоге. За свежими ссылками можно следить в группе во «ВКонтакте», а также в Telegram-канале. Спасибо всем, кто помогает наполнять дайджест.

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