Говорят, что их даже немного ослепляет.

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Как отмечает издание Creative Bloq, яркость изменилась на несколько тонов, но вполне достаточно, чтобы пользователи заметили изменения.

Старая и новая иконки приложения. Источник: Andreas Storm

Некоторые пользователи жалуются, что цвета иконки перенасыщенные, другие — что им приходится сбавлять яркость на самом экране телефона.

Nick C. @nickisonlinet what the hell happened to the instagram icon



why are the colors oversaturated now (left is the new icon) [{"title":"","image":{"data":{"uuid":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/b71aa9bd-c208-551f-ae38-c87f411d5586\/","width":148,"height":154}}},{"title":"","image":{"data":{"uuid":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/e5bf1d57-938e-5931-ba12-0f2a741d3396\/","width":158,"height":212}}}]

Alex Russell @alexjrussell Looks like someone’s gone wild in Photoshop with the saturation tool looking at the new Instagram app icon! 😎