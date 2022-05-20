«Студия Артемия Лебедева» обновила нейросеть «Николай Иронов»: она лучше «воображает» и применяет абстракции в логотипах Статьи редакции
Бесплатно можно сделать демо-проект с одним вариантом логотипа, 999 вариантов стоят 20 тысяч рублей.
«Студия Артемия Лебедева» представила новую версию своей нейронной сети «Николай Иронов 2.0». Она может создавать логотипы с абстракциями, инициалами, геометрическими формами, шрифтовыми композициями и другими решениями.
По описанию заказчика нейросеть может «глубоко анализировать содержание брифа и предлагать графические решения на основе образов, которые не упоминаются в тексте».
В личном кабинете в предложенных логотипах можно менять, например, цвет или шрифт.
Появилась возможность сделать демо-проект, чтобы проверить, как работает технология. Для этого надо ввести название и короткое описание. Нейросеть покажет один вариант логотипа и предложит за 19990 рублей купить 999 других. Из них для пяти можно скачать дизайн-паки с необходимыми файлами. Деньги можно вернуть, если результат не понравится.
По собственным данным, «Николай Иронов» сделал логотипы для 1400 проектов.
- В июне 2020 года «Студия Артемия Лебедева» рассказала, что несколько логотипов для экспресс-дизайна сгенерировала созданная компанией нейросеть.
- Первая версия «Николая Иронова» генерировала варианты на основе анализа текста о компании, названия и описания её работы — она выбирала ключевые слова, по которым создавала изображения.
ура. всех читателей vc.ru поздравляю с этим светлым праздником
Ого, загрузили иконок из канвы, круто. Я то думал он теперь на все лого "Z" лепит, а тут такое...
В общем просто добавили картинок в базу, ясно.
Качество работ напоминает робота Фёдора
Она воображает хорошо, но не лучше чем авторы фейков про героев змеиного или призрака киева) Вот уж где воображение у людей разыгралось, хотя чему удивляться они и в доллар по 300 верили и в дефолт в марте, так что этой нейросети еще расти и расти))))
Пользуясь случаем напомню что за зеленского голосовали всего 29% украинцев, он обещал мир, а в итоге своими угрозами ядеркой и стягиванием войск спровоцировал войну!
Так сказать попытался подвигать флажки у днр ценой жизней сотен тысяч украинцев. Особенно обидно тем 71% которые за него не голосовали.
Михаил, зайдите в кассу за 15 рублями.
ваш ник многое объясняет в 2022 верить в сказки про 15 рублей это смешно)))
Будешь в каждой новости писать оффтопы про Украину улетишь в бан. С регистрацией кстати.
при чем тут офтоп? Например в новостях про новинки от эппл всякие новореги обсуждают качество дорог в воронежской деревне это ли не оффтоп?
Если я пишу строго по факту и отвечаю за каждое слово то какая разница когда я зарегистрировался? Кстати на tj я очень давно был, но ресурс скатился в политику они там верят в призраков киева бучу и другие фейки их за это забанили.
Тебе ещё как-то более популярно объяснить что такое оффтоп? Что там пишут другие и в каких новостях меня сейчас не волнует, я обсуждаю эту новость, эту.
Что за привычка такая на других пальцем тыкать: "а вот они", "а вот он", "а вот она".
Своей головой совсем не живется?
Потому, что очень хочется быть особенным, а получается быть только "особенным".
Это потому что какнасчётизм – одна из важнейших скреп.
я написал про других потому что ты мне пытаешься тут навязать свои правила. Тогда 90% сообщений можно считать офтопом, твои кстати в первую очередь. Подумай над этим. И не пиши мне больше, с тобой диалог неинтересен по понятным причинам
Да ладно чего споришь, расскажи лучше еще что там на Украине
Михаил, хватит уже торговаться как в прошлый раз. Это не поможет. Лучше посмотрите на великолепный курс рубля и скажите спасибо, что мы вам не срежем лишнее.
Курс доллара 59 рублей это в основном заслуга гениальной схемы газ за рубли которая превратила все санкции в пыль
Михаил, нет. Вы уже перевыполнили план за сегодня. Так что более 15 рублей за комментарий дать не можем, даже не старайтесь.
Судя по твоим сообщениям ты не слегка, а очень даже. Без обид, пишу по факту.
@Инспектор вы меня за малейшее упоминание политики в бан засунули на неделю. Почему пациента не забираете?
вот не пойму, это крайне тупой кремлебот, или это укробот который тупыми вбросами пытается дискредитировать ̶а̶р̶м̶и̶ю̶ ̶Р̶Ф̶ кремлеБотов?
На проекте с 21 мар 2022
С подключением
Вот кому еще не насрать на всю эту украинскую тематику, сколько можно, блин.
Не лучше, чем у zиганутых дурачков которые верят в "спец операцию", в нацистов и угрозу Запада.
после DALL-E 2 это все выглядит очень смешно
Почему? Эта нейросеть создана, чтобы генерировать абстрактные формы и паттерны, в которых дизайнер потом может увидеть интересную и доработать её руками. По сути это как бесконечный мудборд абстрактностей, такие вещи человеческий мозг очень плохо генерирует (он больше по четким объектам).
DALL-E не предназначен для таких целей вообще, да и массового доступа к нему нет никакого.
в этот момент, ребята, кто учится на дизайнеров в институте напряглись)
Показали бы лучше реальный результат. Реальный кейс: типа чувак заказал логотип, заплатил за него деньги и стал реально использовать. И желательно кейс от простого предпринимателя.
Такой кейс, подозреваю, будет стоить для бедолаги заказчика логотипа раз в тысячу дороже самого логотипа.
https://youtube.com/channel/UCClgnrIfArlWVWvaPc7KF7w
Асафьев. Заказал у Иронова заставку и логотип на свой второй канал. Об этом сам Лебедев в своём новостном выпуске сказал. Парни поржали, написали про банан это банан, и в итоге уже как год юзают этот логотип и заставку и мерч даже сделали.
Теперь Татьяныч налепит ещё больше умопомрачительных (без шуток - ум помрачается от некоторых) шедевров. Больше автогенераторов, меньше дизайна!
Не, это хорошо, что технологии растут и развиваются. Плохо, что они есть у Артемия.
Сарказм? Юмор? Ну...
Топ дизайнеры хуярят дженерик дизайн за оверпрайс, бесконечная копия копий логосов с беханса... В сравнении с ними автогенератор Лебедева выглядит как новатор.
Если кому то интересно то надпись на банке переводится примерно так:
"пить другую газировку это как целоваться с сестрой"
или Артемий так угорает или нейросеть что то знает про китайские обычаи.
15р заработал, можно и по человечески пообщаться 🌷
Они бы для начала сайт нормальный сделали, а не это огромное чудо с белыми буквами на черном фоне. Дизайнеры, блин...
Видимо дизайн сайта сделан этим же генератором случайных идей.
Я, кстати, не вижу там какой-то случайности особой. Видны же общие черты во всех "работах".
Черты видны, согласен, но где тут дизайн, вот это загадка.
Вот это да, какой же гений Артемий Лебедев! И настоящий патриот, до сих пор не уехал.
Обновил не только конституцию но и николая иронова.
Где-то загрустил ещё один говнодизайнер.
Логотип с папоротником самый годный, но я его точно где-то уже видел!
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В канве этих папоротников как в джунглях, там и видели.
видали там? лебедя рисует. прогибается зараза
Берем?
Епите, берём конечно, это же розовые буквы на шоппере.
Когда ты делишься со знакомым своей идеей, а он делится с тобой своей, то у вас в итоге у каждого становится по две идеи. Когда ты с машиной делишься своей идеей, а она тебе выдаёт 999 своих идей, то ты смотришь и не знаешь, что с этим объёмом информации делать дальше.Это всё, что нужно знать сегодняшнему человеку о творчестве искусственного интеллекта.
Скоро в фигме или иллюстраторе будет куча подобных плагинов
Кому-то нынче еще интересно что делает Лебедев?