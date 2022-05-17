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Дизайн
Прикладной Макс

Новая иконка Instagram* стала ярче — настолько, что это не понравилось пользователям Статьи редакции

Говорят, что их даже немного ослепляет.

579 просмотров

Как отмечает издание Creative Bloq, яркость изменилась на несколько тонов, но вполне достаточно, чтобы пользователи заметили изменения.

Старая и новая иконки приложения. Источник: Andreas Storm

Некоторые пользователи жалуются, что цвета иконки перенасыщенные, другие — что им приходится сбавлять яркость на самом экране телефона.

Nick C. @nickisonlinet
what the hell happened to the instagram icon

why are the colors oversaturated now (left is the new icon)
Alex Russell @alexjrussell
Looks like someone’s gone wild in Photoshop with the saturation tool looking at the new Instagram app icon! 😎

*Meta, которая владеет Facebook и Instagram, признана экстремистской организацией на территории России.

#instagram

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13 комментариев
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Viktor C.

ээээм.... а за что собственно дизайнерам зарплату платят?

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Game Topia

Да хотя бы за то, что чтобы нарисовать подобную иконку нужно много лет от зари, до зари читать теорию и бесконечно практиковаться. А затем еще проводить опросы и иследования обосновывающие правильность изменения нассыщенности.

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RomanistHere

ну так плохо же нарисовали, в чём и сыр-бор) Теорию недочитали?

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Game Topia

Кто сказал что плохо? Лично мне так больше нравится. А негодование сотни чуваков из миллионов, это ожидаемо. Всегда есть недовольные.

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Andrey Lc

ну вот они периодически создают "имитацию деятельности" чтобы и дальше платиили.

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Game Topia

А это разве ярче называется? Мне кажется, что ярче это ближе к белому, как на старом варианте. Тут больше нассыщенность чтоль подходит.

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Дмитрий Перепродажный

ЯРКИЙ
2. Отличающийся чистотой и концентрированностью тона, цвета. Я. цвет. Я-ие краски. Я. румянец. Я-ие ленты. Я-ие платья.

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Вадим Д.

И так обилие цветов, а теперь вовсе глаза вытекать будут.
У особо впечатлительных приступ эпилепсии может начаться.
Сарказм, конечно, но цвета действительно крепко перенасыщены.

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Антон Семенов

Норм👌🏼 Чем суше цвет - тем дешевле

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Andrey Lc

логотип намного веселее стал.

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Denis Logunovich

Не перепутать бы теперь на экране телефона иконку!

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Andrey Lc

Отличный редизайн лого!

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Prosto Zurab

Мне бы такие проблемы, ребята..

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