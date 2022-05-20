Бесплатно можно сделать демо-проект с одним вариантом логотипа, 999 вариантов стоят 20 тысяч рублей.

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«Студия Артемия Лебедева» представила новую версию своей нейронной сети «Николай Иронов 2.0». Она может создавать логотипы с абстракциями, инициалами, геометрическими формами, шрифтовыми композициями и другими решениями.

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По описанию заказчика нейросеть может «глубоко анализировать содержание брифа и предлагать графические решения на основе образов, которые не упоминаются в тексте».

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В личном кабинете в предложенных логотипах можно менять, например, цвет или шрифт.

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Появилась возможность сделать демо-проект, чтобы проверить, как работает технология. Для этого надо ввести название и короткое описание. Нейросеть покажет один вариант логотипа и предложит за 19990 рублей купить 999 других. Из них для пяти можно скачать дизайн-паки с необходимыми файлами. Деньги можно вернуть, если результат не понравится.

По собственным данным, «Николай Иронов» сделал логотипы для 1400 проектов.