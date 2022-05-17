Новая иконка Instagram* стала ярче — настолько, что это не понравилось пользователям Статьи редакции
Говорят, что их даже немного ослепляет.
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Как отмечает издание Creative Bloq, яркость изменилась на несколько тонов, но вполне достаточно, чтобы пользователи заметили изменения.
Некоторые пользователи жалуются, что цвета иконки перенасыщенные, другие — что им приходится сбавлять яркость на самом экране телефона.
*Meta, которая владеет Facebook и Instagram, признана экстремистской организацией на территории России.
ээээм.... а за что собственно дизайнерам зарплату платят?
Да хотя бы за то, что чтобы нарисовать подобную иконку нужно много лет от зари, до зари читать теорию и бесконечно практиковаться. А затем еще проводить опросы и иследования обосновывающие правильность изменения нассыщенности.
ну так плохо же нарисовали, в чём и сыр-бор) Теорию недочитали?
Кто сказал что плохо? Лично мне так больше нравится. А негодование сотни чуваков из миллионов, это ожидаемо. Всегда есть недовольные.
ну вот они периодически создают "имитацию деятельности" чтобы и дальше платиили.
А это разве ярче называется? Мне кажется, что ярче это ближе к белому, как на старом варианте. Тут больше нассыщенность чтоль подходит.
ЯРКИЙ
2. Отличающийся чистотой и концентрированностью тона, цвета. Я. цвет. Я-ие краски. Я. румянец. Я-ие ленты. Я-ие платья.
И так обилие цветов, а теперь вовсе глаза вытекать будут.
У особо впечатлительных приступ эпилепсии может начаться.
Сарказм, конечно, но цвета действительно крепко перенасыщены.
Норм👌🏼 Чем суше цвет - тем дешевле
логотип намного веселее стал.
Не перепутать бы теперь на экране телефона иконку!
Отличный редизайн лого!
Мне бы такие проблемы, ребята..