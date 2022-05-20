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Дизайн
Маша Цепелева

«Студия Артемия Лебедева» обновила нейросеть «Николай Иронов»: она лучше «воображает» и применяет абстракции в логотипах Статьи редакции

Бесплатно можно сделать демо-проект с одним вариантом логотипа, 999 вариантов стоят 20 тысяч рублей.

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«Студия Артемия Лебедева» представила новую версию своей нейронной сети «Николай Иронов 2.0». Она может создавать логотипы с абстракциями, инициалами, геометрическими формами, шрифтовыми композициями и другими решениями.

По описанию заказчика нейросеть может «глубоко анализировать содержание брифа и предлагать графические решения на основе образов, которые не упоминаются в тексте».

В личном кабинете в предложенных логотипах можно менять, например, цвет или шрифт.

Появилась возможность сделать демо-проект, чтобы проверить, как работает технология. Для этого надо ввести название и короткое описание. Нейросеть покажет один вариант логотипа и предложит за 19990 рублей купить 999 других. Из них для пяти можно скачать дизайн-паки с необходимыми файлами. Деньги можно вернуть, если результат не понравится.

По собственным данным, «Николай Иронов» сделал логотипы для 1400 проектов.

  • В июне 2020 года «Студия Артемия Лебедева» рассказала, что несколько логотипов для экспресс-дизайна сгенерировала созданная компанией нейросеть.
  • Первая версия «Николая Иронова» генерировала варианты на основе анализа текста о компании, названия и описания её работы — она выбирала ключевые слова, по которым создавала изображения.

#новость #студиялебедева

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Grigoriy Malyshev

ура. всех читателей vc.ru поздравляю с этим светлым праздником

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Условный американец

Ого, загрузили иконок из канвы, круто. Я то думал он теперь на все лого "Z" лепит, а тут такое...

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Андрей Николаев

В общем просто добавили картинок в базу, ясно.

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Максим Музыченко

Качество работ напоминает робота Фёдора

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Михаил Селин

Она воображает хорошо, но не лучше чем авторы фейков про героев змеиного или призрака киева) Вот уж где воображение у людей разыгралось, хотя чему удивляться они и в доллар по 300 верили и в дефолт в марте, так что этой нейросети еще расти и расти))))
Пользуясь случаем напомню что за зеленского голосовали всего 29% украинцев, он обещал мир, а в итоге своими угрозами ядеркой и стягиванием войск спровоцировал войну!
Так сказать попытался подвигать флажки у днр ценой жизней сотен тысяч украинцев. Особенно обидно тем 71% которые за него не голосовали.

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Слегка Придурковатый

Михаил, зайдите в кассу за 15 рублями.

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Михаил Селин

ваш ник многое объясняет в 2022 верить в сказки про 15 рублей это смешно)))

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Sergei Listopad

Будешь в каждой новости писать оффтопы про Украину улетишь в бан. С регистрацией кстати.

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Михаил Селин

при чем тут офтоп? Например в новостях про новинки от эппл всякие новореги обсуждают качество дорог в воронежской деревне это ли не оффтоп?
Если я пишу строго по факту и отвечаю за каждое слово то какая разница когда я зарегистрировался? Кстати на tj я очень давно был, но ресурс скатился в политику они там верят в призраков киева бучу и другие фейки их за это забанили.

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Sergei Listopad

Тебе ещё как-то более популярно объяснить что такое оффтоп? Что там пишут другие и в каких новостях меня сейчас не волнует, я обсуждаю эту новость, эту.

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Константин Кузнецов

Что за привычка такая на других пальцем тыкать: "а вот они", "а вот он", "а вот она".
Своей головой совсем не живется?

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Андрес Оле

Потому, что очень хочется быть особенным, а получается быть только "особенным".

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Nick

Это потому что какнасчётизм – одна из важнейших скреп.

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Михаил Селин

я написал про других потому что ты мне пытаешься тут навязать свои правила. Тогда 90% сообщений можно считать офтопом, твои кстати в первую очередь. Подумай над этим. И не пиши мне больше, с тобой диалог неинтересен по понятным причинам

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Nick

Да ладно чего споришь, расскажи лучше еще что там на Украине

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Слегка Придурковатый

Михаил, хватит уже торговаться как в прошлый раз. Это не поможет. Лучше посмотрите на великолепный курс рубля и скажите спасибо, что мы вам не срежем лишнее.

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Михаил Селин

Курс доллара 59 рублей это в основном заслуга гениальной схемы газ за рубли которая превратила все санкции в пыль

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Слегка Придурковатый

Михаил, нет. Вы уже перевыполнили план за сегодня. Так что более 15 рублей за комментарий дать не можем, даже не старайтесь.

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Михаил Селин

Судя по твоим сообщениям ты не слегка, а очень даже. Без обид, пишу по факту.

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Бывший химик

@Инспектор вы меня за малейшее упоминание политики в бан засунули на неделю. Почему пациента не забираете?

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Максим Веденеев

вот не пойму, это крайне тупой кремлебот, или это укробот который тупыми вбросами пытается дискредитировать ̶а̶р̶м̶и̶ю̶ ̶Р̶Ф̶ кремлеБотов?

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Андрес Оле
вот не пойму, это крайне тупой кремлебот, или это укробот который тупыми вбросами пытается дискредитировать ̶а̶р̶м̶и̶ю̶ ̶Р̶Ф̶ кремлеБотов?

На проекте с 21 мар 2022

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IWASVERYBAD

С подключением

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Константин Приветов

Вот кому еще не насрать на всю эту украинскую тематику, сколько можно, блин.

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Андрес Оле
Она воображает хорошо, но не лучше чем авторы фейков про героев змеиного или призрака киева)

Не лучше, чем у zиганутых дурачков которые верят в "спец операцию", в нацистов и угрозу Запада.

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Алексей Сладков

после DALL-E 2 это все выглядит очень смешно

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Matto Renzuki

Почему? Эта нейросеть создана, чтобы генерировать абстрактные формы и паттерны, в которых дизайнер потом может увидеть интересную и доработать её руками. По сути это как бесконечный мудборд абстрактностей, такие вещи человеческий мозг очень плохо генерирует (он больше по четким объектам).

DALL-E не предназначен для таких целей вообще, да и массового доступа к нему нет никакого.

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Katya Kauer

в этот момент, ребята, кто учится на дизайнеров в институте напряглись)

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Илья Волочков

Показали бы лучше реальный результат. Реальный кейс: типа чувак заказал логотип, заплатил за него деньги и стал реально использовать. И желательно кейс от простого предпринимателя.

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Слегка Придурковатый

Такой кейс, подозреваю, будет стоить для бедолаги заказчика логотипа раз в тысячу дороже самого логотипа.

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Оригинальный коктейль

https://youtube.com/channel/UCClgnrIfArlWVWvaPc7KF7w

Асафьев. Заказал у Иронова заставку и логотип на свой второй канал. Об этом сам Лебедев в своём новостном выпуске сказал. Парни поржали, написали про банан это банан, и в итоге уже как год юзают этот логотип и заставку и мерч даже сделали.

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Вадим Д.

Теперь Татьяныч налепит ещё больше умопомрачительных (без шуток - ум помрачается от некоторых) шедевров. Больше автогенераторов, меньше дизайна!
Не, это хорошо, что технологии растут и развиваются. Плохо, что они есть у Артемия.
Сарказм? Юмор? Ну...

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Станислав Назаров

Топ дизайнеры хуярят дженерик дизайн за оверпрайс, бесконечная копия копий логосов с беханса... В сравнении с ними автогенератор Лебедева выглядит как новатор.

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Михаил Селин

Если кому то интересно то надпись на банке переводится примерно так:
"пить другую газировку это как целоваться с сестрой"
или Артемий так угорает или нейросеть что то знает про китайские обычаи.

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Onetwo Threefour

15р заработал, можно и по человечески пообщаться 🌷

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Константин Приветов

Они бы для начала сайт нормальный сделали, а не это огромное чудо с белыми буквами на черном фоне. Дизайнеры, блин...

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Sergei Listopad

Видимо дизайн сайта сделан этим же генератором случайных идей.

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Константин Приветов

Я, кстати, не вижу там какой-то случайности особой. Видны же общие черты во всех "работах".

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Sergei Listopad

Черты видны, согласен, но где тут дизайн, вот это загадка.

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Гриша Каир

Вот это да, какой же гений Артемий Лебедев! И настоящий патриот, до сих пор не уехал.
Обновил не только конституцию но и николая иронова.

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Слегка Придурковатый

Где-то загрустил ещё один говнодизайнер.

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Андрей Колесников

Логотип с папоротником самый годный, но я его точно где-то уже видел!

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Sergei Listopad

.

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Sergei Listopad

В канве этих папоротников как в джунглях, там и видели.

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Джон Картошкин

видали там? лебедя рисует. прогибается зараза

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kotelov.com

Берем?

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Sergei Listopad

Епите, берём конечно, это же розовые буквы на шоппере.

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C Ever

Когда ты делишься со знакомым своей идеей, а он делится с тобой своей, то у вас в итоге у каждого становится по две идеи. Когда ты с машиной делишься своей идеей, а она тебе выдаёт 999 своих идей, то ты смотришь и не знаешь, что с этим объёмом информации делать дальше.Это всё, что нужно знать сегодняшнему человеку о творчестве искусственного интеллекта.

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tema pseudoart

Скоро в фигме или иллюстраторе будет куча подобных плагинов

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Andy Ch

Кому-то нынче еще интересно что делает Лебедев?

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